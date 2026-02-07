Com opções de drinks refrescantes e leves, é possível brindar ao Carnaval com equilíbrio

A maior festa popular do Brasil está chegando e com ela dias de folia, música e muita celebração. Em meio à animação dos blocos e aos ritmos contagiantes, a hidratação e o cuidado com o que se consome são essenciais para manter o pique do início ao fim da festa.
Mais do que nunca, a tendência é de buscar opções de bebidas que refresquem sem pesar, permitindo curtir todos os momentos com energia e bem-estar.
Especialistas destacam que, durante o período carnavalesco, é natural que o consumo de bebidas alcoólicas aumente. No entanto, é possível fazer escolhas mais inteligentes e equilibradas, optando por drinks menos calóricos e mais refrescantes, que combinam sabor e leveza.
A CIÊNCIA DO “PEGAR LEVE”
Além de interferir no processo de perda de gordura, pois o organismo prioriza metabolizar o álcool, muitas bebidas escondem calorias extras em açúcares e xaropes. Por exemplo, enquanto uma dose de 30 ml de gin ou vodka tem cerca de 60 a 65 kcal, uma Piña Colada pode chegar a impressionantes 300 a 400 kcal por copo.
Os drinks mais calóricos geralmente combinam álcool, açúcar e gordura, uma mistura que facilita o acúmulo de gordura corporal.
Entre os “vilões” calóricos estão drinks com leite condensado (350 a 400 kcal), Margaritas tradicionais (250 a 300 kcal) e até mesmo algumas cervejas artesanais mais encorpadas (200 a 300 kcal por garrafa).
Para minimizar os impactos, existem algumas dicas fundamentais:
> Hidrate-se sempre – intercale o consumo de bebidas alcoólicas com água para combater a desidratação.
> Evite carboidratos refinados – fuja de combinações com açúcares, sucos prontos e xaropes, que causam picos de glicose.
> Alimente-se bem antes – ingerir alimentos ricos em proteínas e gorduras boas (como ovos, peixe, abacate ou castanhas) ajuda a retardar a absorção do álcool.
A seguir, confira receitas perfeitas para o clima de Carnaval, que valorizam frutas frescas e são preparadas com consciência.
Spritz de Maracujá (Versão light)
Ingredientes:
- 40 ml de espumante Brut (menos calórico que os doces);
- 100 ml de água com gás;
- 30 ml de suco de maracujá natural;
- Gelo;
- Rodela de laranja para decorar.
Modo de Preparo:
> Em um copo grande com gelo, despeje o espumante;
> Complete com a água com gás e adicione o suco de maracujá;
> Misture suavemente e decore com a rodela de laranja
> Para uma versão sem álcool, substitua o espumante por mais água com gás ou refrigerante de limão.
Coco Passion Tropical
Ingredientes:
- 40 ml de vodka;
- 100 ml de água de coco;
- 30 ml de suco de maracujá;
- 1 colher de chá de açúcar (opcional, para ajustar a doçura);
- Gelo;
- Polpa de maracujá para decorar.
Modo de Preparo:
> Em um copo com bastante gelo, adicione a vodka;
> Misture a água de coco com o suco de maracujá e o açúcar, se desejar;
> Mexa bem até dissolver e finalize com um pouco de polpa de maracujá por cima.
Citrus Punch Energético
Ingredientes:
- 40 ml de vodka;
- 30 ml de Campari;
- 100 ml de suco de laranja natural (ou refrigerante de laranja para versão mais doce);
- 50 ml de energético de frutas tropicais (opcional);
- Gelo;
- Fatias de laranja e limão para decorar.
Modo de Preparo:
> Em um copo alto com gelo, misture a vodka e o Campari;
> Adicione o suco de laranja e o energético, se optar por usar;
> Mexa delicadamente e finalize decorando com as fatias de frutas.
Mocktails: drinks sem álcool
Para quem prefere evitar o álcool, os mocktails (drinks sem álcool) são uma excelente alternativa, garantindo hidratação e sabor. Bartenders recomendam ter à mão uma boa base de sucos cítricos já espremidos, chás gelados, água com gás e muitas frutas frescas cortadas.
Opções simples e deliciosas incluem:
Sangria sem álcool: misture suco de uva integral, suco de laranja, fatias de frutas (como maçã, laranja e limão) e água com gás.
Mojito sem álcool: em um copo, macere folhas de hortelã com açúcar ou adoçante e suco de limão. Complete com gelo e água tônica.
Pink Lemonade: combine suco de limão, xarope de framboesa e refrigerante de limão em um copo com gelo. Decore com framboesas e rodelas de limão.