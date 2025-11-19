Como estava previsto na guerra da futura campanha eleitoral, o lugar ocupa... Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Napoleon Hill - escritor americano

A maioria das pessoas só aprende as lições da vida depois que a mão dura do destino lhe toca no ombro”

Felpuda

Como estava previsto na guerra da futura campanha eleitoral, o lugar ocupado pelo vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, está com tudo em sua direção: óculos, binóculos, dedos, desejos, sonhos de uns e outros que querem porque querem o cargo. O titular, que “não nasceu ontem”, continua percorrendo os municípios com as “botas de sete léguas” e fortalecendo sua caminhada para 2026, principalmente porque teria apoio de grande parte dos parlamentares para compor novamente a chapa majoritária de reeleição do governador Eduardo Riedel.

Amostra

Debates na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul vêm dando uma amostra de como será a guerra política em 2026, ano das eleições gerais. Em uma das sessões, por exemplo, petista partiu com tudo para o ataque e esbravejou que só.

Mais

Afirmou, com todas as letras, que a administração estadual é comandada pela Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Federação das Indústrias de MS (Fiems). Afe!

Paulo Corrêa e Adriana Corrêa

Giselle Martos, Andre Dutra e Kika Mattos

Foco

Há quem afirme que esse tal “congestionamento” de interessados em disputar o Senado está sendo visto, em algumas alas da direita, como “providencial”, uma vez que assim o foco se volta para esse embate antes das definições de nomes e deixa o governo fora dos holofotes. Desta forma, as articulações e encaminhamentos para fortalecer a tentativa de reeleição de Eduardo Riedel vão sendo costurados sem sobressaltos.

Estratégia

Nos bastidores políticos, análise é de que o PL não está demonstrando, em público, nenhuma “quedinha” para este ou aquele interessado na disputa ao Senado. As lideranças do partido sabem que, com raríssimas exceções, os nomes postos até agora para compor a chapa do grupo político à reeleição de Riedel têm integrantes bons de votos. Desagradar um deles desde já não seria boa estratégia. Portanto...

Indo

Está tramitando na Assembleia Legislativa de MS o projeto de decreto legislativo que indica o nome de Sérgio de Paula para exercer o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Ele já obteve 23 votos para a indicação e a votação não deverá ser diferente desse número. Todas as etapas na Casa de Leis deverão ocorrer de maneira a que ele venha a ser empossado na tarde de hoje.

ANIVERSARIANTES

Patrícia Corrêa

Cecília Tânia Grinberg Zauith

Symonne Pimentel Castro de Oliveira Lima Parizotto

Adélia Calache Zaccur

Dr. Salim Cheade

Jane Diniz

Fabiola Corrêa Martins Bertoncelo

Hercules Pereira Dias e Silva

João da Rosa Leonel

José Luis de Oliveira Disperati

Izabelino Rito Echeverria

Maria Alice Merli Oliveira Lima

Antônio Francisco Alves

Elza Nakazato

Klebber Jacks Paixão Recalde

Israel Alves Boiadeiro

Leonardo Calarge Zahran

Ronaldo Ferreira de Souza

Marley Escudeiro Pereira

Maximiliano Bernardes de Paula

Edmundo Benites

Geraldo Antero da Silva

Cristianne Buainain Balbuena

Carmem Lúcia Dias dos Santos Trindade

Dra. Karla Thais da Silva Taveira Samdim

Izabel Duailibi

Anna Yamazato

Nathália Fagundes Borges Teruel

Márcia Ferreira Girão

Aparecido Martins Silva

Laércio Martins Plácido

Denise Xavier Mariano

Eida Celia Lucindo de Almeida Gutierrez

Carlinda Asato

Mario da Veiga

Romilda Paracampos de Almeida

Juliana Tonsic de Lima dos Santos

Carlos Estefe Rodrigues Silva

Isabel Maria da Silva

Johnny Maffei

Jonas Felix de Souza

Jucena Isabel Gomes Cardoso

Fábio Augusto Assis Andreasi

Ricardo Alex Cornejo Peredo

Adelaine Botter Conciani de Oliveira

Sônia de Campos Carvalho

Luiza Bezerra de Azevedo

Toufic Baruki Neto

lone Rodrigues Bonfim

Jessica Hellen Scaff

Sandra Barros Amorim

Bento Marques Neto

Lídia Delamare Espíndola

Izabelina Valdes

José Antônio Fiuza de Andrade

Adélia Fontoura Basmage

Jorge Luis Santos

Mário Márcio Freitas

Frederico Cohrs

Antônio dos Santos Pinto

Edson Martins Cardoso

Juarês Miranda França Junior

Nelson Fraide Nunes

Anaurelino Gomes Barbosa

Ana Maria Fontoura de Freitas

Dr. Reinaldo Pedroso

Ubiratan Medeiros Chita

Francisco Sebastião Bugar da Silva

Manoel Machado de Oliveira

Antônio Pereira de Matos

Francisca Juracina Feitosa Malzac

Cristina Santin

Jaime Clementino de Aguiar

Helena Targino da Silva

Rafaela Mallmann Dias

Antônio José dos Santos

Valdir de Godoy

Marcos Roberto dos Santos

Rosangela Silva Baptista

Cleudon Junior de Souza

Luiz Carlos Nichikuma

Claudete Aparecida Bocchi

Adolfo Ferreira dos Santos

Jorge Damião Vilhalva

Márcio Antonio Soares Abrahão

Rubens Martins Ribeiro

Wanderley Onofre Schmitz

Carlos Mauricio Corrêa da Costa

Luciana Tenuta de Arruda

Andrea Martins Tourinho

Levi Moroz

José Azambuja Rodrigues

Júlio César Lazzarini Lemos

Nelson Pasa

Breno Pinhé Leal de Queiroz

Flaviane Keiko Azato

Michelly de Oliveira Sarmento Daroz

Ivan Toniello

Luis Fernando Lopes Ortiz

Juliana Vilas Boas Fernandes Brum

Jânio Pereira de Assis

Neimar Queiroz Baird

Camila Pierette Martins do Amaral Marques

Benjamin Coronel Rondon

Valentim Grava Filho

*Colaborou Tatyane Gameiro