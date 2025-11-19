Como estava previsto na guerra da futura campanha eleitoral, o lugar ocupa... Leia na coluna de hoje

Napoleon Hill - escritor americano
A maioria das pessoas só aprende as lições da vida depois que a mão dura do destino lhe toca no ombro”
Felpuda
Como estava previsto na guerra da futura campanha eleitoral, o lugar ocupado pelo vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, está com tudo em sua direção: óculos, binóculos, dedos, desejos, sonhos de uns e outros que querem porque querem o cargo. O titular, que “não nasceu ontem”, continua percorrendo os municípios com as “botas de sete léguas” e fortalecendo sua caminhada para 2026, principalmente porque teria apoio de grande parte dos parlamentares para compor novamente a chapa majoritária de reeleição do governador Eduardo Riedel.
Amostra
Debates na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul vêm dando uma amostra de como será a guerra política em 2026, ano das eleições gerais. Em uma das sessões, por exemplo, petista partiu com tudo para o ataque e esbravejou que só.
Mais
Afirmou, com todas as letras, que a administração estadual é comandada pela Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Federação das Indústrias de MS (Fiems). Afe!
Foco
Há quem afirme que esse tal “congestionamento” de interessados em disputar o Senado está sendo visto, em algumas alas da direita, como “providencial”, uma vez que assim o foco se volta para esse embate antes das definições de nomes e deixa o governo fora dos holofotes. Desta forma, as articulações e encaminhamentos para fortalecer a tentativa de reeleição de Eduardo Riedel vão sendo costurados sem sobressaltos.
Estratégia
Nos bastidores políticos, análise é de que o PL não está demonstrando, em público, nenhuma “quedinha” para este ou aquele interessado na disputa ao Senado. As lideranças do partido sabem que, com raríssimas exceções, os nomes postos até agora para compor a chapa do grupo político à reeleição de Riedel têm integrantes bons de votos. Desagradar um deles desde já não seria boa estratégia. Portanto...
Indo
Está tramitando na Assembleia Legislativa de MS o projeto de decreto legislativo que indica o nome de Sérgio de Paula para exercer o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Ele já obteve 23 votos para a indicação e a votação não deverá ser diferente desse número. Todas as etapas na Casa de Leis deverão ocorrer de maneira a que ele venha a ser empossado na tarde de hoje.
*Colaborou Tatyane Gameiro