Comportamento B+: Saiba como conseguir o tão sonhado visto americano

Carmen Eugênio poetisa brasileira

"Crepúsculo de outono é uma carta aberta recomendando às pessoas para se desfazerem das folhas secas e descamarem suas epidermes, ainda que à revelia”.

FELPUDA

Apesar de fazer pose de todo poderoso, dirigente de certo partido teria ido visitar homem forte de outra legenda para, digamos, uma “sessão beija-mão”. Pelo menos é isso que se ouve pelos corredores do poder. A figura em questão, aliás, tratou de divulgar seu encontro, talvez na tentativa de mostrar que “está tudo em paz como dantes no quartel de Abrantes”. Afinal, “em rio que tem piranha, jacaré nada de costas”. Sendo assim...

Prestígio

A filiação da prefeita Adriane Lopes ao Progressistas (PP), na noite de quinta-feira, serviu para que o partido mostrasse força política para conquistar o poder em Campo Grande. Prestigiando o ato estavam pesos pesados da sigla, como o vicegovernador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, a senadora Tereza Cristina, o deputado estadual Gerson Claro, presidente da Assembleia de MS, e o dirigente nacional da sigla, o senador Ciro Nogueira.

Alforria

Ainda durante o evento, a prefeita Adriane Lopes deixou claro que a “era Marquinhos” terminou. Em seu pronunciamento, depois de destacar a importância de seu novo partido no cenário político e o apoio que ela vem recebendo do governo tucano, afirmou que “novo tempo chegou para Campo Grande”. Em outras palavras, libertou-se das amarras que a prendiam ao seu antecessor.

De leve

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (PSB), disse estar feliz com o ingresso de Adriane nas hostes do PP e aproveitou para fazer uma cobrança. Afirmou que, como ela ingressou em uma agremiação partidária forte em MS, com o vice-governador, uma senadora, um deputado federal, dois deputados estaduais, além de ocupantes de várias cadeiras no Congresso, é o momento de, com essa união de forças, se carrear mais recursos federais para a Capital.

Esperando

O deputado estadual Lidio Lopes não deverá acompanhar de imediato a prefeita Adriane Lopes, sua esposa, e filiar-se ao Progressistas. Ele explicou que é o dirigente estadual do Patriota e tem de aguardar oficialmente a fusão do partido com o PTB. Para ela, porém, é uma questão de tempo, previu animada que só.

Surpresa!

Dia 18 de maio, data em que completava 65 anos, Márcio Martins ganhou festa surpresa orquestrada por Márcio Benevides, Flávio César, Gisele e Gil. Foi no Espaço Dedê Cesco, com caprichado menu, música ao vivo, além de emocionantes discursos de familiares e amigos. Os cliques são de Marcus Moriyama.

Aniversariantes