Confira 14 restaurantes com menus especiais para comemorar o Dia dos Namorados em Campo Grande

Restaurantes apostam em experiências inéditas e exclusivas para a data mais romântica do ano - Magnific

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O Dia dos Namorados é uma das datas mais importantes para o setor gastronômico e, para a comemoração, restaurantes de Campo Grande prepararam experiências que vão muito além do tradicional jantar a dois.

Menus degustação em cinco tempos, harmonizações com espumantes, ambientes decorados à luz de velas, música ao vivo e até lembranças personalizadas fazem parte das opções disponíveis para os casais.

Os valores variam de R$ 169 para duas pessoas até experiências gastronômicas mais elaboradas que ultrapassam R$ 600 por casal. Há estabelecimentos que trabalham exclusivamente com reservas antecipadas, enquanto outros optaram pelo atendimento por ordem de chegada.

Confira abaixo o guia completo do Correio B.

Temakeria Sushi Bar

A Temakeria Sushi Bar preparou um rodízio especial por R$ 209 por pessoa, com todos os pratos servidos à vontade e possibilidade de repetição durante toda a noite.

Entre as entradas estão ceviche, joe flambado, shimeji, sunomono, croqueta de salmão, isca de salmão e harumaki.

No menu principal serão servidos sashimi de salmão, sashimi de atum, sashimi toro, uramaki Philadelphia, uramaki de peixe-branco com crispy de cebola, uramaki skin e uramaki style especial.

O segundo passo inclui niguiri do chef, joe camarão, futomaki de salmão e camarão, uramaki ebiten nagarê e joe sweet chili crispy.

As sobremesas são cheesecake de morango e harumaki de banana com doce de leite.

Como lembrança da noite, cada casal receberá uma foto polaroid. O restaurante não trabalhará com reservas antecipadas. O atendimento será exclusivamente por ordem de chegada, a partir das 18h. Durante a espera haverá sangria, água saborizada, tenda e bancos para os clientes.

Imakay

Para quem busca uma experiência sofisticada, o Imakay oferece um menu em cinco tempos por R$ 325 por pessoa, sem bebidas e taxas inclusas.

A experiência começa com uma taça de espumante e ostras frescas. Em seguida, os clientes recebem o prato atum e burrata, preparado com atum, burrata, focaccia, azeite de ervas e flores.

O terceiro tempo traz lagostim na brasa com manteiga de ervas e limão siciliano.

No prato principal, cada pessoa escolhe entre bacalhau saikyo miso – acompanhado por massa fresca ao mesmo molho – ou um moriawase de sushi e sashimi com vieira, salmão, namorado, atum nacional e bluefin.

A sobremesa será uma pavlova com merengue, frutas vermelhas e matcha.

As reservas são limitadas e devem ser feitas pelo WhatsApp: (67) 98118-9437.

Residenza

O Residenza preparou a experiência Giornata dell’Amore, com menu exclusivo em três tempos e duas taças de vinho ou espumante inclusas. O valor é de R$ 600 por casal.

As opções de entrada incluem tartare de carne de sol com crocante de tapioca, tartare de salmão com nori crocante, berinjela à parmegiana com burrata ou bruschetta de figo com gorgonzola.

Nos principais, os casais podem escolher entre escalope de mignon com tagliarini na manteiga noisette de sálvia, mignon à tagliata, peixe-folha com molho de coco e vegetais ou risoto de frutos do mar.

As sobremesas são torta caprese ou bolo de limão com gelato e coulis de mirtilo.

Os horários disponíveis são das 18h30min às 21h e das 21h30min à 0h. As reservas podem ser feitas pelo telefone (67) 99984-0442.

Vermelho Grill

O Vermelho Grill aposta em um ambiente romântico com lareira acesa e jantar à luz de velas.

O menu especial custa R$ 376 por casal e inclui uma taça de espumante para cada pessoa e um mimo surpresa ao fim da experiência.

A entrada pode ser carpaccio ou empanadas. Como prato principal, os clientes escolhem entre ancho ou bife de chorizo.

Os acompanhamentos, com direito a até duas escolhas, incluem arroz à rodeio, baked potato, salada Dona Ana e farofa de ovos.

Para finalizar, petit gateau ou pudim de leite.

O restaurante também manterá seu cardápio tradicional disponível. Reservas pelo WhatsApp: (67) 98219-0070.

Tereza Gastrobar

Uma das opções mais acessíveis da cidade é o menu especial do Tereza Gastrobar, por R$ 169 para duas pessoas. O restaurante criou três experiências temáticas.

A opção Thais & Lázaro inclui brusqueta de parma, polpetone com espaguete, cheesecake de doce de leite e goiabada, além de bebidas como soda italiana, banzeiro, mojito ou vinho carmenére.

Já a opção vegana Bela Gil traz salada tropical, moqueca vegana, abacaxi brulê e bebidas como o drink sem álcool Calma, Saraiva!, caipirinha de manga com laranja ou cerveja.

A alternativa Zeca & Alcione aposta em clima de boteco com mix de bolinhos, arroz de rabada, mousse de guavira e bebidas como cerveja, chopp ou caipirinha.

As reservas devem ser feitas até as 12h do dia 12 pelo WhatsApp: (67) 99802-2124.

Outback Steakhouse

O Outback não criou um menu exclusivo para a data, mas aposta no retorno do tradicional fondue, disponível até domingo.

O fondue de queijo custa R$ 159,90 e acompanha cubos de ribs on the barbie, camarões empanados, filet mignon, sobrecoxa empanada, boomerang potatoes e pão australiano.

Já o fondue de chocolate sai por R$ 99,90 e vem com minicookies, trufas de Havanna thunder, morangos, uvas, marshmallow e pão australiano.

Quem quiser experimentar as duas opções pode optar pelo combo fondue, vendido por R$ 224,90.

Rádio Clube

Para quem deseja combinar gastronomia e dança, o Rádio Clube promove o tradicional Jantar Dançante de Dia dos Namorados.

O evento acontece em 12 de junho, às 21h, no Salão Social da Sede Cidade. O convite custa R$ 180 por pessoa.

O buffet de entradas inclui kibe cru com coalhada seca, torta fria agridoce, queijo brie em massa filo, terrine de bacon, burratinha ao pesto, miniquiches, esfihas e diversos canapés.

No jantar serão servidos arroz branco, filé ao molho Diana, conchiglione de pera com bacon e alho-poró ao molho Alfredo, filé de frango ao molho rosé e salada especial.

A sobremesa será torta de merengue com morango.

Informações e reservas pelos telefones: (67) 98136-9506 e (67) 99111-6093.

Asti Cucina

O Asti Cucina apresenta o menu Innamorato Perso, com cinco tempos por R$ 289 por pessoa.

A experiência começa com taça de vinho ou espumante, seguida por burrata, pães e pastas.

Na sequência, os clientes escolhem entre arancini de javali ou crudo de carne.

Os pratos principais incluem costela ripa assada lentamente com linguini e fonduta de grana padano, filé mignon grelhado com ravioli de muçarela de búfala e pesto de tomate ou risoto de camarão com aspargos.

A sobremesa será fondant velvet de chocolate branco com sorvete de baunilha.

Reservas pelo WhatsApp: (67) 99671-1232.

Canto do Cupim

O Canto do Cupim oferece um combo especial por R$ 290 o casal, mantendo também o atendimento à la carte.

A entrada pode ser arroz com fraldinha ou salada com molho especial.

Nos principais, os casais escolhem entre parmegiana ou cupim com queijo.

O combo inclui ainda dois pudins de chocolate e duas taças de vinho.

O atendimento será exclusivamente por ordem de chegada.

Cantina Masseria

A Cantina Masseria preparou menu por R$ 189 por pessoa, sem necessidade de reserva.

As entradas são trio de brusquetas ou carpaccio.

Entre os principais estão risoto de carne seca, risoto de mignon, filé nobile, filé masseria, lasanha bolonhesa e caneloni quatro queijos.

As sobremesas podem ser brownie ou crème brûlée.

O atendimento será por ordem de chegada.

Fatto Di Amore

Com ambiente à luz de velas e música ao vivo do saxofonista Marcos Gonçalves, o Fatto Di Amore oferece menu degustação em cinco passos por R$ 420 o casal.

O jantar inclui minibrie em massa folheada com mel e castanhas tostadas, arancini de cordeiro com aioli de hortelã, ravioli de burrata e limão siciliano ao pomodoro artesanal, risoto de parmesão com escalope de filé ao molho trufado de cogumelos e fondant de chocolate com gelato de pistache.

As reservas são feitas pelo WhatsApp: (67) 99684-2683.

Grand Cru

A Grand Cru promove um jantar em três tempos por R$ 280 por pessoa, sem bebidas inclusas.

As entradas são mil folhas de brie com figo assado ou steak tartare de mignon.

Nos pratos principais, os clientes escolhem entre envoltini de peixe-branco com camarão ou tournedo duchesse.

A sobremesa surpresa será uma criação exclusiva para a data. Reservas pelo telefone: (67) 2525-0101.

Centralle Osteria

A Centralle Osteria criou o San Valentino: Menu Speciale, experiência completa por R$ 550 o casal.

A noite começa com ostras frescas de Santa Catarina e taça de espumante, seguida por couvert com charcutaria artesanal, manteiga temperada e pão da casa.

Entre as entradas, os clientes podem escolher pizzeta fritta, ravioli di granchio, vinaigrette di polpo ou vitello tonnato.

Nos pratos principais estão spaghetti alla carbonara, brasato de ossobuco com risoto alla milanesa, saltimbocca ou risoto de gamberi com abobrinha e aspargos.

As sobremesas são torta de chocolate nobre ou tiramisù alla Centralle.

Cada pessoa pode escolher individualmente seus pratos. Reservas pelo WhatsApp: (67) 3023-7172.

Les Amis Bistrô

O Les Amis Bistrô oferece menu especial por R$ 398 o casal, com atendimento por ordem de chegada.

As entradas incluem steak tartare na folha de arroz crocante, carpaccio, dadinhos de tapioca com geleia de hibisco, tartine de cogumelos com parmesão e fondue de queijos no pão italiano.

Entre os principais estão arroz negro com camarões, filé mignon na mostarda dijon com tagliatella, filé mignon com risoto de alho-poró e bacon, pintado ao urucum com musseline de batatas, salmão com quinoa cremosa, entrecôte com musseline de mandioca e risoto de carne seca com banana-da-terra.

As sobremesas incluem terrine de caramelo com pimenta e crumble de castanhas ou semifreddo de creme com recheio de doce de leite e ganache de chocolate.

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