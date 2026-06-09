Doze mil e duzentas autuações por descumprimento de horários, outras... Leia na coluna de hoje

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Davi Roballo - escritor brasileiro



"Quem quiser encontrar o sentido da vida, deve preparar-se para nunca o encontrar, pois ele tem mil faces e muda constantemente”.

FELPUDA

Doze mil e duzentas autuações por descumprimento de horários, outras 3,4 mil por omissão de viagens e 197 ônibus circulando acima da idade permitida pelo contrato. Os números ajudam a explicar a crise enfrentada pelo Consórcio Guaicurus. Durante audiência pública, foram reforçadas as conclusões já apontadas pela CPI da Câmara. O relatório dos vereadores recomendou a substituição imediata dos veículos irregulares e até intervenção na empresa. Os levantamentos da comissão confirmaram falhas operacionais recorrentes e outros problemas.Mas nadica de nada foi feito!...

Ampliando

A Câmara dos Deputados aprovou projeto que amplia direitos de pessoas com diabetes tipo1, além de reforçar o acesso a medicamentos pelo SUS. O texto passou pelo Senado, sem alterações.

Mais

O enquadramento como pessoa deficiente irá dependerdos critérios do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Concessão do Benefício de Prestação Continuada também exigirá avaliação.

Foto: Divulgação/Alems

O maior tatu do mundo poderá ganhar uma data especial em Mato Grosso do Sul. Tramita na Assembleia Legislativa projeto de lei que institui o Dia Estadual do Tatu-Canastra, a ser celebrado em 13 de agosto. A proposta busca fortalecer ações de preservação da espécie, considerada vulnerável devido à perda de habitat, incêndios florestais e degradação ambiental. O tatu-canastra pode atingir até 1,5 metro de comprimento, pesar cerca de 50 quilos. Ele tem hábitos noturnos, baixa população e reprodução lenta, fatores que aumentam seu risco de extinção. A data escolhida coincide com o Dia Internacional do Tatu e conta com respaldo técnico do Instituto de Conservação de Animais Silvestres. A proposta é do deputado Rinaldo Modesto.

Geraldo Maiolino - Foto: Arquivo Pessoal

Dra. Fabiane Parizotto - Foto: Arquivo Pessoal

Mexidão

Ainda repercute o vídeo de Fábio Trad, pré-candidato ao governo, no qual dispara críticas contra lideranças evangélicas e senadores alinhados ao bolsonarismo. Na defesa de Lula e da indicação (rejeitada) de Jorge Messias ao STF, misturou religião, política e até referências bíblicas. Sobrou para os parlamentares, chamados de “fariseus”. Nem as Escrituras escaparam da sua artilharia verbal. Quando alhos, bugalhos e ideologia dividem o mesmo discurso...

Vitrine

A audiência pública promovida pelo deputado Pedro Kemp, em Corumbá, transformou-se numa vitrine de críticas ao projeto de concessão da Hidrovia do Rio Paraguai. Foi feito o alerta que dragagens permanentes e até explosões de formações rochosas podem alterar a dinâmica natural do rio. O receio é que o ciclo de cheias e vazantes do Pantanal seja afetado diretamente. Para os participantes, falta transparência e sobram dúvidas.

Questionando

Outro ponto que provocou reação foi o avanço dos investimentos antes mesmo da conclusão do licenciamento ambiental. Durante o debate, lembraram que bilhões de reais já foram destinados à estrutura logística ligada à hidrovia, enquanto estudos seguem em discussão. Também surgiram questionamentos sobre a baixa geração de empregos do modelo proposto e a ausência de representantes da sociedade civil nos órgãos de acompanhamento. Kemp defendeu mais estudos e pediu a suspensão da obra até que os impactos sejam esclarecidos.

ANIVERSARIANTES

Geraldo Palhano Maiolino;

Paulo Roberto Álvares Ferreira;

Rejane Amorim Monteiro Mishima;

Fabiana Martins Jallad;

Ludmila Guimarães de Almeida;

Aluízio de Albuquerque;

Nicolas Godoy;

Valentina Toshiko Nomura Oyadomari;

Adão Nerez Marques;

Ieda de Oliveira Freitas;

João Carlos Nocera;

Dra. Maristela Harume Ogatha;

Armando Eijo Oshiro;

Roger Azevedo Introvini;

Sergio Romero Bezerra Sampaio;

Sivalte Carvalho da Silva;

Ricardo Arguelho de Queiroz;

Raulindo dos Santos;

Roney Hudson Valentim Fagundes Moreira;

Nilza Batista Siqueira;

Emilio Chehade Ibrahim Elosta;

Dr. Waldemar Casuo Abe;

Eduardo Rafael Fregatto;

Ademir Dias;

Thais Alfonso Matos;

Lauro Takeshi Miyasato;

Manoel Barbosa;

Antonio Claudio Duarte Mendes;

João Batista da Silva;

Roberta Somensi;

Eulina Espíndola;

André Luiz de Souza Anzoategui;

Maria Rodrigues Correa;

Marcos Assunção de Freitas;

Henrique Pires de Freitas;

Marina Giacomini;

Regis Lamas de Morais;

Generoso Pereira de Arruda;

Elcy Figueiredo Nunes de Barros;

Paulo Batista;

Antonio Lucas Brito Lustosa;

Jair da Conceição;

Valeria Alves Leão;

Wilson Rosilho;

Dr. Claudio Vinicius Sorrilha;

Luiza Kanashiro;

Gilson Perrupato de Souza;

Joaquim Olegário Almeida;

Antonio Firmino Ferreira Melo;

Cícero Gomes Coimbra;

Jessé Duarte Passos;

Nilda Rodrigues Cubel;

Alexandra Vilalba Duarte;

Maria Tagliari;

Oldemar Sanches;

Erone Amaral Chaves;

Meire Takimoto;

Regina de Souza;

Jofeli Paes de Carvalho;

Márcia do Vale Fernandes;

Wanderley Barros de Almeida;

Noemia Barbosa Navas;

Dr. Patrick Costa Vieira;

Vera Rute Pereira;

Maria Antonia Oliveira de Souza;

Varlene Rodrigues da Silva;

Paulo Márcio Silveira;

Paolla Menezes Moreira;

Neide Furquim de Oliveira;

Fábio Portela Machinsky;

Ademar Trelha;

João Henrique Maia;

Helena Florípedes Assunção;

Mário Sérgio da Costa;

Dra. Luciana Ramires;

João Vieira de Almeida Neto;

Reynaldo Passanezi;

Cleide Aparecida de Souza Leão;

Mariana Bernardy;

Carlos Alberto Avalos Cabanha;

Suzy Margareth Guilherme Rosalino;

Silvio Bueno Pereira;

Neuzinete Aparecida Montalvão;

Elton de Campos Galindo;

Carla Roa de Medeiros Guimarães;

Aleixo Fernandes Brugeff;

Eduardo Humberto Fernandes Brugeff;

Paula Barcellos Rodrigues;

Dra. Cibelle Olarte Dittimar;

Dr. Lucio Rogério Costa de Paula;

Hélio Sacht;

Márcia Cristina Chita do Espirito Santo;

Luiz Aranha de Albuquerque Júnior;

Cleide Barbosa de Araujo Adania;

Eduardo Cação;

Daniel Hidalgo Dantas;

Karla Danielle de Albuquerque Arruda;

Wolney Sandim Borges;

Délcio Ruiz Barbosa;

Márcia Mariko Asano;

Eusa Helena Medina Yano;

Guilherme Kaiper Cruz de Faria;

Anapaula Souza Moreira Stagliano;

João Marcos Arruda Dassoler;

Mário Massahide Goto Junior;

Rosana Paradeira Satti Donega.

Colaborou com Tatyane Gameiro