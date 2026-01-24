Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Férias escolares Correio B+

Confira 5 dicas para manter uma alimentação equilibrada de crianças e adolescentes durante as férias

Para nutricionista, um acompanhamento na formação de hábitos melhores desde a primeira infância faz toda a diferença

Flavia Viana

Flavia Viana

24/01/2026 - 16h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Do cardápio de crianças de seis meses a dois anos, 20,5% são formados por alimentos com alta concentração de gordura, açúcar, sódio e outros aditivos, ou seja, os ultraprocessados. O levantamento, presente na última edição do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani), mostra ainda que biscoitos, doces e farinhas instantâneas estão entre os itens mais consumidos nessa faixa etária.

"Agora nas férias, os cuidados com a alimentação equilibrada devem ser redobrados", afirma a nutricionista Cynthia Howlett, especializada em nutrição esportiva e coordenadora de Projetos Educacionais e Sustentáveis da Sanutrin. "Esse cenário reforça a necessidade de um acompanhamento na formação de hábitos melhores desde a primeira infância".

“Os lanches, por exemplo, podem ser um grande problema hoje em dia para os ultraprocessados. Por falta de tempo, muitos pais optam pelo mais prático, como biscoitos recheados. Mas vemos que quando essas crianças chegam ao ensino fundamental, o consumo de ultraprocessados aumenta muito. E, com ele, também crescem as possibilidades de casos de obesidade, diabetes e hipertensão em idades cada vez mais precoces”, explica a nutricionista da Sanutrin.

Além da presença e do exemplo das famílias, Cynthia destaca a importância de envolver as crianças nas escolhas do cardápio durante as férias. Para ela, os combinados ajudam a tornar o processo mais participativo e menos impositivo.

"Acho que combinados de quantas cores no prato, de o lanche na sexta-feira ser o que a criança escolher, de montar junto o lanche da semana, eles escolherem a fruta, como montar a lancheira, podem motivar as crianças e aproximar os pais e filhos quando falamos de alimentação mais equilibrada", orienta.

5 dicas para uma alimentação mais equilibrada nas férias

  1. Dê o exemplo: Coma junto, peça as mesmas coisas, dê o exemplo. O incentivo, da melhor forma, é dando exemplo e praticando.
     
  2. Torne o momento prazeroso: Faça que seja um momento prazeroso, com oficinas, piqueniques, leve na feira, aproxime a criança do alimento, isso é superimportante.
     
  3. Não pressione: A criança não precisa ter trauma, não precisa ter um sentimento negativo em relação à alimentação. Ao contrário, ela tem que ter bons sentimentos, que aquilo deve fazer bem, causar boas lembranças, criar bons momentos, igual ao bolinho da casa da avó, pois comemos muito pela emoção.
     
  4. Evite ultraprocessados na introdução alimentar: Evitar oferecer, nessa introdução alimentar, açúcar, gordura, produtos industrializados, processados. Isso atrapalha o paladar da criança quando ela está descobrindo novos alimentos e acaba interferindo com o hábito para o resto da vida.
     
  5. Prolongue a ausência do açúcar: Evitar oferecer açúcar principalmente até os dois anos. Se puder, manter até os 4 e ficar somente com os produtos mais naturais minimamente processados.

GASTRONOMIA

Hamamatsu Sushi Club: Capital ganha novo restaurante japonês

24/01/2026 10h30

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

Campo Grande ganhou, nesta semana, um novo endereço para quem aprecia a gastronomia japonesa. Prometendo “técnica, respeito à tradição e preços acessíveis”, o Hamamatsu Sushi Club (Rua 13 de Junho, nº 890) abriu as portas na noite de quarta-feira.

A proposta do Hamamatsu Sushi Club é trabalhar exclusivamente no formato à la carte, “valorizando o tempo de preparo, a seleção rigorosa de ingredientes e a precisão técnica que a culinária japonesa exige”.

O menu apresenta uma curadoria assinada pelos chefs Viviane e Wender, pensada para conduzir o paladar por uma jornada entre a tradição japonesa e toques autorais. A casa apresenta uma variedade de sushis, sashimis, uramakis, gunkans, entradas e pratos quentes, buscando valorizar a essência da culinária oriental.

Além da cozinha, o Hamamatsu Sushi Club oferece uma carta de drinks ampla e diversificada, com coquetéis autorais e clássicos que foram pensados para harmonizar com os pratos e ampliar a experiência sensorial do público.

O nome do restaurante carrega uma história especial. Hamamatsu é uma cidade japonesa que marcou a trajetória de Munyz Arakaki, idealizador da casa, e serviu como inspiração para o conceito do Sushi Club.

Essa ligação afetiva e cultural se reflete, segundo Arakaki, no cuidado com a tradição, na atmosfera do espaço e no respeito às raízes da gastronomia japonesa, criando uma ponte entre Japão e Campo Grande.

SAÚDE E ALIMENTAÇÃO

Confira dicas de receitas nutritivas para um retorno mais saudável à rotina escolar

Adaptação gradual na alimentação de crianças e adolescentes traz melhores resultados quando o tema é nutrição; antes de qualquer alteração na programação, é essencial entender que as férias têm um fim e que existe o momento de retomar alguns horários

24/01/2026 10h00

Compartilhar
Além de reforçar o vínculo, preparar as refeições coletivamente favorece o manuseio de alimentos e talheres e ajuda a quebrar possíveis barreiras com frutas e legumes

Além de reforçar o vínculo, preparar as refeições coletivamente favorece o manuseio de alimentos e talheres e ajuda a quebrar possíveis barreiras com frutas e legumes Divulgação

Continue Lendo...

Após o período de férias, retomar a rotina é fundamental para a readaptação das crianças, especialmente nos hábitos alimentares. Um estudo da Universidade de Aston, na Inglaterra, aponta que o exemplo dos pais tem influência direta nesse processo.

Segundo os pesquisadores, crianças pequenas tendem a reproduzir o comportamento alimentar dos adultos, incluindo, inclusive, ações emocionais.

Para a nutricionista Cynthia Howlett, especializada em nutrição esportiva e psiconutrição, antes de qualquer alteração na programação, é essencial ajudar a criança a entender que as férias acabaram e que é hora de retomar alguns horários.

Cynthia comenta que isso envolve desde o momento de acordar até o de dormir, passando pelas refeições e tempo dedicado à escola.

"É importante também os pais entenderem a importância de estabelecer essa rotina, como os horários de acordar, da escola, do almoço, do lanche, do jantar, de dormir mais cedo à noite. Isso é fundamental para a criança entrar novamente nesse esquema da rotina escolar", afirma Cynthia, que coordena projetos em uma empresa especializada em refeições para estudantes.

LANCHEIRA SAUDÁVEL

Segundo a nutricionista, a alimentação está diretamente ligada a esse processo de readaptação, exigindo organização por parte dos adultos para substituir os lanches improvisados das férias por opções mais equilibradas.

Montar uma lancheira saudável não precisa ser complicado. O segredo é garantir um equilíbrio entre os nutrientes. Inclua sempre uma proteína, como iogurte ou queijo, uma fruta para o toque doce natural, um carboidrato como pão integral ou biscoito de água e sal, e uma bebida como água de coco ou suco natural.

Um exemplo de lanche nutritivo e saboroso: queijo ou iogurte (proteína); uma maçã ou banana (fruta); pão integral (carboidrato); água de coco (bebida).

Manter as crianças hidratadas é importante. Encoraje-as a levar uma garrafinha de água sempre. Evite sucos industrializados, que são cheios de açúcar. Se preferir, um suco natural pode ser uma boa, mas a água é sempre a melhor escolha.

E sempre: evitar alimentos processados porque têm grandes quantidades de conservantes e açúcares, que fazem mal à saúde.

FAZER JUNTOS

"Agora tem os lanches que estão mais organizados, que já vão estar sendo preparados. Então, o importante é a gente se organizar para ter em casa as frutas, os legumes, as verduras para poder oferecer, colocar na lancheira", diz.

"Além disso, é bom tentar estabelecer pelo menos uma refeição para estar comendo com eles, como à noite na hora do jantar, dando o exemplo", reforça.

Além da presença e do exemplo das famílias, Cynthia destaca a importância de envolver as crianças nas escolhas do cardápio. Para ela, os combinados ajudam a tornar o processo mais participativo e menos impositivo.

"Acho que podem voltar os combinados de quantas cores no prato, de o lanche na sexta-feira ser o que eles escolhem, de montar junto o lanche da semana, eles escolherem a fruta, como montar a lancheira", orienta.

A nutricionista recomenda, ainda, que o retorno seja feito de forma lúdica, com brincadeiras e até bilhetinhos carinhosos na lancheira.

"Então, talvez seja legal abrir a lancheira e ter um bilhetinho do pai ali. Acho que são coisas que ajudam nessa nova adaptação, nessa volta às aulas", sugere Cynthia. Confira, a seguir, algumas mudanças que podem acontecer no processo de volta às aulas.

PARA MUDAR

Na volta às aulas, é importante: dormir cedo e acordar cedo para escola; voltar à rotina dos horários de alimentação, com café da manhã, almoço e lanche, e jantar cedo; organizar os lanches da escola com frutas e sanduíches mais naturais; almoçar um prato equilibrado e fazer combinado das cores; evitar sobremesas; dar preferência a picolés de fruta; e fazer o lanche da tarde em casa ou na escola.

Panqueca de banana e aveia

Além de reforçar o vínculo, preparar as refeições coletivamente favorece o manuseio de alimentos e talheres e ajuda a quebrar possíveis barreiras com frutas e legumes

Ingredientes:

  • 1 banana;
  • 1 ovo;
  • 2 colheres (sopa) de aveia.

Modo de Preparo:

> Misture uma banana amassada com duas colheres de aveia e um ovo;

Aqueça uma frigideira antiaderente e despeje a massa;

Cozinhe até dourar dos dois lados. E pronto.

Pão de queijo light

Além de reforçar o vínculo, preparar as refeições coletivamente favorece o manuseio de alimentos e talheres e ajuda a quebrar possíveis barreiras com frutas e legumes

 Ingredientes:

  • 1 xícara de polvilho azedo;
  • 1/2 xícara de queijo cottage;
  • 1 ovo;
  • Sal a gosto.

• Modo de Preparo:

Misture tudo;

> Faça bolinhas e leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos.

Muffins de chocolate saudáveis

Além de reforçar o vínculo, preparar as refeições coletivamente favorece o manuseio de alimentos e talheres e ajuda a quebrar possíveis barreiras com frutas e legumes

• Ingredientes:

  • 1 xícara de farinha integral;
  • 1/2 xícara de cacau em pó;
  • 1/3 xícara de açúcar demerara (ou açúcar de coco);
  • 1 ovo;
  • 1/2 xícara de leite vegetal.

• Modo de Preparo:

Misture os ingredientes secos;

Adicione os líquidos e mexa bem.

Distribua em forminhas e asse por 15 minutos a 180 °C.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 60 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Evento reúne 60 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Homem que furtou objetos de veículo com bloqueador de sinal é preso em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Homem que furtou objetos de veículo com bloqueador de sinal é preso em Campo Grande

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3595, sexta-feira (23/01)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3595, sexta-feira (23/01)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3594, quinta-feira (22/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3594, quinta-feira (22/01): veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6934, quinta-feira (22/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6934, quinta-feira (22/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/01/2026

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 15/01/2026

Produtividade fracionada