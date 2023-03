Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 01 de março de 2023

Carl Jung - médico suiço

"Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana”.

FELPUDA

A iniciativa para formação de um grupo administrativo no estilo “unido jamais será vencido” sinaliza que há tentativa de fortalecimento político de alguns partidos, beneficiando suas principais lideranças.

Assim, seus integrantes querem chegar a 2024 com cacife suficiente para fazer bonito e, consequentemente, respaldar possíveis pretensões em 2026. Afinal, é no caminho que a carga vai se acomodando na carroceria do caminhão, não é mesmo?

Balanço

No ano passado, Campo Grande registrou 27,2% de mortes causadas por doenças do aparelho circulatório. O câncer vem na segunda posição, com 16,17%, seguido das doenças do sistema respiratório.

Embora os acidentes de trânsito respondam por maior parcela desses óbitos por causas externas, foi destacado que o suicídio tem crescido gradativamente, apresentando aumento de 35% em relação a 2021. Os dados são de Sandro Benites, secretário municipal de Saúde.

Mais

Outros números: na Capital, existem 73 Unidades Básicas de Saúde, nas quais atuam 1.258 servidores em contratos temporários e em comissão, além de 6.169 estatutários e empregados públicos.

Com relação ao número de médicos que atendem nesses locais, Sandro Benites informou que são 583 concursados e que 804 têm contratos temporários ou exercem cargos comissionados. Os dados foram apresentados aos vereadores durante audiência pública no dia 27 de fevereiro.

Estão abertas até dia 4 as inscrições para as aulas de dança de salão realizadas por projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que tem como coordenador Marcelo Victor da Rosa. Para aqueles que têm o receio de começar, o coordenador destaca que as turmas iniciantes não exigem pré-requisitos.

As inscrições podem ser realizadas pelo site dancadesalao.ufms.br. Os interessado devem formar duplas para garantir a vaga. Aqueles que não tiverem par poderão se inscrever individualmente, mas ficarão em lista de espera. O valor é de R$ 170 por semestre para cada integrante da dupla.

Kátia Locatelli. Foto: Arquivo Pessoal

Juliana Alves. Foto: Jorge Porci

De boa

O cavalheirismo do deputado Junior Mochi, do MDB, em abrir mão de uma disputa interna na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) com a sua colega Mara Caseiro, do PSDB, resultou em solução que evitou qualquer trauma político na Assembleia Legislativa de MS.

No grupo formado por cinco parlamentares, ela foi eleita presidente e ele vice da CCJ. Os demais integrantes titulares são João César Mattogrosso (PSDB), Antonio Vaz (Republicanos) e Pedro Pedrossian Neto (PSD). Assim, a paz reina por lá.

Urgência

A necessidade de aprovação dos decretos de emergência nos municípios de Ponta Porã e Ivinhema contribuíram para apressar a formação da CCJ e a eleição de quem assumiria a sua presidência.

Na sessão de 28 de fevereiro, o presidente da Casa de Leis, Gerson Claro, expôs a situação e pediu que os integrantes fossem oficialmente definidos, se reunindo o mais rápido possível para tratar das duas propostas. Seu pedido foi atendido como manda o figurino.

Elas

Ao longo da história da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, apenas 10 mulheres foram eleitas deputadas estaduais. Dessas, somente duas chegaram ao comando da Comissão de Constituição e Justiça. A primeira foi Celina Jallad, em seu primeiro mandato, de 1995 a 1999, falecida em 2011. Passados 28 anos, Mara Caseiro é a segunda a assumir o cargo.

Aniversariantes