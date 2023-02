Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023

Padre Fábio de Melo - escritor brasileiro

É momento de cicatrização... A reconciliação daquilo que você quer com aquilo que você não pode. cicatrizar-se é a necessidade de toda hora”.



Bastou o tucano-mor sentar-se na cabeceira da mesa para que os mais bicudos dentro do ninho se acalmassem. No fim da reunião, todos ficaram com as penas intactas, fazendo cara de paisagem, diferentemente dos últimos dias, quando a maioria “cuspia marimbondo”. O que se conversou ficou em segredo absoluto para não ferir suscetibilidades, e os voos serão na mesma direção para eleição da Mesa Diretora do Legislativo de MS, que ocorre hoje (1º). Vai vendo...



O resultado dessa reunião, que deu no que deu, foi um “aperitivo” do que poderá ocorrer em 2024, quando a cadeira da Prefeitura de Campo Grande estiver sendo disputada. Aves de penas vistosas e as nem tanto assim estão ensaiando voos, por enquanto, sob os olhares de quem tem o poder de colocar o ninho em ordem. Esse bater de asas não deverá durar muito, pois será dada a ordem, para uns e outros, de não colocar o nariz, ou melhor, o bico, onde não são chamados.



A partir de hoje, está liberada a modalidade “pesque e solte” nas calhas dos rios Paraguai e Paraná. Mas o peixe só poderá ser fisgado com anzóis lisos (sem farpas) e devolvido imediatamente à água para garantir sua sobrevivência. Para quem é amante da pescaria, importante lembrar que o período de defeso das espécies continua vigente em todo o MS até o dia 28 deste mês. Assim, nenhum peixe poderá ser retirado, a não ser nas exceções previstas em lei.

Hoje, o desembargador Sérgio Martins Sobrinho toma posse como presidente do tribunal de Justiça de MS. a sessão solene será às 17h, no Plenário Pleno do Palácio de Justiça desembargador Leão Neto do Carmo, no Parque dos Poderes. também serão empossados os magistrados dorival renato Pavan, na vice-presidência, e fernando Mauro Moreira Marinho, na Corregedoria-Geral de Justiça, permanecendo até 2024.

Dr. José eduardo Chemin Cury e Camila Chinaglia Maiolino.

Luiz eurico Klotz.

A partir desta quarta-feira, na Assembleia Legislativa de MS, logo após a posse da Mesa Diretora, a poderosa Comissão de Constituição e Justiça, grupo de trabalho responsável por barrar ou dar andamento a todos os projetos que chegam lá, passará a ser motivo de discussão entre todos os parlamentares. Será o momento em que haverá nova disputa sobre quem vai comandá-la entre os representantes de cinco partidos ou blocos a serem formados e que dela farão parte.



Amanhã, será instalada a 1ª Sessão Legislativa de 2023, e a solenidade terá a presença

do governador Eduardo Riedel. Ele fará a leitura da mensagem do Executivo aos demais Poderes, dando conhecimento dos projetos previstos para serem executados neste ano. Será um dia marcado pelo protocolo e sem risco de discursos mais ácidos dos pouquíssimos parlamentares que prometem fazer oposição.



Na realidade, dos 24 deputados estaduais, apenas dois se dizem independentes e, por isso, deverão trilhar o caminho da oposição. Dos três parlamentares do PL, partido que integra a base aliada do governador, um deles já se colocou, de certo modo, como dissidente. O único representante do PRTB se coloca no mesmo rumo do colega. Políticos de mais jornadas dizem apenas uma coisa: “Já vimos esse filme antes’’. Sendo assim...

