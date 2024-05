Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 22 de maio de 2024

EXPOBEL

A Exposição Agropecuária de Bela Vista, que movimentou R$ 20 milhões em 2023, terá investimento de R$ 500 mil neste ano; Em 2024, o evento vai acontecer dos dias 19 a 28 de julho

Chegando a sua 52ª edição neste ano, a Exposição Agropecuária de Bela Vista (Expobel) promete mais uma vez agitar a fronteira de Mato Grosso do Sul.

O evento será realizado entre os dias 19 e 28 de julho, no Parque de Exposições Rio Apa, localizado no Bairro Serradinho, às margens da MS-472 – e por lá, quatro grandes shows, com atrações de destaque do modão sertanejo, já foram confirmados.

Os campo-grandenses Hugo & Vitor será atração dia 21 de julho - Foto: Divulgação

O público terá a oportunidade de conferir a jovem Fiorella na sexta-feira (19/7), a dupla Victor & Matheus no sábado (20/7), os campo-grandenses Hugo & Vitor no domingo (21/7) e a dupla João Bosco & Vinícius – nome pioneiro no segmento do chamado sertanejo universitário –, que vai para animar a noite de terça-feira (23/7).

Mais um show, em comemoração do aniversário da cidade, a ser oferecido pela prefeitura, será confirmado nos próximos dias.

Bela Vista, município na região sudoeste do Estado, distante 350 quilômetros da Capital e fronteiriço com o distrito paraguaio de Bella Vista Norte, celebra a sua emancipação no dia 20 de julho.

Todos os shows da Expobel são gratuitos. O evento é considerado uma das maiores feiras agropecuárias de MS e tem como objetivo fortalecer o agronegócio regional, preservar a cultura e a tradição do homem do campo e fomentar a economia local.

O evento tem público fiel, que durante 10 dias movimenta o comércio da cidade, como a rede hoteleira, supermercados e lojas.

ATRAÇÕES

A vizinha Bella Vista Norte, do outro lado da fronteira, é uma das localidades que também se beneficiam com a presença de turistas que prestigiam a Expobel.

Fazem parte da programação da feira shows musicais, bailes, laçadas, carreiras, rodeios, leilões de gado e cavalos, exposição de máquinas agrícolas e animais e desfile country, além de expositores de vários segmentos que estarão distribuídos nos 18,75 hectares do Parque de Exposição Rio Apa.

INVESTIMENTO

O Sindicato Rural de Bela Vista é a entidade responsável pela organização e realização da Expobel. O evento tem o Executivo bela-vistense e a Câmara Municipal como seus maiores patrocinadores.

No início deste mês, o prefeito Reinaldo Miranda Benites (PSDB), o Piti, anunciou a liberação de R$ 500 mil para a concretização da feira.

Piti, que finaliza seu mandato neste ano, destaca que sempre foi um grande parceiro do sindicato rural e da feira agropecuária.

“É um evento importante para o nosso município. Em 2023, foram movimentados cerca de R$ 20 milhões durante a Expobel, e neste ano não será diferente. Espero que o próximo prefeito tenha o mesmo comprometimento que nós tivemos com a exposição”, afirma.

O presidente do Sindicato Rural de Bela Vista, José Carlos Barbero, o Zeca, diz que a entidade se empenha para que a feira atenda às expectativas de todos os públicos.

“Sabemos que a população espera ansiosamente pela Expobel, e nosso compromisso é entregar um evento com entretenimento de qualidade para quem quer se divertir e fazer bons negócios com investidores. A Expobel movimenta vários segmentos”, declara.

Também são patrocinadores da Expobel o governo do Estado, o Senar-MS, a Calcário Oro-Ytê, a Calcário Bela Vista e a Cooperativa Lar. Além disso, o evento tem apoio do Sistema Famasul, da Leiloboi, do WM Group, do Clube de Laço Bela Vista e do Jockey Club de Bela Vista.

A jovem cantora Fiorella será atração dia 19 de julho - Foto: Divulgação

SERVIÇO

Exposição Agropecuária de Bela Vista 2024 (52ª Expobel)

Local: Parque de Exposições Rio Apa, em Bela Vista;

Data: de 19 a 28 de julho;

Shows já anunciados: Fiorella (19/7); Victor & Matheus (20/7), Hugo & Vitor (21/7) e João Bosco & Vinícius (23/7).

