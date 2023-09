Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 30 de agosto de 2023

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Mario Sergio Cortella - escritor brasileiro

Todo poder que, em vez

de servir, serve a si mesmo,

é um poder que não serve".



FELPUDA



O distinto eleitor de alguns municípios de Mato Grosso do Sul já pode ir preparando a pipoca para começar

a assistir, de camarote, brigas e quedas de braço entre os integrantes das casas do Legislativo com os gestores do Executivo no que se relaciona as denúncias por supostos malfeitos. O mais interessante, para não dizer outra coisa, é que as excelências somente agora "descobriram" possíveis irregularidades dos gestores. Deve ser a tal "síndrome" de ano pré-eleitoral.



Na arena



A partir do dia 16 de setembro, quando for oficializado presidente do diretório municipal do PSDB em Campo Grande, o deputado federal Beto Pereira assumirá também a missão de tentar levar o partido a conquistar a prefeitura da Capital. Além de pavimentar internamente seu nome para essa disputa, buscar alianças com outras siglas e formar uma chapa competitiva de vereadores, terá ainda a mais difícil das empreitadas: convencer o eleitorado, no caso.

Estágio



O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) está com vagas abertas para um programa de estágio em nível superior para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo e Propaganda e Publicidade), Direito, Engenharia Civil/Ambiental, Informática e Matemática. A bolsa-auxílio é de R$ 1.020,00 mais vale-transporte. As inscrições seguem até as 18h do dia 6 de setembro pelo site prose.app.tre-ms.jus.br/prose. As provas serão no dia 1º de outubro.

Prova



Os partidos políticos terão uma grande missão nas próximas eleições: apresentar chapas competitivas para as disputas das cadeiras nas câmaras municipais de Campo Grande e das cidades do interior do Estado. Não será mais possível lançar nomes pegos a laço apenas para justificar os repasses do Fundo Partidário, que, aliás, por seu mau uso, está até ocasionando cassações.



Ficha limpa



Para desespero de boa parte da classe política, a internet vem sendo um suplício que só, pois está sendo muito difícil, se não impossível, varrer os malfeitos para debaixo do tapete, para que ninguém veja. Quem era acostumado a se apoiar em currículos recheados de fantasias e autoelogios, que dificilmente eram colocados em xeque, já concluiu que agora será obrigado até a apresentar folha corrida. Em outras palavras (português bem claro): seus antecedentes criminais. Senão



Equilíbrio



"Há real necessidade de termos uma decisão na qual a instância política não pode mais opinar sobre as decisões técnicas? Essa Casa é onde a relação entre os entes é a mais equilibrada possível. Temos que pensar o conselho e amadurecer a ideia, para que, sim, seja uma instância técnica, mas que esteja aberta à discussão. Que essa Casa possa ser, como de fato tem legitimidade para ser, a instância política", disse o governador Eduardo Riedel, durante fala no Senado, na terça-feira, na sessão especial com a temática "Discutir a reforma tributária".



Aniversariantes

Dila Sampaio,

Paulo Roberto Freire Palhano,

Maysa Lilian de Paula Buchara,

Otavio Pazin,

Lindalva David Costa,

Silvana Maria Marchini Coelho,

Davi Gonçalves Costa,

Maria Aparecida Pereira Maia,

Sérgio Fernando da Costa Lopes,

Vécio de Oliveira Brito,

Tiago Ferreira de Castro,

Siyoji Yamamoto,

Dra. Bianca Maria Gasparini,

Sara Dacron Ferreira,

Custódio Atanásio da Silva,

Siley de Souza Ferreira Silva,

João Custodio Braga,

Ângela Bernardes da Silva,

Luciano Ferreira,

Joselina Soza Gouveia,

Cristiane Gonçalves Pimentel,

André Luiz Gutierrez,

Ailton Ramos Lima,

Roberto Camillo,

Dr. Raimundo Girelli,

Kayque Rodrigues Leandro da Silva,

Dr. Valdir Donizete Galvão Torres,

Aparecido Rojo Duarte,

Sérgio Henrique Cance,

Francisco Luiz Rodrigues Cirilo,

Francisco Modesto Sobrinho,

Fernando de Carvalho Santos,

Reinaldo Yoshiro Mizobata,

Rosa Mônica Lopes Moura,

Walmir Tornaciole de Matos,

Glória Maria de Castro,

Laura Cardoso,

Luiz Carlos Antunes,

Sidney Ramão Massuda,

Maurício Gomes de Arruda,

Semia Raslan Pettengill,

Rosa Maria de Oliveira,

Vera Cristina Bacchi,

Jorge André Caetano,

Vera Cristina Galvão,

Yolanda Tereza de Freitas,

Eva Maria Fontoura Corrêa,

Elizabeth Cristina Bobato,

Glória Maria Moreira Lima,

Niwton Lopes Cirqueira,

Anibal Apostolo de Oliveira,

Lourdes Aparecida Rodrigues,

Maria de Oliveira Santos,

Patrícia Gutierres de Moraes,

Fernando Jeffery,

Luiz Antônio de Queiroz,

Alceu Menezes Jordão,

Arnaldo Serafim,

Eliana Sandra da Silva,

Carla Cristina Souza,

Luiza Lima Lopes,

Larissa Ferreira,

João Henrique Santos,

Senira Flôres,

Raissa Guerreiro Caetano,

Alda Fernandes Pulchério,

Izabel Cristina Montes,

Ronaldo Teixeira,

João Nobuko Eguchi Minami,

Adriane Pires Batiston,

Ieda Maria da Cruz Magalhães,

Luiz Henrique da Silva,

Gerardo Dutra,

Maria Lúcia Rosa de Carvalho,

Luciene Alves Ignácio,

Olavo José dos Santos,

Ramon Hector Calderon,

Elde de Mattos Fukushima,

Leandra Marla Oshiro,

Sybele Marinho Alves da Silva,

Cesar Luiz Porto Gonçalves,

Eduardo Tivirolli,

Ramão Oder Duarte,

Suely Reis de Oliveira,

Ademir José de Oliveira,

Mário Donizete Ferraz de Queiroz,

Aldo Loureiro da Silva,

José Emílio Bianchini,

Ana Karina Garcia Javarez

de Araújo,

Ramão Alonso de Lima,

Norberto Oguro,

Elaine Cristina de Lima Schwind,

Wilma Martins Vidal Migotto,

Arino Braga do Amaral,

Ismar Coutinho Malta,

Armando Francisco de Mello Netto,

Dirceu Paulo Bigaton,

Diego Bonilha Schlatter,

Ângela Loureiro de Sousa,

Cláudia Yukimi Sano Iwata,

Ana Cristina Oliveira Bitencourt,

Helen Marilia Machado Ribas,

Camila Cazarotto Mateus,

Rosilene Silva de Oliveira,

Therezinha Mercante Zucarelli,

Fernanda Danielly Parize Cavalcante,

Henrique Fernando Carmona Cogo,

Júlio Sérgio Greguer Fernandes,

Vitor Estevão Benitez Peralta,

Simone Gassen Tonini.

Colaborou Tatyane Gameiro