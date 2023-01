Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 12 de janeiro de 2023

agenda cultural

Cinebiografias de Whitney Houston e Steven Spielberg aquecem o circuito de exibição nos shoppings da Capital, ao lado de comédia com Marcelo Adnet e do novo filme de Guy Ritchie

Assim como Frank Sinatra (1915-1998), Whitney Houston (1963-2012) era chamada de A Voz.

A cinebiografia “I Wanna Dance with Somebody”, uma das estreias da semana no circuito exibidor dos shopping centers da Capital, acompanha a artista desde o início até o topo da carreira, fase marcada por um grande reconhecimento, mas também pelas crises em decorrência do abuso do consumo de álcool e drogas.

Mas o longa-metragem da diretora Kasi Lemmons (“Harriet – O Caminho para a Liberdade”), esquiva-se da morte da estrela, em 2012, que teria sido provocada, justamente, pela dependência química. Lemmons afirmou recentemente que apenas respeitou o roteiro assinado por Anthony McCarten, o mesmo de “Bohemian Rhapsody”.

No lugar do luto, aparecem momentos do auge da cantora norte-americana, falecida aos 48 anos e revivida nas telas por Naomi Ackie. Ganham vez na tela, por exemplo, o show no Super Bowl em 1991 e a célebre apresentação no American Music Awards de 1994.

Os bastidores de produção do longa-metragem “O Guarda-Costas” (1992) também estão lá, assim como o processo criativo por trás da canção que dá nome à cinebiografia e de outros hits. Naomi Ackie afirmou que havia “uma força” em interpretar a cantora que ela não esperava.

“Não sou o tipo de atriz que leva tudo para casa. Entre o ‘ação!’ e o ‘corta!’, sou pura emoção, mas deixo isso lá ao ir embora. Com a Whitney foi diferente. Eu assumi a minha própria força de uma forma como nunca tinham me pedido para fazer antes”, contou.

JOVEM SPIELBERG

“Os Fabelmans”, mais recente produção do cineasta Steven Spielberg, inspira-se na infância do próprio diretor, focando nas relações familiares e na paixão, desde garoto, pelo cinema, arte na qual se tornaria um mestre. O protagonista Sammy, alter ego de Spielberg, é interpretado por Gabriel LaBelle.

Vencedor do Festival de Toronto em 2022, o longa é forte candidato ao Oscar 2023. A premiação, aliás, marcada para o dia 12 de março, é o que leva ao reaquecimento do circuito, com diversas novidades em cartaz depois de um certo paradeiro desde dezembro.

PASTOR ADNET

Em “Nas Ondas da Fé”, dirigido por Felipe Joffily, Marcelo Adnet é Hickson, um técnico de informática e locutor de telemensagem que ganha a vida fazendo bicos e sonha em ser radialista.

Na verdade, ele faz de tudo para pagar as contas. Jéssika (Letícia Lima), a esposa, trabalha em um salão de beleza e sugere ao marido o culto do apóstolo Adriano (Thelmo Fernandes). É quando o personagem de Adnet torna-se locutor de sucesso de uma rádio evangélica

ESPIÃO DE RITCHIE

Em “Esquema de Risco – Operação Fortune”, o espião Orson Fortune (Jason Statham) precisa rastrear e conter a venda de uma nova tecnologia de armas mortais que está sendo realizada pelo bilionário Greg Simmonds (Hugh Grant).

Junto a uma das melhores equipes de operações especiais do mundo, Fortune recruta o astro de Hollywood Danny Francesco (Josh Hartnett) para ajudá-los a passar despercebidos na missão de salvar o mundo. O filme é um misto de ação, comédia e suspense dirigido por Guy Ritchie.

POP E PINÓQUIO

A programação do Sesc no Bosque (Shopping Bosque dos Ipês) apresenta, neste sábado, às 15h, a Cia Teatro do Mundo com a peça “A Verdadeira História de Pinóquio”. A montagem retoma a história do boneco de madeira por meio das trapalhadas da trupe de palhaços.

Na peça, Bolonhesa não tem um boneco de madeira. Petit Pois revela que tem um boneco e que seu sonho é ser pai, assim como Gepeto. A partir desse ponto, todos os palhaços embarcam na verdadeira história de Pinóquio.

No domingo, a partir das 12h, quem embala a praça de alimentação do Bosque é a cantora Dany Cristinne. Com a sua pegada pop, Dany vai apresentar, gratuitamente, músicas autorais e releituras de grandes sucessos.

DENTE DE SABRE

O parque temático Magic Tigre Dente de Sabre, com um tobogã inflável de seis metros de altura e uma piscina com mais de 280 mil bolinhas, é a mais nova atração do Shopping Campo Grande, aberta para pessoas de qualquer idade. R$ 40 para cada 30 minutos de permanência.

De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados das 10h às 21h.

NOBEL NO STREAMING

No streaming do Sesc Digital, com acesso gratuito (sescsp.org.br/cinesesc ou sescsp.org.br/cinemaemcasa), o destaque é o longa-metragem “O Acontecimento” (2021), baseado no romance de mesmo nome da francesa Annie Ernaux, vencedora do Nobel de Literatura de 2022, que esteve na última edição da Festa Literária Internacional de Paraty, em novembro passado.

Dirigido por Audrey Diwan, o filme, assim como o romance original, baseia-se na vida real da escritora e recua à França de 1963, em um contexto de grande repressão aos desejos das mulheres.

No enredo, Anne é uma jovem que decide abortar. Ela quer terminar seus estudos e escapar das restrições sociais de uma família operária.

“O itinerário de uma mulher que decide ir contra a lei. Anne tem pouco tempo pela frente. Seus exames estão chegando e sua barriga está crescendo…”, resume um trecho da sinopse. O filme conquistou o Leão de Ouro no Festival de Veneza de 2021.

Assine o Correio do Esatdo