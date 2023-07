Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 13 de julho de 2023

ARTES CÊNICAS

Cena Aberta Encontros Paralelos é o nome do novo projeto da Ofit, o qual, até setembro traz também uma série de apresentações gratuitas

A partir do alto, à esquerda, no sentido horário: "Cães", "O Grande Salto", "Todo Redemoinho Começa com Um Sopro" e "A Cartista", montagens que integraram a mostra de 2021 realizada pela Ofit Divulgação

Associação Cultural Oficina de Interpretação Teatral (Ofit) realiza, de julho a setembro, o projeto Cena Aberta – Encontros Paralelos.

Idealizado pelo diretor Nill Amaral, a proposta oferece uma programação intensa de atividades teatrais, convidando artistas e público a fazerem parte de uma imersão cultural a partir das artes cênicas.

O mergulho vai desde peças de teatro até a vinda do renomado dramaturgo e diretor pernambucano, radicado em São Paulo, Newton Moreno, que conduzirá uma residência artística. Ele participará ainda de uma roda de conversa com aficionados por teatro, literatura e cinema.

Nill Amaral afirma que o projeto remete a essência de outro trabalho da Ofit, o Campo Grande em Cena, que movimentou o meio teatral da cidade em 2021.

“Comparado ao outro projeto, o Cena Aberta terá uma abrangência ainda maior, com foco em encontros teatrais que visem o debate, a reflexão e o aperfeiçoamento, com apresentações de peças teatrais gratuitas, trabalhos cênicos em processo de criação e em outros estágios, de diversos grupos sul-mato-grossenses”, diz o diretor.

Três etapas

Mais que o desejo de sentir o clímax de um enredo ou desvendar o ato final de um espetáculo, a proposta é mergulhar na viagem que envolve a concepção teatral e, com isso, abrir a cena para o público, de modo que, após assistir uma peça, ele se sinta próximo e à vontade com os atores, as atrizes e os diretores para falar e pensar sobre o futuro do teatro no Estado.

O Cena Aberta – Encontros Paralelos será executado em três etapas, entre os dias 25 de julho e 1º de setembro. Na primeira fase, de 25 a 27/7, será realizada a residência artística com o renomado artista Newton Moreno.

Na sequência, entre o dia 1º e 2 de agosto, acontece as apresentações teatrais no Teatro Glauce Rocha, às 18h e às 20h. Já na terceira e última fase, do dia 30 de agosto a 1º de setembro, as peças estarão em cartaz no Sesc Cultura, sempre às 19h30min.

"Fortalecer"

Nill Amaral explica que essa iniciativa faz parte da necessidade de ampliar as conexões criativas entre os artistas de Mato Grosso do Sul.

“O projeto tem o caráter de fortalecer a continuidade de propostas teatrais em pequenos formatos, com baixo custo de produção, peças curtas com grande poder de comunicação e experimentação de linguagens”, confirma o encenador.

“Além disso, o projeto traz um viés coletivista de produção, pela necessidade de provocar encontros. Discutir os mecanismos que fundamentam as nossas produções é de fundamental importância no atual momento, principalmente considerando que saímos de um período pandêmico, em que, por muito tempo, o único canal de comunicação entre os artistas era o meio virtual”, complementa.

Só 15 vagas

Para a residência artística serão oferecidas 15 vagas. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 19. A seleção será por meio de uma curadoria entre os candidatos.

Quanto às peças que entrarão em cartaz no Cena Aberta – Encontros Paralelos, será feita uma chamada pública para a escolha de 8 a 10 trabalhos divididos em três categorias: peças em processo de pesquisa, de curta duração e com duração igual ou superior a 60 minutos.

Neste caso, a escolha será feita por meio de uma banca formada por três artistas da área teatral.

Vale ressaltar que a residência artística é a oportunidade para que os participantes estejam em contato com um dos expoentes da cena teatral brasileira da atualidade.

Com 30 anos dedicados aos palcos, Newton Moreno tem uma larga presença na cena do teatro nacional, conquistando prêmios importantes como o Shell e o Apca, da Associação Paulista de Críticos Teatrais.

Ainda, lançou livros autorais que foram adaptados para o cinema, como “Agreste” (2017) e “Maria do Caritó” (2019), além de tantos outros feitos artísticos nos palcos e na literatura brasileira.

Todo o processo seletivo para a residência artística e para as peças de teatro já estão disponíveis no perfil no Instagram da Ofit Cia Teatral, pelo @ofitcia. Lá, os interessados encontram os formulários de inscrição e o regulamento na íntegra, além dos prazos para se candidatar em cada uma das atividades.

No caso das apresentações teatrais, os cachês variam de R$ 3 mil a R$ 6 mil, dependendo da categoria inscrita pelo candidato e da localidade do grupo. Tudo definido conforme edital de chamamento.

O projeto Cena Aberta – Encontros Paralelos conta com financiamento do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC), do governo do Estado, e apoio cultural da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), da Fecomércio-MS, do Sesc-MS e do grupo de artes cênicas Circo do Mato.

