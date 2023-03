Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 23 de março de 2023

Barão de Montesquieu, filósofo francês

"A liberdade é um bem tão

apreciado que cada qual quer

ser dono até da liberdade alheia”.

FELPUDA

Nos bastidores, os comentários fortíssimos são de que “o amor político” entre dois partidos estaria prestes a terminar. A fase de afagos e das caminhadas de mãos dadas pelas alamedas, em direção aos floridos jardins, aproxima-se do fim diante do que poderia se chamar de “incompatibilidade de gênios”, que vem aumentando gradativamente. Mas dizem que até no fim desse primeiro semestre as aparências deverão ser mantidas. Depois...

Arquivo Pessoal

Imortais da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) estiveram no Rio de Janeiro (RJ) para prestigiar a solenidade de posse do seu confrade, o educador e ex-senador Pedro Chaves dos Santos, na Academia Brasileira de Educação. Na foto, da direita para a esquerda, os acadêmicos Raquel Naveira, Henrique de Medeiros (presidente da ASL), Pedro Chaves, Sérgio Fernandes Martins (presidente do TJMS), Samuel Xavier Medeiros e Rubenio Marcelo.

Suspensa

Decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no dia 21, determinou a suspensão, em todo o País, da tramitação das ações individuais ou coletivas que discutem a possibilidade de autorização para importação e cultivo de variedades de Cannabis sativa, seja com fins medicinais, farmacêuticos ou industriais.

Mais

A relatora e ministra do STJ Regina Helena ressaltou que trata-se de uma questão controversa, e, mesmo na hipótese de reconhecimento da possibilidade do plantio no Brasil, que a efetivação da decisão exigiria uma série de providências judiciais e administrativas.

Marta Rossi / Arquivo Pessoal

Carol Cunha / Daniela Ramiro

Para todos

Com a oficialização de mais seis frentes parlamentares, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul passa a ter o total de 12. Tem para todos os gostos: desde a de defesa da cadeia produtiva da pesca, passando pela de acompanhamento da Rota Bioceânica, bem como a de segurança pública e sistema penitenciário, só para citar algumas. O objetivo é discutir, propor e ampliar projetos de interesse público em conjunto com entidades e a sociedade civil. Detalhe: em 2019, eram 37 grupos dessa natureza.

“Herança”

Áudio do deputado Amarildo Cruz (1962-2023) foi apresentado em plenário, na sessão do dia 21, na qual o parlamentar pedia a assessores o resgate de um projeto de lei para conter o avanço de monoculturas na região do Pantanal, a fim de reapresentá-lo nessa legislatura. A iniciativa de levar ao ar foi do parlamentar Pedro Kemp (PT), que “herdou” e dará continuidade à proposta, agora como coautor, para homenagear o colega que faleceu no dia 17.

Ressurgindo

Mais 17 ditas “celebridades” foram anunciadas pelo Ministério da Saúde para integrar uma campanha que visa incentivar a vacinação no País. São atores, atrizes, atletas, ex-modelos, ex-apresentadoras, alguns “fora de moda” e outros nem tanto. Algumas dessas figurinhas, aliás, andavam um tanto quanto sumidas, mas agora voltaram ao vivo e a cores.

Aniversariantes

Dra. Ísis Maria Morais Santos Goya,

Liberato Rodrigues,

Adriana Gomes,

Miguel Kabad Filho,

Wilson Mutatsu Taira,

Grace Georges Bichar,

Cesar Sanches,

Devanir Rodrigues Pereira,

Heitor Miranda Guimarães,

Tereza de Mattos Guedes,

Zeni Tomigawa,

Dr. José Roberto Jorge Karmouche,

Luiz Antônio Saad,

Elza de Almeida,

José Silvino,

José Cândido de Moura,

Olavo Antonio de Oliveira,

Lorildes Maria Baseggio,

Laerte Perdomo Dias,

Marcelo Loureiro,

Patricia Balbuena de Oliveira Bello,

João Carlos de Souza Gameiro,

Edimilson José Santos,

Dra. Maria Cândia Nunes da Cunha,

Daniela Teixeira Nahas,

Dr. Sebastião Paulo da Silva Filho,

Neilton Silva Santos,

José Ireno Ayala,

Taciana Machado Simões,

Dr. Antônio de Souza Ramos Filho,

Nivaldo Gerotti,

Alessandra Proença Leite,

Kátia Meudau Lemos,

Jorge Ribeiro Brandão,

Vitor Moreno de Alcântara Moura,

Lêda Ribeiro,

Laís Saad Arakaki,

José Guilherme Ribas,

Aikel Wilson Gazal,

Maria Regina Golegã,

Alceu Leite de Mello,

Lamartine Fernandes,

Ariany Arima de Almeida,

Cássia Rita Ricci,

Adriana Bertoni,

Robson Kalil Pinheiro,

Ynara Barcelos Arruda,

Dra. Ruth Máximo Filgueiras,

Oneme de Souza,

Nelson Cabreira Lopes,

Christiane Cardoso da Silva,

Manoelina Neves Serafin,

Paulo Henrique Miyahira,

Sonia Pereira dos Santos,

Ana Luzia de Jesus Souza,

Diva Barros Vilela Staut,

Edivaldo Luis Silva Ferreira,

Edson José Borges,

Valter Ribeiro de Araújo,

Forentina Delong Favaro,

Marilza Helena Diniz Cabreira,

Milton Medeiros Saratt,

Paulo Yamashita,

Rosilene Francisca da Silva,

Ivone Fernandes de Barros Araújo,

Aguinaldo Cardoso,

Marilene dos Passos Nantes,

Ademar Mariano Ribas,

Maria Neusa de Souza,

Priscila Ziada Camargo Fernandes,

Ademar Quadros Mariani,

Marcelo Rodrigues Silva,

Ana Paula Zanquetta,

Enilze Carpes Ramos Proença,

Sidney Miranda da Silva,

Paulo Hissao Shiota,

Osmar Papalia,

Jorge Higa,

Ezoir Aquino Braga,

João Aparecido Bezerra de Paula,

Kely Cristina da Silva,

Liamar Magda Soler,

Vitalino Franco,

Luis Roberto Martins de Araújo,

Jorge Luis Watthier,

Mauricio Fernandes Bueno Filho,

Yeda Mara Garcia Ferreira,

Alice Conceição Silva Barreto,

Nalzira Carmelita de Alencar Menezes,

Gilberto Biagi de Lima,

Nei Rodrigues Ferreira,

Maria Gisele Scavone de Mello,

Antonio Wanderley Albieri,

Manoel Lacerda Lima,

Janaina Artigas Figueiredo,

Rodrigo Tolentino,

Maria Lúcia de Araújo Franco,

Francisca Garcia Menezes,

Carlos Henrique Borges Ferreira,

Fátima da Silva Alencar,

Lucila Quadros de Lima,

Marla Diniz Brandão Dias,

Luiz Carlos de Barros Cardoso,

Carolina de Souza Santos,

Mario Lúcio Siqueira,

Ludovico da Silva,

Maria Elisa Neves da Silva,

Sirene Aparecida Lopes,

Francisco Bento de Lima,

Ronaldo de Paula Santos,

Tatiana de Lima e Silva.

Colaborou: Tatyane Gameiro