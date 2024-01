STREAMING

Série divertida e dramática disponível na Star Plus e na Apple Tv, “Reservation Dogs” conta a jornada de autodescobrimento e maturidade de um grupo de jovens nativos norte-americanos

Com uma estreia discreta na Star+, “Reservation Dogs” demorou um pouco para ter o reconhecimento que merecia, mas fechou 2023 com uma das melhores séries lançadas em streaming no ano. O diretor neozelandês Taika Waititi se juntou com o cineasta nativo norte-americano Sterlin Harjo para criar uma comédia de humor sensível, crítico e reflexivo que é centrada em um grupo de amigos adolescentes que vivem em um pequeno vilarejo indígena nos Estados Unidos. Esquecidos pelo resto do país, o quarteto de jovens busca o seu lugar no mundo, ao mesmo tempo em que não se conformam em ser esquecidos.

Com três temporadas e 28 episódios, “Reservation Dogs” tem como protagonistas o quarteto Bear (D’Pharaoh Woon-A-Tai), Elora Danan (Devery Jacobs), Cheese (Lane Factor) e Willie Jack (Paluina Alexis). Moradores de uma comunidade rural de indígenas nativos norte-americanos na cidade de Oklahoma, os jovens têm como sonho sair de casa – onde identificam um ciclo de pobreza e vícios, pelo qual atribuem a morte de Daniel, um outro amigo do grupo. O objetivo deles é morar na Califórnia, onde acreditam que o mundo de fato acontece. Para conseguir dinheiro para isso, eles cometem uma série de roubos e furtos.

Na trama, os jovens formam uma espécie de gangue local, que é ameaçada com a chegada de um grupo rival na cena do crime da cidade. Ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, o líder do grupo de protagonistas, Bear, também embarca em sua própria jornada de autodescobrimento. Guiado por uma espécie de guia espiritual propositalmente caricato, o personagem é confrontado com o fato de que, mais importante do que fugir da cidade e se salvar, é proteger a sua comunidade. “Reservation Dogs” consegue fazer uma crítica muito importante sobre a precarização e marginalização dos indígenas norte-americanos de uma forma inteligente, engraçada, compreensível e coerente.

Vilã de Gavião Arqueiro e Demolidor ganha um spin-off próprio na Disney Plus, com todos os episódios disponíveis dia 10 de janeiro

Desde que a Disney comprou a Marvel, em agosto de 2009, uma série de investimentos foram feitos para aproveitar as histórias do complexo universo dos quadrinhos. Além das franquias de filmes, a empresa também apostou em criar diversas séries spin-offs sobre personagens que tiveram pouca (ou às vezes até nenhuma) participação nos filmes que foram para os cinemas. Dessa forma, foi possível aproveitar várias histórias em quadrinho não tão conhecidas para reconstruir o histórico de vários personagens. A escolhida da vez é a vilã Maya Lopez (mais conhecida pelo seu codinome Echo), que aparece como uma das antagonistas do Gavião Arqueiro.

Com o título de “Echo”, a série da Disney Plus chegará na plataforma no dia 10 de janeiro. Diferentemente de outras produções da Marvel para o streaming, todos os episódios de “Echo” serão disponibilizados ao mesmo tempo. Isso é algo inédito para os spin-offs do estúdio, que geralmente tem uma estratégia de lançamento semanal. Por um lado, os fãs vão conseguir “maratonar” a série desde o dia de sua estreia. Por outro, esse movimento da Disney Plus pode indicar um desinteresse da plataforma no conteúdo – o que não é um bom sinal. Além disso, o original foi anunciado como violento, sombrio e corajoso.

O enredo gira em torno de Maya e pretende mostrar a origem da personagem – que foi adotada pelo Rei do Crime depois de ter seu pai assassinado. Por ser surda, achavam que a menina tinha algum problema de aprendizado. Porém, logo perceberam que era o contrário. Na verdade, Maya é extremamente inteligente e possui a incrível habilidade de ter “reflexos fotográficos”. Assim, ela consegue copiar todos os movimentos de uma pessoa perfeitamente. Na série, vários acontecimentos vão levar a personagem de volta a sua cidade natal, em uma tentativa de se reconectar às suas raízes que obrigará a personagem a encarar o seu passado.

Dois policiais vão entrar em um embate sobre um antigo caso policial que envolve orgulho, legado e justiça

A nova série de thriller policial da Apple Tv é ambientada na Londres contemporânea e tem como protagonistas dois policiais que entram em confronto por conta de um antigo caso criminal. Esses personagens são vividos pelo ator Peter Capaldi, que viveu uma das adaptações mais recentes do Doutor na icônica série “Doctor Who”, e a atriz Cush Jumbo (“The Good Wife”). Já a série se chama “Histórico Criminal” e terá os seus dois primeiros episódios lançados no dia 10 de janeiro, exclusivamente na plataforma da Apple TV. Os 6 capítulos restantes serão lançados semanalmente, sempre às quartas-feiras, até o dia 23 de fevereiro de 2024.

A produção foca em dois investigadores da polícia britânica, o inspetor Daniel Hegarty (Capaldi) e a detetive Sargenta June Lenker (Jumbo). Um dia, a detetive recebe uma ligação anônima pedindo ajuda – já que a pessoa do outro lado da linha estava sendo perseguida e corria risco de vida. Nessa ligação, foram feitas alegações sobre um antigo caso em que o inspetor Hegarty havia trabalhado – e concluído. Porém, se essas informações forem verdadeiras, o homem que foi condenado no caso anterior, teria sofrido uma grande injustiça – mesmo ele tendo confessado o crime no final.

Duas coisas acendem o alerta em June: a ligação misteriosa e a resistência do inspetor Hegarty em rever a sua investigação do passado, considerando-a inquestionavelmente correta. De um lado, “Histórico Criminal” traz uma personagem forte e irreverente que está no início de sua carreira, com muita vontade de fazer justiça. Do outro, a série coloca um homem extremamente bem relacionado e admirado que quer proteger o seu legado de anos de profissão. Quando os interesses dos dois entram em um conflito direto, antigos segredos serão revelados – colocando em risco a vida de todas as pessoas envolvidas.