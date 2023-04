Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 17 de abril de 2023

Diálogo - Foto: Arquivo / Correio do Estado

Augusto Branco, escritor brasileiro

"Durante todo o tempo de tua vida, seja sempre você mesmo,

com todas as tuas virtudes e imperfeições.

Muitos seriam pessoas melhores se não quisessem ser tão bons”.

Felpuda

Suplente de diretório municipal de partido, no interior de Mato Grosso do Sul, ganhou cargo de assessor parlamentar no gabinete de quem comandará a sigla.

Nos meios políticos dizem que a prática é comum, e são cargos em comissão cujos nomeados, necessariamente, não precisam comparecer para bater o ponto.

Na maioria dos casos, os apadrinhados permanecem em suas localidades, cuidando dos interesses dos “padrinhos”. Assim sendo...

Integração

O governador Eduardo Riedel sancionou lei que institui e inclui a Semana Estadual da Festa das Nações Amigas no calendário oficial de eventos de MS, a ser celebrada pelas colônias Portuguesa-Clube Estoril, Japonesa, Paraguaia, Libanesa, Comunidade Boliviana, Centro Cultural Boliviano Tinkuna e Círculo Italiano.

O evento, anual, ocorrerá em Campo Grande na terceira semana do mês de outubro, com abertura na quinta-feira e encerramento no domingo.

Retorno

Lindas, leves e soltas. Assim, oito araras-canindé voltaram a seu habitat, em MS.

Vítimas de traficantes de animais silvestres quando eram filhotes, foram resgatadas em São Paulo e levadas para readaptação a um viveiro, onde permaneceram até o dia 12.

Foram trazidas pelo programa Avião Solidário da Latam e encaminhadas pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente daquele estado ao Cras, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

As aves viverão em mata do município de Miranda.

Tom

Vereadores de Campo Grande começam a se articular com os olhos voltados, em sua maioria, para a reeleição. Os mais antenados vêm desenvolvendo projetos nos bairros e vilas, enquanto outros preferem se utilizar apenas das redes sociais.

Esta será a segunda eleição municipal em que coligações com outros partidos na disputa pela Câmara Municipal estarão proibidas.

Assim, quem não suar a camisa, pode ter expressiva votação, mas ficar de fora por conta do quociente eleitoral.

Pesquisa

Desde março de 2022, um grupo de pesquisadores do Instituto de Física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) estuda o desenvolvimento de bateria de papel para utilização em dispositivos móveis,

alimentada por derivados de biomassa intercambiáveis, ou seja, que podem ser trocados (dispositivo flex), mantendo a mesma potência.

O trabalho é realizado em parceria com a Universidade de Nottingham (Reino Unido).

Dra. Sandra Georges Sleiman e Mauri Valentim Riciotti, que comemoraram 21 anos de união no dia 5

Toda, toda, Mônica Razuk com os filhos Stheven, Mariângela e Melissa

Prazo

Dentro de menos de dois meses, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) poderá sofrer novas mudanças no que se relaciona à sua composição.

É que no dia 8 de junho termina o prazo determinado pela Justiça para o afastamento de três conselheiros acusados de malfeitos, dois deles ainda estão usando tornozeleiras.

Caso haja decisão para que voltem às suas funções, os conselheiros substitutos deixarão as cadeiras e, dizem,

“o caldeirão voltará a ferver por lá”.

Tabuleiro

Com seu crescimento no Estado, o PP tem projeto para ampliar ainda mais o poder político.

Assim, um dos primeiros passos seria atrair a prefeita Adriane Lopes para suas fileiras tão logo o Patriota e o PTB oficializem a fusão para surgimento de um novo partido.

Além disso, está se preparando para conquistar uma das duas vagas que serão abertas no Senado em 2026.

O nome escolhido é o do atual vice-governador José Alves Barbosa, o Barbosinha.

Em conjunto

Essas articulações, de acordo com políticos antenados, foram responsáveis pela aproximação do vice-governador Barbosinha com o prefeito de Dourados, Alan Guedes, ambos do PP, mas que eram adversários ferrenhos.

Com a paz selada, em 2024, o primeiro dará apoio à reeleição do segundo, que, por sua vez, trabalhará para que o ex-rival político consiga o maior número de votos naquele município, que em termos de eleitores fica abaixo só de Campo Grande, para conquistar a cadeira no Senado.

**(Colaborou Tatyane Gameiro)

