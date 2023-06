Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 19 de junho de 2023

flib

Às vésperas de sua sétima edição, Feira Literária de Bonito promete muito mais que livros, com uma programação que, de 5 a 8 de julho, além de lançamentos e debates literários, oferece shows, oficinas e outras atividades gratuitas

A 20 dias da Feira Literária de Bonito (Flib), em sua 7ª edição, Mato Grosso do Sul já está pronto para a realização de um dos eventos de literatura mais importantes do País e da América do Sul. A acolhedora comunidade bonitense está acompanhando os preparativos.

A Flib acontece de 5 a 8 de julho, na Praça da Liberdade, no centro de Bonito, a 297 quilômetros da Capital. O tema: Literatura e Natureza: uma história para contar.

Artistas e escritores de Mato Grosso do Sul e nacionais estarão com os estudantes das escolas municipais durante os quatro dias da Flib, que também vai envolver teatro, cinema e música.

“Estamos muito orgulhosos de receber a sétima edição da Feira Literária de Bonito, que se tornou um marco cultural em nossa cidade. A Flib celebra a importância da leitura, da cultura e do conhecimento, proporcionando um espaço de encontro entre escritores renomados, entusiastas literários, nossas crianças e toda a comunidade. Com uma programação diversificada, com palestras, debates e atividades interativas para todas as idades, convidamos os cidadãos de Bonito e visitantes a participarem desta edição especial da Feira Literária, fortalecendo o amor pela leitura e enriquecendo nossa comunidade com a magia das palavras. Juntos, vamos celebrar a cultura e promover o acesso à literatura, tornando Bonito um verdadeiro refúgio para os amantes da leitura. Tenhamos uma Flib maravilhosa este ano, e que venha a oitava em 2024”, disse o prefeito Josmail Rodrigues.

“A Flib é um espaço de muito privilégio para a população. A cidade, com as escolas, prepara os alunos com os textos literários e todos ficam muito felizes. Fizemos concursos de redação com o tema deste ano, Literatura e Natureza: uma história para contar. Essa edição certamente já é muito especial”, pontuou a secretária de Educação de Bonito, Eliana Maria Rafael Fregatto.

“A Flib é um dos principais eventos geradores de fluxo turístico, consolidada já em sua 7ª edição, e a direção do evento está de parabéns. A Feira Literária de Bonito valoriza a nossa cultura, a nossa literatura e, por tudo isso, é fundamental a participação do governo e a valorização desse evento que fomenta a nossa cultura, a literatura e o conhecimento”, enfatizou o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda.

“A Flib, nesta 7ª edição, está retomando uma questão presente desde a formação da literatura brasileira. Que natureza está ali representada? Que leitura fazemos do seu papel na cultura e no nosso cotidiano? Como nos posicionamos diante de seus valores vitais? Se a literatura é, de fato, um direito, como se dá o acesso a ela?”, explicou a curadora da Flib, professora doutora Maria Adélia Menegazzo.

“E que venha a 8ª, a 9ª, a 10ª, já que é um espaço consolidado, em que a diversidade cultural, sobretudo a literária, se faz presente em um dos municípios mais importantes do Estado, não só pelas atrações turísticas e pelo meio ambiente, mas pelo potencial cultural que cada vez mais está se solidificando em diversas áreas”, disse o deputado federal Vander Loubet, que apoia a Flib e outros projetos culturais com emenda parlamentar.

DIREITO

O direito à literatura não se dissocia do direito à fabulação, por isso, ler e contar histórias é uma prática libertadora, que permite acessar outros mundos, outras gentes, outras culturas e com elas interagir. Decorre daí o direito ao livro, às bibliotecas e à bibliodiversidade.

A parceria da Secretaria de Educação do Município de Bonito tem sido fundamental para que essa formação leitora se concretize, garantindo a presença das escolas nos quatro dias de atividades.

Para repetir o sucesso das edições anteriores, a Flib contará com a presença de aproximadamente 40 escritores, entre nacionais e locais; oficinas de criação literária e de formação leitora; mesas de discussão; palestras e espetáculos de teatro, cinema e música.

O fomento à economia do livro terá espaço reservado, com a presença de editoras e livrarias, completando-se a relação autor-livro-leitor.

A Flib este ano terá uma programação muito especial, com atividades na Praça da Liberdade, shows, teatro, grupos musicais e performáticos, oficinas de formação, oficinas de criação, contadores de histórias, jogos interativos, mostra de cinema Flib, entre outros.