Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 29 de maio de 2023

Carlos Drummond de Andrade poeta brasileiro

"Eterno é tudo aquilo que vive uma fração de segundo

mas com tamanha intensidade

que se petrifica e nenhuma força o resgata".

FELPUDA

Parece que, mesmo mudando praticamente toda a administração municipal, as ameaças de supostos escândalos sexuais continuam existindo no município.

Desta vez, estariam recaindo suspeitas da prática de assédio contra pelo menos dois homens que transitam pelos corredores do primeiro escalão.

Um deles deve perder o cargo em breve, fazendo que as ameaças contra ele esfriem. Já o outro dificilmente sai da prefeitura, porque os laços dele com os ocupantes do poder são mais fortes.

Municipalismo 2.0

Depois de ser fritado em alta temperatura por aliados, o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, com o governador Eduardo Riedel, lançará em junho o programa Municipalismo 2.0.

O programa é uma espécie de reciclagem do Governo Presente, da administração do antecessor de Riedel, Reinaldo Azambuja.

Metas

As contrapartidas que o governo Riedel exigirão dos prefeitos serão na forma de metas. Por exemplo: se o governo liberar uma boa quantia para a Educação de um certo município, a prefeitura terá de comprovar um avanço nos índices de Educação Básica.

Em Saúde, algumas das metas para o reforço nas verbas estão relacionadas com a ampliação da cobertura

de vacinação e dos atendimentos prestados. Uma outra meta parte do governo e é ousada: a intenção de pavimentar quase todas as vias das cidades do interior e, ainda, parte das estradas rurais.

Nova roupagem

A parte parecida com o programa do governo anterior é que Riedel ou Caravina despacharão nas cidades do interior e ouvirão as demandas não apenas dos prefeitos, mas das comunidades das regiões em que os eventos ocorrerão.

Mas as semelhanças terminam por aí. Riedel e Caravina exigirão contrapartidas para liberar recursos para os municípios. E elas serão na forma de resultados.

Útil e agradável

A medida deve unir o útil ao agradável dentro do governo. No que diz respeito à utilidade, trata-se de uma maneira de reaproximar Pedro Caravina – que no passado já foi presidente da Associação dos Municípios

de Mato Grosso do Sul (Assomasul) – de seus ex-colegas prefeitos, que não andam nada satisfeitos com a enxurrada de “nãos” que têm recebido todas às vezes que vêm a Campo Grande.

No que diz respeito ao agradável, faz que tanto o governo Riedel quanto as prefeituras melhorem os indicadores e comprovem bons resultados da administração.

Mais um

O PSDB ganhou reforço com a entrada do suplente Claudinho Serra, em substituição a João Rocha, do Progressistas (PP). Assim, a legenda passa de duas a três cadeiras na Câmara Municipal.

Explica-se: Rocha foi reeleito em 2020 pelo PSDB, porém, migrou para o PP em abril de 2022 e, como a legislação determina que a vaga não é do candidato, mas, sim, do partido, sua cadeira ficou para o tucanato. Já o PP encolheu porque ficou com apenas um representante naquela Casa.

Aumento

Observadores políticos, porém, dizem que o PP pode aumentar a representatividade na Casa, passando para três vereadores.

É que dois deles foram eleitos pelo Patriota, mesmo partido atual da prefeita Adriane Lopes, que no dia 1º de junho se filiará ao PP, conforme articulação capitaneada pela senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias. Ambos, portanto, deverão segui-la.

Sem empecilho

E isso pode ocorrer sem o risco de ambos perderem o mandato. É que o Patriota está se fundindo com o PTB para o surgimento de uma nova sigla, Mais Brasil.

Os vereadores poderão sair antes da abertura da janela partidária, pois, em caso de fusão de partidos, a legislação permite que, formalizado oficialmente o novo partido, os filiados das legendas extintas podem migrar para outras siglas sem o risco de perda de mandato.

