Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 23 de junho de 2023

Fabrício Carpinejar escritor brasileiro

"Agradeço meus limites.

Não me suportaria infinito.

Os limites são vantagens”.

FELPUDA

Figurinha fez questão de colocar em suas redes sociais uma série de fotos de sua viagem ao exterior, imagens do seu périplo por onde passou e até fazendo pose com conhecida apresentadora de TV. O interessante, para não dizer outra coisa, é que esse dolce far niente “coincidiu” com o período em que deveria estar cumprindo expediente. Isso, sem contar que, em breve, vem por aí o recesso estabelecido por lei. Nada como viver em uma cidade sem problemas!



Divulgação/ Chico Ribeiro

Divulgação/ Chico Ribeiro



O icônico prédio do Castelinho de Ponta Porã, datado do início do século 20, vem passando por obras de restauração. O espaço será transformado em um museu da história da fronteira. Localizado próximo à antiga estação ferroviária Noroeste do Brasil, o prédio foi sede do governo do Território de Ponta Porã e, posteriormente, abrigou a cadeia pública e o quartel da Polícia Militar. O Castelinho começou a ser construído em 1926, mas só ficou pronto em 1930. Na década de 1990, deixou de ser utilizado. A recuperação envolve a manutenção de elementos arquitetônicos originais, a reparação de danos causados pelo tempo e a implementação de melhorias, para garantir a segurança e a acessibilidade do local. O investimento é de R$ 4,3 milhões.

Dra. Ana Carolina da Motta Rottili Abdul Ahad e Flavio Orsi Abdul Ahad

Helena Lunardelli e Marcela (Lalá) Noleto/ Ale Virgilio

Charada

Neste imbróglio, em que há a suspeita do desvio de mais de R$ 200 milhões destinados a pagamento de obras, com envolvimento de laranjas e comerciante de produtos alimentícios artesanais, paira uma pergunta intrigante. No caso, o que estavam fazendo, no tempo em que teria ocorrido a “migração do dinheiro”, aqueles que deveriam fiscalizar a aplicação dos recursos públicos?

Desatentos

Pelo volume de recursos que teriam sido desviados, além do longo período que isso, conforme as investigações, vinha acontecendo, acredita-se que o “grupo dos 29” não teria se atentado para o que diz o artigo 31 da Constituição. Aliás, tudo indica que o desinteresse se verificou tanto pela “turma do contra” como da “galera mais chegada”. Agora, é esperar as explicações durante a campanha eleitoral de 2024. Se é que serão dadas…

De novo

Parlamentar que voltou com a antiga ideia de querer identificar Mato Grosso do Sul como Estado do Pantanal anda “apanhando” nas redes sociais mais que pangaré empacado. Outros políticos, em tempos passados, defenderam a mesma proposta, mas não tiveram sucesso. Aliás, quando queriam ganhar holofotes, usavam dois temas, em épocas diferentes: a mudança do nome do Estado e a alteração do fuso horário.

ANIVERSARIANTES

Zulmira de Almeida Hokama,

Dione Marly Gandolfo Hashioka,

Ana Cristina Cançado Soares,

Audeniza Barbosa Arantes Insuela (Iza Insuela),

Victória Brum de Queiroz,

(Victória Braun)

Raphael Salles Russo,

Adriana Maria Restelatto Zamban,

Lúcia Prado de Abreu,

Ana Camargo de Castro,

Joana Durcilei Bolognes Couto,

Aldemir Lemos,

João Batista Barbosa,

Dr. Ernesto Coutinho Puccini,

Paulo Prado,

Francisco Itenagoras de Almeida,

Hermínia Vargas Aleixo,

Marcia Mariko Otubo Pereira,

Adenice Eugênio da Silva Lima,

Lauro Nelson de Paula,

Ana Lefevre,

João Batista da Rocha,

Vera Lúcia Gianotti,

Doralice Martins (Dora),

Marta Rocha,

Dr. Miguel Antonio Menezes E’gues,

José Carlos Chinzarian,

Osvaldo Espíndola Pleutim,

Dr. João Batista Botelho de Medeiros,

Dra. Denise Aparecida de Almeida Tamazato,

João Edgar Leite,

Samuara Alves de Morais,

Maria de Lourdes Cruz Macedo,

Sebastião Pereira da Silva,

Honorato Siqueira Campos,

Rosemary Alves de Oliveira,

João Rodrigues de Carvalho,

Carlos Faraco Fernandes,

Ana Lúcia de Moraes,

Romy Souza Barbosa,

Agripina Moreira,

Sandra Souza,

Ed Augusto Braga,

Conrado Jacobina Stephanini,

Nilce Maria Bortolato de David,

Regina Aparecida Câmara Rodrigues,

Plínio Queiroz Junqueira,

Edilberto de Freitas Reverdito,

Rafael da Costa Fernandes,

Mauro José Capelari,

Antônio Carlos Lopez de Carvalho,

Suzi Magali Moura Vendas,

Archimedes Lemes Soares,

Iove Coelho,

Johnny Erick Ferreira,

Ana Maria Alves de Souza,

Joalina Duailibi,

Pedro Gregol da Silva,

Samir Renam Ribeiro Coelho,

Ana Maria de Araújo Souza,

Edison Pereira da Fonseca,

Ivan Ferreira de Souza,

João Carlos de Moraes Cavalheiro,

Patrícia de Melo Coelho,

Raquel Melez Martins,

Dr. João Batista da Costa Marques,

Paulo Henrique Alves da Silva,

Pedro Augusto Moura,

Sandra Maria de Lima,

Alina da Silva Pontes,

Benedito Augusto Domingos,

Valdir Osvaldo Júnior,

João Ramão Moura Cristaldo,

Matheus de Barros Pinheiro,

Hidekaza Kaku,

Flávio Henrique Martins Cantarin,

Joana de Souza Oliveira,

Ângelo Montanher Neto,

Márcia Cristina Michelle Soriano,

Luiz Carlos Cobalchini,

Simone Storti Pereira,

Lucynava Aparecida da Conceição,

Eduardo Osmar de Oliveira,

João Batista Cardoso,

Nilmare Daniele da Silva Irala,

João Batista Pires,

Silvana Gino Fernandes de Cesaro,

Fátima Cardoso Scarcelli,

Karine Midori Sasaki,

Paulo Roberto Stangarlin Fernandes,

Sônia Aparecida Teixeira de Medeiros,

Maria José Lira Almeida,

Ceila Maria Kataoka,

Hamilton Portella Júnior,

Fernanda de Souza Barbeiro,

Mário Eduardo Baldo,

Ademar Katuji Yassuda Júnior,

Sílvia Valéria Pinto Scapin,

Carlos Salviano Urbanin,

Lenira Micharki,

Mauro Yukiharu Suyama,

Luciwaldo da Silva Althoff,

Pedro Pereira de Morais Neto,

Thiago Marcos Andrade Juzenas,

Mário Antonio Scarabucci Ribeiro,

Jorge da Costa Carramanho Junior.

*Colaborou Tatyane Gameiro

Assine o Correio do Estado