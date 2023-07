Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 11 de julho de 2023

PLATAFORMAS DIGITAIS

A dica da semana é o filme "Depois a Louca Sou Eu", com Débora Falabella

“Depois a Louca Sou Eu”, com Débora Falabella é um retrato sensível e bem-humorado das dificuldades de se viver com transtorno de ansiedade

Com sintomas intensos e reais, o transtorno de ansiedade é uma condição psiquiátrica marcada pela preocupação excessiva e a sensação constante de que algo de ruim vai acontecer, mesmo sem motivo aparente. Desde 2017, o Brasil tem sido o país com mais pessoas enquadradas em algum tipo de ansiedade patológica, o que só piorou com a pandemia de covid-19. Apesar do grande número de pessoas afetadas, durante muito tempo a ansiedade foi vista como frescura ou bobeira. Porém, o avanço nas discussões sobre saúde mental escancarou que esse é um problema real que possui tratamento, por isso não deve ser ignorado.

Quem trabalha com essa temática é o filme “Depois a Louca Sou Eu”, estrelado por Débora Falabella e Gustavo Vaz, que foi lançado em fevereiro de 2021. Dirigido por Julia Rezende, a comédia dramática acompanha Dani Teixeira (Falabella), uma escritora de grande talento, mas que, desde criança, sofre com crises de pânico e ansiedade que a impedem de sair da casa de sua mãe e conhecer coisas novas. A sua condição a atrapalha em estabelecer relacionamentos amorosos, de crescer profissionalmente e de conquistar a sua própria independência enquanto uma mulher adulta. Além disso, a própria relação de interdependência com a mãe dificulta esse processo.

Em uma de suas tentativas de tratar a ansiedade, Dani vai a uma terapia alternativa onde encontra Gilberto (Vaz), um homem que possui as mesmas angústias que ela. Mesmo com a mãe da protagonista sendo contra, os dois engatam um relacionamento amoroso de idas e vindas. Ao mesmo tempo, a personagem é convidada para colaborar em uma novela no Rio de Janeiro. Por conta disso, precisará escolher entre o conforto da vida que sempre levou e a possibilidade de elevar sua carreira para um próximo nível. “Depois a Louca Sou Eu” está disponível na Amazon Prime Video, na Apple Tv, no YouTube e na Google Play Filmes

Ao descobrir que é herdeiro de uma grande fortuna, um professor de música acaba concordando em criar um chimpanzé atentado

"C.H.U.E.C.O", sitcom da Disney Plus, estreia dia 14 de julho na plataforma

Muito populares desde a década de 1990, os sitcoms são um gênero de comédia que tem como principal aspecto o humor baseado em situações do cotidiano. Apesar de diversos seriados do gênero terem se popularizado ao longo dos anos em diversos canais diferentes, a Disney tem sido especialista em criar sitcoms para o público infanto-juvenil. Com clássicos como “Hannah Montana”, “As Visões de Raven” e “Boa Sorte, Charlie!” marcando gerações, a empresa não parece se cansar desse formato. Assim, no dia 14 de julho estreia “C.H.U.E.C.O”, o primeiro sitcom original da Disney Plus que foi produzido na América Latina.

A produção de ficção gira em torno de Juan Gustozzi, um professor de música viúvo e batalhador que dá o seu melhor para criar os seus três filhos, Delfina, Martín e Vicente, com a ajuda da governanta Amanda. Apesar das dificuldades, a família tem uma convivência harmônica. Porém, a realidade de todos irá mudar quando Juan é informado que ele é o principal herdeiro da grande fortuna de seu tio Giancarlo Gustozzi. A única condição para que ele recebesse o dinheiro era prometer que cuidaria de C.h.u.e.c.o, o chimpanzé de seu falecido tio, como se fosse da família.

Com a certeza de que isso acabará com todos os seus problemas, o protagonista aceita os termos da herança sem nem pensar duas vezes. Mas, o que ele não estava esperando era que o animal fosse tão bagunceiro. C.h.u.e.c.o cria situações malucas, caóticas e divertidas para o cotidiano da família Gustozzi, que tem seu mundo virado de ponta a cabeça com a chegada do novo membro. O que nenhum deles espera é que, por trás de seu comportamento disruptivo, o chimpanzé guarda um grande segredo. Essa é a trama da primeira temporada da série, que conta com 13 episódios de, aproximadamente, 30 minutos cada.

Nova série da Netflix traz como protagonista uma mulher que, ao recomeçar sua vida pessoal e profissional, descobre sua própria força enquanto mulher fora dos padrões

“Sobrevivendo em Grande Estilo” estreia dia 13 de julho na Netflix

A magreza ainda é um padrão de beleza imposto pela sociedade atual. Apesar de já terem sido feitos alguns avanços com relação às discussões sobre autoaceitação e a pluralidade dos corpos, nos últimos tempos parece que o rumo tem sido o contrário. Com a retomada da estética dos anos 2000, principalmente por parte de influencers e a indústria da moda, voltou à tona o culto à magreza excessiva. Por isso, é cada vez mais urgente que a mídia dê espaço para novas narrativas. E é isso que faz a nova produção original da Netflix, “Sobrevivendo em Grande Estilo”.

Protagonizada por Michelle Buteau, atriz, escritora e comediante norte-americana, a série conta a história de Mavis Beaumont, uma assistente de moda preta e plus size que sonha em ocupar um cargo mais importante na empresa em que trabalha. Em um relacionamento sério há cinco anos com Jacque (Taylor Sele), o homem de seus sonhos, a protagonista considera sua vida bem encaminhada. Porém, ao descobrir que, na verdade, seu namorado a traía com outra mulher no apartamento onde os dois moravam, Michelle precisará repensar toda a sua vida e sonhos para o futuro, aos 38 anos de idade.

Sem uma renda para pagar, sozinha, os gastos de sua antiga vida, a protagonista terá que se mudar para um bairro mais humilde. Lá, ela divide um pequeno apartamento com uma mulher um tanto quanto excêntrica. Ao mesmo tempo em que tenta se lançar novamente no mundo dos solteiros, Michelle está determinada a criar a sua própria marca de roupa, inclusiva para todos os corpos. Seus esforços irão atrair a atenção de uma celebridade, que a convida para ser sua estilista pessoal. Apesar das dificuldades, esse novo caminho fará com que a personagem se encontre de verdade. “Sobrevivendo em Grande Estilo” estreia dia 13 de julho, exclusivamente na Netflix.