Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 12 de março de 2024

Ernest Hemingway escritor americano

Gosto de ouvir. Aprendi muita coisa por ouvir cuidadosamente. A maioria das pessoas nunca ouve”.

FELPUDA

Batom vermelho na gola de camisa de colarinho branco. Assim está sendo considerado esquema envolvendo triangulação perigosa, que poderá dar muita, mas muita dor de cabeça para os envolvidos, uma vez que tem recursos públicos na jogada. Levantamentos foram feitos e mostram, inclusive, suspeitas coincidências de datas. Chefia, dizem, estaria em palpos de aranha: se alegar desconhecimento, “passará recibo” de que não tem controle sobre os subordinados, se minimizar o caso, mostrará possível conivência. Oposição vai a-do-rar...

Nem aí...

Recente mudança ocorrida em importante cargo mostrou que antigo ocupante da cadeira preocupou-se muito mais em trabalhar a seu favor do que, digamos assim, para a chefia e entorno.

Mais

A dita figura limpou as gavetas e partiu sem que, segundo os bastidores, houvesse qualquer manifestação. “Não teve nem mesmo um lencinho tremulando na janela. Aliás, nem uma lágrima de despedida rolou”, segundo comentário ouvido. Essa gente...

Divulgação/

O maior balanço do Brasil foi recentemente inaugurado no Parque Pedra Bela Vista, que fica na Estância Hidromineral de Socorro, no Circuito das Águas Paulista. Batizada de Swing Rock, a atração tem uma estrutura de 15 metros de altura, à beira do precipício, em que os participantes são elevados a 150 metros do chão, tendo uma bela vista da Serra da Mantiqueira. O balanço é recomendado para maiores de 12 anos e requer altura mínima de 1,20 m, além de peso máximo de 120 kg.

Elaine Trindade/ Arquivo Pessoal

Luiza Fiorito/ Leca Novo

Natimorta

Há quem afirme que candidatura da chapa Salete Bell-Eduardo Introvini, do PL, para a disputa da prefeitura de Coxim pode ser considerada natimorta. Tudo porque prints de conversas em grupo no WhatsApp chegou às mãos do ex-presidente Bolsonaro, oem que o tema era “escondê-lo” na peça publicitária do ato de filiação, na tentativa de ganhar votos da esquerda. Foi até sugerido entre os pré-candidatos que se fizesse arte gráfica separada, uma vez que o material oficial seria enviado pronto da Capital. O bate-papo teria sido a “sentença de morte” para os pretensos pré-candidatos.

Caminho da roça

Em ato no Nordeste, Bolsonaro contou o episódio e disse que determinou à direção estadual de Mato Grosso do Sul que mandasse os pré-candidatos montarem um palanque e assumissem que defendem as bandeiras da esquerda, como o aborto, o desencarceramento e a política de gênero, entre outros. Consta que os dois que sonhavam administrar a cidade deverão perder a legenda.

Expansão

Foi aprovado pelo Conselho Superior do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) estudo preliminar que levantou dados e informações para possível expansão da instituição para outros municípios do Estado. Seriam oito novos campi: Campo Grande, Chapadão do Sul, Paranaíba, Sidrolândia, Rio Brilhante, Maracaju, Amambai e Aparecida do Taboado.

ANIVERSARIANTES

Bianca Arantes Kreisel Raffi,

Elvio Gusson,

Fátima Alves Souza Silva,

James Antonio Gomes,

Dra. Neidy Maria Reichembach Hans,

Evelyn Caroline Souza Silva,

Altair Pedrosa Pereira,

Juliano Rodrigues Valentim,

Delurce de Souza Morais,

Manuel da Silva Figueiredo,

Rosane Maria Bueno Parzianello,

Mara Lúcia de Barros,

Izabel Garay de Oliveira,

Edison Rodrigues Miranda,

Humberto de Oliveira Barros,

Farley Souza Leite,

Alan Kasuo Inoue Cardoso da Cruz,

Reinaldo Gimenes Ayala,

Indiana Antunes Marques

de Araujo,

Adriana dos Santos Mercados,

Ivan Rocha,

Dr. Coaraci Nogueira de Castilho,

Deise Ana de Carli,

Dr. Francisco Oduvaldo Santos,

Ivan Pereira de Oliveira,

Lúcio Maciel,

Antonio Viana Chagas,

Ivan Paes Bossay,

Fernanda Veiber de Abreu,

Rosana Callejon Locci Furtado, Daniela Bandeira da Costa,

Maria Hortência de Melo,

Jussara Feltrin Moraes,

Maria Antônia Castelo Arruda,

Rosemari Costa da Rocha,

Enio de Souza,

Rose Marie Oliveira Castro,

Cleuza Maria Lourenço,

Ceila Rondon Saigali,

Newton Corrêa Silva,

Manoel Edno de Assis,

José Luiz de Souza Gameiro,

Waldemir Ferreira Leite,

Rosana Ramirez Meza,

Renato Hotta Perez,

Clecy Costa Ávila,

Adolpho Franco,

Maria Helena Cherbakian,

Natalício Gonçalves de Freitas,

Dr. José de Assis Costa,

Maria Alves Chaves,

Francisco Conde Rodrigues,

Elena Rezende Ribeiro,

Hélio Martins Codorniz,

José Roberto da Costa,

Maria Sonely Medeiros,

Ires do Carmo Vigilato,

Rosana Vargas Abreu,

Maria Irene Coppola,

Armando Ferreira Nunes,

Rosa Maria de Araujo,

Laura Barros de Araujo,

José Pericles de Oliveira,

Paulo César Lopes,

Jorge Dilmar Raicyk,

Virgilio José Bertelli,

Alcinir Martins Rezende,

Gabriel Nahas Curado,

Jamir Nunes Scoca,

Fábio Machado Braga,

Carlos Roberto Sá de Barros, Jorciney Pedroso de Lima,

Priscila Ferreira Guilhen,

Jormi Cipriano Rabello,

Benedito Antonio Carneiro,

Elaine Teresinha Bordão,

Luiz Roberto Nunes Vasconcellos,

Lara Paula Robelo Bleyer Wolff,

Ricardo Portela de Alencar,

Dionísio Henrique de Lara Nantes,

Enalva Gomes Gusman,

Nabil Mohieddine,

Elizeu Moreira Pinto Junior,

Gregório Rodrigues Anacleto,

Maria da Penha Sonely de Medeiros,

José Kanashiro,

Waldir de Arruda Souza,

Ana Paula Azevedo de Andrade Medeiros,

Juan Paulo Medeiros dos Santos,

Raphael Sérgio Rios Chaia Jacob, Paulo Samuel Cotrim Moreira,

Tiago Ribeiro,

Giancarlo João Fernandes,

Maria Fernanda Marcondes,

Mauricéia Lopes Neves,

Nádia Carolina Lima Barreto,

João Carlos da Rocha,

Roselene Nantes da Silva,

Sílvia Helena Rodrigues,

Rodrigo Francisco Amaral,

Ana Maria Cordeiro Barros,

Fernando Moreira Lopes,

Larissa Alves Assis,

Rodolfo Moreira Torres,

Tânia Mara Conde e Silva,

Silvana Barbosa Araújo,

Mário Victor Menezes,

Maria Rita Carneiro de Lima,

Mário Sérgio Ferreira.

*Colaborou Tatyane Gameiro