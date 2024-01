Programação

O cantor Miguel Menezes fará um repertório com os maiores sucessos da música sertaneja, a partir das 19h

Com uma programação gratuita e para toda a família, a Cidade do Natal segue com as atrações até domingo, dia 7 de janeiro, das 17h30 até 22h. Na noite de hoje (2), o cantor Miguel Menezes sobe ao palco com um repertório repleto de sucessos da música sertaneja.

Tradicionalmente às 21 horas, ocorre a Parada Natalina com a família Rena e outros personagens natalinos. A programação do “Natal de CG é Tamanho Família” termina às 22h.

Cabe destacar que a Casa do Papai Noel continua de portas abertas, bem como, a praça de alimentação e os brinquedos gratuitos para a diversão da criançada. Além disso, seis máquinas de neve artificial deixam o clima natalino com um toque especial.

A Cidade do Natal ou Vila Morena conta ainda com roda gigante, entrega de balões, seguranças e brigadistas, monitores e itens natalinos para fotografia.

Vila Morena ou Cidade do Natal?

A Cidade do Natal mudou de nome em 1º de agosto de 2023 e passou a se chamar "Vila Morena".

A votação foi aberta à população e ocorreu de 15 de junho a 20 de julho.

Com 62,9% dos votos, “Espaço Municipal de Cultura - Vila Morena” foi o novo nome escolhido pelos campo-grandenses.

Foram 1.397 votos no total, sendo 876 (62,9%) para "Espaço Municipal de Cultura - Vila Morena", 348 votos (25%) para “Espaço Municipal de Cultura Afonso Pena” e 168 votos (12,1%) para “Espaço CG de Cultura".

O objetivo da mudança é tornar o nome mais neutro para receber qualquer tipo de evento e tornar o calendário de comemorações mais amplo, como já ocorreu com a Cidade da Páscoa, Festival do Hambúrguer, Cidade da Maratona e Encontro de Motorhomes.

Mas, o curioso é que a própria Prefeitura de Campo Grande continua chamando o espaço de ‘Cidade do Natal’ em diversas partes da edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta terça-feira (14).

Vila Morena

A Vila Morena, antiga Cidade do Natal, localizada nos altos da avenida Afonso Pena, foi inaugurada em dezembro de 2009, na gestão do ex-prefeito Nelson Trad Filho, do então Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

O espaço foi construído em parceria da Prefeitura de Campo Grande com o Governo do Estado (gestão do ex-governador André Puccinelli - PMDB).

São 12 mil metros quadrados de área construída no Parque das Nações Indígenas. O local foi criado para celebrar as festividades natalinas, bem como a passagem do ano, propiciando à comunidade campo-grandense um evento de multilinguagens culturais e entretenimento.

A área é decorada para receber a população campo-grandense como um ambiente temático e de lazer.

Reinaugurado em dezembro de 2022 para retomar as celebrações de Natal, o espaço ganhou decoração inspirada em prédios históricos de Campo Grande, como Morada dos Baís, residência de Paulo Coelho Machado, Colégio Oswaldo Cruz e Casa do Artesão.

