Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 28 de fevereiro de 2023

Barão de Itararé - escritor brasileiro

"Senso de humor é o sentimento que faz você rir daquilo que o deixaria louco de raiva se acontecesse a você”.

FELPUDA

União de grupo político-administrativo para realização de serviços, inclusive com participação de cabeças coroadas de outras áreas, chamou atenção, porque figurinha que andou envolvida que só com a Justiça comum e eleitoral é quem estará em posto-chave da prestação dos serviços. Como disse o consultor administrativo, professor, jornalista e escritor austríaco Peter Drucker: “Administração é fazer as coisas direito. Liderança é fazer as coisas certas”. Portanto...

Elas

Mais de cinco mil mulheres já fizeram inscrições para o concurso de soldado fuzileiro naval

da Marinha do Brasil, que foi aberto pela primeira vez também para o público feminino. São 97 vagas no total, e as candidatas aprovadas participarão de curso.

Mais

Com duração de 17 semanas, o curso será realizado no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves, no Rio de Janeiro. As inscrições seguem até o dia 2 de março para homens e mulheres entre 18 e 21 anos. O edital e mais informações podem ser obtidas no site marinha.mil.br/cgcfn/.

A primeira foto de sua participação no filme “Coringa 2” foi compartilhada pela cantora Lady Gaga. Na imagem publicada, ela aparece com o personagem do título, novamente interpretado por Joaquin Phoenix. Descrito como um musical, o longa continua a história de Arthur Fleck (Phoenix), que começa a ser tratado pela doutora Harleen Quinzel (Gaga), mas a relação de médica e paciente logo toma um rumo doentio. A estreia será em outubro de 2024.



Marluci Moura e Flavio Luiz Andrade



Rayana Silveira

Clima

Hoje, às 9h, o senador Nelson Trad Filho será o anfitrião do assessor especial do governo Joe Biden para o clima, John Kerry, na liderança do PSD no Senado Federal. A solicitação foi feita pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias (PP) integrará o grupo de oito parlamentares para a reunião restrita, por questões protocolares, com o emissário americano.

Aumentou

As receitas arrecadadas de todas as fontes da Prefeitura Municipal de Campo Grande passaram de R$ 4,6 bilhões em 2021 para mais de R$ 5,3 bilhões no ano passado, apresentando incremento de R$ 13,78%. As do Tesouro subiram de R$ 2,14 bilhões a mais de R$ 2,36 bilhões, com aumento de 10,39%. Os dados são da prestação de contas do último quadrimestre de 2022, feito na Câmara da Capital pela secretária municipal de Fazenda Márcia Helena Okama, dia 22 de fevereiro.

Mas...

As despesas da Prefeitura de Campo Grande passaram de mais de R$ 2,2 bilhões em 2021 para R$ 2,6 bilhões no ano de 2022, com aumento de 14,34%. E, em todas as fontes, subiram de R$ 4,7 bilhões a R$ 5,5 bilhões. Os gastos com pessoal consomem 52,02% dos recursos dos cofres públicos, enquanto o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal é de 51,30%.



Aniversariantes

Rita de Cássia do Prado Guido Gameiro,

Keyla Lustoza Mandarino,

Lilia Lunardon,

Heloisa Sornas de Almeida,

Dr. Flávio Saad Peron,

Afonso Henrique Adania,

Bernadete Martins Gaspar Rangel,

Elisabete Ferreira da Silva,

Marcelo José Dias,

Odete de Oliveira Brito,

Ramão Peralta,

Carlos Barros de Paula,

Antônio Alves de Oliveira,

Livia Teixeira Mondini,

Maria Anita Medeiros,

Kelly Cristine Arakaki,

Rozita Fortes Teixeira Pires,

Alencar Bosco Costa Decknis,

Denise Elaine Cuissi,

Leonildo Nunes Ferreira,

Ary Augusto Martins,

Hilda Jara Maciel,

Michel Bittar Neto,

Angela Manvailer,

Cecília Garcia,

Antonio Souza de Queiroz,

Israel José Aniceto,

Dimas de Moura Leite,

Silzomar Furtado de Mendonça,

Atílio Franco Medina,

Alexandre Antonio Fialho Canale,

Nelson Sebastião da Silva,

Gelson Pereira da Silva,

Judith Pereira Passos,

Mariza Lopes Macedo,

Castro Alves Pereira,

Oriell Pereira de Oliveira,

Benedito Oliveira e Silva,

Ermelindo Espíndola Cardoso,

Altair Ferreira Souza,

Hilton de Souza Araújo,

João Francisco de Britto Filho,

Osman Ferreira Gutierrez Filho,

Rodrigo Marques,

Hulda Stabille Cruz Gonzales,

Mara Cristiane Crisóstomo Bravo,

Léa Márcia Sandim Motti,

Helena Espíndola da Silva,

Oscar de Souza,

Rosemary Correia do Nascimento,

Luis Carlos Nunes da Silva Maia,

Carina Flôres do Nascimento,

Eugênia Maria de Andrade Assis,

Denise Villela Tôrres,

Maria Auxiliadora Alvim,

Hugo de Oliveira,

Aline Soares,

Osvaldo Pimenta de Abreu,

Maria Cristina Bortolini,

Rutênio Gadelha Menezes,

Léa Maria Mascarenhas Salamene de Oliveira,

Luiza Maria Charbel,

Ariel Loureiro de Moraes,

Margareth Toshihe Yoza,

Maria de Lourdes Eschilette,

Lúcia Ferreira dos Santos Brand,

Jeiva Pael da Silva,

André Garrido Fioreze,

Marlene Cavassa,

Zilá Chamorro Ojeda,

Luiz Rafael Gomes da Silva Júnior,

Shirlene Ribeiro Macedo,

Seiko Tomigawa,

Izolino Nogueira da Cunha,

Gabriel Yudi Tanaka,

Estevan Diovani Berlezi,

Nelson Luiz Martins Zati,

Luis Alberto Squariz Vanni,

Ramão Portes,

Arceno Athas Junior,

Denise Granata Nogueira de Souza,

Camila Goetz Ojeda,

Joana D’Arc Garcia,

Rafael Almeida Silva,

Adilson Josemar Puhl,

Naur Antônio Queiroz Pael,

Ana Karina de Oliveira e Silva Merlin,

Luiz Sérgio Del Grossi,

Paulo Ernesto Valli,

Paulo José Cândia Scaffa,

Douglas Mangini Garcia,

Ronei Silva Fuchs.

Dia 29

Dr. Fernando Luti Batoni,

Selmira Assumpção Machado,

Dante Rodrigues Leite da Costa,

Cleiton Monteiro Urbieta,

Dr. João Bosco Marques de Oliveira,

Luis Miguel da Cunha Fernandez

de La Reguera,

Dr. Zailde Soares Cardoso,

Aline Arce de Souza,

Maria José Correia Porto Papandreu,

Suely Jorge,

Daniela Rodrigues Bonfim,

Kleber Robson Lemes de Britto,

Luiza Helena Nunes Metello.



Colaborou Tatyane Gameiro