Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado e domingo, 27 e 28 de maio de 2023

Millôr fernandes escritor brasileiro

"Os nossos amigos poderão não saber

muitas coisas, mas sabem sempre

o que fariam no nosso lugar".

FELPUDA

Homem de cúpula que acredita que terá apoio do partido para conquistar uma das vagas que deverão ser abertas no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), em razão das denúncias de peculato e corrupção contra três conselheiros da Corte, poderá se surpreender com seus próprios correligionários. É que ele é contra apoio para uma eventual indicação ao TCE-MS mais fora de seu partido do que necessariamente dentro dele. A sua legenda, na verdade, quer outro, mas aí depende de quem indica.

Rédeas mantidas

O PP terá candidatos a prefeito nos dois maiores colégios eleitorais de MS, conforme as articulações políticas da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, que vem dando as cartas para fortalecimento da sigla. A prefeita Adriane Lopes deixa o Patriotas (que desaparecerá após fusão com o PDT) e entra nas hostes do Progressistas para manter o poder na Capital, assim como Alan Guedes, no município de Dourados. Ambos são candidatos à reeleição e sabem que o embate não será fácil.

Adversários cordiais

Em Campo Grande, a previsão é que a prefeita Adriane Lopes terá de terçar armas com o deputado federal tucano Beto Pereira. Até se fala também que o ex-governador emedebista André Puccinelli ainda não teria desistido de jogar a toalha. A briga nas urnas, porém, não significa que haverá rompimento da aliança, a qual atualmente é formada pelo trio de legendas: PSDB, PP e MDB. O acordo seria para que os três caminhem juntos, incluindo aí 2026, quando o atual governador Eduardo Riedel disputará a reeleição.

Tal e qual

Com relação a Dourados, o prefeito Alan Guedes, do Progressistas, poderá ter como forte adversário seu "ex-criador", o deputado estadual tucano José Teixeira e o emedebista Renato Câmara. Marçal Filho, hoje no PP, também poderá mudar de sigla para concorrer ao cargo.

Passaporte

Com a entrada de sua esposa Adriane Lopes nas fileiras do Progressistas, o deputado estadual Lidio Lopes deverá tomar o mesmo caminho.

Isso acontecendo, o PP passa a ter três parlamentares na Assembleia Legislativa, pois a sigla já tem Gerson Claro e o decano Londres Machado. Detalhe: Lidio, que hoje é independente e não integra nenhum bloco, ingressaria no hoje G10, que tem como líder o emedebista Marcio Fernandes e Neno Razuk, do PL, como vice-líder.



O "eu sozinho"

Caso ocorra o ingresso de Lidio Lopes no PP, o hoje trio dos independentes ficará desfalcado, restando apenas, possivelmente, o deputado João Henrique Catan, do PL. Embora seu partido na Casa de Leis dê apoio ao governo tucano, Catan é um ferrenho opositor da administração de Eduardo Riedel. Sua "solidão" deverá chegar com decisão de instância superior mantendo a cassação de Rafael Tavares, do PRTB. Ambos, inclusive, jogam juntos quando há votação de projetos do governo de MS.

Ciclovias

É lamentável como se encontram as ciclovias da Capital. É preciso mais manutenção, pintura e retirada do mato ao redor!

ANIVERSARIANTES

SÁBADO (27)

Bianca Bianchi,

Jericó Vieira de Matos,

Lenita Schmit de Oliveira Silva,

Cláudia Maria Abreu,

João de Deus,

Graciela da Silva Minna,

Jorge Alves Rodrigues,

Icto Gomes,

Marcos Aurélio Gil Cuellar,

Jorge Ribeiro de Moraes,

Walter Romanini,

Marcos Antonio Martins de Souza,

Mario Montania Acunha,

José Arturo Iunes Bobadilla Garcia,

Mauro Maciel Mosqueira,

Giseli Adriani Veiber de Oliveira,

José Lécio Barros da Costa,

Ildefonso Lucas Gessi,

Marcos Serrou do Amaral,

Vanessa Fagundes da Silva,

Alexandre Barroso,

Pedro Tadeu Olarte,

Divino da Graça Freitas,

Pe. Roseney Pauli,

Emerson Nogueira,

Ranolfo Pereira da Silva,

Dr. Vaguinel de Oliveira,

Erlyza Herrera Santos,

Ranulfho Custodio Alves,

Mary de Oliveira Teixeira Domingos,

Dr. Afonso Asato,

Nelson Olarte,

Aloisio Lemes de Brito,

Luciana Felix Bezerra,

Mirian Salazar Lopes,

José Luiz Viana Ferreira,

Luis Jorge Budib,

André Luiz de Almeida Silva,

Paulo de Tarso Albuquerque,

Maria Alves de Almeida,

Anderson Vilanova,

Rosa Maria de Campos,

Pedro Mauro Monteiro Vargas,

Lucilia Santiago Chaves,

Maria Cristina Santos da Silva,

Telma Pereira de Souza,

Antônio Carlos dos Santos,

Dalmo Curcio,

Maria Inácia Quirina,

Tereza Fernandes Veloso,

Juarez Santiago Cardozo de Queiróz,

Nadialara Maria Lemos Carvalho,

Antonio Del Grossi Junior,

Dulce Maria Pinto Pereira,

Marcos Ferreira Moraes,

Carolina Assis,

Elizabeth Ferreira,

Teresa Cristina Soares,

Solange Brito,

Vânia Maria Cruz,

Maria de Fátima Bento,

Franciele Alves,

João Souza de Oliveira,

Antônio Albuquerque dos Santos,

Ivan Grisoste Barbosa,

Everton Luis Flores,

José Roberto Cortes Buzzio,

Diogo de Souza Queiroz,

Christiano Heráclito Senra

de Araújo Azevedo,

Alberto José Paim de Lima,

Luis Hernan Almaraz Guerrero,

Marcelo Anderson Miranda,

Odilon Leite Penteado,

Erika Kimura,

Adriana Campos Navarro,

Henrique Jorge Fernandes,

Diego Ribas Pissurno,

Maria Muniz de Andrade,

Angelique Cortada,

Gleyson Ramos Zorron.

DOMINGO (28)

Dr. Jacinto Teixeira do Nascimento,

Cione Machado Mangiolardo,

Fábio Olegário Caminha,

Maria Cristina Godoy Beltran,

Volmar Dalpasquale,

Rosa Ocampos Galvão,

Ricardo Maria Figueiró,

Claudnei Menezes de Rezende,

Elaine Buonarott Ferreira,

José Luiz Viegas London,

Paulo Henrique Shimabuco,

Samuel Sandri,

Liliana Scaff Fonseca,

Paula Dalpasquale Zimermann de Almeida,

Jessica Ferreira Lima,

Ercules Leonardo da Costa Florentino,

Tatiane Franco,

Mario Marcio Gonçalves Queiroz,

Cleomenes Nunes da Cunha,

Maura Catharina Gabino e Souza,

Voilice Santine de Oliveira,

Claudio de Carvalho,

Marcio Penha Rodrigues,

Rodiney Maciel Passos,

Dr. Jorge João Chacha,

Maria de Fátima Carvalho Gabriel,

Sanara Teixeira Martins,

Patricia dos Santos,

Anna Carolina Ramos de Arruda,

Rosângela Chagas,

Erika Matiolli,

Marlene Rabelo de Moura Brasil,

Natalia Souza Claudino,

Vilma Teresa Felini,

Renato Zacarias Maffissoni,

Flávio Souto,

Ana Lia Beatriz Alfrane,

Dr. Roberto Alves Corrêa,

Darci Thiele,

Eunice Araujo de Souza,

Djerson Farias de Novaes,

Liane Bacha,

Hailton Alves Rodrigues,

Maria de Lourdes Lorenzette Pires,

Júlio Guenka,

Wladimir Ribeiro Cândia,

Osvaldo Ferreira de Jesus,

Lourdes Gaban,

Andréa Cristina Rodrigues,

Vitória Régia Vieira da Rocha,

Mary Vasconcelos,

Carlos Magno de Oliveira Rodrigues,

Hedy Monteiro Magalhães,

Odaléa Lemes de Souza,

Inaldo Cavalcanti Figueiredo,

Waleska de Carvalho Pereira Oliveira,

Valéria Cristina Caldeira,

Maria Celeste Corrêa,

Érica Nunes Mourão,

Maria Helena Monteiro,

Neide de Brito Magalhães,

Hilton Araujo,

Monique Peixoto,

Carlos Eduardo Moura,

Anita Masaco Arakaki,

Rosely Tsuha Oshiro,

Dra. Patrícia Silva de Almeida,

Ricardo Augusto Bozeli Bittencourt,

Nayara Crystina Dal Pogetto,

Márcia Regina Pizzo D'avila,

Susi Rodrigues Hespanhol,

Maria Cristina dos Santos Albertoni,

Leandro Costa de Lacerda Azevedo,

Cristine Chiarello Weffort.

(Colaborou: Tatyane Gameiro)

