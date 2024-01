Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado e domingo, 27 e 28 de janeiro de 2024

Carmen Eugênio, poeta brasileira

"Ser conciso é impossível. Ser preciso é desperdício. O improvável se apodera, te aprisiona e te seduz”.

Nem mesmo o clima de paz e de harmonia tão propagado no fim do ano contribuiu para que 2024 mudasse os pensamentos de político que deseja muito estar distante de colega que quer porque quer disputar as eleições. Assim, o dito-cujo continua trabalhando que só para que o seu partido dê apoio a outra candidatura. E, dizem, o motivo principal teria sido ato de desrespeito e até ameaças. Vai daí que...

Neste ano, a Faculdade Insted inaugura sua nova unidade, localizada no centro, antigo Ceem FGV Campo Grande. O polo será destinado às aulas de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Comercial e Gestão de Recursos Humanos no período noturno, Psicologia no período matutino, além de todas as pós-graduações da entidade. O início das aulas está previsto para fevereiro. “Sempre quis revolucionar a educação em Mato Grosso do Sul, trazendo algo inovador para os nossos estudantes. Abrir a nossa segunda unidade é motivo de muito orgulho e gratidão a todos os acadêmicos que confiaram em nosso trabalho e depositaram o sonho do Ensino Superior em nossas mãos”, afirma a diretora Neca Chaves Bumlai. O novo polo da Faculdade Insted fica localizado na Rua Mal. Cândido Mariano Rondon, nº 2.034 e a unidade principal está na Rua 26 de Agosto, nº 63.

Com as mudanças anunciadas em seu primeiro escalão, o governador Eduardo Riedel deverá dedicar maior atenção para sua participação de forma mais acentuada nas questões políticas, principalmente porque este ano é eleitoral. Embora tenha sinalizado que pretende continuar com sua linha voltada a atender institucionalmente os 79 municípios (seja qual for o partido que estiver no poder), ele não poderá ficar distante do embate eleitoral. Afinal, é preciso fortalecer as bases, pois 2026 está logo ali.

Há quem afirme que, com a ida de Pedro Caravina para a Assembleia Legislativa de MS, quem terá de preparar armadura mais reforçada é o prefeito de Bataguassu, o ex-deputado Akira Otsubo. Ele tentará a reeleição e enfrentará, como principal rival, Wanderléia Caravina, esposa do parlamentar. Da tribuna, dizem, deverá partir “chumbo político grosso”.

O Enem alcançou recorde histórico de inscrições de pessoas privadas de liberdade. O número chegou a 84.169 inscritos, com crescimento de 17,5% em relação a 2023, que teve 71.614 inscrições.

