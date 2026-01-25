Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira a programação completa do Carnaval de Corumbá 2026

Programação inclui concurso de fantasias/marchinhas, shows, desfiles, frevo, bloquinhos, cordões e enterros dos ossos

Naiara Camargo

Naiara Camargo

25/01/2026 - 14h30
Carnaval de Corumbá, maior festa popular de Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste, está chegando. A época é uma das mais esperadas do ano para corumbaenses e turistas.

Faltam apenas 22 dias para os dias de folia, bloquinhos, cordões, glitter, axé, samba, fantasia e marchinhas.

A festa é conhecida a nível nacional e gera resultados positivos para o município: gira a economia; agita bares e restaurantes; aquece o comércio; lota hotéis; estimula o turismo; gera empregos; impulsiona lojas e serviços e movimenta a economia.

De acordo com a assessoria de imprensa do município, o evento promete atrair 104 mil pessoas em quatro dias de festa, entre 14 e 17 de fevereiro de 2026. Com isso, 26 mil pessoas são esperadas diariamente.

Mas, vale ressaltar que as festas pré-Carnaval estarão a todo vapor a partir de 11 de fevereiro. Na edição de 2026, haverá concurso de fantasias/marchinhas, shows, desfiles, frevo, bloquinhos, cordões e enterros dos ossos.

O Carnaval de Corumbá foi lançado às 18 horas desta sexta-feira (23), no Jardim da Independência, na Capital do Pantanal. Durante o evento, foi apresentada a programação oficial para o ano de 2026. Confira:

CARNAVAL 2025

Dados do Observatório de Turismo do Pantanal apontam que, em 2025, a festa movimentou R$ 14,78 milhões, atraiu 7.520 turistas, registrou taxa média de ocupação hoteleira de 75% e gerou aproximadamente 600 empregos temporários diretos.

Durante esse período, os turistas gastaram aproximadamente R$ 8,91 milhões, enquanto os moradores desembolsaram cerca de R$ 4,44 milhões durante o período.

Já a praça de alimentação e os ambulantes concentraram fluxo financeiro de R$ 1,03 milhão.

Os números mostraram que 54% dos visitantes eram de Mato Grosso do Sul - especialmente Campo Grande - e 18% eram estrangeiros, principalmente da Bolívia.

Na avaliação dos turistas, 68% classificaram o Carnaval 2025 como bom e 24% como ótimo.

O investimento da Prefeitura de Corumbá no Carnaval 2025 foi de R$ 6 milhões. O relatório estimou retorno financeiro de R$ 8,78 milhões sobre os recursos públicos aplicados.

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), anunciou o aporte financeiro de R$ 2,5 milhões para o Carnaval de Corumbá e Campo Grande em 2026, sendo que o montante é de R$ 900 mil para a cidade pantaneira.

Férias escolares Correio B+

Confira 5 dicas para manter uma alimentação equilibrada de crianças e adolescentes durante as férias

Para nutricionista, um acompanhamento na formação de hábitos melhores desde a primeira infância faz toda a diferença

24/01/2026 16h30

Confira 5 dicas para manter uma alimentação equilibrada de crianças e adolescentes durante as férias escolares

Confira 5 dicas para manter uma alimentação equilibrada de crianças e adolescentes durante as férias escolares Foto: Divulgação

Do cardápio de crianças de seis meses a dois anos, 20,5% são formados por alimentos com alta concentração de gordura, açúcar, sódio e outros aditivos, ou seja, os ultraprocessados. O levantamento, presente na última edição do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani), mostra ainda que biscoitos, doces e farinhas instantâneas estão entre os itens mais consumidos nessa faixa etária.

"Agora nas férias, os cuidados com a alimentação equilibrada devem ser redobrados", afirma a nutricionista Cynthia Howlett, especializada em nutrição esportiva e coordenadora de Projetos Educacionais e Sustentáveis da Sanutrin. "Esse cenário reforça a necessidade de um acompanhamento na formação de hábitos melhores desde a primeira infância".

“Os lanches, por exemplo, podem ser um grande problema hoje em dia para os ultraprocessados. Por falta de tempo, muitos pais optam pelo mais prático, como biscoitos recheados. Mas vemos que quando essas crianças chegam ao ensino fundamental, o consumo de ultraprocessados aumenta muito. E, com ele, também crescem as possibilidades de casos de obesidade, diabetes e hipertensão em idades cada vez mais precoces”, explica a nutricionista da Sanutrin.

Além da presença e do exemplo das famílias, Cynthia destaca a importância de envolver as crianças nas escolhas do cardápio durante as férias. Para ela, os combinados ajudam a tornar o processo mais participativo e menos impositivo.

"Acho que combinados de quantas cores no prato, de o lanche na sexta-feira ser o que a criança escolher, de montar junto o lanche da semana, eles escolherem a fruta, como montar a lancheira, podem motivar as crianças e aproximar os pais e filhos quando falamos de alimentação mais equilibrada", orienta.

5 dicas para uma alimentação mais equilibrada nas férias

  1. Dê o exemplo: Coma junto, peça as mesmas coisas, dê o exemplo. O incentivo, da melhor forma, é dando exemplo e praticando.
     
  2. Torne o momento prazeroso: Faça que seja um momento prazeroso, com oficinas, piqueniques, leve na feira, aproxime a criança do alimento, isso é superimportante.
     
  3. Não pressione: A criança não precisa ter trauma, não precisa ter um sentimento negativo em relação à alimentação. Ao contrário, ela tem que ter bons sentimentos, que aquilo deve fazer bem, causar boas lembranças, criar bons momentos, igual ao bolinho da casa da avó, pois comemos muito pela emoção.
     
  4. Evite ultraprocessados na introdução alimentar: Evitar oferecer, nessa introdução alimentar, açúcar, gordura, produtos industrializados, processados. Isso atrapalha o paladar da criança quando ela está descobrindo novos alimentos e acaba interferindo com o hábito para o resto da vida.
     
  5. Prolongue a ausência do açúcar: Evitar oferecer açúcar principalmente até os dois anos. Se puder, manter até os 4 e ficar somente com os produtos mais naturais minimamente processados.

Cinema Correio B+

Oscar 2026: Sinners lidera e Wagner Moura entra na disputa

A lista de indicados expõe o domínio do cinema autoral, a força dos estúdios e a presença brasileira em uma temporada marcada por disputas simbólicas e estéticas.

24/01/2026 15h00

Oscar 2026: Sinners lidera e Wagner Moura entra na disputa

Oscar 2026: Sinners lidera e Wagner Moura entra na disputa Foto: Divulgação

Saiu a lista do Oscar e, como quase todo ano, o primeiro impacto é a sensação de que muita gente ficou de fora. Depois, com alguma distância, fica claro que boa parte dessas ausências era, no fundo, previsível. O Oscar continua sendo esse jogo curioso entre surpresa e lógica retrospectiva.

Nesse cenário, Sinners nunca foi exatamente uma incógnita. O domínio do filme o coloca na liderança da temporada com nada menos do que 16 indicações, um número que não apenas impressiona, mas sugere consenso.

Ryan Coogler não conquistou apenas espaço técnico e artístico; ele transformou seu filme em eixo simbólico da corrida, ocupando categorias centrais como Melhor Filme, Direção e Roteiro Original. Se esses números vão se converter em vitórias, são outros quinhentos.

Logo atrás surge One Battle After Another, com 13 indicações, consolidando Paul Thomas Anderson como a figura autoral mais influente da temporada. O filme confirma a tendência de 2026: o Oscar voltou a se apaixonar por obras que combinam ambição estética e densidade temática. Mais do que isso, ele encarna a ideia de prestígio que a Academia parece querer reafirmar neste momento.

Se o Oscar sempre foi uma fotografia do poder em Hollywood, as indicações de 2026 funcionam como um raio X. Não apenas mostram quem venceu a corrida, mas revelam quais narrativas a indústria decidiu legitimar, quais autores foram consagrados e quais filmes passaram a representar o espírito de seu tempo.

Frankenstein, Marty Supreme e Sentimental Value completam o núcleo duro da temporada, todos com nove indicações. São filmes muito diferentes entre si, mas unidos por uma mesma lógica: o prestígio voltou a ser medido pela assinatura autoral. E, nesse cenário, a presença de The Secret Agent entre os indicados não chega como surpresa. O que é, paradoxalmente, ainda mais significativo.

A lista de Melhor Filme é talvez a mais reveladora da década recente. Ao lado dos títulos já mencionados, aparecem Bugonia, F1, Hamnet e Train Dreams. A combinação é sintomática: blockbusters autorais, dramas literários, cinema político, épicos íntimos e experimentação estética convivem no mesmo espaço. O Oscar 2026 não escolheu um único caminho. Escolheu coexistências.

Entre os diretores, fica claro o retorno do cinema de autor. A lista desloca o centro do Oscar para algo menos industrial e mais autoral. Em 2026, a Academia parece ter decidido que estilo também é política. Mesmo com o crescimento de Hamnet e Sentimental Value, a percepção dominante é que a obra de Paul Thomas Anderson ocupa o lugar mais sólido no imaginário da temporada.

A categoria que mais nos interessa este ano é a de Melhor Ator, talvez a mais simbólica da corrida. Timothée Chalamet surge como favorito, mas Wagner Moura aparece como uma possibilidade real de ruptura. Eu não descartaria observar com atenção o azarão Ethan Hawke.

Ainda assim, a presença de Moura nessa categoria não é apenas uma vitória individual. Ela representa uma mudança estrutural. O Oscar não está mais interessado apenas em performances consagradas, mas em narrativas geopolíticas, culturais e identitárias. Se Chalamet simboliza o herdeiro do star system e DiCaprio o poder clássico de Hollywood, Moura representa a expansão do centro de gravidade da indústria.

Entre as atrizes, o cenário é mais aberto. Jessie Buckley surge como favorita por Hamnet, enquanto Rose Byrne cresce impulsionada pelo reconhecimento em Berlim. Renate Reinsve avança de forma consistente, enquanto Emma Stone e Kate Hudson representam, cada uma à sua maneira, o retorno de estrelas ao centro da disputa. É uma lista que mistura prestígio autoral, reinvenção de carreiras e estratégias de posicionamento.

O avanço brasileiro como narrativa global é impossível de ignorar. O fato de O Agente Secreto disputar simultaneamente Melhor Filme e Melhor Filme Internacional não é apenas estatística. É simbologia pura. A indicação de Adolpho Veloso em Fotografia por Train Dreams amplia essa leitura. O Brasil não está apenas presente. Está ocupando territórios técnicos, artísticos e narrativos.

Nos bastidores, o jogo de poder é igualmente revelador. A Warner Bros. lidera com 30 indicações, seguida por Neon e Netflix. O recado é claro: o Oscar de 2026 é também uma disputa entre modelos de indústria. A Warner representa o poder tradicional, a Neon o cinema autoral curado e a Netflix o domínio do streaming. O Oscar virou o palco onde essas forças se enfrentam.

A introdução da categoria de Melhor Elenco e as novas regras de votação, que exigem comprovação de visualização dos filmes, revelam uma Academia em transformação. O Oscar tenta, finalmente, alinhar discurso e prática.

No fundo, as indicações de 2026 não são apenas uma lista de filmes. São o retrato de uma indústria que tenta se reinventar, negociar poder e redefinir o que significa prestígio no século 21. Talvez essa seja a verdadeira narrativa da temporada: não quem vai ganhar, mas quem passou a ser considerado digno de disputar.

