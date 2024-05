Confira as estreias da semana nos cinemas de Mato Grosso do Sul

Correio B

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Artur da Távola - escritor brasileiro Abrir caixas, cestas e pacotes aos poucos é mergulhar na fantasia...

A vida e o futuro são essas caixas que vamos abrindo

a cada dia, sem saber o que há lá dentro, sorriso ou frustração”. FELPUDA

Comentadíssima pelos corredores dos poderes políticos as ações de time que assessora pré-candidato e é conhecido como “PhD em jogo sujo”, principalmente por estar sob comando de figurinha que é conhecida de outros carnavais. Agora, há quem garanta que os contra-ataques estão sendo preparados, visando tentar conter o ímpeto dessa, digamos, galerinha. Tudo sob a ótica de que chumbo trocado não dói. Como se vê...

Mostra

Até o dia 1º de junho, na Galeria de Vidro da Plataforma Cultural, na Estação Ferroviária de Campo Grande, acontecerá a Segunda Mostra de Arte Ingênua de MS, que destaca talentos de 12 artistas regionais.

Mais

A exposição faz parte do projeto Circula Marco e está aberta para visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Anelise Godoy, Ilton Silva, Irani Bucker, Kátia D’angelo e Patrícia Helney são alguns dos nomes que participam.

O presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Henrique de Medeiros, que além de escritor é publicitário, jornalista e empresário, foi agraciado com a Ordem do Mérito Judiciário do Estado de MS. Ele recebeu a homenagem das mãos do chanceler da Ordem, Des. Carlos Eduardo Contar, representando o presidente do TJMS, Des. Sérgio Fernandes Martins, que indicou os agraciados.

Carla Stephanini com as filhas Carla e Venise Stephanini Rocha

Karla Marques

Desvio

Resultou em multa o episódio em que o ex-prefeito de Costa Rica e pré-candidato a prefeito Waldeli dos Santos (MDB), com um funcionário, divulgou fake news com manipulação de vídeo (deep fake) contra o seu adversário político, o prefeito Delegado Cléverson (PP). Tudo indica que a Justiça Eleitoral terá muito trabalho daqui em diante para coibir abusos. Lastimável quando a disputa pelo poder supera, em muito, propostas para o bem comum.

Fiel

O futuro vereador Gian Sandim, que será empossado hoje, deverá ser o mais dedicado cabo eleitoral do pré-candidato a prefeito Beto Pereira, do PSDB. Ele encampou a briga na disputa dos suplentes pela vaga aberta com o licenciamento de Claudinho Serra. A participação do Dr. Lívio (PP) não passou de uma sessão e foi afastado pela Justiça. Até quando esse quadro permanecerá nessa incógnita?

Posição

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlos Augusto Borges, saiu chamuscado no episódio da novela da suplência. Ele acabou tomando posição que, publicamente, pareceu estar torcendo para que o Dr. Lívio assumisse a cadeira no Legislativo. À imprensa, fez declarações nada amistosas sobre Gian Sandim. Para quem sonhava com a possibilidade de ser escolhido para a vaga de vice na chapa tucana, é sinal de que algo não teria dado certo.

Colaborou Tatyane Gameiro