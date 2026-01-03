Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira quatro receitas tradicionais para serem preparadas para a Folia de Reis

A oferta de refeições durante a Folia de Reis é um ato de hospitalidade, generosidade e devoção por parte dos anfitriões, que recebem os grupos de foliões em suas casas durante o ciclo festivo, que vai do Natal ao Dia de Reis

Da Redação

Da Redação

03/01/2026 - 10h00
Celebrado em 6 de janeiro, o Dia de Reis marca o encerramento oficial do ciclo natalino no calendário cristão e preserva, até hoje, uma forte ligação entre fé, cultura popular e gastronomia.

A data remete à visita dos três Reis Magos – Gaspar, Melchior e Baltasar – ao menino Jesus, guiados pela estrela de Belém, episódio narrado no Evangelho de Mateus.

Ao chegarem ao local do nascimento, os reis ofereceram ouro, incenso e mirra, símbolos que representam, respectivamente, a realeza, a divindade e o sacrifício de Cristo.

O Dia de Reis se transformou, ao longo dos séculos, em uma celebração cultural rica em rituais, músicas, festas e, principalmente, pratos típicos.

Em diversos países de tradição cristã, especialmente na Europa e na América Latina, a data é sinônimo de mesas fartas, receitas simbólicas e encontros familiares que reforçam o sentimento de partilha e esperança para o ano que se inicia.

A tradição chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses e se misturou a elementos indígenas e africanos, dando origem a manifestações próprias, como a Folia de Reis, reconhecida como patrimônio cultural imaterial em várias regiões do País.

Os grupos de foliões percorrem casas entoando cânticos que narram a viagem dos Reis Magos, enquanto os moradores oferecem alimentos e bebidas, reforçando a hospitalidade que marca a celebração.

SIMBOLISMO

A gastronomia do Dia de Reis carrega significados profundos. O alimento, nesse contexto, vai além da nutrição: representa abundância, proteção, fé e renovação. Muitas receitas são preparadas apenas nessa época do ano, respeitando tradições que passam de geração em geração.

Entre os pratos mais emblemáticos está o bolo de reis – ou roscón de reyes, como é conhecido em países de língua espanhola.

A receita costuma esconder pequenos objetos em seu interior, como uma fava ou um brinde simbólico. Quem encontra o objeto pode receber uma missão especial para o ano seguinte, como organizar a próxima celebração, reforçando o caráter comunitário da data.

No Brasil, além do bolo, pratos salgados, pães, doces caseiros e bebidas artesanais também fazem parte da tradição, variando conforme a região. Em áreas rurais, ainda é comum a preparação de grandes almoços para receber os foliões, com receitas simples, mas cheias de afeto e significado.

TRADIÇÃO

Mesmo com as transformações sociais e o ritmo acelerado da vida moderna, o Dia de Reis segue sendo celebrado em muitas cidades brasileiras, principalmente no interior.

Para estudiosos da cultura popular, manter essas tradições vivas é uma forma de preservar a memória coletiva e fortalecer laços comunitários. A seguir, veja algumas das preparações mais tradicionais associadas à celebração.

Roscón de Reyes (versão espanhola)

Originado na Espanha Medieval, o Roscón de Reyes tem sua forma circular representando Deus, e as frutas cristalizadas, as tentações do mundoRoscón de Reyes - Foto: Divulgação
  • 600 g de farinha de trigo;
  • 120 g de açúcar;
  • 2 ovos;
  • 100 g de manteiga;
  • 25 g de fermento fresco;
  • 250 ml de leite;
  • Água de flor de laranjeira;
  • Frutas cristalizadas para decorar.

Modo de Preparo:

> Dissolva o fermento no leite morno;

> Misture com os demais ingredientes, exceto as frutas. Sove bem e deixe descansar até crescer;

> Modele em formato de rosca, decore com frutas cristalizadas e asse a 180 °C até dourar.

Bolo de Reis Tradicional

Bolo de Reis Tradicional - Foto: Divulgação

Ingredientes

  • 500 g de farinha de trigo;
  • 10 g de fermento biológico seco;
  • 100 g de açúcar;
  • 2 ovos;
  • 100 g de manteiga;
  • 200 ml de leite morno;
  • Raspas de laranja ou limão;
  • Frutas cristalizadas a gosto;
  • 1 fava ou pequeno brinde (bem higienizado).

Modo de Preparo

> Misture o fermento ao leite morno e reserve por alguns minutos;

> Em uma tigela grande, coloque a farinha, o açúcar, os ovos, a manteiga e as raspas de cítricos;

> Acrescente o leite com fermento e sove até obter uma massa lisa e homogênea;

> Deixe descansar até dobrar de volume;

> Incorpore as frutas cristalizadas, coloque a fava ou o brinde na massa e modele em formato de rosca;

> Asse em forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos.

Pão Doce da Folia de Reis

Pão Doce da Folia de ReisPão Doce da Folia de Reis - Foto: Divulgação

Ingredientes

  • 1 kg de farinha de trigo;
  • 200 g de açúcar;
  • 3 ovos;
  • 100 ml de óleo;
  • 30 g de fermento biológico;
  • 500 ml de leite morno.

Modo de Preparo

> Misture todos os ingredientes até formar uma massa macia;

> Deixe crescer, modele os pães e asse até ficarem dourados;

> Tradicionalmente servido aos foliões como símbolo de acolhimento.

Arroz-doce festivo

Arroz-doce festivoArroz-doce festivo - Foto: Divulgação

Ingredientes

  • 1 xícara de arroz;
  • 1 litro de leite;
  • 1 lata de leite condensado;
  • Canela em pau.

Modo de Preparo

> Cozinhe o arroz com água até ficar macio;

> Acrescente o leite, o leite condensado e a canela;

> Cozinhe em fogo baixo até atingir a cremosidade desejada; 

> Sirva quente ou frio.

Felpuda

Falta pouco tempo para a população começar a "rasgar a folhinha"...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna Diálogo desta sexta-feira (2)

02/01/2026 00h02

Diálogo

Diálogo

Johann Goethe - escritor alemão

"O que passou, passou, mas o que passou luzindo, resplandecerá para sempre”.

 

FELPUDA

Falta pouco tempo para a população começar a “rasgar a folhinha” do calendário das eleições de 2026 e acompanhar os passos dos políticos que pretendem disputar o pleito de outubro. Tem gente preparando o estojo de maquiagem, visando aparecer com a cara de pau necessária para pedir votos. Outros terão que jogar água no corpo para demonstrar “suor de trabalho”, enquanto alguns ainda posarão de “maiores perseguidos do mundo” para comover o distinto eleitor. Isso sem contar os “posudos” que aparecerão acreditando que estão eleitos. Enfim, vai aparecer “de um tudo”...

Compritas

Está causando o “maior furor” na internet vídeo em que aparece a senadora Soraya Thronicke em loja da grife francesa Louis Vuitton do The Mall at Millenia, um dos principais shoppings de luxo em Orlando, conforme noticiou o colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Mais

Nada demais se ela não estivesse na companhia do conhecido lobista Silvio Assis. Quando a parlamentar presidiu a CPI das Bets, ele foi acusado de cobrar propinas de empresários para livrá-los de serem intimados a comparecer na comissão. Assim sendo...

 Lá e cá

Político antenado que só vem afirmando que não tem como a eleição estadual deixar de se envolver na disputa nacional. Ele é enfático em dizer que “o plano nacional passa por aqui”, ou seja, Mato Grosso do Sul, assim como nos outros estados. Segundo ele, a partir dessas definições é que se saberá as influências na disputa “paroquial”, como dizia o ex-governador Leonel Brizola (já falecido). Partidos de todos naipes estão se articulando. Vai daí que...

Pagando

O Conselho da Justiça Federal liberou R$ 453.111.370,35 ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região para pagamento de Requisições de Pequeno Valor, autuadas em novembro de 2025. Do total, R$ 350.271.441,49 são referentes a questões previdenciárias e assistenciais, envolvendo 14.784 beneficiários, em processos na Justiça Federal de MS e SP. A data para saque pode ser consultada no portal do tribunal: trf3.jus.br.

Concurso

Com 80 vagas para ocupação imediata, além de cadastro de reserva, o 2º concurso público da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul abrirá as inscrições exclusivamente no site da Fundação Carlos Chagas (concursosfcc.com.br/), às 10h do dia 12 deste mês, seguindo até 23h59min (horário de Brasília) de 2 de fevereiro. O certame está dividido em duas categorias principais: analista legislativo (superior), com remuneração inicial de R$ 8.030,65, e técnico legislativo (médio), com ganho inicial de R$ 4.912.

Aniversariantes

  • Aline Micheloni Belon,
  • Sinval Martins Araújo,
  • Dra. Andréa Márcia da Silva Cunha Acosta,
  • Enelvo Iradí Felini,
  • Silvia Aparecida Ibanez Martins,
  • Ana Paula de Souza Meaurio Maciel,
  • Fausto Naohiro Matono,
  • Paulo Henrique Amos Ferreira,
  • Jaime Vizzotto,
  • Josias da Silva Pininga,
  • José Lopes Castellan,
  • Silvia Aparecida Faria de Andrade,
  • Henrique Antônio Coelho de Souza,
  • Juarez de Oliveira,
  • Fernando Madeira Ribeiro,
  • Fabio Marques Pache,
  • Juliana Amancio da Silva,
  • Edmir Fonseca Rodrigues,
  • Maria Therezinha Mai Cassol,
  • Rosembergue dos Santos Pereira,
  • Hudson Marques Júnior,
  • Dr. Leonardo Simões da Silva,
  • Fátima Fernandes
  • Remijo Yonamine,
  • Vivian Farran Leal de Queiroz,
  • Evanir Costa de Azevedo,
  • Eunice Rodrigues Brandão,
  • Mário César Gonçalves,
  • Leonildia Alves Pereira Cordeiro,
  • Aney Alves Conceição,
  • Jacinto Honório da Silva Neto,
  • Linduarte Ilis da Silva,
  • Ana Vitória Solimon,
  • Jorge Nascimento,
  • Luiza Guarani Barbosa,
  • Isidoro Galache,
  • Leatrice Figueiredo Serra Bella,
  • Olga de Souza Araújo,
  • Carolina Avila Hildebrand,
  • Matoharu Tamai,
  • Edimilson de Almeida Lima,
  • José Gomes Dias Filho,
  • Flávio Eissuque
  • Mori Junior,
  • Dr. Antonio Augusto Caporossi,
  • Josefina de Oliveira Jardim Gonçalves,
  • Newton Antonio Nemir,
  • Maximiniano Neto de Oliveira,
  • Vera Lúcia Lopes,
  • Érico Curt Hoeper,
  • Lari Pedro Schafer,
  • Antonio Bongiovani,
  • Thatiane Espíndola Bonziera,
  • Maria Miranda Nogueira,
  • Adélia Delfina da Motta Silva,
  • Orlando Monteiro,
  • Gregória Maciel de Oliveira,
  • Camila Jordão Suarez,
  • Júlio César Faria,
  • Thais Guião Marone,
  • Eli Marta de Souza,
  • Ana Paula Ribeiro de Oliveira,
  • Antonio Pignatti Mendes,
  • Fabiana Marques da Costa,
  • Moema de Moura,
  • Maria Lúcia Morais da Motta,
  • Alexandre Augusto Martins Startari,
  • Hélio Avalo,
  • Elza Jardim Virgilio,
  • Demer Xavier da Silva,
  • Carlos Alberto Melgarejo,
  • Alexander Franco Lima,
  • Jefferson Batista Rodrigues Lopes,
  • Antônio Marques da Costa,
  • Miguel Angel Ramirez Gonzalez,
  • Sebastião de Castro Neto,
  • Patrícia Isabel Maria Bento de Andrade,
  • Clélio Reis de Castro,
  • Antônio Miziara,
  • Maria Claudia Guelpa Rossi,
  • Antônio Teixeira da Luz Olle,
  • Monique Arruda Santana,
  • Carmen Eurides de Oliveira Sousa Motti,
  • Frankner Assis,
  • Jair Biscola,
  • Jorge Carvalho Batista,
  • Luiza Maria Nantes,
  • Evandro César Casali,
  • Carolina Ferreira Freire,
  • Nara Gomes Freitas,
  • Fátima Maria de AssisTorres,
  • Helena Conrado,
  • Maria Lúcia Frota,
  • Fernanda Nogueira Silva,
  • Samira de Oliveira,
  • Lúcia Helena Corrêa,
  • Sérgio Monteiro da Silva,
  • Tereza Cristina de Oliveira,
  • Olívia Batista Lima,
  • Lorena da Costa Leite,
  • Luiz Henrique de Souza Faria,
  • Fátima Mendes da Costa,
  • Corina Lopes Nogueira,
  • Nádia Francisca de Castro,
  • Carlos Teixeira de Souza,
  • Lilian da Costa Lopes,
  • Mário César Limeira.

Astrologia

Ano político, o que os astros revelam sobre 2026?

Entre as principais previsões, o próximo ano será de coragem, amadurecimento emocional e grandes transformações

31/12/2025 13h00

2026 será um ano de amadurecimento e novos ciclos

2026 será um ano de amadurecimento e novos ciclos

Depois de um 2025 marcado por intensas transformações e mudanças significativas no cenário astrológico, o ano de 2026 chega trazendo mudanças profundas tanto no plano individual quanto no coletivo. 

A astróloga e terapeuta sistêmica Jussara Mathos conversou com o Correio B e analisou o próximo ano como um marco de consolidação de processos iniciados anteriormente. 

“Antes de compreendermos as energias que se consolidam em 2026, é fundamental olhar para 2025 como um ano de passagem, testes e encerramentos”, explicou. Para ela, o último ano funcionou como um “portal de transição”, onde velhas estruturas começaram a ruir, enquanto novas ainda não estavam totalmente definidas. 

Para Jussara, 2025 foi marcado por retrogradações e movimentos astrológicos que impediram fixações definitivas. 

“Planetas lentos tocaram novos territórios, mas recuaram, criando uma sensação coletiva de instabilidade, confusão e, ao mesmo tempo, expectativa. Muitos sentiram que algo estava mudando, mesmo sem conseguir ainda nomear exatamente o quê”, relembrou. 

No nível pessoal, 2025 foi um ano de muita “confusão emocional, cansaço, revisões profundas de identidade, encerramentos necessários e perda de referências antigas”, marcado por períodos onde muitas pessoas puderam perceber relações que não faziam mais sentido, assim como trabalhos que não agregavam e crenças que precisavam ser revistas, além da urgência do autocuidado emocional. 

2026 será um ano de amadurecimento e novos ciclos

Jussara Mathos, astróloga, terapeuta Sistêmica e autora do livro Caminhos – Mudando a Rota (lançado na 1ª Bienal do MS)

O que esperar para 2026

A astróloga afirma que 2026 chega em um dos períodos mais significativos de transformação astrológica das últimas décadas, marcado por reestruturação profunda da vida pessoal e coletiva, o que exige consciência, maturidade emocional e adaptação a novos tempos. 

“A regra é clara: o mundo e as pessoas não poderão mais funcionar como antes”, alerta. 

Um dos principais destaques astrológicos é a entrada definitiva de Saturno e Netuno em Áries. 

Netuno deixa Peixes definitivamente no dia 26 de janeiro de 2026, encerrando um ciclo iniciado em 2012, permanecendo em Áries até 2039, enquanto Saturno ingressa em 13 de fevereiro, onde permanece até abril de 2028. 

Juntos, os trânsitos indicam um período que exige ação consciente, maturidade emocional e responsabilidade pelas próprias decisões. 

“Saturno exige maturidade e compromisso com quem somos. Netuno dissolve fantasias, expondo incoerências entre discurso e prática. Juntos, eles pedem coragem para agir com consciência, transformando sonhos em atitudes sustentáveis”. 

Outro ponto relevante para o próximo ano é a passagem de Júpiter por Câncer até o dia 30 de junho de 2026, ampliando temas ligados à família, emoções, histórias pessoais e ao pertencimento. 

“Esse trânsito lembra que não existe avanço real sem base emocional. Em meio a tantas mudanças externas, cresce a necessidade de cuidar das relações, da vida interior e das raízes afetivas”, explica. 

No plano individual, Júpiter em Câncer favorece cura emocional, reconciliações e fortalecimento de vínculos. 

Já no coletivo, amplia debates sobre cuidados, proteção social, saúde emocional e acolhimento. 

A partir do segundo semestre, com a entrada de Júpiter em Leão, que se estende até julho de 2027, ganham forças temas como criatividade, visibilidade, liderança e autoconfiança. 

Política e alta tecnologia

Em um ano de eleições, as influências astrológicas se intensificam. No campo social e político, Plutão em Aquário continua sendo um dos trânsitos mais impactantes. 

“Velhas estruturas tendem a ruir para dar lugar a modelos mais horizontais, ainda que esse processo envolva crises, tensões e confrontos com o que estava oculto”, observa. 

Essas energias ganham ainda mais peso em 2026. A sociedade se torna menos tolerante a lideranças desconectadas da realidade e mais exigente quanto à transparência e responsabilidade. 

Saturno em Áries reforça a cobrança por posicionamento, coerência e maturidade no exercício do poder. 

Urano em Gêmeos, que se estabelece definitivamente em abril de 2026, aponta para mudanças aceleradas na comunicação, no uso da tecnologia e na circulação de informações. 

“A velocidade da informação aumenta, mas junto com ela cresce também o risco de desinformação, manipulação de discursos e superficialidade”, alerta. 

A partir de 30 de junho de 2026, com a entrada de Júpiter em Leão, surge um ponto de atenção. 

“Júpiter amplia tudo o que toca e, em Leão, potencializa o desejo de visibilidade, reconhecimento e protagonismo. Em contextos eleitorais, isso pode inflamar egos, estimular personalismos, disputas por poder e narrativas centradas mais na imagem do que no conteúdo”. 

Para Jussara, o risco desse trânsito está no excesso. Por exemplo, em discursos sem sustentação, polarizações intensificadas e decisões tomadas para alimentar vaidades. 

Por outro lado, se bem integrado, pode favorecer lideranças inspiradoras, mobilizando pessoas a partir de valores reais, propósito e presença consciente. 

Esse cenário se intensifica com a entrada de Urano em Gêmeos, em 26 de abril de 2026, já que Urano acelera mudanças e Gêmeos rege a informação, a comunicação e os meios digitais. 

“Em um ano de eleições, esse trânsito amplia o papel das redes, da tecnologia e das inteligências artificiais na construção de narrativas, na disseminação de dados e na formação de opinião pública”. 

A mensagem central para 2026

Para a astróloga, mais do que prever acontecimentos pontuais, o céu de 2026 convida à consciência, revelação e recolhimento. 

“Estamos vivendo um tempo de transição profunda, em que nada acontece de forma desconectada. Os pequenos movimentos dialogam com os grandes ciclos, e o cotidiano reflete aquilo que está sendo transformado em nível coletivo e interno. A astrologia, nesse sentido, não fala de destino fixo, mas de consciência de tempo. O céu aponta tendências, revela climas e sinaliza aprendizados, mas a forma como atravessamos esses movimentos continua sendo uma escolha humana”, afirma. 

Para o próximo ano, o que se espera é presença no agora, coragem para iniciar novos ciclos, responsabilidade emocional para sustentar escolhas e consciência para passar por transformações. 

“Talvez esse seja o maior ensinamento desse ciclo: ler o céu não é prever o que vai acontecer, mas aprender a caminhar com mais lucidez, responsabilidade e verdade dentro do tempo que estamos vivendo”, finaliza. 


 

