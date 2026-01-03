Confira quatro receitas tradicionais para serem preparadas para a Folia de Reis

Originado na Espanha Medieval, o Roscón de Reyes tem sua forma circular representando Deus, e as frutas cristalizadas, as tentações do mundo - Divulgação

Celebrado em 6 de janeiro, o Dia de Reis marca o encerramento oficial do ciclo natalino no calendário cristão e preserva, até hoje, uma forte ligação entre fé, cultura popular e gastronomia.

A data remete à visita dos três Reis Magos – Gaspar, Melchior e Baltasar – ao menino Jesus, guiados pela estrela de Belém, episódio narrado no Evangelho de Mateus.

Ao chegarem ao local do nascimento, os reis ofereceram ouro, incenso e mirra, símbolos que representam, respectivamente, a realeza, a divindade e o sacrifício de Cristo.

O Dia de Reis se transformou, ao longo dos séculos, em uma celebração cultural rica em rituais, músicas, festas e, principalmente, pratos típicos.

Em diversos países de tradição cristã, especialmente na Europa e na América Latina, a data é sinônimo de mesas fartas, receitas simbólicas e encontros familiares que reforçam o sentimento de partilha e esperança para o ano que se inicia.

A tradição chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses e se misturou a elementos indígenas e africanos, dando origem a manifestações próprias, como a Folia de Reis, reconhecida como patrimônio cultural imaterial em várias regiões do País.

Os grupos de foliões percorrem casas entoando cânticos que narram a viagem dos Reis Magos, enquanto os moradores oferecem alimentos e bebidas, reforçando a hospitalidade que marca a celebração.

SIMBOLISMO

A gastronomia do Dia de Reis carrega significados profundos. O alimento, nesse contexto, vai além da nutrição: representa abundância, proteção, fé e renovação. Muitas receitas são preparadas apenas nessa época do ano, respeitando tradições que passam de geração em geração.

Entre os pratos mais emblemáticos está o bolo de reis – ou roscón de reyes, como é conhecido em países de língua espanhola.

A receita costuma esconder pequenos objetos em seu interior, como uma fava ou um brinde simbólico. Quem encontra o objeto pode receber uma missão especial para o ano seguinte, como organizar a próxima celebração, reforçando o caráter comunitário da data.

No Brasil, além do bolo, pratos salgados, pães, doces caseiros e bebidas artesanais também fazem parte da tradição, variando conforme a região. Em áreas rurais, ainda é comum a preparação de grandes almoços para receber os foliões, com receitas simples, mas cheias de afeto e significado.

TRADIÇÃO

Mesmo com as transformações sociais e o ritmo acelerado da vida moderna, o Dia de Reis segue sendo celebrado em muitas cidades brasileiras, principalmente no interior.

Para estudiosos da cultura popular, manter essas tradições vivas é uma forma de preservar a memória coletiva e fortalecer laços comunitários. A seguir, veja algumas das preparações mais tradicionais associadas à celebração.

Roscón de Reyes (versão espanhola)

Roscón de Reyes - Foto: Divulgação Roscón de Reyes - Foto: Divulgação

600 g de farinha de trigo;

120 g de açúcar;

2 ovos;

100 g de manteiga;

25 g de fermento fresco;

250 ml de leite;

Água de flor de laranjeira;

Frutas cristalizadas para decorar.

Modo de Preparo:

> Dissolva o fermento no leite morno;

> Misture com os demais ingredientes, exceto as frutas. Sove bem e deixe descansar até crescer;

> Modele em formato de rosca, decore com frutas cristalizadas e asse a 180 °C até dourar.

Bolo de Reis Tradicional

Bolo de Reis Tradicional - Foto: Divulgação Bolo de Reis Tradicional - Foto: Divulgação

Ingredientes

500 g de farinha de trigo;

10 g de fermento biológico seco;

100 g de açúcar;

2 ovos;

100 g de manteiga;

200 ml de leite morno;

Raspas de laranja ou limão;

Frutas cristalizadas a gosto;

1 fava ou pequeno brinde (bem higienizado).

Modo de Preparo

> Misture o fermento ao leite morno e reserve por alguns minutos;

> Em uma tigela grande, coloque a farinha, o açúcar, os ovos, a manteiga e as raspas de cítricos;

> Acrescente o leite com fermento e sove até obter uma massa lisa e homogênea;

> Deixe descansar até dobrar de volume;

> Incorpore as frutas cristalizadas, coloque a fava ou o brinde na massa e modele em formato de rosca;

> Asse em forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos.

Pão Doce da Folia de Reis

Pão Doce da Folia de Reis - Foto: Divulgação Pão Doce da Folia de Reis - Foto: Divulgação

Ingredientes

1 kg de farinha de trigo;

200 g de açúcar;

3 ovos;

100 ml de óleo;

30 g de fermento biológico;

500 ml de leite morno.

Modo de Preparo

> Misture todos os ingredientes até formar uma massa macia;

> Deixe crescer, modele os pães e asse até ficarem dourados;

> Tradicionalmente servido aos foliões como símbolo de acolhimento.

Arroz-doce festivo

Arroz-doce festivo - Foto: Divulgação Arroz-doce festivo - Foto: Divulgação

Ingredientes

1 xícara de arroz;

1 litro de leite;

1 lata de leite condensado;

Canela em pau.

Modo de Preparo

> Cozinhe o arroz com água até ficar macio;

> Acrescente o leite, o leite condensado e a canela;

> Cozinhe em fogo baixo até atingir a cremosidade desejada;

> Sirva quente ou frio.

