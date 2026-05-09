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Gastronomia

Conheça a história da origem do Dia das Mães e confira três receitas especiais para a data

Conheça a história da origem do Dia das Mães, o poder da cozinha familiar e três receitas especiais para você preparar ao lado de quem ama

Mariana Piell

Mariana Piell

09/05/2026 - 09h30
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O Dia das Mães é uma das datas mais emotivas do calendário. E muito mais do que flores ou presentes comprados, o que muitas mães desejam é presença, afeto e memórias compartilhadas. Poucas atividades reúnem tantos símbolos de cuidado quanto cozinhar juntos.

Conheça a história da data, o poder da cozinha familiar e três receitas especiais para você preparar ao lado de quem ama. Aproveite para surpreender sua mãe sem tirá-la da cozinha, se ela gosta de cozinhar, ou exatamente tirando-a do fogão se ela precisa de descanso.

Origens

Embora o Dia das Mães como conhecemos hoje tenha sido oficializado nos Estados Unidos em 1914 por influência de Anna Jarvis, suas raízes são muito mais antigas.

Na Grécia Antiga, celebrava-se Reia, mãe dos deuses. Os romanos tinham a Hilaria, em homenagem a Cibele. Já na Inglaterra medieval, existia o Mothering Sunday, quando servos podiam visitar suas mães e a igreja de sua infância.

Anna Jarvis criou a data nos EUA em homenagem à própria mãe, Ann Reeves Jarvis, que organizava grupos de mulheres para cuidar de soldados feridos na Guerra Civil. Anna era contra a comercialização – algo irônico, já que a data logo se tornou um dos maiores eventos de consumo do mundo.

No Brasil, o Dia das Mães foi instituído em 1932 pelo presidente Getúlio Vargas, consolidando-se no segundo domingo de maio.

Mas a essência que resiste é a do encontro. E a cozinha, desde os rituais antigos de oferenda à grande mãe Terra até as mesas fartas de hoje, sempre foi um templo desse amor.

Cozinhar em família

Quantas lembranças afetivas não começam com cheiro de bolo assando, mãos enfarinhadas e vozes que se revezam entre uma dica de tempero e uma gargalhada? Cozinhar em família no Dia das Mães é um ato duplamente significativo, já que alimenta o corpo e nutre a memória.

A cozinha é um espaço de transmissão geracional. É ali que as receitas passam de avós para netos, que histórias são contadas enquanto se descasca uma batata, e que o afeto ganha forma de comida. Quando os filhos preparam uma refeição para a mãe, expressam gratidão. Quando cozinham com ela, criam um ritual horizontal, de troca.

Estudos mostram que cozinhar em conjunto reduz o estresse, melhora a comunicação e até ajuda crianças a desenvolverem paladar mais saudável. No Dia das Mães, que tal transformar a cozinha num palco de afeto? A ideia não é fazer pratos complexos, mas sim receitas que contêm histórias.

DICA

Nem todas as mães querem cozinhar no seu dia. Por isso, observe: se ela adora mandar na cozinha, façam tudo juntos; se ela vive sobrecarregada, a surpresa é levar para ela o café da manhã na cama e preparar o almoço com os irmãos sem que ela precise lavar um só prato.

Outra ideia é montar uma “estação de receitas”: cada filho fica responsável por um prato (entrada, principal, sobremesa) e a mãe só entra para dar o “ponto final”, se quiser.

O importante é o ambiente leve, sem pressa e sem cobrança por perfeição. Um brigadeiro queimado vira piada; um risoto muito duro vira sopa. A memória que fica é do riso juntos.

Pavê de limão

Ingredientes:

  • 1 pacote de biscoito de maisena (ou champanhe);
  • 1 lata de leite condensado;
  • 2 caixinhas de creme de leite;
  • 1/2 xícara de suco de limão (coado);
  • Raspas de limão para decorar;
  • Leite com 2 colheres (sopa) de açúcar para umedecer os biscoitos.

Modo de Preparo:

> Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até engrossar (cerca de três minutos).

> Em um refratário, alterne camadas de biscoitos rapidamente molhados no leite adocicado e o creme de limão.

> Finalize com raspas.

> Leve à geladeira por quatro horas.

Bolo de cenoura com calda de chocolate

Bolo de cenoura com calda de chocolateBolo de cenoura com calda de chocolate
Foto: Magnific

Ingredientes:

> Para a massa

  • 3 cenouras médias picadas;
  • 3 ovos;
  • 1 xícara (chá) de óleo;
  • 2 xícaras (chá) de açúcar;
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo;
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó.

> Para a calda

  • 3 colheres (sopa) de manteiga;
  • 4 colheres (sopa) de chocolate em pó;
  • 1 lata de leite condensado (ou 1 caixa de creme de leite para versão mais leve).

Modo de Preparo:

> Bata no liquidificador as cenouras, os ovos, o óleo e o açúcar até ficar homogêneo.

> Transfira para uma tigela e misture a farinha peneirada.

> Por último, o fermento.

> Asse em forma untada (180°C por 35-40 min).

> Para a calda, derreta a manteiga com chocolate, acrescente o leite condensado e mexa até engrossar.

> Cubra o bolo ainda quente.

Risoto de cogumelos com vinho branco

delicious mushroom risotto white bowl with spoonRisoto de cogumelos com vinho branco
Foto: Magnific

Ingredientes:

  • 2 xícaras (chá) de arroz arbóreo;
  • 200 g de cogumelos frescos (shitake, shimeji ou Paris);
  • 1 cebola picada;
  • 2 dentes de alho;
  • 1/2 taça de vinho branco seco;
  • 1 litro de caldo de legumes quente;
  • 50 g de manteiga;
  • 50 g de queijo parmesão ralado;
  • Sal, pimenta e salsinha.

Modo de Preparo:

> Refogue a cebola e o alho na manteiga;

> Acrescente os cogumelos até dourar;

> Adicione o arroz e mexa por dois minutos;

> Coloque o vinho e espere evaporar;

> Aos poucos, adicione o caldo (uma concha por vez), mexendo sempre;

> Quando o arroz estiver al dente e cremoso (cerca de 18 minutos), desligue o fogo.;

> Incorpore o parmesão e a salsinha. Sirva imediatamente.

MÚSICA

Beatles 4Ever traz show histórico a Campo Grande

Espetáculo "Beatles 4Ever O Sonho Não Acabou" revive a trajetória da maior banda de rock de todos os tempos; ingressos já estão à venda para show que acontecerá em junho

08/05/2026 11h00

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Divulgação

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Os fãs de rock clássico e da música britânica já podem se preparar para uma verdadeira viagem no tempo. O espetáculo “Beatles 4Ever – O Sonho Não Acabou” chega a Campo Grande no dia 20 de junho, às 20h, no Teatro Glauce Rocha, prometendo recriar no palco a atmosfera dos shows da banda que revolucionou a história da música mundial.

Considerada a maior banda do Brasil que realiza tributo aos Beatles, a Beatles 4Ever acumula quase cinco décadas de história e carrega um feito raro: foi o primeiro grupo tributo aos Beatles criado no País. Fundada em 1976, a banda estreou oficialmente em 1980, no tradicional Teatro Procópio Ferreira, e desde então construiu uma trajetória marcada pela fidelidade estética e musical ao quarteto de Liverpool.

O espetáculo se tornou referência entre admiradores da obra de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. A proposta da Beatles 4Ever é reproduzir diferentes fases da carreira dos Beatles, desde os primeiros anos da beatlemania até os períodos mais experimentais da banda inglesa, recriando não apenas as músicas, mas também os figurinos, instrumentos e o clima que marcaram época.

Ao longo de mais de 5 mil apresentações realizadas em todo o Brasil, a Beatles 4Ever consolidou um público formado por diferentes gerações. O fenômeno se explica pela permanência do legado dos Beatles na cultura popular e pela capacidade do espetáculo de unir nostalgia e emoção em uma apresentação que aproxima o público da experiência original vivida pelos fãs nas décadas de 1960 e 1970.

As roupas e acessórios utilizados no palco são réplicas fiéis dos figurinos usados pelos Beatles em apresentações históricas, reforçando a sensação de imersão no universo da banda britânica. Cada detalhe do show busca reproduzir a identidade visual que transformou o grupo em um dos maiores ícones da música mundial.

A preocupação com a autenticidade também aparece na sonoridade. Os músicos utilizam equipamentos e arranjos inspirados nos originais, recriando timbres que marcaram clássicos como “Hey Jude”, “Let It Be”, “Yesterday”, “Come Together” e “Twist and Shout”.

Além da performance musical, outro elemento que se tornou marca registrada da Beatles 4Ever é a interação constante com a plateia. Durante o espetáculo, o público é convidado a cantar junto, participar dos momentos mais emblemáticos do repertório e mergulhar na atmosfera da chamada beatlemania.

SHOW HISTÓRICO

Entre os momentos mais emblemáticos da trajetória do grupo está a apresentação realizada durante a 7ª edição da Virada Cultural de São Paulo 2011. Na ocasião, a Beatles 4Ever realizou um feito inédito: executou ao vivo todas as músicas lançadas pelos Beatles em uma apresentação de 24 horas consecutivas.

O evento reuniu mais de 100 mil pessoas e colocou a banda brasileira em evidência internacional. Até hoje, a Beatles 4Ever é reconhecida como a única banda do mundo a ter realizado um show com todo o repertório oficial dos Beatles executado ao vivo em uma única apresentação.

O marco ajudou a consolidar o grupo como uma das principais referências do gênero tributo na América Latina, ampliando o reconhecimento conquistado ao longo de décadas de estrada.

IMAGINÁRIO POPULAR

Mais de 50 anos após o fim oficial da banda britânica, os Beatles continuam sendo referência cultural para artistas, músicos e fãs ao redor do mundo. O quarteto formado em Liverpool redefiniu a indústria fonográfica, revolucionou a estética do rock e influenciou gerações inteiras com composições que atravessaram décadas.

Canções lançadas nos anos 1960 permanecem presentes em playlists, trilhas sonoras, filmes, séries e apresentações ao vivo, demonstrando a força atemporal do repertório criado pelo grupo inglês.

É justamente essa permanência que ajuda a explicar o sucesso contínuo de espetáculos como “O Sonho Não Acabou”. A apresentação aposta na memória afetiva do público, mas também dialoga com novas gerações que conheceram os Beatles por meio do streaming, das redes sociais e das constantes regravações feitas por artistas contemporâneos.

Para muitos fãs, assistir a um tributo como o da Beatles 4Ever é a oportunidade mais próxima de experimentar a energia de um show da banda inglesa, especialmente para aqueles que nasceram décadas após o fim do grupo original.

SERVIÇO

“Beatles 4Ever – O Sonho Não Acabou”
Data: 20 de junho;
Horário: às 20h;
Local: Teatro Glauce Rocha;

Os ingressos já estão à venda no stand localizado no Comper Jardim dos Estados, ao lado da loja O Boticário. O atendimento é realizado de segunda-feira a sábado, das 13h às 18h30min.

Também é possível comprar pela internet por meio do site oficial da produção: www.pedrosilvapromocoes.com.br

O espetáculo possui classificação indicativa de 10 anos.

A realização é de Pedro Silva Promoções & Jamelão.

adote!

Feira de adoção tem pets à espera de um lar no Dia das Mães

Pets estão vermifugados e passaram por avaliação médico veterinária

08/05/2026 10h40

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Gatinho disponível para adoção neste domingo

Gatinho disponível para adoção neste domingo DIVULGAÇÃO/PMCG/SUBEA

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Feira de adoção de pets ocorre neste domingo (10), Dia das Mães, das 9h às 12h, na Praça Bolívia, localizada na esquina das ruas das Garças com Aníbal de Mendonça, bairro Coophafé, em Campo Grande.

São 50 animais, entre cães e gatos, filhotes e adultos, disponíveis para adoção. Esta é a oportunidade para adotar um filho de quatro patas em pleno Dia das Mães. Os pets estão vermifugados e passaram por avaliação médico veterinária.

Interessados em adotar um animal devem ser maior de 18 anos e apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. Também é importante levar coleira/corrente ou caixa de transporte.

Veja fotos dos pets:

O objetivo é encontrar um novo lar para animais que foram resgatados em situação de abandono e maus-tratos, além de oferecer uma nova oportunidade para cães que sofreram no passado, mas que agora estão prontos para viver em um lar cheio de carinho e responsabilidade.

A realização é da Subsecretaria de Bem-Estar Animal (Subea), por meio da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG).

A adoção também ocorre de maneira permanente, todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados, no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizado na avenida Senador Filinto Muller, número 1.601, vila Ipiranga, em Campo Grande.

O CCZ funciona de segunda a sexta-feira das 17h às 19h30min e sábados, domingos e feriados das 14h às 19h.

SERVIÇO

  • Data: domingo - 10/05/2026 
  • Horário: das 9h às 12h 
  • Local: Praça Bolívia - rua das Garças com Aníbal de Mendonça

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