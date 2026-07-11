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Gastronomia

Conheça a história da pizza e sua chegada ao Brasil e confira receitas práticas

Conheça a história da pizza, sua chegada ao Brasil e confira receitas práticas para preparar diferentes sabores sem sair de casa

Mariana Piell

Mariana Piell

11/07/2026 - 10h30
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Poucos alimentos conseguem atravessar fronteiras, culturas e gerações com tanta facilidade quanto a pizza. Presente em encontros entre amigos, comemorações em família ou até mesmo em refeições rápidas do dia a dia, ela se tornou um dos pratos mais consumidos do planeta e ganhou incontáveis versões ao longo do tempo.

Celebrado em 10 de julho, o Dia da Pizza é uma oportunidade para relembrar a trajetória dessa receita que nasceu de forma simples, conquistou a Itália e, posteriormente, o restante do mundo.

No Brasil, o prato encontrou terreno fértil para se reinventar, incorporando ingredientes regionais, sabores inusitados e combinações que dificilmente seriam encontradas em outro país.

Embora existam registros de pães achatados cobertos com ervas e azeite desde a Antiguidade, a pizza como é conhecida atualmente tem origem em Nápoles, no sul da Itália.

Povos como egípcios, gregos e romanos já preparavam massas assadas semelhantes, utilizadas como alimento básico e, muitas vezes, servidas com azeite, especiarias e vegetais.

Foi apenas entre os séculos 18 e 19 que surgiu a pizza napolitana.

Na época, trabalhadores da cidade de Nápoles buscavam uma refeição barata, nutritiva e fácil de consumir nas ruas. Sobre a massa fermentada passaram a ser colocados tomates – ingrediente que havia chegado da América algum tempo antes –, além de alho, queijo, azeite e folhas de manjericão.

Uma das histórias mais conhecidas sobre a pizza envolve a criação da tradicional Margherita. Em 1889, o pizzaiolo Raffaele Esposito preparou uma receita especial para homenagear a rainha Margherita de Savoia.

A combinação de tomate, muçarela e manjericão representava as cores da bandeira italiana: vermelho, branco e verde. A receita fez sucesso e se tornou uma das pizzas mais famosas do mundo.

Com a imigração italiana para diversos países entre o fim do século 19 e o início do século 20, a pizza cruzou o oceano e passou a integrar a culinária de diferentes nações. Cada região adaptou a receita de acordo com seus costumes e ingredientes locais.

Chegada ao Brasil

No Brasil, a pizza desembarcou com milhares de imigrantes italianos, principalmente em São Paulo, onde comunidades inteiras se estabeleceram em bairros como Brás, Mooca e Bixiga.

Inicialmente, a receita era preparada apenas dentro das casas das famílias italianas e em pequenas cantinas. Aos poucos, o hábito conquistou outros brasileiros e as primeiras pizzarias começaram a surgir na capital paulista durante as primeiras décadas do século 20.

Com o passar dos anos, São Paulo transformou-se na principal referência nacional quando o assunto é pizza.

A cidade reúne milhares de pizzarias e desenvolveu uma verdadeira cultura em torno do prato, combinando técnicas tradicionais italianas com ingredientes tipicamente brasileiros.

Foi justamente para reconhecer essa importância que, em 1985, durante um concurso gastronômico realizado em São Paulo, o dia 10 de julho passou a ser comemorado oficialmente como o Dia da Pizza no Brasil.

Hoje, o alimento faz parte da rotina de milhões de brasileiros. Há quem prefira receitas clássicas, como muçarela, portuguesa e calabresa, enquanto outros apostam em combinações criativas que incluem carne seca, milho, estrogonofe, camarão, chocolate, frutas e até ingredientes típicos de diferentes regiões do País.

Essa capacidade de adaptação talvez seja um dos principais motivos para o sucesso da pizza. Ao mesmo tempo em que preserva tradições centenárias, ela continua se reinventando e conquistando novos públicos.

Além das pizzarias, preparar a própria pizza em casa tornou-se um programa cada vez mais comum. Com poucos ingredientes e um pouco de planejamento, é possível produzir uma massa leve, um molho saboroso e criar coberturas personalizadas, transformando a cozinha em uma verdadeira cantina italiana.

Dicas para a pizza perfeita

Para obter uma massa mais leve, respeite o tempo de fermentação e utilize água apenas morna, nunca quente.

Também é importante pré-aquecer o forno na temperatura máxima antes de levar a pizza para assar. Se utilizar pedra refratária ou chapa de aço, o resultado ficará ainda mais próximo das pizzarias.

Outro segredo é evitar o excesso de molho e de recheio. Ingredientes em grande quantidade podem deixar a massa úmida e comprometer o cozimento.

Por fim, vale investir em ingredientes frescos. Um bom queijo, tomates maduros, folhas de manjericão recém-colhidas e azeite de qualidade fazem toda a diferença no sabor final.

pexels saulo leite 1491182 17637069Depois de aprender a fazer a massa tradicional de pizza e o molho de tomate caseiro, monte seu recheio favorito - Foto: Pexels

Massa tradicional de pizza

Ingredientes:

  • 500 g de farinha de trigo;
  • 10 g de fermento biológico seco;
  • 300 ml de água morna;
  • 2 colheres (sopa) de azeite;
  • 1 colher (chá) de açúcar;
  • 1 colher (chá) de sal.

Modo de Preparo:

Misture o fermento, o açúcar e a água morna. Deixe descansar por cerca de 5 minutos;

Acrescente o azeite e, aos poucos, adicione a farinha e o sal. Sove a massa por aproximadamente 10 minutos até ficar lisa e elástica;

Cubra com um pano e deixe descansar por uma hora ou até dobrar de volume. Divida em duas porções, abra com um rolo ou com as mãos e coloque em formas untadas;

Após adicionar o molho e o recheio de sua preferência, leve ao forno preaquecido a 250°C por cerca de 15 minutos.

Molho de tomate caseiro

Ingredientes:

  • 4 tomates maduros;
  • 2 dentes de alho picados;
  • 2 colheres (sopa) de azeite;
  • Sal a gosto;
  • Pimenta-do-reino;
  • Orégano;
  • Folhas de manjericão.

Modo de Preparo:

Refogue o alho no azeite. Acrescente os tomates picados e cozinhe até desmancharem;

Tempere com sal, pimenta e orégano. Finalize com folhas de manjericão;

Espere esfriar antes de espalhar sobre a massa.

AGENDA CULTURAL

Programação do fim de semana reúne espetáculos gratuitos, festivais, bazar e mais

Programação reúne espetáculos gratuitos, festivais gastronômicos, bazar solidário, eventos infantis, dança, cinema e música na capital sul-mato-grossense

10/07/2026 08h30

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Evento reúne degustações de vinhos nacionais e importados, queijos, embutidos e massas, além de apresentações de saxofone e tango

Evento reúne degustações de vinhos nacionais e importados, queijos, embutidos e massas, além de apresentações de saxofone e tango Jeferson Baldo

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Este fim de semana está repleto de opções para quem pretende aproveitar a programação cultural em Campo Grande. Entre hoje e domingo, a Capital recebe espetáculos de teatro e circo, apresentações musicais, festas julinas, festivais gastronômicos, bazares beneficentes, feiras culturais, atrações para crianças e estreias no cinema.

TEATRO

Um dos destaques é a programação do Sesc Teatro Prosa, que recebe duas atrações gratuitas voltadas para diferentes públicos. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla.

Hoje, às 19h, o público poderá assistir ao espetáculo “Revolução”, do Teatral Grupo de Risco. Inspirada na obra “A Revolução na América do Sul”, de Augusto Boal, a montagem acompanha a trajetória de um operário que, após conquistar um aumento salarial, acaba demitido.

Evento reúne degustações de vinhos nacionais e importados, queijos, embutidos e massas, além de apresentações de saxofone e tango TEATRO CIA. Pisando Alto - “Gran Finalle” acompanha um casal de idosos revisitando suas memórias no circo enquanto espera a chegada da família para uma última grande apresentação
Foto: Divulgação

Utilizando elementos do teatro de rua, humor e crítica social, a peça provoca reflexões sobre desigualdade, poder, cidadania e as relações de trabalho, transformando temas sociais em uma narrativa divertida e instigante. A classificação é livre.

Já amanhã, às 16h, a Cia. Pisando Alto apresenta “Gran Finalle”, espetáculo circense que acompanha um casal de idosos revisitando suas memórias no circo enquanto espera a chegada da família para uma última grande apresentação.

Entre números circenses, humor e momentos de emoção, o espetáculo valoriza os laços familiares e resgata a magia dos antigos picadeiros, encantando crianças e adultos.

MÚSICA

Hoje, projeto Sexta no Sesc chega à quinta edição, com o espetáculo “Cerradeiros”, reunindo, pela primeira vez em um projeto especialmente concebido para o palco, o cantor Dovalle e a cantora Karla Coronel. A apresentação será realizada das 19h às 21h, no Sesc Sabor e Arte – Polo Camillo Boni.

O show propõe um encontro entre as tradições musicais do Nordeste brasileiro e de Mato Grosso do Sul. Durante duas horas de apresentação, o público poderá conferir interpretações de clássicos da música popular brasileira e canções autorais que passeiam por ritmos como forró, baião, xaxado, chamamé, polca e guarânia.

A proposta é valorizar as raízes culturais brasileiras e aproximar diferentes sonoridades em um mesmo espetáculo.

SHOPPINGS

O Shopping Norte Sul Plaza entra em clima de festa com uma festa julina, amanhã e domingo. O evento contará com barracas de comidas típicas, bingo e apresentações musicais. No sábado, a animação fica por conta da Brejinho Banda Show, enquanto, no domingo, a Banda Ipê de Serra encerra a programação.

As crianças também terão uma estação gratuita de pintura facial temática, funcionando das 14h às 17h, em frente às lojas Avenida e Elephant.

Além da festa, seguem em funcionamento atrações como a Arena de Figurinhas da Copa do Mundo, o T-Rex Tour, o parque Magic Games, o espaço Coisa de Criança e as sessões do Cinépolis, que estreia nesta semana o live-action de “Moana”, além de exibir filmes como “Minions & Monstros”, “Supergirl” e “Toy Story 5”.

No Shopping Campo Grande, as férias escolares trazem uma programação diversificada. O parque temático Miraculous, inspirado em Ladybug e Cat Noir, oferece brinquedos para crianças de 2 anos a 13 anos. O espaço funciona diariamente.

Outro destaque é o Festival Japão-Coreia, que reúne gastronomia, produtos importados, artesanato, decoração e itens da cultura pop oriental em um ambiente temático, com entrada gratuita.

Também continuam as trocas de figurinhas da Copa do Mundo e as estreias do Cinemark, com destaque para o live-action de “Moana”, além dos filmes “O Convite” e “Primavera”.

FESTIVAL DE VINHOS

Este sábado também será marcado pelo Festival Mundo dos Vinhos, realizado no Fort Atacadista Coronel Antonino, das 11h às 19h.

Com entrada gratuita, o evento reúne degustações de vinhos nacionais e importados, queijos, embutidos e massas, além de apresentações de saxofone e tango.

Os visitantes poderão conhecer rótulos de países como Chile, Argentina, Portugal, França, Itália, Espanha, Uruguai e África do Sul, além de participar de experiências de harmonização.

ARTESANATO

Quem procura uma programação diferente poderá participar do evento Desligue & Cria, realizado hoje no Restaurante Na Mesa, a partir das 18h30min.

A proposta une oficina de pintura em taças, jantar, mesa de aperitivos e momentos de convivência em um ambiente acolhedor. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla e incluem todos os materiais para a atividade, além de uma taça personalizada para levar para casa.

DANÇA

Também neste fim de semana acontece a Noite de Gala 2026, espetáculo de encerramento do primeiro semestre do Espaço de Dança Suzana Leite.

O evento reúne apresentações das bailarinas da escola em uma noite dedicada à celebração da evolução técnica e artística das alunas, com coreografias preparadas especialmente para familiares e convidados. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

BAZAR

Amanhã e domingo, o Comper Itanhangá recebe o primeiro Bazar Solidário Entre Amigos, promovido pelo Grupo Pereira e o Instituto Hiltrudes Pereira.

O evento reúne 16 instituições beneficentes que comercializarão roupas, eletrônicos, brinquedos, perfumes importados, artesanato e diversos outros produtos. Toda a renda arrecadada será destinada integralmente às entidades participantes.

Além das compras solidárias, a programação contará com apresentações musicais e desfiles inclusivos com colaboradores da empresa.

FEIRAS

Neste domingo, a Praça do Panamá recebe mais uma edição da tradicional Feira do Panamá, das 9h às 15h.

Além de gastronomia, economia criativa, artesanato e brechós, a programação cultural contará com apresentações de Zé Lourenço, da Companhia de Dança BLAOOW e do cantor Vitor Alves, valorizando artistas locais e oferecendo atividades gratuitas para toda a família.

Também neste domingo acontece a tradicional Feira da Praça Bolívia, no Bairro Santa Fé. Em edição especial dedicada ao Dia Mundial do Rock, o evento terá shows das bandas Nobres, T404, Skuderia e Barganha, além de apresentações de Beca Rodrigues, Dayáh Silva e Carla & Mikimba.

A feira acontece das 9h às 14h e reúne gastronomia, artesanato e produtos da economia criativa.

Diálogo

Enquanto alguns pré-candidatos multiplicam agendas e aparições públicas... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (10)

10/07/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Barão de Itararé - Escritor brasileiro

"O Brasil é feito por nós. Está na hora de desatar esses nós”.

FELPUDA

Enquanto alguns pré-candidatos multiplicam agendas e aparições públicas, outros preferem adotar a velha estratégia do silêncio calculado. A avaliação é simples: falar menos, errar menos e deixar que os adversários  se desgastem antes da largada oficial. O problema é que política não gosta de vácuo. Quem demora demais para ocupar espaço poderá descobrir que outro já chegou primeiro. E recuperar terreno costuma ser bem mais difícil. Os mais experientes ensinam que política é semelhante ao futebol: quem não faz gol, acaba levando. E dê-lhe!...

Diálogo

Fiscalizando

O Laboratório de Obras Rodoviárias (LABOR), do Tribunal de Contas de MS, intensificou a fiscalização sobre obras de pavimentação no Estado. Em vistoria recente, técnicos avaliaram espessura do asfalto, qualidade dos materiais e conformidade com o projeto. 

Mais

A obra inspecionada soma investimento de R$ 4,4 milhões. O laboratório também atua preventivamente na análise de editais e licitações. A intenção é evitar desperdício de recursos públicos antes mesmo que a primeira máquina entre em ação. 

Diálogo Angélica, Eduardo, Marisa e Sandra. Benquistos irmãos da família Serrano - Foto: Arquivo Pessoal

 

Diálogo Dra. Raffaela Tenorio - Foto: Arquivo Pessoal

Todos juntos?

Nos bastidores, cresce a articulação para que os partidos da base do governador Eduardo Riedel realizem convenções conjuntas em 1º de agosto, transformando o ato em demonstração de unidade e força política. A data já conta com a preferência do PL, MDB e Republicanos e também é discutida pela Federação União Progressista e pelo PSDB. Se confirmada, irá reunir praticamente toda a base aliada, em um único evento. Vamos ver.

Alerta

As recentes operações de combate à corrupção repercutiram na sessão do dia 8 da Assembleia Legislativa de MS. Deputados da esquerda e da direita fizeram alerta para que a população redobre a atenção na hora de escolher seus representantes. Segundo eles, esquemas envolvendo a compra superfaturada de livros didáticos se repetem há anos: os recursos desaparecem, enquanto o material sequer chega às escolas. Pois é!...

Temor

Esses deputados demonstraram preocupação com denúncias envolvendo desvios de recursos destinados à saúde pública. Para eles, é inaceitável que verbas destinadas ao atendimento da população sejam alvo de corrupção, comprometendo serviços essenciais e colocando vidas em risco. Defenderam rigor nas investigações e punição exemplar aos responsáveis, afirmando que combater a corrupção é preservar o direito da população a serviços públicos de qualidade. Tudo indica que temor maior é que a classe política seja colocada no mesmo “balaio”.

ANIVERSARIANTES 

  • Renata Bossoi Moreira Costa,
  • José Amilton de Souza,
  • Marcela Fabrício Bellé, 
  • Guilherme Ferreira Andrade,
  • Meire Holsback Alvarenga Garcia, 
  • Mário Sérgio Marinho, 
  • Fumiko Arakaki,
  • Nelson Seiguem Shirado,
  • Alexandre Siqueira Gonçalves,
  • Danielly Pisciolaro,
  • Jurandir Fausto da Silva,
  • Genesio Antonio Girolometto,
  • Hermenegildo Vieira da Silva,
  • Jorge Afonso da Silva,
  • Edmar Soken, 
  • Carlos Alberto Xavier de Andrade,
  • Claudiney Benjamin Soares Lechuga,
  • Gustavo Faria de Oliveira,
  • Dr. Luis Carlos Alvarenga Valim,
  • Daniel Alexandre Vicari,
  • Waldir Paes Machado,
  • Eliana Echeto da Silva, 
  • Tereza Cristina Razuk, 
  • Dr. Gilson dos Santos, 
  • Leonardo de Oliveira Millian,
  • Paulo Ferreira de Souza,
  • Aparecido Thomazini,
  • Abadio Alves Costa,
  • Amarildo Brussamarello,
  • Ivo Luiz Pereira da Rosa,
  • Hide Alcides Rezende,
  • Eudes Pache Corrêa,
  • João Rodrigues de Oliveira,
  • Roberto Cesar da Silva Ferreira,
  • José Almeida Valadares,
  • Célia Mara Barbosa,
  • Otacílio de Albuquerque,
  • Heitor Regalci Galdino,
  • Fabricio Macedo Medina,
  • Anajo Costa Metello,
  • Satoru Hayashida,
  • Alfredo Matos Destro,
  • Ciro Antônio Salce Mello,
  • Eliene Ferreira de Matos,
  • José Augusto Machado,
  • Dra. Patrícia Mitie Nakamura, 
  • Elza da Silva Cezar,
  • Quitéria Nakaya,
  • Roseli da Silva Maciel,
  • Expedito Luciano da Silva,
  • José Murilo Ramalho,
  • Maria de Lourdes Barros,
  • Claudir José Schwarz,
  • GuiIherme Antenor Vieira,
  • José Mário Fonseca,
  • Atílio Diniz da Silva,
  • Fabricio de Melo Albuquerque,
  • Maria José Martins,
  • Aracy Lopes,
  • Mariza Soares dos Santos Farias, 
  • Sandra Regina França,
  • Ana Maria Silveira Campos,
  • Regina Caldas dos Santos,
  • Arlete Alves,
  • João Batista Grecco Pelloso,
  • Elina Vieira Saraiva,
  • Maria Rita Zinn,
  • Lenita Mendes Lourenço,
  • Dr. Márcio André Bueno,
  • Dirce Katumi Takigawa,
  • Nereu Schneider,
  • Enio Rieli Toniasso, 
  • Dr. Neimar Gardenal, 
  • Dorival Bernardelli,
  • Dr. Joaquim Oliveira Vieira Júnior, Clarinda Ribeiro Alves,
  • Lindomar de Oliveira,
  • Ramão Waldir Ribas de Araújo,
  • Maria Wilma Casanova Rosa,
  • Marta Andréia de Oliveira,
  • Eliete Serra da Silva,
  • Jackelyne de Araújo Silva,
  • Elizangela Rodrigues Dias,
  • Waldemir Souza Chaves,
  • Marcella Lobo Vieira,
  • Ana Cristina Zaccarias,
  • Nelson Tomoyiki Magamati,
  • Antonio Mauricio da Silva,
  • Ismael Ventura Barbosa,
  • Eliel Alves Teixeira,
  • Antonio Emanuel Figueiredo Lins, 
  • Maria Helena Eloy Gottardi,
  • Katya Mayumi Nakamura Matsubara, 
  • Juan Domingo Mendoza Gonzalez,
  • Madrilles,
  • José Mauricio Barcelos Alves Castello,
  • Marcela Maria Stella,
  • Artur Gabiatti Morisco,
  • Anna Paola Lot Soares de Pinho,
  • Flavia Pizolatto Livramento,
  • Daiane Fchinkel Brito,
  • Francelize da Costa Cordeiro,           
  • Alyne Michaela Rodrigues Ribas,   
  • Arthur Gilberto D´Avila,  
  • Eliana Oliveira de Senna, 
  • Claudio Roberto Madruga Junior, 
  • Francisco Martins de Moura, 
  • Antonio Henrique Gaudensi, 
  • Alcindo Interlando de Almeida.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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