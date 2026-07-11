Conheça a história da pizza e sua chegada ao Brasil e confira receitas práticas

O Dia da Pizza foi criado em 1985, em São Paulo, durante um concurso gastronômico - Pexels

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Poucos alimentos conseguem atravessar fronteiras, culturas e gerações com tanta facilidade quanto a pizza. Presente em encontros entre amigos, comemorações em família ou até mesmo em refeições rápidas do dia a dia, ela se tornou um dos pratos mais consumidos do planeta e ganhou incontáveis versões ao longo do tempo.

Celebrado em 10 de julho, o Dia da Pizza é uma oportunidade para relembrar a trajetória dessa receita que nasceu de forma simples, conquistou a Itália e, posteriormente, o restante do mundo.

No Brasil, o prato encontrou terreno fértil para se reinventar, incorporando ingredientes regionais, sabores inusitados e combinações que dificilmente seriam encontradas em outro país.

Embora existam registros de pães achatados cobertos com ervas e azeite desde a Antiguidade, a pizza como é conhecida atualmente tem origem em Nápoles, no sul da Itália.

Povos como egípcios, gregos e romanos já preparavam massas assadas semelhantes, utilizadas como alimento básico e, muitas vezes, servidas com azeite, especiarias e vegetais.

Foi apenas entre os séculos 18 e 19 que surgiu a pizza napolitana.

Na época, trabalhadores da cidade de Nápoles buscavam uma refeição barata, nutritiva e fácil de consumir nas ruas. Sobre a massa fermentada passaram a ser colocados tomates – ingrediente que havia chegado da América algum tempo antes –, além de alho, queijo, azeite e folhas de manjericão.

Uma das histórias mais conhecidas sobre a pizza envolve a criação da tradicional Margherita. Em 1889, o pizzaiolo Raffaele Esposito preparou uma receita especial para homenagear a rainha Margherita de Savoia.

A combinação de tomate, muçarela e manjericão representava as cores da bandeira italiana: vermelho, branco e verde. A receita fez sucesso e se tornou uma das pizzas mais famosas do mundo.

Com a imigração italiana para diversos países entre o fim do século 19 e o início do século 20, a pizza cruzou o oceano e passou a integrar a culinária de diferentes nações. Cada região adaptou a receita de acordo com seus costumes e ingredientes locais.

Chegada ao Brasil

No Brasil, a pizza desembarcou com milhares de imigrantes italianos, principalmente em São Paulo, onde comunidades inteiras se estabeleceram em bairros como Brás, Mooca e Bixiga.

Inicialmente, a receita era preparada apenas dentro das casas das famílias italianas e em pequenas cantinas. Aos poucos, o hábito conquistou outros brasileiros e as primeiras pizzarias começaram a surgir na capital paulista durante as primeiras décadas do século 20.

Com o passar dos anos, São Paulo transformou-se na principal referência nacional quando o assunto é pizza.

A cidade reúne milhares de pizzarias e desenvolveu uma verdadeira cultura em torno do prato, combinando técnicas tradicionais italianas com ingredientes tipicamente brasileiros.

Foi justamente para reconhecer essa importância que, em 1985, durante um concurso gastronômico realizado em São Paulo, o dia 10 de julho passou a ser comemorado oficialmente como o Dia da Pizza no Brasil.

Hoje, o alimento faz parte da rotina de milhões de brasileiros. Há quem prefira receitas clássicas, como muçarela, portuguesa e calabresa, enquanto outros apostam em combinações criativas que incluem carne seca, milho, estrogonofe, camarão, chocolate, frutas e até ingredientes típicos de diferentes regiões do País.

Essa capacidade de adaptação talvez seja um dos principais motivos para o sucesso da pizza. Ao mesmo tempo em que preserva tradições centenárias, ela continua se reinventando e conquistando novos públicos.

Além das pizzarias, preparar a própria pizza em casa tornou-se um programa cada vez mais comum. Com poucos ingredientes e um pouco de planejamento, é possível produzir uma massa leve, um molho saboroso e criar coberturas personalizadas, transformando a cozinha em uma verdadeira cantina italiana.

Dicas para a pizza perfeita

Para obter uma massa mais leve, respeite o tempo de fermentação e utilize água apenas morna, nunca quente.

Também é importante pré-aquecer o forno na temperatura máxima antes de levar a pizza para assar. Se utilizar pedra refratária ou chapa de aço, o resultado ficará ainda mais próximo das pizzarias.

Outro segredo é evitar o excesso de molho e de recheio. Ingredientes em grande quantidade podem deixar a massa úmida e comprometer o cozimento.

Por fim, vale investir em ingredientes frescos. Um bom queijo, tomates maduros, folhas de manjericão recém-colhidas e azeite de qualidade fazem toda a diferença no sabor final.

Depois de aprender a fazer a massa tradicional de pizza e o molho de tomate caseiro, monte seu recheio favorito - Foto: Pexels

Massa tradicional de pizza

Ingredientes:

500 g de farinha de trigo;

10 g de fermento biológico seco;

300 ml de água morna;

2 colheres (sopa) de azeite;

1 colher (chá) de açúcar;

1 colher (chá) de sal.

Modo de Preparo:

> Misture o fermento, o açúcar e a água morna. Deixe descansar por cerca de 5 minutos;

> Acrescente o azeite e, aos poucos, adicione a farinha e o sal. Sove a massa por aproximadamente 10 minutos até ficar lisa e elástica;

> Cubra com um pano e deixe descansar por uma hora ou até dobrar de volume. Divida em duas porções, abra com um rolo ou com as mãos e coloque em formas untadas;

> Após adicionar o molho e o recheio de sua preferência, leve ao forno preaquecido a 250°C por cerca de 15 minutos.

Molho de tomate caseiro

Ingredientes:

4 tomates maduros;

2 dentes de alho picados;

2 colheres (sopa) de azeite;

Sal a gosto;

Pimenta-do-reino;

Orégano;

Folhas de manjericão.

Modo de Preparo:

> Refogue o alho no azeite. Acrescente os tomates picados e cozinhe até desmancharem;

> Tempere com sal, pimenta e orégano. Finalize com folhas de manjericão;

> Espere esfriar antes de espalhar sobre a massa.