Enquanto alguns pré-candidatos multiplicam agendas e aparições públicas... Leia na coluna de hoje

Barão de Itararé - Escritor brasileiro
"O Brasil é feito por nós. Está na hora de desatar esses nós”.
FELPUDA
Enquanto alguns pré-candidatos multiplicam agendas e aparições públicas, outros preferem adotar a velha estratégia do silêncio calculado. A avaliação é simples: falar menos, errar menos e deixar que os adversários se desgastem antes da largada oficial. O problema é que política não gosta de vácuo. Quem demora demais para ocupar espaço poderá descobrir que outro já chegou primeiro. E recuperar terreno costuma ser bem mais difícil. Os mais experientes ensinam que política é semelhante ao futebol: quem não faz gol, acaba levando. E dê-lhe!...
Fiscalizando
O Laboratório de Obras Rodoviárias (LABOR), do Tribunal de Contas de MS, intensificou a fiscalização sobre obras de pavimentação no Estado. Em vistoria recente, técnicos avaliaram espessura do asfalto, qualidade dos materiais e conformidade com o projeto.
Mais
A obra inspecionada soma investimento de R$ 4,4 milhões. O laboratório também atua preventivamente na análise de editais e licitações. A intenção é evitar desperdício de recursos públicos antes mesmo que a primeira máquina entre em ação.
Todos juntos?
Nos bastidores, cresce a articulação para que os partidos da base do governador Eduardo Riedel realizem convenções conjuntas em 1º de agosto, transformando o ato em demonstração de unidade e força política. A data já conta com a preferência do PL, MDB e Republicanos e também é discutida pela Federação União Progressista e pelo PSDB. Se confirmada, irá reunir praticamente toda a base aliada, em um único evento. Vamos ver.
Alerta
As recentes operações de combate à corrupção repercutiram na sessão do dia 8 da Assembleia Legislativa de MS. Deputados da esquerda e da direita fizeram alerta para que a população redobre a atenção na hora de escolher seus representantes. Segundo eles, esquemas envolvendo a compra superfaturada de livros didáticos se repetem há anos: os recursos desaparecem, enquanto o material sequer chega às escolas. Pois é!...
Temor
Esses deputados demonstraram preocupação com denúncias envolvendo desvios de recursos destinados à saúde pública. Para eles, é inaceitável que verbas destinadas ao atendimento da população sejam alvo de corrupção, comprometendo serviços essenciais e colocando vidas em risco. Defenderam rigor nas investigações e punição exemplar aos responsáveis, afirmando que combater a corrupção é preservar o direito da população a serviços públicos de qualidade. Tudo indica que temor maior é que a classe política seja colocada no mesmo “balaio”.
ANIVERSARIANTES
- Renata Bossoi Moreira Costa,
- José Amilton de Souza,
- Marcela Fabrício Bellé,
- Guilherme Ferreira Andrade,
- Meire Holsback Alvarenga Garcia,
- Mário Sérgio Marinho,
- Fumiko Arakaki,
- Nelson Seiguem Shirado,
- Alexandre Siqueira Gonçalves,
- Danielly Pisciolaro,
- Jurandir Fausto da Silva,
- Genesio Antonio Girolometto,
- Hermenegildo Vieira da Silva,
- Jorge Afonso da Silva,
- Edmar Soken,
- Carlos Alberto Xavier de Andrade,
- Claudiney Benjamin Soares Lechuga,
- Gustavo Faria de Oliveira,
- Dr. Luis Carlos Alvarenga Valim,
- Daniel Alexandre Vicari,
- Waldir Paes Machado,
- Eliana Echeto da Silva,
- Tereza Cristina Razuk,
- Dr. Gilson dos Santos,
- Leonardo de Oliveira Millian,
- Paulo Ferreira de Souza,
- Aparecido Thomazini,
- Abadio Alves Costa,
- Amarildo Brussamarello,
- Ivo Luiz Pereira da Rosa,
- Hide Alcides Rezende,
- Eudes Pache Corrêa,
- João Rodrigues de Oliveira,
- Roberto Cesar da Silva Ferreira,
- José Almeida Valadares,
- Célia Mara Barbosa,
- Otacílio de Albuquerque,
- Heitor Regalci Galdino,
- Fabricio Macedo Medina,
- Anajo Costa Metello,
- Satoru Hayashida,
- Alfredo Matos Destro,
- Ciro Antônio Salce Mello,
- Eliene Ferreira de Matos,
- José Augusto Machado,
- Dra. Patrícia Mitie Nakamura,
- Elza da Silva Cezar,
- Quitéria Nakaya,
- Roseli da Silva Maciel,
- Expedito Luciano da Silva,
- José Murilo Ramalho,
- Maria de Lourdes Barros,
- Claudir José Schwarz,
- GuiIherme Antenor Vieira,
- José Mário Fonseca,
- Atílio Diniz da Silva,
- Fabricio de Melo Albuquerque,
- Maria José Martins,
- Aracy Lopes,
- Mariza Soares dos Santos Farias,
- Sandra Regina França,
- Ana Maria Silveira Campos,
- Regina Caldas dos Santos,
- Arlete Alves,
- João Batista Grecco Pelloso,
- Elina Vieira Saraiva,
- Maria Rita Zinn,
- Lenita Mendes Lourenço,
- Dr. Márcio André Bueno,
- Dirce Katumi Takigawa,
- Nereu Schneider,
- Enio Rieli Toniasso,
- Dr. Neimar Gardenal,
- Dorival Bernardelli,
- Dr. Joaquim Oliveira Vieira Júnior, Clarinda Ribeiro Alves,
- Lindomar de Oliveira,
- Ramão Waldir Ribas de Araújo,
- Maria Wilma Casanova Rosa,
- Marta Andréia de Oliveira,
- Eliete Serra da Silva,
- Jackelyne de Araújo Silva,
- Elizangela Rodrigues Dias,
- Waldemir Souza Chaves,
- Marcella Lobo Vieira,
- Ana Cristina Zaccarias,
- Nelson Tomoyiki Magamati,
- Antonio Mauricio da Silva,
- Ismael Ventura Barbosa,
- Eliel Alves Teixeira,
- Antonio Emanuel Figueiredo Lins,
- Maria Helena Eloy Gottardi,
- Katya Mayumi Nakamura Matsubara,
- Juan Domingo Mendoza Gonzalez,
- Madrilles,
- José Mauricio Barcelos Alves Castello,
- Marcela Maria Stella,
- Artur Gabiatti Morisco,
- Anna Paola Lot Soares de Pinho,
- Flavia Pizolatto Livramento,
- Daiane Fchinkel Brito,
- Francelize da Costa Cordeiro,
- Alyne Michaela Rodrigues Ribas,
- Arthur Gilberto D´Avila,
- Eliana Oliveira de Senna,
- Claudio Roberto Madruga Junior,
- Francisco Martins de Moura,
- Antonio Henrique Gaudensi,
- Alcindo Interlando de Almeida.
Colaborou com Tatyane Gameiro