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Diálogo

Enquanto alguns pré-candidatos multiplicam agendas e aparições públicas... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (10)

Ester Figueiredo

10/07/2026 - 00h02
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Barão de Itararé - Escritor brasileiro

"O Brasil é feito por nós. Está na hora de desatar esses nós”.

FELPUDA

Enquanto alguns pré-candidatos multiplicam agendas e aparições públicas, outros preferem adotar a velha estratégia do silêncio calculado. A avaliação é simples: falar menos, errar menos e deixar que os adversários  se desgastem antes da largada oficial. O problema é que política não gosta de vácuo. Quem demora demais para ocupar espaço poderá descobrir que outro já chegou primeiro. E recuperar terreno costuma ser bem mais difícil. Os mais experientes ensinam que política é semelhante ao futebol: quem não faz gol, acaba levando. E dê-lhe!...

Fiscalizando

O Laboratório de Obras Rodoviárias (LABOR), do Tribunal de Contas de MS, intensificou a fiscalização sobre obras de pavimentação no Estado. Em vistoria recente, técnicos avaliaram espessura do asfalto, qualidade dos materiais e conformidade com o projeto. 

Mais

A obra inspecionada soma investimento de R$ 4,4 milhões. O laboratório também atua preventivamente na análise de editais e licitações. A intenção é evitar desperdício de recursos públicos antes mesmo que a primeira máquina entre em ação. 

Angélica, Eduardo, Marisa e Sandra. Benquistos irmãos da família Serrano  Angélica, Eduardo, Marisa e Sandra. Benquistos irmãos da família Serrano - Foto: Arquivo Pessoal

 

Dra. Raffaela Tenorio Dra. Raffaela Tenorio - Foto: Arquivo Pessoal

Todos juntos?

Nos bastidores, cresce a articulação para que os partidos da base do governador Eduardo Riedel realizem convenções conjuntas em 1º de agosto, transformando o ato em demonstração de unidade e força política. A data já conta com a preferência do PL, MDB e Republicanos e também é discutida pela Federação União Progressista e pelo PSDB. Se confirmada, irá reunir praticamente toda a base aliada, em um único evento. Vamos ver.

Alerta

As recentes operações de combate à corrupção repercutiram na sessão do dia 8 da Assembleia Legislativa de MS. Deputados da esquerda e da direita fizeram alerta para que a população redobre a atenção na hora de escolher seus representantes. Segundo eles, esquemas envolvendo a compra superfaturada de livros didáticos se repetem há anos: os recursos desaparecem, enquanto o material sequer chega às escolas. Pois é!...

Temor

Esses deputados demonstraram preocupação com denúncias envolvendo desvios de recursos destinados à saúde pública. Para eles, é inaceitável que verbas destinadas ao atendimento da população sejam alvo de corrupção, comprometendo serviços essenciais e colocando vidas em risco. Defenderam rigor nas investigações e punição exemplar aos responsáveis, afirmando que combater a corrupção é preservar o direito da população a serviços públicos de qualidade. Tudo indica que temor maior é que a classe política seja colocada no mesmo “balaio”.

ANIVERSARIANTES 

  • Renata Bossoi Moreira Costa,
  • José Amilton de Souza,
  • Marcela Fabrício Bellé, 
  • Guilherme Ferreira Andrade,
  • Meire Holsback Alvarenga Garcia, 
  • Mário Sérgio Marinho, 
  • Fumiko Arakaki,
  • Nelson Seiguem Shirado,
  • Alexandre Siqueira Gonçalves,
  • Danielly Pisciolaro,
  • Jurandir Fausto da Silva,
  • Genesio Antonio Girolometto,
  • Hermenegildo Vieira da Silva,
  • Jorge Afonso da Silva,
  • Edmar Soken, 
  • Carlos Alberto Xavier de Andrade,
  • Claudiney Benjamin Soares Lechuga,
  • Gustavo Faria de Oliveira,
  • Dr. Luis Carlos Alvarenga Valim,
  • Daniel Alexandre Vicari,
  • Waldir Paes Machado,
  • Eliana Echeto da Silva, 
  • Tereza Cristina Razuk, 
  • Dr. Gilson dos Santos, 
  • Leonardo de Oliveira Millian,
  • Paulo Ferreira de Souza,
  • Aparecido Thomazini,
  • Abadio Alves Costa,
  • Amarildo Brussamarello,
  • Ivo Luiz Pereira da Rosa,
  • Hide Alcides Rezende,
  • Eudes Pache Corrêa,
  • João Rodrigues de Oliveira,
  • Roberto Cesar da Silva Ferreira,
  • José Almeida Valadares,
  • Célia Mara Barbosa,
  • Otacílio de Albuquerque,
  • Heitor Regalci Galdino,
  • Fabricio Macedo Medina,
  • Anajo Costa Metello,
  • Satoru Hayashida,
  • Alfredo Matos Destro,
  • Ciro Antônio Salce Mello,
  • Eliene Ferreira de Matos,
  • José Augusto Machado,
  • Dra. Patrícia Mitie Nakamura, 
  • Elza da Silva Cezar,
  • Quitéria Nakaya,
  • Roseli da Silva Maciel,
  • Expedito Luciano da Silva,
  • José Murilo Ramalho,
  • Maria de Lourdes Barros,
  • Claudir José Schwarz,
  • GuiIherme Antenor Vieira,
  • José Mário Fonseca,
  • Atílio Diniz da Silva,
  • Fabricio de Melo Albuquerque,
  • Maria José Martins,
  • Aracy Lopes,
  • Mariza Soares dos Santos Farias, 
  • Sandra Regina França,
  • Ana Maria Silveira Campos,
  • Regina Caldas dos Santos,
  • Arlete Alves,
  • João Batista Grecco Pelloso,
  • Elina Vieira Saraiva,
  • Maria Rita Zinn,
  • Lenita Mendes Lourenço,
  • Dr. Márcio André Bueno,
  • Dirce Katumi Takigawa,
  • Nereu Schneider,
  • Enio Rieli Toniasso, 
  • Dr. Neimar Gardenal, 
  • Dorival Bernardelli,
  • Dr. Joaquim Oliveira Vieira Júnior, Clarinda Ribeiro Alves,
  • Lindomar de Oliveira,
  • Ramão Waldir Ribas de Araújo,
  • Maria Wilma Casanova Rosa,
  • Marta Andréia de Oliveira,
  • Eliete Serra da Silva,
  • Jackelyne de Araújo Silva,
  • Elizangela Rodrigues Dias,
  • Waldemir Souza Chaves,
  • Marcella Lobo Vieira,
  • Ana Cristina Zaccarias,
  • Nelson Tomoyiki Magamati,
  • Antonio Mauricio da Silva,
  • Ismael Ventura Barbosa,
  • Eliel Alves Teixeira,
  • Antonio Emanuel Figueiredo Lins, 
  • Maria Helena Eloy Gottardi,
  • Katya Mayumi Nakamura Matsubara, 
  • Juan Domingo Mendoza Gonzalez,
  • Madrilles,
  • José Mauricio Barcelos Alves Castello,
  • Marcela Maria Stella,
  • Artur Gabiatti Morisco,
  • Anna Paola Lot Soares de Pinho,
  • Flavia Pizolatto Livramento,
  • Daiane Fchinkel Brito,
  • Francelize da Costa Cordeiro,           
  • Alyne Michaela Rodrigues Ribas,   
  • Arthur Gilberto D´Avila,  
  • Eliana Oliveira de Senna, 
  • Claudio Roberto Madruga Junior, 
  • Francisco Martins de Moura, 
  • Antonio Henrique Gaudensi, 
  • Alcindo Interlando de Almeida.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Diálogo

Tem figurinha com mandato que parece ter encontrado a... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (9)

09/07/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Augusto Branco - escritor brasileiro

"Viver é enfrentar desafios. Quem nunca enfrentou desafios, apenas passou pela vida, não viveu”

FELPUDA 

Tem figurinha com mandato que parece ter encontrado a fórmula para nunca sair da vitrine. Em vez de apresentar resultados consistentes, prefere investir em polêmicas de baixo risco, suficientes para gerar manchetes, vídeos e aplausos da torcida organizada. O roteiro é sempre o mesmo: cria-se um factoide, repercute-se nas redes e garante-se alguns dias de exposição. Enquanto isso, problemas reais seguem esperando solução. Pelo visto, o “Projeto Tirando Onda” continua rendendo mais dividendos políticos. É cada uma!...

Incentivo

O projeto de lei que concede desconto de 30% na tarifa de energia elétrica para abrigos que acolhem pessoas LGBTQIAP+, segue avançando na Câmara dos Deputados.

Mais

Caso o projeto entre em votação antes das eleições, parlamentares de MS estarão sob os holofotes. Afinal, para muitos eleitores, o voto em Brasília pode ter reflexo direto nas urnas. Sendo assim...

DiálogoFoto: Arquivo Pessoal

Nesses tempos em que a escrita muitas vezes se resume às redes sociais, um grupo de alunas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus de Nova Andradina, resolveu transformar a própria história em livro. A obra “Rostidades: autobiografias de mulheres estudantes” reúne relatos produzidos durante a especialização em Docência para Educação Profissional, Científica e Tecnológica e nasceu das atividades da disciplina de Educação Inclusiva, Diversidade e Cultura. Idealizado pela professora de Sociologia Silvana Sanches, o livro dá espaço às experiências femininas na educação. Mais do que uma publicação acadêmica, a coletânea se propõe a registrar trajetórias, estimular reflexões e mostrar que boas histórias também são produzidas dentro das salas de aula.

DiálogoCelínia Maiolino, que está “setentando” hoje - Foto: Marcio Andrade

 

DiálogoIsabelle Bittencourt - Foto: divulgação

Corrida

Nos meios políticos, a disputa que realmente desperta atenção é a do Senado. A avaliação predominante é de que três nomes despontam como favoritos para disputar as duas vagas em jogo. Até pouco tempo, falava-se em quatro postulantes competitivos. Entretanto, as dificuldades do deputado federal Marcos Pollon dentro do próprio campo político, reduziram seu espaço. Se nada mudar, a corrida tende a ficar mais concentrada e ainda mais acirrada.

Gaveta

O pedido de moção de repúdio contra Flávio Bolsonaro terminou produzindo mais calor do que resultado na Assembleia Legislativa de MS. O requerimento foi retirado de pauta após pedido de destaque e pela falta de quórum suficiente para a votação. No debate, parlamentares do PL fizeram forte oposição à proposta apresentada pelo petista Pedro Kemp. Quem pediu o destaque foi o deputado Coronel David, que teve apoio do colega José Teixeira.

De fora

A Lei Pró-Mulher, que proíbe o acesso de pessoas do sexo biológico masculino aos banheiros, vestiários e demais espaços íntimos femininos em estabelecimentos públicos e privados de Campo Grande, voltou ao centro dos debates durante a votação da LDO. O vereador André Salineiro apresentou emenda para destinar recursos à implementação e fiscalização da norma. Porém, das 37 emendas protocoladas pelo parlamentar, apenas essa recebeu parecer pela inadmissibilidade da Comissão de Finanças. O tema promete novos desdobramentos.

ANIVERSARIANTES 

Celínia de Britto Maiolino,
Deborah Passarelli Barros de Souza,
Gustavo Adolfo Pereira Terra, 
Nair Gonçalves Rech,
Lindomar Tiago Rodrigues, 
Dr. Marco Aurélio de Oliveira Rocha,
Alberto Rueda Bastos,
Odaci Lisboa,
Erna Irene Bahr,
Alenir Ricartes de Oliveira,
Valdemar Oliveira do Carmo,
Yasuhiro Naka,
Ludio Domingos da Silva,
Dorival Macedo,
Paulo André Antunes,
Margareth Campelo,
Luiz Cláudio Sabedotti Fornari,
Solange Montalvão,
Silvio Fernandes,
Aluizio Cometki São José, 
Marcelo Giacomini Padilha,
Sônia Queiroz Barros, 
Dr. Javan de Castro Coimbra,
Natacha Neves de Jonas Bastos,
Enilda dos Santos Morais Marques,
Márcio Antônio Portocarrero,
Alex Silva Ramiro,
Luiz Carlos de Paiva,
Luiz Felipe Domingues Braga,
Sônia Marcondes Portugal,
Marlene Inês Alves,
Maria Nazareth Ferreira Rocha,
Leila Maura Cunha de Souza,
Odília de Souza Tonelli,
Ester Coelho,
Raul Alves Barbosa Neto,
Ana Carla Albuquerque de Oliveira,
Maria de Oliveira Ramires,
Manoel Victor Schubenell de Rezende Lima,
Ruth Cunha de Oliveira,
Eloir Aparecido de Campos,
Nivaldo Ferreira da Silva,
Sulema Regina Carvalho de Rezende,
Fernando Jorge Manvailer Esgaib,
Marilene Maffucci Corrêa,
Otamir Nogueira de Souza,
Hercília Alves de Lima,
Osvaldo Abrão de Souza,
Noelima Marques Dias,
Rui Barbosa Rosa,
Alberto Loubet de Almeida,
Carmen Lourdes Cubel Cantero,
Jandira de Mello Nazareth,
Virginia Gonçalves,
Dionéa de Souza,
Maria del Carmen Ruiz,
Terezinha Correia Saad,
Eliziária de Freitas,
Marcos Ferreira Girão,
Betzy Aparecida Kafuri,
Paulo César Mattos,
Marcelo Quadros de Lima,
Maria Vitória Paschoaletto Corrêa da Costa,
Juvenal Laurentino Martins,
Nádia Diniz,
Pedro Arguello Coutinho, 
Sílvio Maciel Freitas,
José Carlos Paz,
Ligia dos Santos Alencar,
Lucila Silveira,
Ana Paula Leal de Souza, 
Leda Barros,
Ana Maria Pinheiro Franco,
Paola da Silva e Souza,
Ney Gonzaga Rodrigues,
Camilo Miranda Barbosa,
Juarez de Rezende,
Irene Gonçalves de Paulo Rodrigues,
Alinor Vieira da Silva, 
José Maria Cabral,
Rita Benício da Costa,
Elizete Jessus Porfirio,
Francisco José Vieira Espindola,
Robson Oliveira Cardoso,
Júlio André Santos da Silva,
Aldineirde Elias Mestre Pavan,    
Paulo Henrique Costa,
Dr. Márcio Antonio Belini, 
João Carlos Nunes Martins,        
André Luiz da Silva Souza,              
Wilson Martinelli,                    
Elianici Gonçalves Gama, 
Lincoln Carlos Silva de Oliveira, 
Geraldo Henrique Resende Vicentin, 
Marcelo Ferreira Cavalcante, 
Lupércio Degerone Lúcio,
Ana Maria Torres Caceres,
Giuliana Harumi Mituzaki Murta,
Elinete Camargo da Costa Silva
Alessandra Graciele Piroli,
Flávia Noemy Gasparini,
Kiatake Fontão,
Aires Noronha Adures Neto,
Carlos Eduardo Oliveira Lima da Costa,
Cinthya Paez de Bona Nardi,
Denise Tiosso Sabino.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Monólogo

Paulo Betti emociona público na abertura da 10ª FLIB com espetáculo sobre memória e literatura

Primeiro dia da Feira Literária de Bonito também premiou estudantes da rede pública, reuniu autoridades e celebrou os dez anos do evento, que transforma a Praça da Liberdade em um grande espaço dedicado aos livros e à cultura

08/07/2026 13h55

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Monólogo autoral de Paulo Betti foi montado a partir de notas tomadas ao longo de sua vida

Monólogo autoral de Paulo Betti foi montado a partir de notas tomadas ao longo de sua vida Mariana Piell

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A 10ª edição da Feira Literária de Bonito (FLIB) começou na noite desta terça-feira (7) reafirmando o papel do evento como um dos principais encontros culturais de Mato Grosso do Sul. Com uma programação que reuniu estudantes, escritores, artistas e moradores na Praça da Liberdade, a abertura foi marcada pela valorização da educação, pela celebração dos dez anos da feira e, principalmente, pela apresentação do ator Paulo Betti, que emocionou o público com o monólogo "Autobiografia Autorizada".

O espetáculo foi o ponto alto da primeira noite da FLIB. Diante de uma plateia atenta, Betti conduziu o público por uma narrativa construída a partir de suas próprias memórias, revisitando a infância, a juventude, a relação com os pais e a descoberta do teatro. Em cena, o ator alterna humor, emoção e reflexões sobre identidade, pertencimento e classe social, transformando experiências pessoais em histórias capazes de dialogar com diferentes gerações.

Com mais de cinco décadas dedicadas às artes, Paulo Betti voltou à FLIB dez anos depois de sua primeira participação. O retorno, justamente na edição comemorativa da feira, reforçou o caráter simbólico de uma noite dedicada às histórias e à literatura.

Antes da apresentação, durante entrevista coletiva, o ator explicou que o espetáculo nasceu muito antes do livro homônimo, publicado em 2024. Segundo ele, a peça surgiu da necessidade de contar a própria história sem abrir mão de suas origens.

Monólogo autoral de Paulo Betti foi montado a partir de notas tomadas ao longo de sua vidaPaulo Betti já havia participado da FLIB em 2016 e durante a pandemia de maneira virtual

Betti contou que inicialmente pretendia montar um monólogo escrito pelo dramaturgo José Rubens Siqueira, mas desistiu ao perceber que o texto fazia referência a uma realidade social diferente da sua.

"Minha mãe era empregada doméstica. Eu não podia subir ao palco dizendo que ela tinha uma empregada doméstica. Eu precisava contar a minha história", afirmou.

Foi a partir dessa decisão que o ator reuniu décadas de anotações feitas à mão para construir o espetáculo que, somente depois do sucesso nos palcos, ganhou uma versão ampliada em livro.

Ele revelou que sempre cultivou o hábito de registrar pensamentos, lembranças e acontecimentos em cadernos e folhas soltas, prática que continua incentivando durante os encontros que promove pelo país.

"Tomem notas, se possível à mão. Existe um processo diferente quando você escreve. Você pensa, escolhe as palavras e isso ajuda até a memória", aconselhou.

CULTURA FORA DO EIXO

Ao comentar a importância de participar de uma feira literária realizada em Mato Grosso do Sul, longe do tradicional circuito Rio-São Paulo, Betti destacou que eventos como a FLIB aproximam novos leitores da literatura e reforçam o valor da cultura em um momento em que ela ainda é frequentemente tratada como algo supérfluo.

Leitor desde a adolescência, o ator lembrou que foi incentivado pela mãe, que não sabia ler e fazia dele seu "leitor oficial", responsável por ler cartas, livros e até passagens da Bíblia.

"A literatura é uma das coisas mais necessárias que existem. Uma feira literária num país onde parte das pessoas ainda acha que livro, teatro e cinema são supérfluos merece ser aplaudida", afirmou.

O artista também comentou suas impressões sobre Bonito. Ele relembrou a primeira visita à cidade, em 2016, quando conseguiu conhecer alguns atrativos turísticos, e contou que volta à cidade no fim do mês para participar do Bonito Cinesur, e aproveitará para trazer a esposa e aproveitar melhor o destino.

"Bonito é um lugar que todo mundo quer conhecer. Minha família inteira quer vir para cá", disse.

Durante a viagem até o município, Betti contou que observou a transformação da paisagem do Cerrado até a chegada às áreas preservadas próximas à cidade.

"Quando você vai chegando perto de Bonito, começa a aparecer mais mata. Isso me agrada muito", mencionou, comparando a preservação da natureza no município com as monoculturas que tomam conta de outras regiões no Estado.

UMA DÉCADA

Antes do espetáculo, a abertura oficial da FLIB teve início com um cortejo da Banda Municipal pelas ruas centrais de Bonito, convidando moradores e turistas para acompanhar a programação na Praça da Liberdade.

A cerimônia também foi marcada pela premiação dos vencedores do 4º Concurso de Redação da FLIB, que reconheceu estudantes da Rede Municipal de Ensino e os professores responsáveis pela orientação dos trabalhos.

Os textos vencedores passaram a integrar uma coletânea especial publicada pela feira, fortalecendo o incentivo à leitura e à escrita entre crianças e adolescentes.

Ao abrir oficialmente a programação, o organizador Carlos Porto relembrou a trajetória construída ao longo de uma década e destacou a consolidação da FLIB como espaço de formação cultural.

Um dos momentos mais emocionantes da solenidade foi o discurso da curadora Maria Adélia Menegazzo, que resumiu o espírito da feira ao afirmar que "enquanto houver leitores, o mundo está salvo", afirmou.

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, também destacou a importância do evento para a cidade.

"A FLIB é um orgulho para Bonito. Ver a praça ocupada por estudantes, professores, escritores e famílias mostra a força que esse evento tem para a nossa comunidade", disse.

A programação da primeira noite foi encerrada com o show "Dois Lados", reunindo Carlos Colman, Maria Cláudia, Marcos Mendes e Ana Duarte em uma apresentação marcada pela poesia e pela música.

PROGRAMAÇÃO CONTINUA

A 10ª FLIB segue até domingo (12), com uma intensa programação gratuita que reúne mesas literárias, lançamentos de livros, oficinas, apresentações culturais, contação de histórias e encontros com autores de diferentes regiões do país.

Neste ano, a feira homenageia a escritora Lygia Fagundes Telles e o escritor e editor douradense Luciano Serafim, falecido em 2025, reconhecendo a contribuição de ambos para a literatura brasileira e sul-mato-grossense. Além disso, a edição celebra uma década de história consolidando Bonito como um dos principais polos de difusão da literatura no Centro-Oeste brasileiro.
 

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