Conheça os benefícios do consumo moderado do chocolate

agenda cultural

Feriadão da Páscoa tem encenação da "Paixão de Cristo", com mais de 100 atores no palco, além de orquestra ao vivo, e Russell Crowe nos cinemas vivendo o padre italiano que fez mais de 50 mil exorcismos

Para muita gente, o feriado da Páscoa foi feito para ficar em casa com os familiares e os mais chegados, ou serve de desculpa para mais uma escapada para qualquer lugar fora da Capital. Quem procurar alguma opção além dessas alternativas terá a chance de ver de perto Deus e o diabo. Ou quase isso.

No Shopping Bosque dos Ipês, Jesus se fará presente “em pessoa” na fabulação teatral da “Paixão de Cristo”, que será encenada na noite de hoje. Nos cinemas, é o ator Russell Crowe (“Gladiador”, “Uma Mente Brilhante”, “Robin Hood”, “Noé”, “Thor: Amor e Trovão”, etc.) quem estará bem perto do demônio.

CRISTO NO BOSQUE

A versão teatral da “Paixão de Cristo” será apresentada, em sessão única, a partir das 19h, no Bosque Expo, mesmo espaço do Shopping Bosque dos Ipês, onde acontecerá toda a programação especial de Páscoa do centro de compras e entretenimento, com direito a área coberta e climatizada, além de área kids e outras comodidades.

O espetáculo do calvário de Cristo está em cartaz no Bosque pelo segundo ano consecutivo, unindo dramaturgia, cenografia e solidariedade, em uma grande ação social para arrecadação de alimentos e agasalhos. Com mais de 100 atores em cena, a montagem exala ares de superprodução.

No ano passado, o espetáculo reuniu mais de sete mil espectadores e arrecadou mais de 10 toneladas de alimentos, mesmo com o mau tempo. Para este ano, a produção promete uma apresentação ainda mais especial.

E amanhã será realizado o Sábado da Alegria, com atividades recreativas para toda a família, das 14h às 19h. Durante todo o período, o Bosque promoverá apresentações culturais e oficinas de biscuit, de pintura a lápis e de produção de mudas para crianças.

No domingo, às 10h30min, Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo de Campo Grande, celebra uma Missa Especial de Páscoa. E das 14h às 19h, uma série de atividades de recreação e apresentações culturais tomam conta do Bosque Expo, como oficinas de recreação, teatro infantil, show de rock cristão e caça aos chocolates.

A entrada para a “Paixão de Cristo” e também para as atividades do sábado e do domingo é um quilo de alimento não perecível ou um agasalho em bom estado por dia. Os itens arrecadados serão doados para obras sociais de Campo Grande.

Uma rede de supermercados anunciou um estande no local para os espectadores comprarem alimentos não perecíveis. A cada quilo adquirido, o supermercado doará mais um quilo para a ação social do shopping, que fica na Av. Cônsul Assaf Trad, nº 4.796, Parque dos Novos Estados.

O PADRE DE CROWE

Nos cinemas, um dos destaques é “O Exorcista do Papa”, que vem sendo elogiado mais pela performance, eficiente como sempre, de Russell Crowe no papel principal do que pela trama e condução da narrativa em si do diretor Julius Avery. Confira a sinopse baseada em uma história real.

“O padre Gabriele Amorth [1925-2016], exorcista do Vaticano, luta contra Satanás e demônios possuidores de inocentes. Um retrato detalhado de um padre que realizou mais de 100 mil exorcismos em sua vida”. Há controvérsias se foram, de fato, mais de 100 mil ou mais de 50 mil rituais, como afirmam diversas fontes, para afastar a figura diabólica.

De qualquer modo, Crowe mergulhou de cabeça e, uma vez mais, entregou uma performance daquelas. Laurel Marsden e Franco Nero, no papel do Papa, entre outros nomes, também estão no elenco. “Super Mario Bros – O Filme” e “Air: A História Por Trás do Logo” são outras opções das estreias em cartaz.

DESGARRADOS

No último fim de semana da Feira Gaúcha FenaSul, no Círculo Militar (Avenida Afonso Pena, nº 170, Bairro Amambaí), o destaque é o grupo Desgarrados do Pampa. Hoje e amanhã, o evento funciona de meio-dia às 23h. No domingo, a feira abre ao meio-dia e segue até as 22h. Criado no ano passado, o Desgarrados do Pampa é de Porto Alegre e formado por bailarinos experientes, que já passaram por outras companhias.

“O grupo foi criado a partir de outros grupos que encerraram as atividades. Nas nossas apresentações, trazemos as principais danças da cultura gaúcha. O nome do grupo é em alusão a sermos gaúchos, mas estarmos sempre fora do Rio Grande, representando nosso estado e nosso povo”, afirma César Machado, que integra o grupo.

Além de produtos típicos da Região Sul do País, a feira também tem moda e decoração e traz um passeio pela culinária sulista, com a costela de fogo de chão, as tradicionais cucas, salames, queijos, vinhos e sucos de uva. Ingressos a R$ 10 (valor de meia entrada para todos). Crianças menores de 10 anos não pagam.

RENATA & RUSCHEL

O Som do Sesc, pauta musical do Shopping Norte Sul Plaza, apresenta neste sábado, às 12h, a cantora Renata Sena. Além de fazer releituras de clássicos da MPB, Renata conta um pouco das histórias que inspiraram suas próprias composições.

No mesmo dia e local, às 18h, será a vez do pop do cantor Ruschel, que, em 2021, lançou um EP com músicas como “Sigilo”. A canção marcou presença no topo das músicas virais do Spotify de Campo Grande na temporada de lançamento. No Campão Cultural, junto com o Coletivo Close, do qual é fundador, Ruschel fez a abertura do show da cantora Ludmilla.

CONTAÇÃO

Também no Norte Sul Plaza, a programação oferece duas atrações com contação de história. No sábado, Edu Brincante comanda a ação Contos de Brincar e Cantar, em sessões às 15h e às 16h30min. Uma mistura de teatro, brincadeiras, cantigas e memórias com momentos de muita descontração.

No domingo, nos mesmos horários, tem Contação de Histórias com Nano Elânio. Em sua apresentação, Nano usa violão e pandeiro para embalar o público com muitas brincadeiras.

STREAMING

A plataforma Sesc Digital estreou a mostra 49º Festival Sesc Melhores Filmes, com os seguintes títulos: “Carro Rei”, de Renata Pinheiro; “Um Herói”, de Asghar Farhadi; “O Acontecimento”, de Audrey Diwan; “Contratempos”, de Eric Gravel; “Curtas Jornadas Noite Adentro”, de Thiago B. Mendonça; e “5 Casas”, de Bruno Gularte Barreto.

De volta à plataforma, “O Acontecimento” (2021), dirigido por Audrey Diwan, é uma adaptação para as telas do romance autobiográfico de mesmo nome da francesa Annie Ernaux, que ganhou o Nobel de Literatura deste ano.

Confira a sinopse: “França, 1963: uma sociedade que censura os desejos das mulheres e o sexo em geral. A história de Anne, uma jovem que decide abortar. Ela quer terminar seus estudos e escapar das restrições sociais de uma família operária.

Esta história aparentemente simples segue o itinerário de uma mulher que decide ir contra a lei. Anne tem pouco tempo pela frente. Seus exames estão chegando, e sua barriga está crescendo”. Disponível gratuitamente até 26 de abril.