Correio do Estado é citado na literatura e na ciência e é referência para vários autores

Diálogo

Por Ester Figueiredo

Bráulio Bessa - escritor brasileiro "Seja sempre inquieto e vez por outra paciente,

parece contraditório, soa meio diferente,

mas às vezes pisar no freio também é andar pra frente”. FELPUDA

Com a possibilidade de não ter cacife suficiente para conseguir uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), há quem diga que parlamentar vai se dedicar a conquistar apoio dos colegas para ser eleito para a presidência da Assembleia Legislativa de MS. Consta que ele já teria demonstrado essa intenção a alguns companheiros, que, por enquanto, estão fazendo cara de paisagem. O período de comando do atual presidente Gerson Claro se encerra só em fevereiro de 2025, mas ele pretende ser reeleito. Portanto...

Tempo real

A Câmara Municipal de Campo Grande reiniciou seus trabalhos com uma novidade: painel eletrônico de votação. Com o dispositivo, será possível acompanhar em tempo real os votos dos vereadores. O sistema é composto por tela e 29 terminais de votação, todos com microfones.

Mais

A direção da Câmara também investiu em novas caixas de som, com modernização em todo o sistema, TVs com cronômetros e câmeras. Toda a parte elétrica da Casa foi otimizada para comportar tais serviços.

Nesta quarta-feira (7), o Museu da Imagem e do Som (MIS) inaugura a temporada de 2024 do projeto Nova Fotografia, com a série “Cores de São Paulo”, realizada pelo fotógrafo Rafa Rojas. A mostra traz o gênero fotografia de rua, caracterizada pelo registro do espaço urbano. Rafa Rojas é fotógrafo e editor. Com entrada gratuita, a exposição fica em cartaz até 17 de março no Espaço Maureen Bisilliat (expositivo térreo)do MIS, em São Paulo.



Pés no chão

O mês de fevereiro chega com defesas de pré-candidaturas em que se nota, inclusive, lideranças de partidos dando o tom de que poderão abrir mão da cabeça de chapa para aliados. Essas siglas de ideologias diferentes trabalham na tentativa de garantir os melhores resultados em 2026, nas eleições para presidente da República, governo (incluindo vice), Senado (duas vagas), Câmara dos Deputados (oito vagas de MS) e Assembleia Legislativa (24 cadeiras).

Sinal verde

Dois desses partidos não escondem que poderão apoiar candidatos de outras siglas em Mato Grosso do Sul: o PL e o PT. No PL, partido de ideologia conservadora, há sinalização de que poderão fechar com a chapa da atual prefeita Adriane Lopes, do PP, em Campo Grande. O próprio ex-presidente Bolsonaro afirmou, citando a Capital como exemplo, que alianças com o PP não estão descartadas, justamente para que haja união das siglas de direita, visando impedir o avanço da esquerda.

Racha

Já o PT está dividido, pois uma ala defende o lançamento do nome da deputada federal Camila Jara, enquanto outra quer a aliança com a atual superintendente da Sudeco, Rose Modesto. Detalhe: a segunda opção poderá ser o resultado final da discussão interna, principalmente porque tem apoio das maiores lideranças petistas.

Colaborou Tatyane Gameiro