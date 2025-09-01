Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cotidiano pantaneiro: Conheça o guarda municipal de Bonito que se destaca nas artes plásticas

Artista plástico de Bonito transforma o cotidiano pantaneiro e sua dupla jornada como guarda municipal em pinturas de texturas vibrantes e cores que falam de pertencimento

MARIANA PIELL

MARIANA PIELL

01/09/2025 - 10h30
Continue lendo...

Em um estado marcado pela vastidão do Pantanal, pela cultura forte do boiadeiro e pela riqueza das raízes indígenas, a arte de Hemerson Silva surge não como um contraponto, mas como uma tradução fiel e visceral dessa identidade. Natural de Campo Grande e radicado em Bonito, Hemerson, de 41 anos, é um daqueles raros casos em que a vida e a obra se entrelaçam de forma tão orgânica que se torna impossível dissociar o artista de sua criação. Funcionário público e guarda municipal, ele dedica seus dias de folga e horas vagas a uma paixão que é, nas suas próprias palavras, “expressão da alma – um gesto que atravessa corpo, memória e ancestralidade”.

Hemerson utiliza a espátula como instrumento para suas artes

Autodidata, Hemerson carrega em suas telas a força de suas origens. “Essas raízes indígenas e africanas estão um pouco nas minhas mãos. É meio natural, é um impulso”, reflete. “É também um gesto de afirmação pela minha raiz, dos meus avós, dos meus pais. Pinto com o corpo que carrega as memórias dos meus ancestrais. O ritmo na pincelada, na espatulada, as cores marcantes... tudo vem de um lugar bem profundo.”

Esse lugar profundo ganha vida por meio de uma técnica singular. Hemerson dialoga com a liberdade do impressionismo, especialmente de Claude Monet, mas criou sua própria linguagem: a espátula como extensão do sentir. Sem usar solventes ou produtos químicos, sua técnica é intencionalmente ecológica, um alinhamento direto com a natureza que reverencia. “Evitar solvente é um gesto coerente com a paisagem que eu defendo”, explica. A tinta, aplicada diretamente do tubo, é empastada e modelada com movimentos firmes e rápidos, criando relevos e texturas que não se contentam em ser vistas, pedem para ser sentidas.

DUPLA JORNADA

Conciliar a arte com a função de guarda municipal é, para muitos, uma contradição. Para Hemerson, é uma fonte inesgotável de inspiração. Ele descreve os dois mundos como aparentemente antagônicos: de um lado, a disciplina hierárquica, a rotina do patrulhamento, a aplicação da lei, do outro lado, a liberdade absoluta de expressão do artista sensível.

“São dois mundos que se chocam”, admite. “Muitas pessoas ficam espantadas... não sei se é um preconceito, de que o artista não pode ser um policial”. No entanto, longe de ser um obstáculo, essa duplicidade foi por ele transformada em combustível criativo. “Durante o meu dia de trabalho, eu observo as pessoas na rua, o movimento das árvores, as luzes, as sombras, as cores que a natureza te proporciona. Vejo as histórias reais, vejo um ipê amarelo, um ipê rosa, e canalizo tudo isso para a minha arte. Transformo tudo em textura por meio das espátulas”.

A diferença crucial, ele pontua, está no eixo disciplina-liberdade. Enquanto uma profissão exige rigor, a outra oferece um campo aberto para sonhar. “Ambas cuidam da minha vida de um jeito diferente. Eu consigo extrair do guarda municipal e transformar isso em arte”.

TÉCNICA

O termo “Espátula-Memória”, que batiza seu estilo, não poderia ser mais adequado. A textura em suas telas não é um mero efeito estético; é narrativa. “Ela surge com o acúmulo de camadas que eu vou aplicando, trabalhando luzes e sombras, profundidade”, detalha o artista. “Trabalho com o corpo, com a mente, movimentos rápidos e firmes. A espátula me permite esculpir na tinta”.

Os temas que escolhe esculpir são fragmentos do Mato Grosso do Sul que habitam seu ser. São cenas que carrega desde a infância: “As boiadas cruzando as estradas, os boiadeiros, as grandes comitivas... o pescador no entardecer, a árvore em flor”. 

Suas telas são povoadas por retratos de povos originários, lavradores, ipês em flor e as paisagens úmidas e ensolaradas de Bonito. “Tudo isso me emociona e pede para ser lembrado, eternizado. São símbolos de resistência e de beleza cotidiana do nosso pantanal, que passa por tempos de queimadas, por tempos de cheias. Preciso retratar isso para que fique como uma memória para a geração futura”.

ALÉM DAS FRONTEIRAS

O que começou como uma distração, uma curiosidade há mais de uma década, hoje transcende as fronteiras do município e do Estado. Hemerson já expôs suas obras no Teatro Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, e em feiras culturais, mas sua presença é marcante em Bonito, onde suas obras habitam restaurantes, pousadas e hotéis, integrando-se à paisagem cultural da cidade.

O mais significativo, porém, é que suas telas iniciaram uma diáspora inversa: da terra pantaneira para coleções particulares ao redor do mundo. Ele conta duas histórias com orgulho visceral. A primeira é de um turista holandês que, emocionado ao ver a pintura de um indígena em uma cachaçaria local, rastreou o artista, comprou a tela e ainda levou consigo um tucano. “Ele mandou a foto agradecido pela sensação de ter uma obra feita em Bonito retratando a terra”, lembra Hemerson.

A segunda história envolve um casal em uma feira em Campo Grande. Eles compraram uma tela de um cavalo e um ipê amarelo para enviar à filha, que mora no Texas. “Ela adora cavalo e eles queriam uma obra para retratar o nosso estado, para ter outra dimensão da nossa cultura”, relata. Para o artista, saber que sua arte viaja é “muito satisfatório. Levar nossa cultura tão longe por meio das minhas espátulas, das minhas tintas e das cores vibrantes... é saber que temos a oportunidade de expressar nossa arte e eternizar as cenas.”

VALORIZAÇÃO

Apesar do reconhecimento internacional, Hemerson tem plena consciência de que integra um exército de artistas que ainda “vivem na invisibilidade” em Mato Grosso do Sul. “Nós ainda precisamos caminhar muito em reconhecimento, em investimento, em visibilidade. O apoio à arte é bem restrito e a gente sente isso na pele”.

Sua missão, portanto, vai além do pessoal. É uma missão cultural. “Com a minha arte, eu quero ajudar o nosso estado, ajudar a minha terra a ser conhecida por aqueles que não conhecem ainda. Para que o nosso estado seja reconhecido, para que os artistas sejam reconhecidos, para que aqueles que ainda são invisíveis possam ter visibilidade”.

O que ele espera, no fim das contas, é que suas telas operem um milagre sensorial. Que as pessoas possam sentir, por meio das camadas grossas de tinta e das cores vibrantes, “o silêncio do rio correndo, o calor do sol na pele ardente”. Que sua arte seja um portal para que todos, sul-mato-grossenses ou não, possam reconhecer a pluralidade de um povo mestiço – branco, negro, indígena – e a herança viva que floresce, resiliente e bela, no coração do Brasil, moldada pela espátula-memória de Hemerson Silva.

20 e 21 anos

Namoro virtual entre jovens de MS e BA dá em casamento, com festa nos dois estados

Ambos se conheceram pela internet em 2022 e se casaram em julho de 2025, após 1 ano de namoro a distância e 1 ano e meio de namoro presencial

31/08/2025 17h00

Camilly e Glauber, em sua festa de casamento em Campo Grande (MS)

Camilly e Glauber, em sua festa de casamento em Campo Grande (MS) ARQUIVO PESSOAL

O que poderia dar errado, deu muito certo: dois jovens, da Bahia e Mato Grosso do Sul, que se conheceram pela internet, se casaram.

Camilly Stephany, de 21 anos e Glauber Camargo, de 20 anos se casaram, estudam na mesma universidade e estão morando juntos, após 2 anos e meio de namoro, sendo 1 ano de namoro a distância e 1 ano e meio de namoro presencial.

Camilly e Glauber, em sua festa de casamento em Campo Grande (MS)Foto acima em Campo Grande (MS). Foto abaixo em Senhor do Bonfim (BA)

Camilly Stephany, de 21 anos, é estudante de Psicologia e morava em Lauro de Freitas (Bahia), cidade localizada a 27 quilômetros da Capital, Salvador.

Glauber Camargo, de 20 anos, é soldado do Exército Brasileiro, estudante de Análise de Desenvolvimento de Sistemas e mora em Campo Grande (MS).

Ambos se conheceram pela internet em fevereiro de 2022. Mas, só foram se conhecer pessoalmente, pela primeira vez, em agosto de 2022.

Em janeiro de 2023, Camilly se mudou para Campo Grande para ficar perto de Glauber. Em julho de 2025, os dois se casaram, com direito a duas festas de casamento: uma em Campo Grande (MS) e a outra em Senhor do Bonfim (BA).

FESTA DE CASAMENTO EM CAMPO GRANDE (MS)

FESTA DE CASAMENTO EM SENHOR DO BONFIM (BA)

Camilly e Glauber, em sua festa de casamento em Campo Grande (MS)
Camilly e Glauber, em sua festa de casamento em Campo Grande (MS)
Camilly e Glauber, em sua festa de casamento em Campo Grande (MS)
Camilly e Glauber, em sua festa de casamento em Campo Grande (MS)

“Orei muito e acredito que com a benção de Deus é ela e sempre foi ela. Eu soube que era ela desde o momento em que eu conversei com ela. Vi uma mulher que somava comigo e que é o meu amor. Quando começamos a namorar, já começamos a planejar o casamento” disse Glauber, apaixonado.

“O que eu mais amo na Camilly é o jeito simples dela, de conversar, de trocar ideia, de andar de bicicleta, essas coisas simples da vida”, complementou.

O casal pretende ter filhos, mas só daqui a 8 anos, quando estiverem estáveis financeiramente, formados e com um emprego fixo.

HISTÓRIA DE AMOR

Em fevereiro de 2022, Glauber – em Campo Grande (MS) e Camilly – em Lauro de Freitas (BA) – começaram a conversar através de um bate papo na internet. Amos se conectaram desde o primeiro dia de conversa. Conversavam sobre como era a vida dele em Mato Grosso do Sul e a dela na Bahia.

Do site de bate-papo, partiram para o Instagram e, após muita insistência de Glauber, começaram a dialogar pelo WhatsApp.

Ambos não desgrudavam do celular por um minuto e trocavam conversas por mensagem de texto, ligação e chamada de vídeo.

As chamadas de vídeo se tornaram cada vez mais frequentes e não se restringiram apenas ao casal, mas também a família: avó/mãe de Camilly e mãe de Glauber se cumprimentavam por vídeochamada.

Quatro meses depois, em maio de 2022, perceberam que estavam apaixonados um pelo outro e não viam a hora de se conhecerem pessoalmente.

"Ela tem uma beleza incrível. Ela é fofa, carinhosa e, principalmente: tem a presença de Deus", disse Glauber.

"Vi um rapaz sensível e incrivelmente parecido comigo, que já passou por muita coisa na vida mas mesmo assim é extremamente carinhoso e atencioso. Além disso, um jovem com o coração voltado para Deus", disse Camilly.

O plano de se conhecerem pessoalmente surgiu e tomou conta do pensamento do casal. Até que Glauber convenceu seus pais de irem para a Bahia visitar Camilly.

O casal realizou o sonho de se conhecer pessoalmente em 24 de agosto de 2022. O acadêmico de Engenharia Mecânica desembarcou no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães - Salvador (SSA) com as mãos suando e coração acelerado de nervosismo. Camilly estava de prontidão esperando o amado, com as pernas bambas, para vê-lo pela primeira vez.

"Uma sensação surreal quando eu o vi andando em minha direção no aeroporto. Ele veio e me abraçou mas eu estava completamente paralisada e não conseguia mover meus pés do chão. Tive sensação de desmaio, e se não sentasse em algum lugar, acho que minhas pernas falhariam. Era como se ele tivesse saído da tela do celular e se materializado em minha frente. Foi um dos melhores dias de minha vida!", afirmou Camilly.

"Cheguei perto dela e dei um abraço, saíram lágrimas dos olhos dela e ela ficou paralisada. Logo após entrarmos no carro, ela me acompanhou até o hotel, junto com meus pais. Fomos de mãos dadas e ela pegava em meu rosto, me perguntando se tudo aquilo era real", disse Glauber.

Glauber e seus pais ficaram cinco dias em Salvador, em um hotel. Camilly acompanhou Glauber e sua família todos os dias, o dia todo, enquanto estiveram na Bahia. Foram no Farol da Barra, Pelourinho, Elevador Lacerda, Morro do Cristo, Praia do Farol da Barra, Praia da Pedra Alta, Praia da Paciência, entre outros pontos turísticos.

No fim da viagem, o casal foi ao culto juntos agradecer a Deus pela vida, família, viagem e por finalmente terem se conhecido pessoalmente. Durante o passeio, os dois trocaram alianças para oficializar o compromisso.

Para eliminar a barreira que separava o casal fisicamente, Camilly se mudou para Campo Grande, em janeiro de 2023, para estudar e ficar ao lado do amado.

No começo, a família de Camilly não curtiu muito a ideia dela vir morar em Mato Grosso do Sul, mas logo depois todos apoiaram a menina. Já os pais de Glauber ficaram muito felizes em recebê-la em Campo Grande.

Camilly chegou em MS, logo já arrumou em emprego e começou a cursar psicologia em uma universidade particular. Glauber também ingressou na faculdade.

Ambos trabalham o dia inteiro e estudam a noite, na mesma universidade. Portanto, durante a semana, é difícil de estarem juntos. O único tempinho que o casal tem para curtir a companhia um do outro é no fim de semana.

Atualmente, ambos moram juntos em sua casa com uma gatinha, que se chama “Mimi”. Vivendo em família, ambos estão cada dia mais apaixonados um pelo outro. O amor é capaz de encurtar distâncias.

Capa B+: Entrevista exclusiva com a atriz Anna Lima

"Adoro desafios e novidades! Para mim é estimulante e libertador, nunca consegui ficar parada e gosto de possibilidades, recriar. Podemos ser e fazer muitas coisas, a vida é um eterno aprendizado".

31/08/2025 15h30

Capa B+: Entrevista exclusiva com a atriz Anna Lima

Capa B+: Entrevista exclusiva com a atriz Anna Lima

Anna Lima acabou de completar 52 anos em grande estilo: comemorando a data ao lado do marido, em uma sonhada viagem à Grécia. Em 2023, a atriz viveu a sua primeira protagonista na pitava temporada de Reis, vivendo Bateseba, esposa de Davi e mãe de Salomão.

Reis foi a oitava novela no currículo da atriz, que também participou de Jesus, trabalho feito em 2018. Na Globo, Anna esteve em grandes produções como Sol Nascente (2016), Joia Rara (2013), Caminho das Índias (2009), entre outras. Anna Lima lança vídeos com dicas práticas para sair de roubadas.

E sucesso entre os amigos da atriz, O Mapa da Lima ganhou as redes sociais... Sabe aquela dica especial, um toque final na produção que vai fazer toda a diferença? Os amigos de Anna Lima não podem sair de casa sem os segredinhos da atriz. “Eu já sou conhecida como a consultora dos meus amigos, a que tem sempre uma dica prática para sair das roubadas”, conta. A ideia inicial era escrever um livro, o “Manual Prático para sair de Roubadas”, mas a amiga e escritora Thalita Rebouças deu a ideia de transformar tudo em vídeos divertidos. E assim nasceu o Mapa da Lima, publicado três vezes por semana no perfil @annalima_real.

O livro ainda não saiu, mas as produções audiovisuais já são sucesso também entre os mais de 820 mil seguidores da atriz. “Recebo muitos pedidos, reproduzo algumas dicas que circulam pelas redes sociais, mas os que engajam mais e que o público mais gosta são as minhas dicas mesmo, as que eu costumo usar no meu dia a dia. E vale de tudo, desde maquiagens, receitas, até tira manchas de roupas”, diz Anna. 

Anna é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ela fala sobre celebração, trabalhos e o Mapa da Lima que ganhou as redes sociais e vai virar livro!

A atriz Anna Lima é a Capa xclusiva do Correo B+ desta semana. Foto: Guilherme Lima - Diagramação: Denis Felipe - Por Flávia Viana

CE - Anna, você tem falado abertamente sobre a menopausa. Como foi pra você enfrentar essa fase tão transformadora da vida da mulher?
AL - Falo abertamente para ajudar mesmo! Sou de uma geração que só ouvia coisas assustadoras sobre a menopausa… me assustei muito quando entrei… não adianta se desesperar! Procuro ajudar com leveza, e dizer que VAI DAR TUDO CERTO! O mais difícil e chegar até aqui! Envelhecer é privilégio… não envelhecer é morrer (risos). Então somos privilegiados! Hoje a medicina está muito avançada e temos muitas alternativas pra conviver bem com a “amiga” menopausa! Tá tudo certo! Tenho muitas dicas para isso!

CE - Quais foram os maiores desafios físicos e emocionais que você vivenciou durante a menopausa?
AL - Desafio de forçar amizade com a Menopausa! Forcei e deu certo (risos). Ela acabou tendo que me obedecer! E gostar da minha médica também!

CE - Muitas mulheres ainda enfrentam tabus e falta de informação sobre o climatério. Que conselhos você daria para quem está começando essa jornada?
AL - Acredito que incentivo o assunto, pois falo de forma natural. Não como um Tabu… a criança que menstrua, não deixa de ser criança só pq menstruou… assim como, a Mulher que para de menstruar não deixa de ser MULHER por conta de um ciclo… O que gosto de falar é: Calma! Tá tudo certo, não tenha medo! Chegar até os 50 é um privilégio! Agora desfrute! Cuide da sua saúde. Se prepare pra isso! Mas como? Se informe!  A MEDICINA está muito avançada… se não estou sofrendo, você também não precisa sofrer, pode acreditar.

CE - Você acredita que falar sobre menopausa na mídia pode ajudar a combater o etarismo, especialmente na carreira artística?
AL - Eu acredito que falar sobre VIDA e autoconhecimento, sem tabus ajuda a combater qualquer tipo de “PRÉ CONCEITO” (preconceito).
Etarismo é só mais um…

CE - O que te motivou a criar o projeto O Mapa da Lima? Como ele nasceu e o que representa pra você?
AL - O nome O Mapa da Lima, surgiu com uma brincadeira de um grande amigo, Carlinhos Vieira, me ligando para pedir alguma dica! Aí ele falou, não faço nada sem antes consultar O MAPA DA LIMA… Risos! Assim surgiu o nome… Já a ideia de transformar as dicas em conteúdo para as redes sociais, veio da outra grande amiga e madrinha do Mapa, Thalita Rebouças…

Esse projeto inicialmente era um livro, de Manual Prático da Mulher Madura… que ainda vai sair… como estava demorando, Thalita colocou a pilha para eu fazer em áudio visual… e assim, mudei o nome e encaixei nesse novo projeto.

CE - Como tem sido o retorno do público com relação ao Mapa da Lima? Quais os tipos de vídeos que tem mais engajamento e repercussão nas redes?
AL - Eu estou adorando tanto fazer, e acredito que as pessoas sentem isso! O retorno tá tão positivo que aquele frio na barriga do início virou borboletas na barriga! Risos. As pessoas gostam da leveza, do humor… quanto mais natural, mais engaja!

A atriz Anna Lima é a Capa xclusiva do Correo B+ desta semana. Foto: Guilherme Lima - Diagramação: Denis Felipe - Por Flávia Viana

CE - Ainda existe o projeto de escrever um livro com seus truques “milagrosos”?
AL - O esqueleto do livro já está todo de pé! Muito difícil eu desistir de um projeto… ele pode demorar, pode tomar outro curso, mas ele sai!

CE - Você é uma mulher multifacetada — atriz, empreendedora e agora à frente de um projeto de impacto. Como equilibra essas diferentes frentes na sua rotina?
AL - Adoro desafios e novidades! Para mim, é estimulante e libertador, nunca consegui ficar parada e gosto de possibilidades… me recriar… podemos ser e fazer muitas coisas, a vida é um eterno aprendizado… Eu procuro enxergar novas oportunidades em cada coisa que me interesso em aprender.

Gosto de diversificar e buscar independência… sempre…. Assim, procuro ver soluções para não depender apenas de uma fonte só. Tenho uma frese que amo: CRISE caminha com OPORTUNIDADE… me agarro a isso! Tem pessoas que arrumam um problema para cada solução… eu prefiro focar na solução pra qualquer problema!

CE - Na sua trajetória como atriz, qual papel te marcou mais e por quê?
AL - Não tenho um só que me marcou mais… tenho AMOR IMENSO POR TODOS! Mas os que me marcaram de forma arrebatadora Foram: Eulália (primeira novela DESEJO PROIBIDO), Joana De Chuza (Jesus) e BATESEBA (Reis)

CE - Pode contar pra gente sobre os novos projetos na televisão ou no teatro? Tem alguma novidade vindo por aí?
AL - Saindo do forno um trabalho incrível de Streaming… projeto meu, do Tadeu Aguiar e do Eduardo Bark… O Negócio de Casamento… com Sylvia Massari, Guto Graça Melo, Vera Fischer, e Jaqueline Lourence.

 

