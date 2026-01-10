Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Da caminhada ao rapel, conheça 21 trilhas para se aventurar em MS

Especialista dá dicas essenciais para ter um passeio seguro em meio à natureza

Mariana Piell

Mariana Piell

10/01/2026 - 12h00
O universo trilheiro esteve em alta na última semana com o caso de Roberto Farias Tomaz, jovem de 19 anos que ficou desaparecido por cinco dias em um dos trechos de Mata Atlântica mais preservados do mundo, após se aventurar em uma trilha no Pico do Paraná, o ponto mais alto do Sul do país. 

Para quem deseja encarar as trilhas de Mato Grosso do Sul sem correr o risco de se perder, o Correio B separou uma lista com dicas de rotas e de segurança para ter uma aventura sem grandes surpresas.

O estado possui diversas rotas que conectam belezas naturais como rios, serras e cachoeiras e podem ser percorridas a pé, de bicicleta, ao estilo off road e até mesmo de barco.

Há desde opções de percursos para iniciantes que querem somente caminhar e tomar um banho de rio aos mais radicais que incluem rapel, escalada, ciclismo de montanha e outras atividades do turismo de aventura.

Além de trilhas com diferentes níveis de dificuldade, há ainda rotas que abrigam sítios arqueológicos, belezas históricas e culturais, que se somam ao grande potencial de ecoturismo de inúmeros municípios.

A maioria parte das trilhas conta com cursos de água em seu trajeto e muitas oferecem o bônus de várias cachoeiras. A possibilidade de se refrescar é de grande ajuda para quem não possui condicionamento físico para longas caminhadas.

TRILHAS

Para iniciantes

Trilha da Usina Abandonada (Campo Grande) – Apontada como a mais indicada para iniciantes, possui cerca de cinco quilômetros de extensão e quatro cachoeiras. Além do contato com a natureza, tem valor histórico, pois abriga as usinas da primeira usina hidrelétrica da Capital. A trilha inclui escalada e travessia do Córrego Ceroula. 

Trilha da Conquista (Sidrolândia) – Distante 40 km de Campo Grande, o trajeto é de 4,5 km em meio à mata nativa onde existem duas nascentes. O passeio passa por uma cachoeira de dois metros e termina com duas corredeiras.

Trilha do Los Pagos (São Gabriel do Oeste) – Com uma cachoeira de 70 metros em propriedade particular, tem fácil acesso e é um dos pontos turísticos mais visitados do município.

Trilha nas Cachoeiras do Jatobá (Jaraguari) – É um roteiro de ecoturismo com diversas quedas d'água e piscinas naturais no Rio Jatobá, ideal para fugir do calor perto de Campo Grande, com trechos que vão do fácil ao mais desafiador, incluindo subidas, pedras e trechos dentro d'água.

Trilha nas Cachoeiras do Arrependido (Jaraguari) – Também próxima a Campo Grande, a trilha é traçada em meio a natureza preservada e possui cachoeiras para banho ao longo do trajeto.

Vista do Morro do Paxixi | Fonte: Reprodução/262 Aventuras

Morro do Paxixi (Piraputanga) – Com acesso pela Estrada Parque de Piraputanga, a trilha leva a vários mirantes e em sua maior parte oferece opção de acesso com motocicleta.

Gruta do Lago Azul (Bonito) – É um passeio contemplativo que envolve uma curta caminhada inicial de 200m, seguida por uma descida de cerca de 300 degraus até o lago, com retorno pela mesma escadaria, totalizando aproximadamente 1h30 de duração. É um dos cartões-postais da região com formações rochosas impressionantes. 

Terceira Lagoa (Bonito) – É um percurso de natureza com águas cristalinas na Serra da Bodoquena, ideal para contemplação e flutuação (em pontos específicos). Acessível por veículos 4x4 ou quadriciclos, possui lagoas azuladas cercadas por mata nativa.

Intermediárias

Inferninho (Campo Grande) – Apesar do nome pouco atrativo, o local possui uma bela cachoeira com cerca de 30 metros de altura utilizada para a prática de rapel. Aberto à visitação, mas sem infraestrutura.      

Morro do Ernesto (Campo Grande) – Situado na Fazenda Córrego Limpo, propriedade privada a 20 quilômetros Capital, o local é aberto à visitação mediante pagamento de uma pequena taxa. O trajeto é de 8km passando por uma cachoeira de quatro metros e duas corredeiras. O trajeto pode ser feito a pé ou bicicleta e o diferencial é a permissão para animais de estimação participarem do passeio.

Trilha do Córrego Rico (Rio Negro) – Com caminhada sobre pedras, apresenta nível de dificuldade médio por exigir equilíbrio. Também exige conhecimento prévio do local devido ao risco de enchente repentina. Mas tomados os devidos cuidados, recompensa os visitantes com duas cachoeiras sobrepostas e um pequeno cânion de um quilômetro.

Trilha dos Mirantes (Piraputanga) – Situada em uma propriedade rural chamada Chácara dos Mirantes, possui sítio arqueológico e trilha com acesso a quatro mirantes, além de outras trilhas secundárias.

Boca da Onça (Bonito) – Consiste em uma trilha com oito cachoeiras de água cristalina (a famosa Cachoeira Boca da Onça é a mais alta) e cinco paradas para banho.

Trilha no Cânion do Rio Salobra (Bodoquena) – É um Acqua Trekking espetacular no Parque Nacional da Serra da Bodoquena, combinando caminhada por mata preservada, travessia dentro do rio de águas cristalinas com paredões imponentes (Muralha de Jericó) e paradas para banho e mergulho, com percurso total de 7km.

Trilha da Fenda Escondida (Corguinho) – Guardada em meio a mata nativa, possui paredões esverdeados de quase 50 metros de altura. Pela trilha, é possível conhecer os Mirantes do Vale e da Cachoeira, que mostram os encantos do Vale do Bugio e do Gavião de Penacho.

Trilha das Cachoeiras do Ceuzinho | Fonte: Reprodução/262 Aventuras

Trilha das Cachoeiras do Ceuzinho (Campo Grande) – Distante apenas 13 km do Centro de Campo Grande, a trilha explora o córrego Ceroula, com diversas quedas d'água e as ruínas da antiga Usina do Ceroula.

Desafiadoras

Trilha da Pintura Rupestre (Rio Negro) – Possui cerca de 10 quilômetros incluindo ida e volta e abriga um sítio arqueológico. Situada em propriedade privada, oferece opção de rapel na cachoeira Rio do Peixe.

Caminho das Antas (Piraputanga) – Trilha contemplativa sobre um dos morros da Serra de Maracaju. É conhecida por ser desafiadora e íngreme em certas partes, como na crista da Serra.

Rapel no Morro do Totem | Fonte: Reprodução/262 Aventuras

Trilha para o Rapel no Morro do Totem (Piraputanga) – Com 90 metros, oferece uma vista privilegiada da bacia do Pantanal e Rio Aquidauana.

Trilha para o Rapel 97 (Piraputanga) – Como o nome sugere, é um rapel de 97 metros de altitude.

Bônus - Trilha aquática

Rota dos Pioneiros – A Rota dos Pioneiros é a maior trilha aquática do Brasil, com cerca de 400 km, percorrendo os rios Paraná, Paranapanema e Ivinhema, conectando unidades de conservação em MS, PR e SP, ideal para canoagem e caiaque, explorando a beleza natural e a história da ocupação da região, com trechos que passam por áreas como o Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema. 

Dicas de segurança

Os cuidados necessários para a trilha começam na preparação com a vestimenta adequada (calças compridas, tecidos leves e tênis), passando pelos equipamentos de segurança (lanternas, cordas e até antialérgicos em alguns casos) e a presença de alguém com conhecimento prévio do local.

O condutor de turismo da agência 262 Aventuras, Moisés de Melo Pinasso, destaca que os trilheiros devem: 

  • possuir liberação médica para a prática da atividade, estar bem alimentados e hidratados; 
  • em caso de alergia a picada de insetos, ter sempre o antialérgico que costuma usar e comunicar os organizadores no momento da reserva;
  • nunca, em hipótese alguma, se afastar do grupo;
  • contratar uma empresa ou condutor que conheça bem a região, possua seguro aventura e seja cadastrado no Cadastur.

Caso do Pico do Paraná

Após se perder de uma amiga que o acompanhava na trilha, o jovem Roberto Farias Tomaz caminhou e cruzou, em cinco dias, o Vale do Cacatu, que fica entre as montanhas do Parque Estadual do Pico do Paraná. 

Ele seguiu o curso do rio e, em um dos pontos, precisou pular uma cachoeira com 30 metros de altura. O jovem realizou algumas ações estratégicas para sobreviver, como encher a garrafa com água da cachoeira e outros meios.

O jovem desapareceu no dia 1º de janeiro, quando descia a trilha que leva até o Pico Paraná. Segundo um bombeiro que trabalhou no resgate, ele andou cerca de 20 quilômetros até chegar a uma fazenda na localidade de Cacatu, em Antonina, na segunda-feira (5), onde pediu um celular emprestado, ligou para a irmã e comunicou que estava vivo.

AGENDA CULTURAL

Fim de semana tem estreia do Museu do Videogame, Folia de Reis e show com 15 artistas

Além da estreia do Museu do Videogame e da tradicional celebração da Folia  de Reis , o fim de semana tem show com 15 artistas  de MS na Estação Cultural Teatro do Mundo e projeto Vem pra Roda no Ateliê Ramona Rodrigues

09/01/2026 10h30

Begèt de Lucena e mais 14 importantes nomes da música sul-mato-grossense participam voluntariamente do show

Begèt de Lucena e mais 14 importantes nomes da música sul-mato-grossense participam voluntariamente do show "Todos os Violões e Vozes do Mundo", na Estação Cultural Teatro do Mundo

Uma celebração beneficente. É assim que o ator Fernando Lopes, responsável pela administração da Estação Cultural Teatro do Mundo, define o megashow que será realizado no espaço, amanhã, a partir das 19h, com renda a ser destinada para a manutenção da casa.

Em três anos de funcionamento, a estação se tornou um point obrigatório de uma agenda de eventos que se revelou uma das mais cotadas do centro da Capital, criando um importante vetor cultural e antecipando a retomada da vida noturna da região, hoje mais concentrada na Rua 14 de Julho.

Por isso, nada menos que 15 importantes nomes da música sul-mato-grossense toparam participar voluntariamente do show “Todos os Violões e Vozes do Mundo”, nome do evento que promete movimentar a estação.

Confira o line-up: Marta Cel, Maria Alice, Manu Kavallari, Davi Kavalari, David Kavalari, Gilson Espíndola, Celito Espíndola, Pedro Espíndola, Renata Sena, Maria Claudia, Marcos Mendes, Guto Colatto, Begèt de Lucena, Pedro Ortale e Gabriel de Andrade.

MÚSICA "Todos os Violões e Vozes do Mundo" - Begèt de Lucena e Renata Sena estão entre as atrações do show de amanhã, na Estação Cultural Teatro do Mundo
Foto: Divulgação

Há três anos, a Estação Cultural Teatro do Mundo acende luzes, provoca encontros, abriga ideias, sustenta sonhos e faz arte acontecer.

“Já realizamos centenas de ações, criamos redes, formamos público e mantivemos viva a chama da cultura independente. Agora, abrimos o novo ano do jeito que mais acreditamos. Juntando gente, som, palavra e afeto. Vai ser uma noite para cantar, ouvir, agradecer e colaborar. Um abraço coletivo, um gesto de amor concreto”, convoca Fernando.

Os ingressos custam R$ 80 (individual) ou R$ 120,00 (duplo), com vendas pelo WhatsApp (67) 99696-9774. Endereço: Rua Barão de Melgaço, nº 177, Centro.

BEGÈT EM DOBRO

Além da participação na noite deste sábado, na Estação Cultural Teatro do Mundo, Begèt de Lucena, acompanhado de sua banda, apresenta, hoje, às 21 horas, no Ateliê Ramona Rodrigues, o show “Begèt en Cena”, com ingresso a R$ 50 (primeiro lote), R$ 60 (segundo lote) e R$ 70 (na entrada); que inclui uma porção de baião de dois (250 gramas) preparado pela chef Fran Begèt. Vendas e mais informações: 67 99903-3550 ou 67 99152-4004.

VEM PRA RODA

Com o objetivo de resgatar a ludicidade e promover o encontro entre pais, bebês e crianças, o projeto Vem pra Roda realiza uma programação especial de férias durante este mês, no Ateliê Ramona Rodrigues, a partir de amanhã.

PRIMEIRA INFÂNCIA Vem pra Roda - Edu Brincante está à frente do projeto que envolve contação de histórias e outras atividades no Ateliê Ramona Rodrigues
Foto: Divulgação

As ações, promovidas pelo Teatro de Brincar e o educador Edu Brincante, “buscam desacelerar o ritmo cotidiano por meio de experiências sensoriais, música e afeto”.

A proposta é oferecer um refúgio da tecnologia, focando o que é essencial para o desenvolvimento infantil: o corpo em movimento e a imaginação.

Os encontros foram pensados especificamente para a primeira infância, respeitando as singularidades e o tempo de cada criança, incentivando o brincar compartilhado e o fortalecimento de vínculos familiares.

A programação começa amanhã com a Oficina de Brinquedos Cantados. A atividade foi dividida em dois horários para melhor atender às faixas etárias: às 10h, o foco são bebês e crianças de 1 ano a 4 anos; já às 16h, a roda recebe crianças de 5 anos a 7 anos.

É uma oportunidade de vivenciar a música de forma prática e interativa. No dia 24, às 10h, o projeto apresenta uma sessão de contação de histórias aberta a todas as idades.

A narrativa é conduzida de forma a estimular a escuta ativa e a participação, transformando a leitura em uma experiência viva e coletiva, cercada pela atmosfera artística. Valores: R$ 60 para adultos e R$ 30 para bebês. Rua 14 de Julho, nº 1.431, casa 3. Mais informações e reservas pelo WhatsApp (67) 98154-1699.

VIDEOGAME

O Museu do Videogame Itinerante estreia amanhã, no Shopping Bosque dos Ipês, trazendo para Campo Grande uma ampla programação gratuita.

E-SPORT Museu do Videogame - Nesta temporada, que começa amanhã, no Shopping Bosque dos Ipês, além da exposição com vários itens, está confirmada a presença de personalidades e do Arcade in Concert; grátis
Foto: Divulgação

Além da exposição com vários jogos e modelos de aparelhos, a temporada especial conta com atrações inéditas e experiências que conectam cultura, música e tecnologia com o universo dos games.

Reconhecido como o maior museu itinerante de videogames do Brasil, o projeto reúne consoles históricos, jogos clássicos e atuais, torneios, palco de dança, realidade virtual e atrações que dialogam com diferentes gerações.

Entre os destaques está o Arcade in Concert, apresentação que será realizada no dia 17. O espetáculo une música e videogame em uma performance ao vivo com trilhas sonoras clássicas dos games, interpretadas por um músico especializado em arranjos para orquestras e produções de games.

Quem vai marcar presença no evento é o vice-campeão mundial de Just Dance, Tiago Viagonce Silva, que participará das seletivas do jogo em Mato Grosso do Sul, integrando a programação do palco movimento.

A atração reforça o caráter competitivo e interativo do evento, aproximando o público de grandes nomes do cenário gamer internacional. Mais informações: (67) 3004-5555, bosquedosipes.com e nas redes sociais @bosquedosipes.

FOLIA DE MIRANDA

O distrito de Águas de Miranda, em Bonito, realiza amanhã e domingo a 39ª Festa da Folia de Reis, reafirmando a força de uma manifestação que passa por gerações.

TRADIÇÃO Festa da Folia de Reis - A 39ª edição do evento em Água de Miranda (Bonito) começa amanhã, às 18h30min, com a reza do terço, e segue até a noite de domingo, com bailes, leilões, oficinas e refeições coletivas
Foto: Divulgação

A celebração envolve fé, devoção, música, partilha e encontro comunitário, com apoio do Grupo TEZ, por meio do Projeto Festividades Religiosas: Saberes e Ancestralidade, que conta com investimento da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do governo federal, sob repasse da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

CINEMA Em cartaz

Além da estreia de “Marty Supreme”, com Timothée Chalamet (primeira foto), permanece em cartaz “Valor Sentimental” (segunda foto), delicado drama de família dirigido pelo norueguês Joachim Trier. E o brasileiro “O Agente Secreto” (última foto), de Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura como protagonista, está de volta ao circuito.

As três produções concorrem ao Globo de Ouro. A cerimônia de premiação, na noite deste domingo, será transmitida pela Globo (TV aberta), TNT (canal pago) e pelo Max (streaming).

Diálogo

Os alquimistas políticos estão com a ampulheta chegando próximo à "hora H"... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (9)

09/01/2026 00h01

Diálogo

Diálogo

Millôr Fernandes - escritor brasileiro

Com muita sabedoria, estudando muito, pensando muito, procurando compreender tudo e todos, um homem consegue, depois de mais ou menos quarenta anos de vida, aprender a ficar calado”.

FELPUDA

Os alquimistas políticos estão com a ampulheta chegando próximo à “hora H”, obrigando-os a estudar as fórmulas para chegar à “poção perfeita” de chapas competitivas, na tentativa de ganhar o maior número de cadeiras no parlamento, principalmente. Seria como se estivessem empenhados em descobrir a Pedra Filosofal, aquela da mitologia, que transformava metais comuns em ouro. Nos bastidores, já se fala que a dificuldade nesse sentido é muito grande, porque qualquer semelhança não é mera coincidência.

Diálogo

Posse 

Amanhã, às 8h, será realizada a solenidade de posse da nova diretoria executiva da Associação Luso-Brasileira de Campo Grande-MS/Clube Estoril para o biênio 2026-2027. Também serão empossados membros dos Conselhos de Sócios Remidos, Consultivo e Fiscal.

Concurso

Com remuneração mensal de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99, a Câmara dos Deputados abriu inscrições para concurso público, que serão encerradas às 17h (de MS) do dia 26 de janeiro. Estão sendo oferecidas 70 vagas imediatas para cargos de nível superior e o mesmo número para reserva.

DiálogoLoreta Zardo, Jane Abuhassan Gonçalves, Sonia Silveira e Nely Braga de Souza

 

DiálogoHortência Marcari

Afinadíssimo

O governador em exercício, Barbosinha, recebeu o ex-governador Azambuja para, entre outras coisas, discutir também o cenário político. O liberal está afinadíssimo com a administração de Riedel, tanto é que divulgou o encontro em suas redes sociais e escreveu: “O Estado tem investimentos em todas as regiões que este ano serão entregues, transformando a vida das comunidades”. Caldeirão político está em ebulição.

Na espera

Essa reunião das duas lideranças despertou a atenção dos meios políticos, porque Barbosinha foi designado pelo presidente estadual do PSD, senador Nelson Trad Filho, para conduzir as articulações voltadas às eleições deste ano. O partido pretende estar no mesmo arco de aliança de PL e União Progressista (federação formada pelo União Brasil e o PP) na disputa pela reeleição de Riedel, porém, depende das definições de Gilberto Kassab, dirigente nacional da legenda.

Recuo

Diante da pressão da Câmara Municipal e da população, a Prefeitura de Campo Grande começou a recuar, embora a iniciativa pareça ser, digamos, um “gesto de bondade” para com o contribuinte. Assim é que decidiu prorrogar o prazo para pagamento do IPTU até o dia 12 de fevereiro. Mas dizem que a guerra não terminou, porque o objetivo da queda de braço é outro: o aumento significativo nos valores do referido imposto e a redução do desconto de 20% para 10%.

ANIVERSARIANTES

*Colaborou Tatyane Gameiro

