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Da feira à mesa: descubra pequenos truques para acertar na escolha de frutas, verduras e legumes

Nutricionista compartilha dicas de como escolher os ingredientes para evitar o desperdício e garantir melhor desempenho nas receitas

Flavia Viana

Flavia Viana

22/03/2026 - 10h25
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Para quem começou a se aventurar na cozinha recentemente, a escolha das frutas, verduras e legumes pode ser um desafio. Com diferentes cores, texturas e consistências, esses alimentos costumam gerar dúvidas no consumidor.

Pensando nisso, o B+ falou com Cláudia Mullero, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, que compartilha dicas de como selecionar os ingredientes de maneira correta para cada ocasião, garantindo melhor desempenho das receitas e benefícios à saúde.

Existe alguma regra geral para escolher os ingredientes?

“Algumas atitudes comuns são apertar e cheirar os ingredientes. Isso não está errado, mas uma boa dica é conhecer as especificidades de cada alimento e como ele será utilizado na receita, evitando o desperdício”, indica a especialista.

Em geral, observar a aparência ajuda na escolha, mas compreender as características de cada alimento é fundamental para o desempenho das receitas.

Batata

Considerada uma das mais difíceis de escolher, a batata deve apresentar uma superfície lisa e firme e sem manchas escuras. Evite aquelas que contam com sinais de brotos, tons verdes na casca ou descoloração, pois essas características indicam exposição a luz e a produção de solanina, uma substância tóxica. Ou seja, não são recomendadas para consumo.

Cenoura

As cenouras devem apresentar uma cor viva e uniforme, sem manchas escuras. Também devem estar firmes ao toque com a superfície lisa, um sinal de boa qualidade.

Alface

As folhas de alface devem estar crocantes e com a coloração viva. Por isso, evite a borda marrom, com sinais de desgaste e aparência de murcha. Uma boa dica é verificar se o talo está firme, isso é um sinal de que o ingrediente está fresco.

Tomate

Na hora de comprar, evite os tomates com pele rachada, pois indicam envelhecimento. Escolha os que apresentam a cor vermelha brilhante e uniforme, e que estejam com o peso adequado ou mais pesados em relação ao tamanho. Se for para utilizar no mesmo dia, para a produção de molho, por exemplo, opte pelos mais macios, que estão mais maduros.

Abobrinha

Escolha as abobrinhas com uma pele lisa, sem rachaduras e brilhantes, já que esses fatores indicam frescor. Evite abobrinhas muito grandes, pois podem contar com uma textura fibrosa. Ao toque, o ingrediente deve ser firme, mas ceder um pouco sob pressão.

Brócolis

Os brócolis devem apresentar a cabeça firme, compacta e uma cor de verde intenso. Evite comprar brócolis com cabeças soltas, amareladas ou manchadas, pois indicam falta de frescor.

Da feira à mesa: descubra pequenos truques para acertar na escolha de frutas, verduras e legumes - Divulgação

Beterraba

Para escolher boas beterrabas na feira, prefira as que estejam firmes, com casca lisa, sem rachaduras profundas, machucados ou partes moles, e com uma cor intensa e uniforme, geralmente em tom vinho escuro. Evite beterrabas muito grandes ou com aparência enrugada, pois podem estar fibrosas ou mais velhas.

Se ainda estiverem com folhas, observe se estão verdes e viçosas, já que isso é um sinal de colheita recente. Além disso, dê preferência às de tamanho médio, que costumam ter textura mais macia e sabor mais adocicado.

Maracujá

O maracujá foge das regras gerais, já que o ponto ideal para o consumo é quando a casca está enrugada e bem amarela. Isso é sinal de que a fruta está mais doce, mas é importante evitar manchas escuras.

Laranja

Para escolher a laranja, evite as que estão secas, mofadas e com machas. Prefira que estão com as cascas brilhantes e lisas. Outra boa dica é verificar se a fruta está pesada em relação ao tamanho, um indicativo de que estão mais suculentas.

Limões

Prefira os que têm casca lisa, firme e com brilho natural, pois cascas muito grossas ou enrugadas costumam ter menos líquido. A cor também ajuda. No caso do limão tahiti, busque um verde vivo e uniforme; já o siciliano deve ser amarelo intenso. Ao apertar levemente, o limão precisa estar firme, mas com uma leve maciez. Se estiver muito duro pode estar seco, e se estiver mole demais pode estar passado. Por fim, um cheirinho cítrico fresco na casca costuma ser sinal de que está mais fresco e saboroso.

Maçã

As maçãs com cheiro fermentado geralmente já passaram do ponto. Escolha as que contam com a pele brilhante, sem rugas e com uma consistência firme ao toque, mas que cedam um pouco com a pressão, isso é um sinal de frescor da fruta.

Melancia

Ao contrário das outras frutas, as manchas indicam apenas o local onde a melancia ficou apoiada no chão, porém, é importante verificar se essa parte está amarelada, não branca ou esverdeada. Prefira uma melancia mais pesada em relação ao tamanho, isso indica a boa quantidade de suco. Uma dica é dar um tapa leve na fruta, pois se apresentar um som profundo, está madura, mas o som oco, pode indicar que já passou do ponto.

Manga

No momento de escolher mangas, a opção ideal é a que conta com uma coloração vibrante e com a casca lisa. Um bom indicativo é o aroma doce na extremidade da haste. O toque deve ser firme, mas apresentar alguma elasticidade, indicando que está madura. Evite manchas escuras ou rachaduras.

Abacaxi

O abacaxi deve apresentar um aroma doce e uma estrutura bem firme. Uma boa dica é puxar levemente as folhas da coroa: se soltarem com facilidade, é uma indicação de que a fruta está madura.

Banana

As manchas marrons indicam uma maturação mais avançada, que pode ser ideal para receitas específicas e para o consumo in natura a cor amarela uniforme é ideal. É importante evitar as cascas rachadas, já que podem indicar os danos internos da fruta.

Cebola

Para garantir que as cebolas estejam cheias de sabor e evitar desperdícios, verifique se a casca está intacta e crocante. Cebolas com descascamento excessivo podem indicar que foram armazenadas por muito tempo. No caso da cebola roxa, procure por cascas brilhantes, sem manchas marrons ou pontos pretos.

A firmeza também é fundamental: ao apertar, a cebola deve estar extremamente firme e dura. Evite as que apresentam brotos, mofo ou cheiro muito picante, pois já estão impróprias para o consumo.

Pet Correio B+

Como cuidar dos pets para evitar pulgas e carrapatos?

Médica-veterinária dá dicas para manter esses parasitas longe dos animais de estimação

21/03/2026 15h30

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Como cuidar dos pets para evitar pulgas e carrapatos?

Como cuidar dos pets para evitar pulgas e carrapatos? Foto: Divulgação

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Pulgas e carrapatos são parasitas que podem causar diversos problemas aos pets, incluindo coceira intensa, irritações na pele e até a transmissão de doenças perigosas.

Além disso, eles podem infestar o ambiente doméstico, trazendo transtornos para toda a família. Para ajudar a evitar esses parasitas e manter o lar seguro, a médica-veterinária da Petz Camila Canno Garcia compartilha algumas orientações importantes.

Cuide da higiene do pet

Os cuidados regulares são fundamentais para manter a saúde e o bem-estar do animal e prevenir o aparecimento de pulgas e carrapatos. Banhos frequentes, escovações regulares e, principalmente, a aplicação de produtos antiparasitários regularmente contribuem para esse controle.

Segundo a veterinária, para a escolha do produto ideal é importante considerar porte, idade, estado de saúde e estilo de vida do pet.

“Existem diversas opções no mercado, como coleiras, pipetas, comprimidos e sprays. É importante consultar um veterinário e seguir rigorosamente as instruções do fabricante para garantir a segurança e a eficácia do produto”, explica Camila.

Controle o ambiente

A proliferação de pulgas e carrapatos também pode ser prevenida com a limpeza frequente do ambiente. O ideal é aspirar tapetes, cortinas, almofadas e os locais onde o pet costuma permanecer, além de lavar regularmente caminhas, mantas e cobertores com água quente e sabão.

Caso já exista infestação, é recomendável aplicar inseticidas específicos, sempre seguindo as orientações do fabricante e respeitando o prazo de reintrodução do pet ao ambiente para evitar intoxicações. Outro ponto de atenção são áreas que podem servir de abrigo para esses parasitas.

Por isso, os tutores devem manter a grama aparada, remover folhagens secas, manter calhas limpas e evitar o acúmulo de água em vasos de plantas. “Pulgas e carrapatos se proliferam com facilidade em ambientes úmidos e escuros. Por isso, é essencial cuidar dessas áreas dentro de casa”, acrescenta Camila.

Leve o pet para check-ups veterinários

Consultas regulares permitem que o veterinário identifique possíveis infestações ainda nos estágios iniciais e recomende medidas preventivas mais adequadas para cada animal, além de detectar sintomas de doenças transmitidas por parasitas.

“Também é importante manter a vacinação em dia, e realizar check-ups regulares, viabilizando a identificação de doenças e o tratamento precoce. Além disso, a vermifugação também deve ser realizada de forma regular, de acordo com a individualidade do pet e as orientações do veterinário, contribuindo para a prevenção de outros parasitas”, conclui a veterinária.

Cinema Correio B+

The Rip: Thriller Policial de Matt Damon e Ben Affleck

Inspirado em fatos reais, o thriller da Netflix aposta na química da dupla para sustentar um jogo moral denso, ainda que previsível

21/03/2026 14h00

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The Rip: Thriller Policial de Matt Damon e Ben Affleck

The Rip: Thriller Policial de Matt Damon e Ben Affleck Foto: Divulgação

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Inspirado em uma história real envolvendo uma grande apreensão de dinheiro em Miami, The Rip se apresenta como um thriller policial clássico, desses em que a dúvida moral é mais importante do que o mistério em si.

Dois policiais encontram uma fortuna em circunstâncias ambíguas e precisam decidir até onde vão a lealdade, o silêncio e a própria ética. O crime é o motor, mas o filme deixa claro desde cedo que seu verdadeiro interesse está menos na investigação e mais nos homens que precisam conviver com suas escolhas.

Na prática, The Rip funciona como um veículo consciente para dois amigos e parceiros que, há décadas, tomaram as rédeas do próprio negócio em Hollywood. Matt Damon e Ben Affleck já não precisam provar talento, carisma ou relevância.

Ambos se tornaram astros por conta própria, vencedores de prêmios, produtores influentes e figuras respeitadas dentro e fora das telas. O filme entende isso e se estrutura a partir dessa bagagem compartilhada, usando a história real quase como um pretexto para colocá-los frente a frente em um registro mais maduro, mais pesado e menos interessado em charme imediato.

O cinema sempre foi fascinado por duplas masculinas. Da comédia ao drama, da ação ao buddy movie clássico, há algo na dinâmica entre dois homens que permite explorar rivalidade, afeto, poder e silêncio com uma intensidade particular.

Ainda assim, é curioso como Damon e Affleck exploraram pouco esse potencial comercial ao longo dos anos. Desde o impacto cultural de Gênio Indomável, eles dividiram créditos criativos, mas raramente dividiram a cena de forma tão frontal. Vê-los agora, mais velhos, carregando um filme denso e moralmente ambíguo, soa como uma boa notícia em teoria.

E, em parte, é mesmo. A química entre os dois é inegável. Há uma naturalidade nos diálogos, nos olhares e nos conflitos que não pode ser fabricada por roteiro algum. O filme acerta ao confiar nessa relação e permitir que boa parte da tensão venha do que não é dito.

A dúvida construída ao longo da narrativa funciona, ainda que, para quem conhece bem o gênero, seja possível identificar os culpados muito cedo. Eu matei o mistério de cara. Isso, no entanto, não invalida completamente a experiência, porque o interesse não está exatamente em quem trai quem, mas em como cada personagem racionaliza suas escolhas.

The Rip também entende bem o ritmo do thriller contemporâneo. Há viradas suficientes para manter o espectador engajado, reconfigurações constantes de alianças e pequenas revelações que impedem o filme de se tornar monótono.

A construção da dúvida é eficaz, mesmo quando previsível, e o roteiro demonstra consciência de que o público já conhece as regras desse tipo de história. O problema é que, ao se apoiar demais nessas convenções, o filme raramente arrisca algo que realmente desestabilize.

O resultado é um filme sólido, bem interpretado e tecnicamente competente, mas que parece sempre a um passo de algo maior que nunca se concretiza totalmente. Como thriller policial, entrega o que promete. Como estudo de personagens, sugere mais do que aprofunda.

E como encontro cinematográfico entre Matt Damon e Ben Affleck, funciona quase como um lembrete do que eles poderiam explorar mais vezes se quisessem transformar a parceria em algo recorrente, e não apenas ocasional.

No fim, The Rip não se impõe como um clássico do gênero, mas se sustenta pelo peso de seus protagonistas e pela eficiência de sua construção. Um filme que entende que o cinema adora duplas e aposta nisso com inteligência, ainda que sem ousadia suficiente para sair do território seguro.

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