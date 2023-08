Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá trazem novo show à Capital

Ainda falta muito tempo para o show, 80 dias, mas certamente quem é fã não para de pensar desde a semana passada: “Vai ter show da Legião!”. Mesmo com a incontornável e trágica perda do vocalista Renato Russo (1960-1996), que provocou o fim da mais importante banda do rock brasileiro dos últimos 40 anos, o nome Legião Urbana continuou e continua a mexer com o imaginário de muita gente. Talvez como os Beatles ainda fazem.

Mesmo aqueles que tomaram contato com o repertório do grupo somente décadas depois de “Uma Outra Estação” (1997), oitavo e último álbum de estúdio, meio que sentem a alma arder com as canções compostas por Renato Manfredini Júnior, nome de batismo de Russo.

De voz poderosa, grave e extremamente carismática, o letrista soube como ninguém traduzir a sensibilidade de toda uma geração quando o assunto era engajamento político, tédio, alienação, desvãos existencialistas e, principalmente, os sortilégios do amor.

Junto com Renato Rocha (1961-2015), que permaneceu no grupo até 1989 e toca baixo nos três primeiros discos, Dado Villa-Lobos (guitarra) e Marcelo Bonfá (bateria) são os três quartos que completam a magia de Renato.

O terceiro projeto do guitarrista e do baterista em celebração à Legião Urbana revisita o repertório de “As Quatro Estações” (1989) e “V” (1991) – respectivamente quarto e quinto álbuns da banda – e passa por Campo Grande no dia 21 de outubro. O show da turnê “As V Estações” será a partir das 22h no espaço Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês.

Dado e Bonfá, após um longo hiato desde o anúncio do fim da banda, ainda em 1996, só fizeram o primeiro tributo ao quarteto no ano de 2009. “É sempre prevista a chegada de dias mais claros e tranquilos depois da passagem de uma vigorosa tempestade”, filosofa Dado.

Com a Legião Urbana foi um pouco assim, afirma o guitarrista, já que aconteceram algumas “tortuosidades significativas na trajetória” do grupo – leia-se, a controversa exclusão de Rocha para que Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá voltassem a ser um trio novamente (o baixista havia ingressado em 1984 por indicação de Bonfá).

Essa transformação os teria levado à busca da espiritualidade e de novos papéis a desempenhar. Isso acabou provocando uma profunda mudança estética e temática do álbum “Que Pais é Este 1978/1987”, de 1987, para “As Quatro Estações”, de 1989, o recordista de vendagens da banda.

“AMOR CONSELHEIRO”

No projeto “As V Estações”, os cinco elementos são configurados da seguinte forma, com o devido rebatimento na construção do repertório e dos arranjos: ar (confissão, entrega, espelho), água (amor, relacionamento, selfie), terra (super-hits), fogo (política, Brasil, luta, mudanças) e espírito (“só o amor salva”).

“Vivemos um momento de construção de novos caminhos, o amor como conselheiro, a integração do meio com o ambiente, o empenho em adiar o fim do mundo. Uma utópica quinta estação que trará novos e melhores dias”, afirma o baterista.

Em 2015, quando ele e Dado se juntaram para celebrar os 30 anos de lançamento dos álbuns da Legião Urbana, o projeto previa algo em torno de 20 shows. “Formamos uma banda que criou raízes e até agora já são sete anos do projeto, com duas turnês e centenas de apresentações”, conta Bonfá.

SEM LEGIÃO

Para a turnê “As V Estações”, a formação conta com os seguintes integrantes: Mauro Berman (diretor musical e baixista), Lucas Vasconcellos (guitarra e violão), Pedro Augusto (teclados) e André Frateschi (vocal), além de Dado Villa-Lobos na guitarra e Marcelo Bonfá na bateria.

Mesmo obtendo, na Justiça, o direito de usar o nome Legião Urbana para os shows do tributo, Dado e Bonfá preferiram não fazer isso. O nome da banda não aparece estampado durante as apresentações e nem mesmo no material oficial de divulgação enquanto atração a ser conferida nos shows da turnê.