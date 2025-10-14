De MS, Ana Castela emplaca música de abertura e vai atuar em novela da Globo

CULTURA E TURISMO

Guia digital para quem deseja explorar os atrativos da fronteira entre Brasil e Paraguai estará disponível em site e aplicativo, com mapa interativo, agenda de eventos, informações sobre lazer, cultura e natureza, histórias da região, e diversas dicas

Falta pouco para os turistas, visitantes e moradores da região carinhosamente conhecida como “Brasiguaia” contarem com um guia multimídia que vai ajudá-los a desbravar recantos e atrativos dos dois lados da fronteira.

Os alunos do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, do Senac em Ponta Porã, apresentaram na última semana o projeto integrador Descubra Ponta Porã, uma plataforma digital criada para promover o turismo e a cultura da região de fronteira entre Ponta Porã (Brasil) e Pedro Juan Caballero (Paraguai).

A ser disponibilizada em site e aplicativo, a ferramenta oferece mapa interativo, agenda de eventos locais, informações sobre lazer, cultura e natureza, histórias da fronteira e dicas de gastronomia, hospedagem e comércio.

A proposta é mostrar que a cidade vai muito além do turismo de compras, valorizando experiências autênticas e a identidade binacional.

Para o gerente da unidade do Senac em Ponta Porã, Jair Sampatti, o projeto é um exemplo da contribuição da educação profissional para o desenvolvimento local.

“Nossos alunos mostraram como a tecnologia pode ser uma aliada para impulsionar o turismo e valorizar as riquezas culturais da fronteira. Esse guia é uma entrega prática que conecta a formação técnica com impacto real na comunidade”, destaca Sampatti. A experiência também foi transformadora para os estudantes.

DIVISOR DE ÁGUAS

Nicolas dos Santos Almino, de 19 anos, afirma que o projeto permitiu aplicar na prática os conhecimentos adquiridos e consolidar habilidades essenciais para o mercado de trabalho. Para ele, a vivência foi um divisor de águas.

“O desenvolvimento do projeto me trouxe uma nova visão prática não só do meu universo de TI, mas também para a construção das minhas soft skills e imersão no universo corporativo. Com isso, ganhei não apenas aprendizado técnico, mas também networking e maturidade profissional”, conta Almino.

EM CAMPO

Além da apresentação oficial da plataforma ao público, os estudantes participaram de um city tour como visita técnica, vivenciando na prática os pontos turísticos e culturais destacados na plataforma. A atividade reforçou o caráter aplicado do projeto, que une teoria, tecnologia e experiência de campo.

A diretora regional do Senac, Jordana Duenha, ressalta que a iniciativa reflete o papel transformador a que se propõe a instituição.

“Quando o aprendizado em sala de aula se traduz em soluções que fortalecem a economia e valorizam a identidade cultural, cumprimos nossa missão de formar profissionais preparados para transformar a realidade de onde vivem”, afirma Jordana.

PARCERIAS

A prefeitura de Ponta Porã participa como parceira do Senac na iniciativa, garantindo, por exemplo, o transporte escolar diário da turma de 2024 da instituição, ampliando as condições de acesso à educação profissional no município. O deslocamento é um dos desafios do município na formação dos jovens.

Embora a data de lançamento ainda não tenha sido anunciada, o Descubra Ponta Porã será disponibilizado em breve para a comunidade e para a prefeitura, que também ficará responsável pelo domínio e pela manutenção da plataforma.

A iniciativa foi desenvolvida por alunos do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e do Voucher Desenvolvedor, parceria do Sistema Comércio, o Senac e o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Com isso, a iniciativa estudantil evidencia o protagonismo dos jovens na criação de soluções digitais que fortalecem a economia, estimulam o turismo e celebram a diversidade cultural da fronteira entre Brasil e Paraguai.