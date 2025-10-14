Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

FEMINEJO

De MS, Ana Castela emplaca música de abertura e vai atuar em novela da Globo

Sul-mato-grossense vai cantar "Olha Onde Eu Tô" na novela Coração Acelerado, que estreia em janeiro

Naiara Camargo

Naiara Camargo

14/10/2025 - 10h30
Sul-mato-grossense, Ana Castela, sucesso do sertanejo feminino brasileiro, vai cantar a música de abertura “Olha Onde Eu Tô” e atuar na próxima novela das sete da Globo, Coração Acelerado.

O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (13), em São Paulo, no UpFront da TV Globo, evento voltado ao mercado publicitário.

A novela escrita por Izabel Oliveira e Maria Helena Nascimento terá Isadora Cruz e Gabz como uma dupla sertaneja.

O elenco ainda tem Leandra Leal e Isabelle Drummond, como mãe e filha e antagonistas das mocinhas, Filipe Bragança, Marcos, Caruso, Diego Martins, Evaldo Macarrão, entre outros. A novela está prevista para estrear em 12 de janeiro.

Ana Flávia Castela, também conhecida como Boiadeira, é uma cantora, compositora e musicista brasileira, nascida em 16 de novembro de 2003, em Amambai (MS), município localizado a 354 quilômetros de Campo Grande.

Ela cresceu em uma fazenda em Sete Quedas (MS), mas depois se mudou para uma mansão em Londrina (PR).

A moça se tornou um dois maiores nomes do sertanejo brasileiro. Seus principais sucessos são:

  • Solteiro forçado
  • Fronteira
  • Roça em mim
  • Boiadeira
  • Nosso quadro
  • Palhaça
  • Pipoco
  • Só não deixa saudade
  • Bombonzinho
  • As menina da pecuária
  • Canudinho
  • Lua
  • Entre outros

Em 2023, ela foi a artista mais ouvida do Brasil no Spotify. Atualmente, namora Zé Felipe, cantor e compositor brasileiro, filho de Leonardo.

CULTURA E TURISMO

Alunos do Senac desenvolvem guia para a fronteira entre Brasil e Paraguai

Guia digital para quem deseja explorar os atrativos da fronteira entre Brasil e Paraguai estará disponível em site e aplicativo, com mapa interativo, agenda de eventos, informações sobre lazer, cultura e natureza, histórias da região, e diversas dicas

13/10/2025 10h00

Apresentação do aplicativo Descubra Ponta Porã, na semana passada, desenvolvido por estudantes do Senac da cidade

Apresentação do aplicativo Descubra Ponta Porã, na semana passada, desenvolvido por estudantes do Senac da cidade Divulgação

Falta pouco para os turistas, visitantes e moradores da região carinhosamente conhecida como “Brasiguaia” contarem com um guia multimídia que vai ajudá-los a desbravar recantos e atrativos dos dois lados da fronteira.

Os alunos do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, do Senac em Ponta Porã, apresentaram na última semana o projeto integrador Descubra Ponta Porã, uma plataforma digital criada para promover o turismo e a cultura da região de fronteira entre Ponta Porã (Brasil) e Pedro Juan Caballero (Paraguai).

A ser disponibilizada em site e aplicativo, a ferramenta oferece mapa interativo, agenda de eventos locais, informações sobre lazer, cultura e natureza, histórias da fronteira e dicas de gastronomia, hospedagem e comércio.

A proposta é mostrar que a cidade vai muito além do turismo de compras, valorizando experiências autênticas e a identidade binacional.

Para o gerente da unidade do Senac em Ponta Porã, Jair Sampatti, o projeto é um exemplo da contribuição da educação profissional para o desenvolvimento local.

“Nossos alunos mostraram como a tecnologia pode ser uma aliada para impulsionar o turismo e valorizar as riquezas culturais da fronteira. Esse guia é uma entrega prática que conecta a formação técnica com impacto real na comunidade”, destaca Sampatti. A experiência também foi transformadora para os estudantes.

DIVISOR DE ÁGUAS

Nicolas dos Santos Almino, de 19 anos, afirma que o projeto permitiu aplicar na prática os conhecimentos adquiridos e consolidar habilidades essenciais para o mercado de trabalho. Para ele, a vivência foi um divisor de águas.

“O desenvolvimento do projeto me trouxe uma nova visão prática não só do meu universo de TI, mas também para a construção das minhas soft skills e imersão no universo corporativo. Com isso, ganhei não apenas aprendizado técnico, mas também networking e maturidade profissional”, conta Almino.

EM CAMPO

Além da apresentação oficial da plataforma ao público, os estudantes participaram de um city tour como visita técnica, vivenciando na prática os pontos turísticos e culturais destacados na plataforma. A atividade reforçou o caráter aplicado do projeto, que une teoria, tecnologia e experiência de campo.

A diretora regional do Senac, Jordana Duenha, ressalta que a iniciativa reflete o papel transformador a que se propõe a instituição.

“Quando o aprendizado em sala de aula se traduz em soluções que fortalecem a economia e valorizam a identidade cultural, cumprimos nossa missão de formar profissionais preparados para transformar a realidade de onde vivem”, afirma Jordana.

PARCERIAS

A prefeitura de Ponta Porã participa como parceira do Senac na iniciativa, garantindo, por exemplo, o transporte escolar diário da turma de 2024 da instituição, ampliando as condições de acesso à educação profissional no município. O deslocamento é um dos desafios do município na formação dos jovens.

Embora a data de lançamento ainda não tenha sido anunciada, o Descubra Ponta Porã será disponibilizado em breve para a comunidade e para a prefeitura, que também ficará responsável pelo domínio e pela manutenção da plataforma.

A iniciativa foi desenvolvida por alunos do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e do Voucher Desenvolvedor, parceria do Sistema Comércio, o Senac e o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Com isso, a iniciativa estudantil evidencia o protagonismo dos jovens na criação de soluções digitais que fortalecem a economia, estimulam o turismo e celebram a diversidade cultural da fronteira entre Brasil e Paraguai.

Felpuda

Está voando pena no ninho tucano, e tudo indica que as "bicadas" vão..Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (13)

13/10/2025 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Victor Hugo - escritor francês

"Infeliz quem não amou mais do que corpos, formas e aparências. A morte irá Ihe tirar tudo. Tente amar as almas e um dia você as encontrará novamente".

 

FELPUDA

Está voando pena no ninho tucano, e tudo indica que as "bicadas" vão continuar entre alguns dos "sobreviventes" do partido. A briga envolve "emplumados" com interesse em comandar o que sobrou do "espólio", com a saída do ex-governador Azambuja. Os deputados Geraldo Resende, Caravina e Beto Pereira são os protagonistas dessa "queda de asa", ops!, queda de braço. O primeiro era vice-presidente do PSDB, assumiu a titularidade e quer continuar assim, o segundo é ligado ao governador Riedel e o terceiro tem estreita relação política com Azambuja. Há quem diga que só resta ficar observando o trio para ver quem tem o bico mais forte e afiado.

Diálogo

Serelepes

Antes mesmo das convenções de definições dos candidatos para disputar cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e na Câmara dos Deputados, algumas conversas estão acontecendo para as chamadas "dobradinhas" nos municípios. 

Mais

Mesmo que alguns possam caminhar pela linha tênue da infidelidade partidária. No passado, isso era tão comum como picolé vendido em carrinhos nas esquinas. Mas, nesses tempos de internet, com certeza o cuidado deverá ser redobrado. Senão...

DiálogoCelínia Maiolino, Erliete Palhano Canavarros e Geraldo Maiolino; Erliete comemorou 94 anos no dia 8

 Suspeitas

Inquérito civil foi aberto pelo Ministério Público de MS para investigar supostas irregularidades nas obras de revitalização da antiga rodoviária de Campo Grande. A obra foi iniciada em 2022, com prazo contratual de 360 dias, mas passou por diversas prorrogações. O contrato original, firmado com a empresa responsável por meio de concorrência, tinha valor inicial de R$ 16,5 milhões, mas já foi aditivado para R$ 18,5 milhões.

Dourando...

O PT nacional divulgou, em seu site oficial, a operação da Polícia Federal (PF) contra a roubalheira dos recursos de aposentados e que "visitou" sindicato acusado de receber do esquema criminoso. No site, a gatunagem é chamada de "confisco ilegal em benefícios", citando que o trabalho da PF teve "apoio" da Controladoria-Geral da União (CGU), que seria "órgão do governo Lula". Oi? A CGU é "órgão do governo federal", né?

Amnésia

O tal texto informa ainda que mandados de buscas e apreensão foram cumpridos em endereços ligados a três associações suspeitas de envolvimento no "confisco ilegal" e teve também como alvo diretores e demais dirigentes ligados a grupos responsáveis que teriam começado a agir no "governo do ex-presidente Bolsonaro". Sobre o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, acusado de envolvimento até o pescoço na gatunagem de milhões e "visitado" pela PF, que tem Frei Chico, irmão de Lula, como vice-presidente, nadica de nada. Vai vendo...

Aniversariantes

Naína Caroline Hernández Dibo Soares, 
Jair de Jesus Fiorentino,
Dra. Maria José Martins Maldonado, 
Rubens Fernando de Camillo, 
Leida Gualberto Ferreira,
Alfredo Aparecido da Silva,
Thiago Brites da Silva,
Delmir Antonio Comparin,
Lucas Rojas Franco de Souza,
Manoel Barbosa de Souza, 
Leonina Arantes Bueno,
Wellyngton Dantas de Abreu,
Sérgio de Almeida Bomfim,
Leonis Rocha da Costa,
Maria de Fátima Oliveira Sales,
Marcelo de Moura Bluma, 
Eduardo Lopes,
Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa,
Luiz Alexandre Inacio do Amaral,
Jalmir Batista Modesto,
Silvio Roberto Carrato Júnior,
José Ferreira Durães,
Neide Regina do Carmo Raslan, 
Elza Shimabukuro, 
Luiz Paulo Duarte de Assis,
Dinair Rezende Marques,
Hiana Duarte Romeiro,
Jefferson Mazureck, 
Jéssica Lapas, 
Olegário Teodoro de Carvalho, 
Célia Maria Rodrigues Ferreira, 
Diego Tófoli,
Nídia Fátima Ferreira,
Plínio Ferreira Garcia,
Francisco Portela,
Mario Roberto Perussi,
Carla Aparecida de Campos Melo,
Maria Jorge Leite da Silva,
Antônio Eduardo Livramento,
José Tenório Gomes,
Maria Rosana de Almeida Teodoro,
Natalia Gama dos Santos Vieira da Cunha,
Sildo Francisco Frutuoso,
Manoel da Silveira Borges,
Dra. Silvia Naomi de Oliveira Uehara, 
Dr. Hamilton Fagundes, 
Rui Ballerine Fernandes,
Ana Márcia da Cunha,
Darlan Soares Miranda,
Tatiana Lelis Lima,
Luiz Pereira Cavalcante,
Mateus Augusto Guerreiro,
Rosana Siqueira Vertucci,
Daniel Freire,
José Luiz Barbosa,
Sergue Faria Barros,
Cinthia Estela Mendonça Ximenes,
Arlindo Fernandes de Paiva Neto,
Noel Martins,
Claudinéia Gonçalves da Silva,
Hélio José Casamassa,
Sérgio Ostetto Oliveira, 
Américo Soares de Souza, 
Clauber Elizio Ferreira,
Daniel Florenço de Santana Filho,
Willian Flores da Silva,
Marcos Fernando Rabello de Moura Brasil, 
Eduardo Gerson de Oliveira Gimenez,
Gleice Aparecida Oliveira Proença,
Ailton César Sanches Moreno,
Karina Aiko Miyashiro,
Jeanete Marilia Schiefelbein Kieling,
Maria Amélia Escame de Almeida Guimarães,
Eduardo Ramão Pereira Gimenez,
Neveton Isac dos Santos,
Fátima Maria de Oliveira,
José Cândido Alves, 
Luciley Farias,
Eduardo Duarte Flores,
Ariene Rezende do Carmo,
Marcelo Roberval Dias, 
Admir José Romualdo,
Valdemar José dos Santos, 
Creginaldo de Castro Câmara,
Joaquim Dias da Mota Longo,
Edgard Alberto Froes Senra,
Dr. Orivaldo Gazoto Júnior, 
Emerson Vieira Cação,
Francisco das Chagas de Siqueira Júnior,
Maria Luiza Gameiro de Sena,
Karina Lopes Antunes Santos,
João Domingues Jeronymo Sobrinho, 
Virna de Oliveira Leite, 
Sueli Duarte da Costa, 
Maria Aparecida Oliveira,
Kátia Aparecida Santana Gonçalves,
Sônia Regina Silveira Dupin Duarte,
Luiz Eduardo Silva Parreira,
Flávia Rejane de Rezende Oliveira,
Cleuza de Andrea,
Miriam Cilene Reis Costa,
Esmeraldo Alves do Nascimento,
Paulo Shigueru Kisaki,
Luis Edmundo Malisek Rodrigues.

Colaborou Tatyane Gameiro

