De 'situationship' a contatinho, nova geração testa novas formas de relacionamento

TURISMO

Destino turístico na Serra Gaúcha encabeça lista dos 10 mais procurados para as férias de meio do ano em 2023; Nordeste emplaca cinco cidades, enquanto Rio de Janeiro e São Paulo permanecem no ranking

Gramado, a número um do ranking 2023: chocolates, vinhos, passeios inesquecíveis a dois e para toda a família, além de uma rede hoteleira entre as mais bem cotadas do País e da tão sonhada neve Divulgação

Com ou sem neve, a cidade de Gramado (RS), na Serra Gaúcha, ficou em primeiro lugar entre os 10 destinos mais procurados para as férias do meio do ano de 2023, segundo um levantamento realizado pelo portal Booking.com. A plataforma de reservas considerou as buscas que os internautas fizeram, em seu site no período de 3 a 16 de abril, para viagens programadas de 1º de julho a 31 de agosto.

O Rio de Janeiro, em segundo lugar, e Campos do Jordão (SP), em terceiro, completam o pódio das primeiras posições. Mas o Nordeste, com cinco posições na lista, ganha com folga como a região com maior número de destinos entre os 10 mais consultados.

Sem a presença de Mato Grosso do Sul, o Centro-Oeste é representado no ranking por Caldas Novas, em Goiás.

É importante frisar, no entanto, que a enquete não levou em conta se as reservas foram ou não de fato realizadas depois de o internauta fazer a procura. Trata-se, portanto, de uma pesquisa de intenção.

A diversidade do top 10 da Booking.com indica que os possíveis viajantes estão divididos entre quem gosta de descansar sob temperaturas mais baixas e os que preferem aproveitar o período para curtir uma praia, fazer ecoturismo ou simplesmente fugir do frio.

Confira, a seguir, algumas das atrações que cada destino da lista oferece e, se o orçamento permitir, inspire-se. Ainda dá tempo.

1º – Gramado (RS)

Chocolates, vinhos, passeios inesquecíveis a dois e para toda a família, além de uma rede hoteleira entre as mais bem cotadas do País. Com tudo isso, quem se importa com a neve? Muita gente que já foi ou que sonha conhecer Gramado. Não tem problema. Para quem deseja, de qualquer jeito, ver tudo branquinho, a cidade da Serra Gaúcha oferece o parque indoor Snowland.

A temperatura varia, em média, de 3ºC a 18ºC durante esse período, e o agasalho ajuda bastante na hora de desbravar a cidade. Tem o tradicional festival de cinema (de 11 a 19/8 em 2023) e outros festivais de inverno como opções para todas as idades. E curiosidades como o Mini Mundo, com réplicas de lugares ao redor do planeta.

2º – Rio de Janeiro (RJ)

Com seus 90 quilômetros de praias, a capital fluminense não sai de moda, seja qual for a estação. O Parque Nacional da Tijuca, que abriga a maior floresta urbana do mundo, a Lagoa Rodrigo de Freitas e a boemia da Lapa são três exemplos de que o Rio sobrevive muito bem sem o lazer de água salgada. E, sim, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar permanecem dando uma força para os que precisam confirmar que ali se ergue a Cidade Maravilhosa.

Rio de Janeiro: Foto: Pixbay

3º – Campos do Jordão (SP)

A Suíça brasileira, como a cidade paulista encravada na Serra da Mantiqueira, a mais de 1.600 metros acima do nível do mar, é conhecida, requer planejamento. A procura é intensa para esta época do ano e, sem reservas antecipadas, corre-se o risco de ficar sem alojamento.

Além das montanhas, das trilhas, dos parques e da gastronomia, há eventos culturais que aquecem a agenda, a exemplo do Festival de Inverno, com música erudita ao vivo em igrejas e em praças, e da Festa da Cerejeira em Flor, e passeios como o Morro do Elefante e seu teleférico.

Campo do Jordão. Foto: Divulgação

4º – São Paulo (SP)

A cidade dá uma esvaziada no meio do ano, o que favorece uma boa turistada por museus, parques, teatros, shoppings e um passeio pelas delícias da farta e diversa gastronomia paulistana. A Vila Madalena e, bem perto dali, o Mercado de Pinheiros engrossam o rol da São Paulo que vale a pena para adultos e crianças. Aliás, o Instituto Butantan e o Bairro da Liberdade também são a prova disso.

5º – Maragogi (AL)

Praia, praia e mais praia com temperaturas que variam de 23ºC a 28ºC desde o fim de junho até o fim de setembro. Ou seja, há, sim, chance de chover. Mas sabe por que Maragogi vem atraindo cada vez mais gente durante o meio do ano? A resposta está no começo: Barra Grande, Peroba, Ponta do Mangue, Antunes, Japaratinga, Galés e a homônima Maragogi. Tudo nome de praia. De quebra: bons restaurantes, como o Tapioca da Martha, uma vida noturna que pode surpreender e beach clubs como o Hibiscus. Ou seja, mais praia.

Maragogi. Foto: Pixbay

6º – Maceió (AL)

Uma das praias mais visitadas da capital alagoana é a Praia de Jatiúca, onde também se encontram, em quiosques e em restaurantes da orla, pratos da culinária regional. Na Praia de Pajuçara fica o ponto de partida para passeios de jangada. A Praia do Francês é a mais internacional, com presença recorrente em guias de outros países.

Mas Maceió não se limita ao litoral. Há, por exemplo, o Museu Pierre Chalita, especializado em arte sacra, o Mercado de Artesanato e uma arquitetura de encher os olhos – vide o Bairro do Jaraguá.

7º – Porto de Galinhas (PE)

Localizada na cidade de Ipojuca, a famosa vila pernambucana pode ser a base para programas legais bem ali perto, para se fazer com roupa de banho mesmo ou trajando outro figurino. Um deles é a Festa da Cocada Gigante, realizada anualmente, nesta época do ano, na vizinha Praia de Maracaípe, sempre à noite.

Além da própria Porto de Galinhas, a Praia de Maracaípe, mais wild, é uma excelente pedida. E o Centrinho de Porto é daqueles júbilos que ninguém esquece, com as graciosas esculturas de galinha e, no cardápio, buchada, sarapatel e bolo Souza Leão.

8º – Porto Seguro (BA)

Assim como em quase todo o Nordeste, chuva em Porto Seguro não é sinônimo de água no programa. As pancadas não se alongam e a terra do Monte Pascoal logo se verdeja novamente. Uma vez mais, além das praias, como a de Taperapuan, com suas barracas que mais parecem clubes de diversão, há o Festival Gastronômico da Costa do Descobrimento; observação de baleias jubarte e, entre outras opções, o Parque Marinho de Recife de Fora.

9º – Fortaleza (CE)

O roteiro turístico vai além da capital, com 25 quilômetros de orla, e se estende pelo estado, com as praias das cidades vizinhas. Mas na orla central da capital, as praias de Iracema, Meireles e Mucuripe contemplam quem não quer rodar muito. A famosa Praia do Futuro fica a aproximadamente 11 km do centro da capital.

Apesar do calor, a brisa sopra forte e ajuda a refrescar durante o passeio em museus, fortes e antigas igrejas. As falésias coloridas em Morro Branco, a 85 km de Fortaleza, passeios de buggy, o Beach Park, o Theatro José de Alencar e o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura são outras opções imperdíveis.

10º – Caldas Novas (GO)

Além de agradar diferentes perfis de turistas, Caldas Novas é um dos lugares mais baratos para as viagens de meio do ano no Brasil. Os passeios da cidade incluem parques aquáticos, piscinas e clubes com suas águas quentes. Não perca a chance de conhecer também o Lago Corumbá, o Jardim Japonês e o Parque Estadual da Serra de Caldas.

Caldas Novas. Foto: Divulgação

ASSINE O CORREIO DO ESTADO