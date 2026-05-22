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Agenda Cultural

Fim de semana tem de peça teatral a show de k-pop, brechó, literatura e muito mais

Programação do fim de semana em Campo Grande está repleta de atividades para todos os gostos e idades, indo de peça teatral a show de k-pop, brechó e literatura

Mariana Piell

Mariana Piell

22/05/2026 - 09h00
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O clássico da dramaturgia brasileira ganha nova leitura neste fim de semana em Campo Grande. Abrindo a agenda cultural, o espetáculo “O Bem-Amado”, do grupo Fulano di Tal, leva ao palco do Teatro Aracy Balabanian uma adaptação irreverente, popular e carregada de sátira política da obra de Dias Gomes.

A montagem mistura humor, carnavalização, exagero cômico e críticas que dialogam diretamente com o cenário político contemporâneo.

Mas a programação cultural da Capital vai muito além do teatro. Entre sexta-feira e domingo, Campo Grande recebe shows de rock e folk intimista, espetáculo inspirado no universo do k-pop, feira gigante de brechós, atrações gratuitas em shoppings, troca de figurinhas, pista de patinação no gelo, adoção de pets e estreias aguardadas no cinema.

TEATRO

Sem patrocínio, editais ou apoio institucional, o grupo Fulano di Tal coloca em circulação uma montagem que aposta diretamente na relação entre artistas e público.

Espetáculo acompanha as tentativas de Odorico Paraguaçu, prefeito da fictícia Sucupira do Sul, de inaugurar um cemitério municipal, sua principal promessa de campanhaEspetáculo acompanha as tentativas de Odorico Paraguaçu, prefeito da fictícia Sucupira do Sul, de inaugurar um cemitério municipal, sua principal promessa de campanha - Foto: Laryssa Miranda

A sessão única de “O Bem-Amado” acontece no domingo, às 19h, no Teatro Aracy Balabanian.

Livre adaptação da obra de Dias Gomes, o espetáculo acompanha as tentativas de Odorico Paraguaçu, prefeito da fictícia Sucupira do Sul, de cumprir sua principal promessa de campanha: inaugurar um cemitério municipal.

Para isso, ele conta com o apoio das irmãs Cajazeiras – Dorotéa, Dulcinéa e Judicéa –, do secretário Dirceu Borboleta e do fazedor de defuntos Zeca Diabo, enquanto enfrenta a oposição de Neca Pedreira, dono do jornal local.

A proposta do grupo aposta em uma estética popular, marcada pelo deboche, pelo exagero cômico e pela crítica política. Em cena, Douglas Moreira, Edner Gustavo, Luana Vilela e Nicoli Dichoff se dividem entre oito personagens.

A direção e produção são assinadas por Marcelo Leite, com iluminação de Breno Lucas e trilha sonora executada ao vivo pelo multiartista Ewerton Goulart.

Segundo Edner Gustavo, produtor, dramaturgo, diretor e ator do grupo, a montagem também representa uma forma de resistência do teatro independente em Mato Grosso do Sul.

“Estamos apostando na bilheteria como forma de sustentabilidade e valorização do trabalho dos artistas. Sabemos das dificuldades para manter espetáculos em circulação sem apoio ou patrocínio, mas acreditamos que esse movimento também fortalece a formação de público e a relação direta entre teatro e comunidade”, destaca.

Para Marcelo Leite, a atualidade do texto continua sendo um dos grandes motores da obra. “O ‘Bem-Amado’ continua atual justamente por rir de mecanismos de poder que ainda fazem parte da realidade brasileira”, afirma.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), com vendas pelo Sympla.

LITERATURA INFANTIL

O empresário e comunicador Clóvis Matto Grosso, sempre teve o hábito de escrever pensamentos e pequenas histórias, mas viu esses escritos se transformarem quando decidiu reuni-los em seu primeiro livro “O Menino do Canto da Parede”, que será lançado neste sábado, na cafeteria Doce Lembrança, a partir das 16h. O evento é aberto ao público e tem entrada gratuita.

A história transporta o leitor para o final dos anos 1970 e início dos anos 1980, em uma época em que emoções eram silenciadas, diferenças humanas eram vistas como defeitos e questões como o TDAH ainda eram desconhecidas pela sociedade.

O personagem principal é Rafael, um menino inquieto, criativo e sensível, que cresce tentando se encaixar em padrões que não compreendiam sua essência.

Ao longo da narrativa, surgem reflexões profundas sobre identidade, relações familiares, dores emocionais, espiritualidade, aceitação e transformação. 

K-POP

Os fãs da cultura pop coreana também terão programação especial neste fim de semana. O espetáculo “As Estrelas Guerreiras do K-Pop – O Show” chega ao Teatro Allan Kardec no domingo, com sessões às 15h e às 17h30min.

Inspirada no universo do filme “Guerreiras do K-Pop”, a produção promete reunir música, dança, figurinos chamativos e coreografias marcantes em uma experiência voltada para fãs do gênero e também para quem gosta de grandes produções visuais.

A proposta é transformar o palco em uma explosão de energia e emoção, trazendo a estética vibrante do pop coreano com a força de três jovens artistas que conduzem o espetáculo.

Com músicas envolventes, apresentações coreografadas e atmosfera colorida, a montagem busca oferecer uma experiência familiar e imersiva para o público sul-mato-grossense.

Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

FOLK

A cena autoral sul-mato-grossense também marca presença na agenda cultural do fim de semana. Idealizado pelo cantor e compositor Jonavo, o projeto Casa Folk realiza sua segunda edição no sábado, no Estúdio Fábrika.

A proposta do evento é criar encontros intimistas em espaços privados e pouco acessíveis ao público, aproximando música, histórias e experiências em um ambiente acolhedor.

Desta vez, o espaço escolhido foi o Estúdio Fábrika, tradicionalmente dedicado à produção musical e que será transformado em palco para um pocket show de Jonavo. O artista promete reunir canções autorais, histórias de estrada e toda a atmosfera folk que marca sua trajetória.

A experiência inclui ainda recepção com caldos e vinhos para aquecer a noite de temperaturas mais baixas na Capital. O ingresso dá direito ao show e aos caldos servidos no local, enquanto o público pode levar a bebida que desejar consumir.

O evento acontece das 19h às 23h, com ingressos vendidos pelo Sympla.

ROCK

Já para quem prefere guitarras e clássicos do rock, o sábado também reserva programação especial no Road House Old Sheep.

Fim de semana tem teatro, brechó, folk e muito maisO projeto Road House Sessions recebe, pela primeira vez, a banda Naip no palco do Road House Old Sheep - Foto: Divulgação

A banda Naip estreia na casa durante mais uma edição do projeto Road House Sessions, ao lado da banda Prépotentes e da DJ Nathalia Albuquerque.

Com 27 anos de estrada e mais de 400 apresentações realizadas, a Naip é considerada uma das bandas mais tradicionais do rock sul-mato-grossense. O grupo já dividiu palco com nomes como Jota Quest, Nando Reis, O Rappa e Ira!.

O vocalista Carlão destaca a importância do novo espaço para a cena musical local. “É uma alegria enorme fazer nossa estreia no Road House Old Sheep, um espaço que nasce com uma proposta muito verdadeira, valorizando a música ao vivo e prestigiando o rock de Mato Grosso do Sul”, afirma.

A programação começa às 16h e os ingressos também estão disponíveis pelo Sympla.

BRECHÓ

Neste sábado também acontece a 24ª edição do Desapega CG, no Parque Ayrton Senna.

Considerada uma das maiores feiras de brechós de Campo Grande, o evento reúne mais de 80 expositores e cerca de 30 mil itens disponíveis para venda, entre roupas, calçados, acessórios, brinquedos, itens de decoração, livros, plantas e roupas infantis.

O evento acontece das 8h às 16h, com entrada gratuita.
Idealizado por Val Reis, coordenadora do Coletivo de Brechós, o Desapega CG nasceu já em grande escala e se consolidou como espaço de geração de renda e fortalecimento da moda circular em Campo Grande.

“O Desapega CG já começou grande. Desde o início a gente entendeu que Campo Grande estava pronta para uma feira de brechós em grande escala”, afirma Val.

Além dos preços acessíveis, o público encontra peças de grife, itens vintage e promoções populares, como peças a partir de R$ 2 e araras promocionais.

A organização também percebe crescimento constante do público jovem no evento, impulsionado pelo interesse em moda sustentável e consumo consciente.

PARA TODA A FAMÍLIA

O Shopping Bosque dos Ipês inaugura nesta semana a Arena Bosque dos Ipês, espaço gratuito e interativo com atividades ligadas ao futebol.

O público poderá participar de chute ao gol, pebolim, subsoccer e outras atrações voltadas para toda a família. O local também recebe a Grande Troca de Figurinhas, com mais de mil cromos disponíveis para colecionadores.

Outra novidade é a estreia da Pista de Patinação Iceland, montada na praça central do shopping e disponível até 31 de agosto. A atração conta com carrinhos especiais para crianças de 2 anos a 4 anos e pista liberada para maiores de 5 anos.

No sábado, das 16h às 20h, o shopping também realiza uma ação de adoção de pets em parceria com o Projeto Vida Animais e a Superintendência de Bem-Estar Animal.

Outra opção para o fim de semana está no Shopping Campo Grande, que recebe a exposição “Nossos Gigantes”, realizada em parceria com o Instituto de Conservação de Animais Silvestres (Icas).

A mostra acontece entre os dias 22 e 26 deste mês e apresenta informações sobre espécies ameaçadas de extinção, como o tatu-canastra e o tamanduá-bandeira, por meio de painéis educativos, experiências interativas e atividades voltadas para crianças e adultos.

O shopping também recebe o Arena Park, espaço com brinquedos infláveis, escaladas, obstáculos, piscinas de bolinhas e atrações para crianças de até 13 anos.

Além disso, o local promove ações de troca de figurinhas da Copa do Mundo.

Diálogo

Lideranças do PT em MS têm afirmado, de boca cheia, que haverá... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (21)

21/05/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Eleanor Roosevelt - diplomata americana

"As pessoas crescem através da experiência se elas enfrentam a vida honesta e corajosamente. É assim que o caráter é construído”.

FELPUDA 

Lideranças do PT em MS têm afirmado, de boca cheia, que haverá segundo turno nas eleições de 2026. Entre outras coisas, a aposta maior é num eventual “racha” da direita e projeções que são, digamos, um tanto quanto “estratosféricas” e carregadas de muito otimismo. Aliás, na declaração de um petista da cúpula nacional, o entendimento é que as redes sociais estariam sendo usadas pelos adversários de maneira metódica para divulgação de “preconceitos” contra Lula, que pensa em disputar a reeleição.  Se depender dessa galera, a “fatura estaria liquidada”. Sei não...

Outro rumo

A vice-prefeita de Dourados Gianni Nogueira poderá tentar conquistar uma das cadeiras na Assembleia Legislativa de MS.  Ela vinha tentando se viabilizar como pré-candidata ao Senado.

Mais

Isso, fiando-se numa manifestação do ex-presidente Bolsonaro de que poderia ser o nome para a disputa. Diante da indefinição, chegou a anunciar que poderia mudar de partido. Mas acabou recuando.

DiálogoFoto: Divulgação

No próximo dia 25, o Insted realizará a cerimônia que marcará sua transformação institucional, passando a ser Centro Universitário, proporcionando a oferta de bolsas de estudo, atendimentos gratuitos à população, projetos de extensão e novas oportunidades acadêmicas em Mato Grosso do Sul. A expectativa da Instituição é ampliar significativamente os programas de bolsas acadêmicas vinculadas à pesquisa, extensão universitária e monitoria, com percentuais que podem variar entre 40% e 100%, dependendo dos critérios de participação e dedicação dos estudantes. “Teremos experiência acadêmica com mais qualidade e com mais entrega à sociedade, sem deixar de lado as metodologias ativas e protagonismo dos nossos acadêmicos”, afirmou Neca Bumlai, reitora do Centro Universitário.

DiálogoDione Anache - Foto: Studio Vollkopf

 

DiálogoDra. Eduarda Dias - Arquivo Pessoal 

“Tinta”

A moção de apoio em favor da vereadora Eliane Feitosa Tel, como era de se esperar, “levou tinta” na Assembleia de MS, sendo rejeitada por 12 votos a três, o que gerou descontentamento da trinca de parlamentares petistas, um deles protagonizando cena de incitação à violência e vociferando como se estivesse em uma briga de rua. No caso, foi o deputado José Orcírio.

À altura

O deputado Coronel David teve que responder à altura a “solicitação” do petista para que o colega do parlamento estadual desse “aviso” ao deputado federal Rodolfo Nogueira que ele iria apanhar. A moção de apoio foi apresentada por Gleice Jane à vereadora responsável por ato considerado uma agressão a Rodolfo, durante evento em Mundo Novo. Davi  disse que não poderia aprovar uma moção a quem teria praticado tal ato e que pessoas de ideologias diferentes têm é que debater no campo de ideias. Nada como viver num Estado sem problemas, né?...

Análise

Na bolsa de apostas políticas, há quem diga que o deputado estadual João Henrique Catan (Novo) poderá ultrapassar o petista Fábio Trad na corrida para o governo do estado. Embora ambos estejam muito aquém de Eduardo Riedel, primeiro colocado nas pesquisas divulgadas até agora, o perfil do eleitorado de MS poderá contribuir muito para isso. Nos bastidores, a análise é que a população é conservadora e já demonstrou que não “engole” o PT. Sendo assim...

ANIVERSARIANTES 

Maria Elisabete (Bete) Jeronimo Dias;
Dr. Thiago Alonso Domingos;
Paloma Ujacow Martins Rodrigues;
José Alberto D´Lamônica Guimarães;
Rafael de Cristo;
Eloisa Jorge Caiado;
Daniela Marques Caramalac;
Derci de Souza Moraes;
Elizete Miranda Granze;
Lidia Almada;
Tailini Xavier;
João Batista Pereira;
Cecilio Toledo Filho;
Eduardo Silva Rocha;
Antônio de Oliveira Valadão;
Severino Leandro da Silva;
Edson Zandonadi;
Domingos Henrique Medeiros Rostey;
Gilcinei Clovis de Oliveira;
Manoel Rezende;
Deusamar Rangel da Silva;
Artur Monteiro de Barros;
José Carlos Pettengill;
Miguel Pontes Pimentel;
Adir Gaffuri;
Eduardo dos Anjos dos Santos;
Silvia Martinez;
Walter Ferraz Pinto Pacheco;
Marcos Castilho Lopes;
José Ney Mendonça Silva;
Celso de Souza Martins;
Celia Gonçalves Ferreira;
Tecilio Toledo Filho;
Alina Munhoz;
Cibele Araújo Almeida;
Sérgio Teruya;
Iara Rosana Baseggio;
Solange de Fátima Duarte Vaz da Silva;
Adão de Arruda Sales;
Juarez Augusto de Carvalho;
Eveline Muller Azevedo;
José Hindo;
Aparecido Kavano dos Santos;
Dra. Karine Casartelli Falkenburg;
Dra. Lázara Sulzer;
Ibrahim Miranda Cortada Filho;
Auzeneide Maria da Silva;
Alice da Silva Moreira;
Maria Auxiliadora Meira;
Ana Cristina Rocha Negrão;
Sônia Assis de Oliveira Souza;
Elisa Guerrieri da Silva;
Hermes dos Santos Mourão;
Rosilange Ferreira Golveia;
Maria llka Guerreiro;
Luiz Seiji Tada;
Carlos Henrique Botura;
Lúcia Daniel dos Santos;
Teobaldo Velasques;
Marcelo Batistela Damasceno;
Elizeu Ferreira D’ Anunciação;
Shirlei Paz Pereira;
Dorisney Lima de Oliveira;
Júlio Cezar Ribeiro;
José Rogério Cotrim de Medeiros;
Élio dos Santos Mourão;
Dr. Marcilio Vargas Peixoto;
Dr. Rodrigo de Mello Scalla;
Solange Aguni;
Fernando Cremonesi Ferreira;
Daltro José Ferreira;
João Pantaleão Filho;
Luiz Gomes Cabral;
Edilsom José da Silva;
Wagner Chilavier Oliveira;
Felipe Laburu;
Francisco Juarez de Souza;
Carine Andréia Previatti Alves;
Gilberto Domingos;
Venâncio Josiel dos Santos;
Irma Foscaches Medina;
Edilson Morais de Araujo;
Maria Silvia Moreira dos Santos;
Luiz Henrique Augusto Costa;
Paulo Ricardo Junqueira;
Luciana de Morais Cândido;
Agner Cristina Maldonado Silva;
Key Fabiano Souza Pereira;
Vânia Meire Moreira;
Celso Massayuki Arakaki;
Sirley Cândida de Almeida Kowalski;
Ednéia Aparecida Santos Lisboa;
Patricia Zanatta Aranha Coneglian;
Luiz Carlos Silva;
José Evaristo de Freitas Pereira;
Lisandra Moreira Martins;
Heraldo Medeiros de Oliveira;
Marcelo Nogueira da Silva;
Ivan Figueiredo Chaves;
Daniel Florentin de Novaes;
José Garcez da Costa;
Laércio Araújo Souza Neto;
Astolfo Lopes Cançado Júnior;
Luiz Eduardo Lopes;
Neusa Maria Faria da Silva;
Luis Henrique de Sousa Rodrigues;
Edgar Martins Veloso;
Fernanda Lanteri de Almeida;
Luísa Mendonça Nunes.

Colaborou Tatyane Gameiro

Meio Ambiente

Especialistas alertam para os problemas que podem ser enfrentados com a extinção das abelhas

Responsáveis pela polinização de grande parte dos alimentos consumidos no mundo, as abelhas são fundamentais para a biodiversidade, a agricultura e o equilíbrio ambiental; especialistas alertam para os riscos da extinção desses insetos

20/05/2026 10h00

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Polinização feita pelas abelhas influencia em 75% dos alimentos produzidos no mundo

Polinização feita pelas abelhas influencia em 75% dos alimentos produzidos no mundo Foto: Alexa Fotos

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Presentes silenciosamente no café da manhã, nas frutas consumidas ao longo do dia, nas plantações agrícolas e até no equilíbrio das florestas, as abelhas exercem um papel muito maior do que a simples produção de mel.

Hoje, data em que é celebrado o Dia Mundial das Abelhas, especialistas reforçam o alerta de que o desaparecimento desses polinizadores pode provocar impactos profundos na biodiversidade, na economia e até na segurança alimentar global.

Embora muitas pessoas associem as abelhas apenas às colmeias e aos produtos derivados, como mel, própolis e cera, a verdadeira importância desses insetos está em uma função vital para a manutenção da vida nos ecossistemas: a polinização.

É graças a esse processo que milhares de espécies vegetais conseguem se reproduzir, gerar frutos e manter a diversidade genética necessária para sobreviver.

Segundo o médico veterinário Mozarth Vieira Junior, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Estácio, as abelhas ocupam uma posição central nos ecossistemas terrestres justamente por realizarem esse trabalho de maneira contínua e eficiente.

“O papel das abelhas vai muito além da produção de mel. Elas são verdadeiras engenheiras invisíveis da biodiversidade”, destaca o médico veterinário.

Durante a busca por néctar, as abelhas transportam pólen de uma flor para outra, permitindo a fecundação das plantas. Esse mecanismo garante não apenas a reprodução vegetal, mas também a formação de frutos, sementes e novas plantas, sustentando cadeias alimentares inteiras.

Na prática, isso significa que alimentos presentes diariamente na mesa da população dependem, direta ou indiretamente, da atuação desses insetos. Frutas, legumes, verduras, oleaginosas, sementes e leguminosas têm sua produtividade ligada à polinização.

“Aproximadamente um terço do suprimento alimentar humano depende da atuação das abelhas”, pontua Mozarth Junior.

IMPACTO INVISÍVEL

O trabalho das abelhas é tão essencial que especialistas consideram os polinizadores uma espécie de “infraestrutura natural” da agricultura, já que são essenciais para 75% de todo o alimento cultivado no mundo.

Sem elas, plantações inteiras podem produzir menos, gerar frutos menores ou até deixar de se reproduzir.

Culturas agrícolas como maçã, café, melancia, abóbora, amêndoas, morango, maracujá e soja estão entre as que dependem da polinização para alcançar bons índices de produtividade.

Em alguns casos, a presença das abelhas pode aumentar significativamente a qualidade dos alimentos, influenciando tamanho, sabor e valor nutricional.

O desaparecimento desses insetos, portanto, não representa apenas uma perda ambiental, mas também econômica. Menos polinização significa menor produção agrícola, o que pode gerar aumento no preço dos alimentos e dificuldades no abastecimento.

Em um cenário global marcado pelas mudanças climáticas e pela insegurança alimentar, a preservação das abelhas passou a ser considerada estratégica por pesquisadores e organismos internacionais.

Além do impacto direto sobre a agricultura, a redução das populações de abelhas afeta plantas silvestres e compromete habitats inteiros.

Muitas espécies vegetais dependem exclusivamente de polinizadores para sobreviver. Quando elas desaparecem, outros organismos que utilizam essas plantas como alimento ou abrigo também sofrem consequências.

Esse efeito em cadeia pode atingir aves, pequenos mamíferos e diversos outros insetos, alterando o equilíbrio ecológico de regiões inteiras.

BIOINDICADORES

A preocupação científica com as abelhas vai além da biodiversidade. Nos últimos anos, esses insetos passaram a ser observados também como importantes indicadores da saúde ambiental.

De acordo com Mozarth Junior, as abelhas funcionam como verdadeiras “sentinelas” do ecossistema, já que são extremamente sensíveis às mudanças ambientais.

“Tudo aquilo que afeta o ecossistema das abelhas também impacta a cadeia alimentar humana. Elas funcionam como sentinelas ambientais”, explica.

Na prática, isso significa que problemas observados nas colmeias podem servir como alertas sobre desequilíbrios maiores, envolvendo poluição, degradação ambiental e contaminação química.

O declínio das populações de abelhas registrado em diferentes partes do mundo vem sendo associado a diversos fatores simultâneos. Entre os principais estão o uso inadequado de pesticidas, a destruição de habitats naturais, o desmatamento, as mudanças climáticas, a poluição do ar e a disseminação de doenças e parasitas.

Pesquisas recentes apontam que esses fatores não atuam isoladamente. Pelo contrário: eles se combinam e potencializam os danos às colmeias.

As mudanças climáticas, por exemplo, alteram ciclos de floração e modificam temperaturas, dificultando o acesso das abelhas aos recursos necessários para sobrevivência. Já os pesticidas podem afetar o sistema nervoso dos insetos, reduzindo sua capacidade de orientação e reprodução.

A urbanização desordenada e a perda de áreas verdes também têm papel importante nesse cenário. Sem flores e vegetação adequada, muitas espécies de polinizadores encontram dificuldade para encontrar alimento e locais seguros para formar colmeias.

SAÚDE INTEGRADA

A situação das abelhas passou a ser observada dentro do conceito de One Health – ou Saúde Única – abordagem que integra saúde humana, animal e ambiental.

O conceito vem ganhando força entre pesquisadores justamente por reconhecer que os problemas ambientais impactam diretamente a qualidade de vida da população.

No caso das abelhas, os fatores que prejudicam as colmeias são os mesmos que afetam o equilíbrio dos ecossistemas e, consequentemente, a produção de alimentos, a qualidade da água, do solo e do ar.

A contaminação ambiental causada pelo uso excessivo de produtos químicos na agricultura, por exemplo, não afeta apenas os polinizadores. Ela também pode atingir rios, animais silvestres e até seres humanos.

Por isso, a preservação das abelhas deixou de ser vista apenas como uma pauta ambiental e passou a ser considerada uma questão de saúde pública e segurança alimentar.

Especialistas alertam que proteger os polinizadores significa proteger a própria capacidade humana de produzir alimentos em larga escala.

PRESERVAÇÃO

Apesar do cenário preocupante, pesquisadores afirmam que ações simples realizadas pela população podem contribuir para a proteção das abelhas.

Uma das principais recomendações é ampliar o cultivo de flores nativas em jardins, quintais, praças e até varandas de apartamentos. Mesmo pequenos espaços urbanos podem servir de abrigo e fonte de alimento para diferentes espécies de polinizadores.

Estudos recentes mostram que até mesmo pequenas áreas floridas já conseguem apoiar populações de insetos importantes para a manutenção da biodiversidade urbana.

Outra medida importante é reduzir o uso indiscriminado de pesticidas e produtos químicos, principalmente em ambientes domésticos e plantações. O manejo mais sustentável da agricultura é apontado como fundamental para reduzir os impactos sobre as colmeias.

A preservação de áreas verdes e matas nativas também aparece entre os principais caminhos para garantir a sobrevivência das abelhas. Isso, porque muitos desses insetos dependem da vegetação natural para construir ninhos e encontrar diversidade alimentar ao longo do ano.

ALERTA

O desaparecimento das abelhas é considerado hoje um dos principais alertas ambientais do planeta. A redução acelerada das populações de polinizadores acende preocupações sobre o futuro da produção agrícola, da biodiversidade e da estabilidade dos ecossistemas.

Embora os impactos ainda possam parecer distantes para parte da população, especialistas ressaltam que a ausência desses insetos teria consequências diretas no cotidiano, desde o aumento no preço dos alimentos até a diminuição da oferta de frutas, verduras e outros produtos agrícolas.

Para Mozarth Vieira Junior, a preservação das abelhas deve ser entendida como uma responsabilidade coletiva.

“As abelhas são infraestrutura ecológica viva. Proteger esses insetos significa proteger a segurança alimentar, a biodiversidade e a estabilidade ambiental”, conclui.

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