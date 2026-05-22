Fim de semana tem de peça teatral a show de k-pop, brechó, literatura e muito mais

Fim de semana tem teatro, brechó, folk e muito mais - Divulgação

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O clássico da dramaturgia brasileira ganha nova leitura neste fim de semana em Campo Grande. Abrindo a agenda cultural, o espetáculo “O Bem-Amado”, do grupo Fulano di Tal, leva ao palco do Teatro Aracy Balabanian uma adaptação irreverente, popular e carregada de sátira política da obra de Dias Gomes.

A montagem mistura humor, carnavalização, exagero cômico e críticas que dialogam diretamente com o cenário político contemporâneo.

Mas a programação cultural da Capital vai muito além do teatro. Entre sexta-feira e domingo, Campo Grande recebe shows de rock e folk intimista, espetáculo inspirado no universo do k-pop, feira gigante de brechós, atrações gratuitas em shoppings, troca de figurinhas, pista de patinação no gelo, adoção de pets e estreias aguardadas no cinema.

TEATRO

Sem patrocínio, editais ou apoio institucional, o grupo Fulano di Tal coloca em circulação uma montagem que aposta diretamente na relação entre artistas e público.

Espetáculo acompanha as tentativas de Odorico Paraguaçu, prefeito da fictícia Sucupira do Sul, de inaugurar um cemitério municipal, sua principal promessa de campanha - Foto: Laryssa Miranda

A sessão única de “O Bem-Amado” acontece no domingo, às 19h, no Teatro Aracy Balabanian.

Livre adaptação da obra de Dias Gomes, o espetáculo acompanha as tentativas de Odorico Paraguaçu, prefeito da fictícia Sucupira do Sul, de cumprir sua principal promessa de campanha: inaugurar um cemitério municipal.

Para isso, ele conta com o apoio das irmãs Cajazeiras – Dorotéa, Dulcinéa e Judicéa –, do secretário Dirceu Borboleta e do fazedor de defuntos Zeca Diabo, enquanto enfrenta a oposição de Neca Pedreira, dono do jornal local.

A proposta do grupo aposta em uma estética popular, marcada pelo deboche, pelo exagero cômico e pela crítica política. Em cena, Douglas Moreira, Edner Gustavo, Luana Vilela e Nicoli Dichoff se dividem entre oito personagens.

A direção e produção são assinadas por Marcelo Leite, com iluminação de Breno Lucas e trilha sonora executada ao vivo pelo multiartista Ewerton Goulart.

Segundo Edner Gustavo, produtor, dramaturgo, diretor e ator do grupo, a montagem também representa uma forma de resistência do teatro independente em Mato Grosso do Sul.

“Estamos apostando na bilheteria como forma de sustentabilidade e valorização do trabalho dos artistas. Sabemos das dificuldades para manter espetáculos em circulação sem apoio ou patrocínio, mas acreditamos que esse movimento também fortalece a formação de público e a relação direta entre teatro e comunidade”, destaca.

Para Marcelo Leite, a atualidade do texto continua sendo um dos grandes motores da obra. “O ‘Bem-Amado’ continua atual justamente por rir de mecanismos de poder que ainda fazem parte da realidade brasileira”, afirma.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), com vendas pelo Sympla.

LITERATURA INFANTIL

O empresário e comunicador Clóvis Matto Grosso, sempre teve o hábito de escrever pensamentos e pequenas histórias, mas viu esses escritos se transformarem quando decidiu reuni-los em seu primeiro livro “O Menino do Canto da Parede”, que será lançado neste sábado, na cafeteria Doce Lembrança, a partir das 16h. O evento é aberto ao público e tem entrada gratuita.

A história transporta o leitor para o final dos anos 1970 e início dos anos 1980, em uma época em que emoções eram silenciadas, diferenças humanas eram vistas como defeitos e questões como o TDAH ainda eram desconhecidas pela sociedade.

O personagem principal é Rafael, um menino inquieto, criativo e sensível, que cresce tentando se encaixar em padrões que não compreendiam sua essência.

Ao longo da narrativa, surgem reflexões profundas sobre identidade, relações familiares, dores emocionais, espiritualidade, aceitação e transformação.

K-POP

Os fãs da cultura pop coreana também terão programação especial neste fim de semana. O espetáculo “As Estrelas Guerreiras do K-Pop – O Show” chega ao Teatro Allan Kardec no domingo, com sessões às 15h e às 17h30min.

Inspirada no universo do filme “Guerreiras do K-Pop”, a produção promete reunir música, dança, figurinos chamativos e coreografias marcantes em uma experiência voltada para fãs do gênero e também para quem gosta de grandes produções visuais.

A proposta é transformar o palco em uma explosão de energia e emoção, trazendo a estética vibrante do pop coreano com a força de três jovens artistas que conduzem o espetáculo.

Com músicas envolventes, apresentações coreografadas e atmosfera colorida, a montagem busca oferecer uma experiência familiar e imersiva para o público sul-mato-grossense.

Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

FOLK

A cena autoral sul-mato-grossense também marca presença na agenda cultural do fim de semana. Idealizado pelo cantor e compositor Jonavo, o projeto Casa Folk realiza sua segunda edição no sábado, no Estúdio Fábrika.

A proposta do evento é criar encontros intimistas em espaços privados e pouco acessíveis ao público, aproximando música, histórias e experiências em um ambiente acolhedor.

Desta vez, o espaço escolhido foi o Estúdio Fábrika, tradicionalmente dedicado à produção musical e que será transformado em palco para um pocket show de Jonavo. O artista promete reunir canções autorais, histórias de estrada e toda a atmosfera folk que marca sua trajetória.

A experiência inclui ainda recepção com caldos e vinhos para aquecer a noite de temperaturas mais baixas na Capital. O ingresso dá direito ao show e aos caldos servidos no local, enquanto o público pode levar a bebida que desejar consumir.

O evento acontece das 19h às 23h, com ingressos vendidos pelo Sympla.

ROCK

Já para quem prefere guitarras e clássicos do rock, o sábado também reserva programação especial no Road House Old Sheep.

O projeto Road House Sessions recebe, pela primeira vez, a banda Naip no palco do Road House Old Sheep - Foto: Divulgação

A banda Naip estreia na casa durante mais uma edição do projeto Road House Sessions, ao lado da banda Prépotentes e da DJ Nathalia Albuquerque.

Com 27 anos de estrada e mais de 400 apresentações realizadas, a Naip é considerada uma das bandas mais tradicionais do rock sul-mato-grossense. O grupo já dividiu palco com nomes como Jota Quest, Nando Reis, O Rappa e Ira!.

O vocalista Carlão destaca a importância do novo espaço para a cena musical local. “É uma alegria enorme fazer nossa estreia no Road House Old Sheep, um espaço que nasce com uma proposta muito verdadeira, valorizando a música ao vivo e prestigiando o rock de Mato Grosso do Sul”, afirma.

A programação começa às 16h e os ingressos também estão disponíveis pelo Sympla.

BRECHÓ

Neste sábado também acontece a 24ª edição do Desapega CG, no Parque Ayrton Senna.

Considerada uma das maiores feiras de brechós de Campo Grande, o evento reúne mais de 80 expositores e cerca de 30 mil itens disponíveis para venda, entre roupas, calçados, acessórios, brinquedos, itens de decoração, livros, plantas e roupas infantis.

O evento acontece das 8h às 16h, com entrada gratuita.

Idealizado por Val Reis, coordenadora do Coletivo de Brechós, o Desapega CG nasceu já em grande escala e se consolidou como espaço de geração de renda e fortalecimento da moda circular em Campo Grande.

“O Desapega CG já começou grande. Desde o início a gente entendeu que Campo Grande estava pronta para uma feira de brechós em grande escala”, afirma Val.

Além dos preços acessíveis, o público encontra peças de grife, itens vintage e promoções populares, como peças a partir de R$ 2 e araras promocionais.

A organização também percebe crescimento constante do público jovem no evento, impulsionado pelo interesse em moda sustentável e consumo consciente.

PARA TODA A FAMÍLIA

O Shopping Bosque dos Ipês inaugura nesta semana a Arena Bosque dos Ipês, espaço gratuito e interativo com atividades ligadas ao futebol.

O público poderá participar de chute ao gol, pebolim, subsoccer e outras atrações voltadas para toda a família. O local também recebe a Grande Troca de Figurinhas, com mais de mil cromos disponíveis para colecionadores.

Outra novidade é a estreia da Pista de Patinação Iceland, montada na praça central do shopping e disponível até 31 de agosto. A atração conta com carrinhos especiais para crianças de 2 anos a 4 anos e pista liberada para maiores de 5 anos.

No sábado, das 16h às 20h, o shopping também realiza uma ação de adoção de pets em parceria com o Projeto Vida Animais e a Superintendência de Bem-Estar Animal.

Outra opção para o fim de semana está no Shopping Campo Grande, que recebe a exposição “Nossos Gigantes”, realizada em parceria com o Instituto de Conservação de Animais Silvestres (Icas).

A mostra acontece entre os dias 22 e 26 deste mês e apresenta informações sobre espécies ameaçadas de extinção, como o tatu-canastra e o tamanduá-bandeira, por meio de painéis educativos, experiências interativas e atividades voltadas para crianças e adultos.

O shopping também recebe o Arena Park, espaço com brinquedos infláveis, escaladas, obstáculos, piscinas de bolinhas e atrações para crianças de até 13 anos.

Além disso, o local promove ações de troca de figurinhas da Copa do Mundo.