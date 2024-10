'Deadpool & Wolverine' ganha data de estreia no streaming

Correio B

Evento conta com o 1° Leilão de Touros de Rodeio da história do Brasil e trará shows gratuitos com grandes nomes musicais

Para quem estava ansioso, já pode comemorar, a partir de amanhã (31), o rodeio no Parque de Exposições Laucídio Coelho está de volta! A responsável será a Expogenética Nelore-MS que começa nesta quarta-feira (30) e vai até o dia 10 de novembro. A feira também realizará o 1° Leilão de Touros de Rodeio da história do Brasil.

Entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, a Professional Bull Riders (PBR), irá realizar uma etapa Master do campeonato mundial, o ganhador garante uma vaga para a grande final em Las Vegas. Já no dia 03 deve acontecer o 1° Leilão de Touros de Rodeio da história do Brasil, onde dois touros campeões mundiais da PBR serão comercializados.

Vale lembrar que a PBR é a maior organização mundial de montaria em touros, presente em vários países, incluindo o Brasil, Estados Unidos, Canadá, México e Austrália.

Durante a feira também serão apresentados o melhoramento genético da raça nelore para embaixadas dos países que possuem relação comercial com o Brasil e principalmente com Mato Grosso do Sul, o que deve contribuir para que essa genética seja democratizada, valorizando o trabalho sério e competente do produtor da raça nelore de MS,

Estão confirmados 10 leilões, palestras técnicas, provas equestres, shopping de animais ao vivo, palestras de melhoramento e evoluções na reprodução e conceito de nutrição.

Já em relação à programação para a família, o evento terá parque de diversões, área comercial e praça de alimentação. A feira ainda contará com stands musicais, especialmente para quem optar por um entretenimento a mais dentro da Expogenética, com shows regionais e nacionais, como “No Fio do Bigode” nos dias 31, 01, 02 e 08 de novembro, e o “Curral 67”, no dia 09 de novembro.

O destaque vai para os grandes nomes musicais, no sábado (31) a dupla Jads e Jadson garantirá a presença com grandes sucessos como "Planos Impossíveis", "Jeito Carinhoso" e "Noites Fracassadas", a entrada será franca para àqueles que optarem pelo setor 'arena' ou 'arquibancada'.

No dia 08, o "Cabaré" está de volta, desta vez com Bruno & Marrone e Leonardo, o repertório recheado de sucessos farão parte do show, além de músicas escolhidas exclusivamente para essa parceria.

“Telefone mudo”, “Boate azul”, “Garçom”, “Dama de vermelho”, “Amor de primavera”, “Amargurado”, “Andorinhas”, “Eu não sou cachorro não”, são os nomes de algumas músicas que prometem animar a galera.

Confira a agenda completa de shows:

31/10 – Jads & Jadson – Entrada franca para arquibancada e arena

– Jads & Jadson – 01/11 – Dj Jiraya Uai – Entrada franca para arquibancada e arena

– Dj Jiraya Uai – 02/11 – Felipe & Rodrigo – Entrada franca para arquibancada e arena

– Felipe & Rodrigo – 08/11 – Cabaré com Bruno & Marrone e Leonardo – Ingressos a venda no site

Ingressos e outras informações podem ser conferidos aqui.

Atenção para os dias e horários dos leilões:

31/10 (quinta-feira) 19:00 horas

Leilão: 2º Leilão Corte Nelore MS

Promotor: Nelore MS

01/11 (Sexta-feira) às 19:00 horas

Leilão: 1º Leilão EXPO Genética MS Quarto de Milha – Paint Horse

Promotor: 67 Leilões

02/11 (Sábado) às 12:00 horas

Leilão: Leilão IPB e convidados

Promotor: Noninho

03/11 (domingo)

Leilão: 1° Leilão Estrela PBR

04/11 (Segunda-feira) às 19:00 horas

Leilão: Leilão São Geraldo

Promotor: Geraldo Magela

05/11 (Terça-feira) às 19:00 horas

Leilão: Leilão Trio MS

Promotor: Nelore Cachoeirão e Genética Aditiva

06/11 (quarta-feira)

Leilão: Leilão Matinha

Promotor: Nelore Matinha

07/11 (Quinta-feira) às 19:00 horas

Leilão: Leilão Nelore di Gênio

Promotor: Do Gênio

08/11 (Sexta-feira) 19:00 horas

Leilão: Corte especial – Capitaliza Leilões

09/11 (Sábado) às 12:00 horas

Leilão: Jacarezinho e Parceiros

Promotor: Jacarezinho

