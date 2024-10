Cinco filmes para assistir com as crianças

Veja dicas de filmes infanto-juvenis para ver com as crianças - Divulgação

No mundo do entretenimento, encontrar opções de filmes que agradem tanto crianças quanto adultos pode ser um desafio. Enquanto as animações costumam dominar as telonas, existem diversas produções com classificação indicativa livre que oferecem diversão para toda a família.

O Correio do Estado reuniu cinco dicas de filmes que não são de animação, mas que trazem mensagens valiosas sobre amizade, coragem e imaginação.

Desde clássicos atemporais até aventuras modernas, essas sugestões prometem garantir momentos divertidos em família em uma noite de cinema perfeita.

Todos estão disponíveis em streamings.

Cinco filmes para assistir em família:

A fantástica fábrica de chocolates

A Fantástica Fábrica de Chocolate gira em torno de Charlie Bucket, um garoto pobre que vive com sua família em uma pequena casa. Ele sonha em visitar a misteriosa fábrica de chocolate de Willy Wonka, um excêntrico chocolatier.

Quando Wonka anuncia um concurso em que cinco bilhetes dourados são escondidos em barras de chocolate, Charlie fica determinado a encontrar um deles. Para sua alegria, ele consegue um bilhete e é convidado a visitar a fábrica, junto com as outras crianças sortudas: Veruca Salt, Augustus Gloop, Violet Beauregarde e Mike Teavee.

Dentro da fábrica, eles descobrem um mundo mágico repleto de doces incríveis e invenções surpreendentes. No entanto, as falhas de cada criança levam a consequências cômicas e inesperadas. A

o longo da visita, Charlie aprende sobre valores como humildade e bondade, enquanto Willy Wonka enfrenta seus próprios desafios pessoais.

O filme tem três versões, sendo a clássica de 1971, a versão de Tim Burton de 2005 e o musical Wonka de 2023.

Onde assistir: Max

Matilda

Matilda é uma adaptação da obra de Roald Dahl que conta a história de Matilda Wormwood, uma garotinha brilhante e talentosa, mas que vive em uma família que não a compreende e a trata com negligência.

Enquanto seus pais, sempre absortos em suas próprias vidas, a ignoram, Matilda descobre o amor pelos livros e se torna uma leitora voraz.

Após uma série de estranhos eventos ocorridos em casa, quando Matilda descobre que possui poderes mágicos, seu pai resolve enviá-la à escola. O local é controlado com mão de ferro pela diretora Agatha Trunchbull, o que faz com que Matilda apenas se sinta bem ao lado da professora Honey, que tenta ajudá-la o máximo possível.

Com sua inteligência e habilidades telecinéticas, Matilda decide enfrentar os desafios que surgem, usando sua criatividade e coragem para proteger seus amigos e transformar sua própria vida.

Onde assistir: Netflix, Prime Vídeo, Max

Uma noite no museu

A trilogia Uma Noite no Museu traz uma mistura de aventura, comédia e história, centrada em Larry Daley, um guarda noturno que descobre que as exposições do Museu de História Natural ganham vida durante a noite. No primeiro filme, Larry enfrenta desafios cômicos e emocionantes enquanto tenta proteger as relíquias e manter a ordem no museu.

Nas sequências, Uma Noite no Museu 2 e Uma Noite no Museu: O Segredo da Tumba, a trama se expande com novos personagens e locais.

Com um elenco de peso, incluindo Ben Stiller, Robin Williams, Rami Malek e Owen Wilson, a trilogia não só entretém, mas também oferece lições sobre amizade, coragem e a importância da história. Cada filme é uma celebração da imaginação e da diversão, fazendo com que tanto crianças quanto adultos se apaixonem por essas aventuras noturnas.

Onde assistir: Disney+

As crônicas de Nárnia

Lúcia, Susana, Edmundo e Pedro são quatro irmãos que vivem na Inglaterra, em plena 2ª Guerra Mundial. Eles vivem na propriedade rural de um professor misterioso, onde costumam brincar de esconde-esconde.

Em uma de suas brincadeiras eles descobrem um guarda-roupa mágico, que leva quem o atravessa ao mundo mágico de Nárnia.

Este novo mundo é habitado por seres estranhos, como centauros e gigantes, que já foi pacífico mas hoje vive sob a maldição da Feiticeira Branca, Jadis, que fez com que o local sempre estivesse em um pesado inverno.

Sob a orientação do leão Aslam, que governa Nárnia, as crianças decidem ajudar na luta para libertar este mundo do domínio de Jadis.

Onde assistir: Disney+

Turma da Mônica: Laços

Turma da Mônica: Laços é um filme baseado na famosa série de quadrinhos de Mauricio de Sousa. A história gira em torno de Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali, quatro amigos inseparáveis que vivem diversas aventuras na infância.

Quando o cachorro de estimação de Cebolinha, o Floquinho, desaparece, ele se junta aos amigos para a emocionante missão de encontrá-lo. Ao longo da busca, o grupo enfrenta desafios e obstáculos que testam sua amizade e coragem.

Eles exploram a vizinhança e se deparam com personagens icônicos dos quadrinhos, enquanto lidam com o que significa ter laços de amizade verdadeiros.

O filme é uma celebração da infância, da lealdade e do valor da amizade, trazendo à vida os queridos personagens de forma divertida e emocionante, encantando tanto crianças quanto adultos.

Onde assistir: Globoplay