Depilação a laser em pele negra: o que você precisa saber antes de começar

CULINÁRIA

Sucos naturais surgem como aliados práticos, acessíveis e eficientes para reforçar as defesas do organismo e aumentar a imunidade durante o outono

A vitamina C, presente na laranja, possui ação antioxidante; já o gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas Freepik

No outono, as temperaturas começam a cair gradualmente, os dias ficam mais secos e o corpo sente os primeiros sinais da mudança de estação. É também nesse período que aumentam os casos de gripes, resfriados e crises alérgicas, o que acende um alerta para a importância de fortalecer o sistema imunológico.

Nesse cenário, a alimentação ganha protagonismo – e os sucos naturais surgem como aliados práticos, acessíveis e eficientes para reforçar as defesas do organismo.

Ricos em vitaminas, minerais e compostos antioxidantes, os sucos feitos com frutas, verduras, legumes e especiarias ajudam a suprir as necessidades nutricionais do corpo de forma rápida, especialmente em uma rotina corrida.

Eles representam uma estratégia simples de cuidado com a saúde, sobretudo durante o outono, quando o organismo precisa se adaptar às mudanças climáticas.

A transição entre o verão e o inverno traz impactos diretos ao corpo humano. A queda na umidade do ar pode ressecar as vias respiratórias, facilitando a entrada de vírus e bactérias. Além disso, a diminuição da exposição solar pode afetar os níveis de vitamina D, nutriente essencial para a imunidade.

Outro fator importante é a mudança de hábitos. Com o clima mais ameno, muitas pessoas reduzem a ingestão de líquidos, o que pode comprometer a hidratação e, consequentemente, o funcionamento adequado do organismo.

Nesse contexto, os sucos naturais também ajudam a manter o corpo hidratado, ao mesmo tempo em que fornecem nutrientes essenciais.

Nutrientes

Alguns componentes são fundamentais quando o objetivo é fortalecer o sistema imunológico. A vitamina C, por exemplo, é uma das mais conhecidas por sua ação antioxidante e por auxiliar na defesa do organismo contra infecções. Ela está presente em frutas como laranja, limão, acerola e morango.

Já a vitamina A, encontrada em alimentos como cenoura e folhas verde-escuras, contribui para a integridade das mucosas – primeira barreira do corpo contra agentes infecciosos. O zinco, presente em sementes e alguns vegetais, também desempenha papel importante na resposta imunológica.

Além disso, ingredientes como gengibre, cúrcuma e mel possuem propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas, e são frequentemente utilizados em receitas voltadas para a imunidade.

Dicas

Para garantir que os sucos ofereçam o máximo de benefícios, alguns cuidados são importantes. O ideal é consumi-los logo após o preparo, já que muitas vitaminas se degradam com o tempo e a exposição ao ar.

Sempre que possível, evite coar as bebidas, preservando as fibras dos alimentos, que são importantes para a saúde intestinal.

Também é recomendável dar preferência a ingredientes frescos e da estação, que costumam ter maior valor nutricional e melhor sabor. E, apesar dos benefícios, os sucos não devem substituir refeições principais, mas sim, complementar uma alimentação equilibrada.

A seguir, algumas sugestões de sucos simples e nutritivos para incluir na rotina durante a estação:

Suco cítrico com gengibre

A vitamina C, presente na laranja, possui ação antioxidante; já o gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas - Foto: Freepik

Ingredientes:

2 laranjas;

Suco de 1 limão;

1 colher (chá) de gengibre ralado;

200 ml de água;

Mel a gosto.

Modo de Preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e consuma imediatamente.

> Rico em vitamina C, esse suco ajuda a fortalecer o sistema imunológico e pode ser consumido logo pela manhã.

Suco antioxidante de frutas vermelhas

Suco antioxidante de frutas vermelhas - Foto: Freepik

Ingredientes:

1 xícara de morangos;

1/2 xícara de uvas;

200 ml de água de coco.

Modo de Preparo:

Bata tudo no liquidificador e consuma na hora.

> As frutas vermelhas são ricas em antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres e reduzir inflamações no organismo.

Suco verde funcional

Suco verde funcional - Foto: Freepik

Ingredientes:

1 folha de couve;

1 maçã;

Suco de 1 limão;

1 pedaço pequeno de gengibre;

200 ml de água.

Modo de Preparo:

Bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea.

Se preferir, coe antes de beber.

> Essa combinação reúne antioxidantes e fibras que auxiliam na saúde intestinal, diretamente ligada à imunidade.

Suco de cenoura com laranja

Suco de cenoura com laranja - Foto: Freepik

Ingredientes:

2 cenouras médias;

2 laranjas;

100 ml de água.

Modo de Preparo:

Bata os ingredientes e sirva fresco.

> A cenoura é rica em betacaroteno, que contribui para a saúde das mucosas, enquanto a laranja reforça a ingestão de vitamina C.

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