Quando a roupa fala antes de você: por que os dress code ainda importa

Capa da semana - Especial 5 anos Correio B+

Gravar "Rio de Sangue" exigiu muita entrega e disponibilidade. Gosto de mergulhar nas personagens, entender o que as move, os conflitos que carregam e o universo em que vivem"

Giovanna Antonelli vive um momento de intensa produção e expansão em sua trajetória artística e empresarial. A atriz acaba de lançar o filme Rio de Sangue, reafirmando sua presença marcante no cinema nacional, e também idealizou, realizou e apresentou o evento “Elas”, um encontro potente voltado ao protagonismo feminino, onde compartilhou reflexões sobre carreira, propósito e transformação. Em paralelo, se prepara para iniciar as gravações da segunda temporada da série Tremembé e também para o novo longa-metragem Garotas, ampliando ainda mais sua atuação em diferentes plataformas.

Com uma carreira sólida e multifacetada, Giovanna transita com naturalidade entre televisão, cinema e streaming, sempre construindo personagens que dialogam com o público e deixam marcas na cultura popular. Um exemplo recente é Beleza Fatal, projeto que reforça sua versatilidade e capacidade de se reinventar em narrativas contemporâneas, mantendo-se relevante e em constante evolução.

Para além das telas, Giovanna Antonelli também consolida, cada vez mais, sua atuação como mentora e empreendedora. Rodando o Brasil e também o exterior, ela lidera encontros e mentorias voltadas ao fortalecimento feminino, compartilhando aprendizados acumulados ao longo de décadas de sucesso.



Sua fala potente e inspiradora ecoa especialmente entre mulheres que se reconhecem em sua trajetória e nas personagens que interpretou ao longo dos anos — mulheres fortes, complexas e à frente de seu tempo. Assim, Giovanna segue ampliando seu legado, conectando arte, negócios e impacto social em uma carreira que continua em plena ascensão.



A atriz Giovanna Antonelli celebra com o Correio B+ seus 5 anos em entrevista exclusiva ao Caderno falando sobre inúmeros trabalhos no ar, em produção e também estreias, além de beleza família e uma mesnagem especial para o B+.

A atriz Giovanna Antonelli é a Capa exclusiva de aniversário de 5 anos do Correio B+ - Foto: Vinícius Mochizuki - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Você está vivendo uma fase muito intensa, com novos trabalhos no cinema, projetos no audiovisual e também se dedicando ao empreendedorismo. Como tem sido conciliar tantos lados diferentes da sua carreira?

GA - Eu nunca enxerguei essas áreas como coisas separadas. No fundo, tudo nasce do mesmo lugar. Eu gosto de criar, construir, contar histórias e tirar ideias do papel. A atuação foi o primeiro lugar onde vivi isso. Depois os negócios, as plataformas digitais online, as palestras, o mundo digital e o evento Elas - que lançamos em março desse ano, para 4 mil mulheres.

Cada um tem uma linguagem diferente, e todos conversam com a mesma vontade de aprender e de estar em movimento. Dá trabalho, mas sempre fui movida pela curiosidade e não pelo conforto. E isso que me mantém apaixonada pelo que faço.

CE - Sobre “Rio de Sangue”, nos conte um pouco sobre a preparação para a personagem. E o que pontuaria como o melhor e o mais desafiador deste trabalho?

GA - Exigiu muita entrega e disponibilidade. Gosto de mergulhar nas personagens, entender o que as move, os conflitos que carregam e o universo em que vivem.

Mas nessa personagem , o que me interessou foi ela não lutar por heroísmo. Ela luta porque não consegue desistir. É uma mulher atravessada pelo medo, pela dor e pelo amor de mãe. Sustentar emocionalmente alguém que passa boa parte da história no limite foi desafiador. E, como atriz, são esses lugares que me provocam.

CE - Como está a expectativa para entrar no universo de “Tremembé”, uma série que já conquistou o público?

GA - Uma delicia. Quando um projeto já estabelece uma conexão com o público, existe uma responsabilidade, mas também uma motivação especial. E a possibilidade de contar histórias complexas me fez aceitar. Não me aproximo de uma personagem pra julgar nem pra defender. E a força da série tá em provocar reflexão sem simplificar a realidade.

CE - “O Clone” segue sendo um fenômeno até hoje, inclusive fora do Brasil. Como é perceber que a Jade continua tão viva no imaginário do público depois de tantos anos?

GA - Emocionante. A Jade se tornou muito maior do que eu poderia imaginar quando comecei esse trabalho. Ela atravessou gerações, fronteiras e culturas de uma forma muito bonita. Curioso encontrar hoje mães e filhas que assistiram à novela em momentos diferentes da vida e que criaram uma conexão com a personagem.

Isso é a força da dramaturgia brasileira e de histórias que continuam encontrando novos públicos muito tempo depois de terem sido contadas.

A atriz Giovanna Antonelli é a Capa exclusiva de aniversário de 5 anos do Correio B+ - Foto: Vinícius Mochizuki - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Depois de tantos trabalhos marcantes, o que ainda desperta seu interesse em um novo personagem? Existe algum papel que você ainda sonha em fazer?

GA - O que me move é o desafio. Eu gosto quando uma personagem me dá trabalho. Rsrs. Quando leio uma história e percebo que ela pode me levar prum lugar onde não estive como atriz. Quero explorar outros universos e ser surpreendida com grandes histórias pra contar.

CE - Como está sendo acompanhar a estreia do Pietro como ator nas novelas?

GA - É bonito ver um filho encontrando algo que ama. E respeito o espaço dele, porque essa é uma caminhada que pertence a ele. Importante que ele faça seu próprio percurso, com acertos e erros que fazem parte de qualquer profissão. Tenho muito orgulho da dedicação, da seriedade e do comprometimento dele, porque essa carreira exige isso. E desejo que ele construa sua trajetória com responsabilidade e paixão sempre.

CE - O empreendedorismo ganhou um espaço importante na sua vida nos últimos anos. O que mais te realiza nesse lado empresária?

GA - Ver uma ideia ganhar vida. Pensar, testar, errar, ajustar e acompanhar o que estava na imaginação se tornando realidade. Por isso digo que atuação e empreendedorismo conversem tanto. Nos dois casos crio o que antes não existia. E isso é desafiador.

CE - Com uma rotina tão intensa, como você faz para equilibrar a vida profissional e pessoal? O que faz para cuidar da mente e do corpo?

GA - Ja que equilíbrio não é perfeição, não me cobro. O que é positivo. Tem períodos em que o trabalho exige mais, outros em que a família ocupa mais espaço. O que quero é estar presente em cada momento. Me recarrego na natureza, e no tempo que passo com família e amigos.

Giovanna em cena - Rio de Sangue - Divulgação

CE - Nos momentos em que não está trabalhando, como gosta de passar o tempo? Quais são os passeios preferidos da família?

GA - Amo estar com meus filhos. Fazendo qualquer coisa! Um café da manhã juntos com conversa boa, amo viagens cheias de aventuras e novas descobertas! O que vale nessa vida é criar memórias.

CE - Para fechar, queria que você deixasse uma mensagem pelos 5 anos da B+ e pelos 72 anos do Correio do Estado, celebrando essa parceria e essa trajetória tão importante.

GA - Quero parabenizar a B+ e o Correio do Estado pela trajetória e compromisso com a informação. Num momento em que tudo acontece tão rápido, construir relevância e manter a confiança do público é admirável. Desejo mais sucesso. Que essa parceria continue levando informação, e conexão para cada vez mais pessoas.