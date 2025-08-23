Destaque B+: Do RN para o mundo: designers-empresários reinventam design brasileiro

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Do RN para o mundo: designers-empresários reinventam design brasileiro

Estúdio Mula Preta transformaram uma ideia provocativa em uma das marcas mais sólidas, premiadas e desejadas do mobiliário autoral brasileiro.

Flavia Viana

Flavia Viana

23/08/2025 - 17h00
Eles nasceram no Nordeste, mas o mundo é o limite. À frente do Estúdio Mula Preta, os potiguares André Gurgel, 37, e Felipe Bezerra, 55, transformaram uma ideia provocativa em uma das marcas mais sólidas, premiadas e desejadas do mobiliário autoral brasileiro, sem jamais perder o bom humor, o sotaque e a visão afiada para os negócios.

Fundado em Natal, em 2012, o estúdio começou com uma proposta que chamou atenção de cara: peças com nomes irreverentes, estética ousada e muita originalidade. Mas o que parecia uma brincadeira de design logo se revelou um projeto ambicioso, estratégico e à prova do tempo. De lá para cá, o Mula Preta abriu lojas em São Paulo e no Rio Grande do Norte, conta mais de 30 pontos de venda no Brasil e é presença em eventos internacionais e prêmios como o iF Design Award (Alemanha), o Good Design Award (EUA) e o A’ Design Award (Itália).

Entre uma provocação e outra, o estúdio foi afinando sua linguagem e abrindo espaço para uma linha autoral contemporânea e, ao mesmo tempo, versátil, que hoje transita com facilidade entre projetos minimalistas e produções maximalistas de interiores. O que não mudou? A assinatura cheia de personalidade e o rigor técnico das peças.

Por trás desse sucesso, está a combinação rara entre sensibilidade criativa e mentalidade empresarial. André Gurgel é designer de produto, mas também cofundador da startup de tecnologia Synco, voltada para soluções em IoT. Já Felipe Bezerra é designer de produto e arquiteto com décadas de atuação e sócio do EMA Arquitetura. Juntos, eles conduzem o estúdio com olhar cirúrgico para branding, diferenciação e construção de valor.

“O Mula Preta é um estúdio que virou negócio, uma estética com identidade própria que se tornou uma marca com valor de mercado e que hoje inspira uma nova geração de empresários criativos brasileiros”, define Felipe. Já André vai além: “Design, pra gente, não é só forma. É posicionamento, narrativa e relevância no tempo. O desafio sempre foi unir criação com estratégia, estética com gestão.”

Com uma loja na capital paulista — que completa cinco anos em 2025 —, o Mula Preta intensificou o contato direto com o consumidor final e o público especificador. O espaço virou não só vitrine para as peças da marca, mas ponto de encontro entre design, moda, arte e cultura. Em 2024, a loja foi palco de lançamentos e desfiles de marcas como Carolina Herrera e Mondepars. Tudo com aquele tempero nordestino que virou marca registrada dos sócios.

Hoje, o estúdio se prepara para um novo salto: expansão internacional, novas collabs e coleções que reforcem sua vocação para o atemporal com alma brasileira. E, claro, mantendo o espírito livre e criativo que fez o Mula Preta conquistar o Brasil e mirar no mundo.
 

Destaque B+: Do RN para o mundo: designers-empresários reinventam design brasileiro  - Divulgação

Confira a entrevista:

CE - Como nasceu o Estúdio Mula Preta?
MP - O Mula Preta nasceu em 2012, em Natal (RN), da minha parceria com o arquiteto e designer Felipe Bezerra. O Felipe já tinha uma trajetória sólida e premiada em projetos autorais, e eu vinha do design de produto e tecnologia. Juntos, decidimos criar um estúdio que unisse estética ousada, identidade cultural e visão estratégica de negócios. A ideia era simples, mas ambiciosa: reposicionar o design brasileiro no mapa global, sem perder a essência da nossa cultura regional.

CE - De onde veio o nome “Mula Preta”?
MP - O nome veio da canção “Mula Preta”, de Luiz Gonzaga, e escolhemos justamente por causa do impacto que ele causa. É provocativo, memorável e traduz a força cultural do Nordeste. Sempre digo que, numa lista de designers, ele salta aos olhos: desperta curiosidade e convida à pesquisa. Desde o início, nossa proposta foi criar peças que combinassem ousadia, sofisticação e humor, explorando tanto a produção artesanal quanto processos industriais. O nome é, na verdade, a nossa primeira provocação.

CE - Qual foi o tamanho do investimento inicial?
MP - O maior investimento não foi financeiro, e sim criativo: tempo, dedicação e ousadia para desenvolver um portfólio que se destacasse. Nossa estratégia sempre foi crescer de forma consistente, sem abrir mão da essência autoral.

CE - Em algum momento bateu o medo de a ideia não dar certo?
MP - Medo não. O que tínhamos era consciência dos riscos e clareza de que o mercado não perdoa repetição ou falta de posicionamento. O desafio era transformar um conceito provocativo em um negócio sólido. Nunca trabalhamos pensando “e se não der certo?”, mas sim “o que podemos fazer para dar certo?”.

CE - Qual a importância de trazer a essência do Nordeste para o design brasileiro?
MP - O que nos move é representar um Nordeste globalizado, contemporâneo e sofisticado. Não seguimos o clichê estético do mercado. Nossa regionalidade está no humor, na alegria, na leveza e na ousadia. A nossa flagship em São Paulo, por exemplo, poderia estar em qualquer capital do mundo, mas carrega no DNA essa energia nordestina, traduzida em experiências e não apenas em materiais ou formas.

CE - Como foi criar um cenário sofisticado sem abrir mão das raízes nordestinas?
MP - Foi um exercício de tradução cultural. Nossa sofisticação vem da forma como reinterpretamos símbolos, gestos e emoções das nossas origens, sem literalidade. É uma curadoria de elementos intangíveis — humor, acolhimento, ritmo e cor — filtrados por um olhar global.

CE - Ainda existe preconceito com essa estética?
MP - Menos do que há dez anos, mas ainda existe. Muitas vezes, o design com características regionais precisa provar que pode estar nas mesmas mesas de negociação que marcas europeias de luxo. Por isso, nossa estratégia sempre foi não pedir licença, mas chegar com consistência e qualidade técnica impecável.

CE - As coleções Xaxado e Celeiro trazem referências diretas à cultura nordestina. Como é para você ver essa estética ganhando força, não só nas peças do estúdio, mas também no cenário do design e da arte contemporânea?
MP - É emocionante. Ver o Nordeste ganhar espaço, não como tendência passageira, mas como expressão legítima de cultura, nos enche de orgulho. Quando criamos peças como o banco Xaxado ou a mesa Celeiro, sabíamos que estávamos fazendo mais do que design. Estávamos contando histórias, projetando memória e identidade para o futuro.

CE - Quais são os principais desafios para entrar e se manter no mercado de luxo, normalmente tão exclusivo?
MP - O maior desafio é conquistar credibilidade e consistência. No mercado de luxo, não basta ter um produto bonito — é preciso ter história, qualidade e entrega impecáveis. Além disso, o luxo é um jogo de relações: é fundamental construir uma rede sólida de parceiros e clientes para se manter relevante.

CE - Como foi receber Mondepars e Carolina Herrera no estúdio?
MP - Foi natural e, ao mesmo tempo, simbólico. O Mula Preta sempre buscou integrar moda, arte e design, então receber marcas como Carolina Herrera e Mondepars na nossa loja em São Paulo foi a confirmação de que esse cruzamento é autêntico. Mais do que eventos, foram encontros entre universos criativos que falam a mesma língua.

Destaque B+: Do RN para o mundo: designers-empresários reinventam design brasileiro - Divulgação

 

PARCERIA

Luan Santana terá show transmitido pelo "amigo" Cristiano Ronaldo

Apresentação será neste sábado (23), às 15h30 (de MS), e faz parte da celebração de um ano do canal do astro do futebol no YouTube

23/08/2025 11h15

Cristiano Ronaldo e Luan Santana juntos após apresentação particular do cantor na casa do astro português, em dezembro de 2023

Cristiano Ronaldo e Luan Santana juntos após apresentação particular do cantor na casa do astro português, em dezembro de 2023 Foto: Reprodução/Instagram

Em mais um dos feitos para a carreira do cantor campo-grandense Luan Santana, o astro da música sertaneja terá um show transmitido por Cristiano Ronaldo, que pretende comemorar um ano de seu canal no YouTube neste sábado (23), às 15h30 (de MS).

O anúncio da parceria veio por meio das redes sociais do craque português, com um vídeo trend que vai descrevendo o cantor aos poucos. Veja:

Na legenda da publicação, Cristiano Ronaldo agradece aos seguidores - 662 milhões no Instagram e 76,5 milhões no YouTube - e coloca Luan Santana como um “amigo”.

“Um ano de UR Cristiano (nome do canal)! Obrigado a todos por fazerem parte dessa jornada! Vamos comemorar juntos com um show especial do meu amigo @luansantana, em breve!”, diz o atacante.

Na última quinta-feira (21), Luan começou sua turnê "Luan Ao Vivo na Lua" em Portugal e vai até amanhã, domingo (24). Segundo informações, os quatro shows esgotaram, o que indica um público somado de, aproximadamente, 80 mil pessoas.

A apresentação deste sábado que será transmitida pelo canal de Cristiano Ronaldo será na Meo Arena, o maior espaço de eventos de Lisboa.

Não é novidade

No dia 31 de dezembro de 2023, Cristiano Ronaldo organizou um “festão” para comemorar o aniversário de 69 anos de sua mãe, Dolores Aveiro. Realizado na Ilha da Madeira, terra natal do craque português, o evento contou com uma presença brasileira: o cantor Luan Santana.

Vários vídeos capturaram momentos do “show particular”, principalmente postados pelas irmãs do jogador e do cantor, Kátia Aveiro e Bruna Santana, respectivamente. No final do evento, como forma de agradecimento, Cristiano Ronaldo presenteou o campo-grandense com um relógio Rolex, avaliado em R$ 500 mil.

Importante ressaltar que, em 2022, Luan Santana foi o artista mais ouvido em Portugal, superando nomes mais conhecidos mundialmente.

GASTRONOMIA

Descubra receitas saborosas e nutritivas com proteínas vegetais

Do hambúrguer de feijão-preto ao omelete de grão-de-bico com espinafre e tomate seco, descubra receitas saborosas e nutritivas que quebram o mito de que proteína de verdade só vem da carne

23/08/2025 10h00

Hambúrguer de feijão-preto e aveia com maionese de abacate é uma opção veggie nutritiva e deliciosa

Hambúrguer de feijão-preto e aveia com maionese de abacate é uma opção veggie nutritiva e deliciosa Foto/ Reprodução

Durante muito tempo, a pergunta que sempre rondou a mente de quem anunciava a transição para uma dieta vegetariana era: “E as proteínas?” Um mito teimoso e ultrapassado, que felizmente vem sendo desconstruído pela ciência nutricional e pela criatividade da culinária contemporânea.

A proteína, longe de ser um privilégio do reino animal, é abundante, diversa e saborosa no mundo vegetal. Grãos, sementes, legumes e folhas são muito mais do que acompanhamentos, são a base robusta de uma alimentação completa, saudável e profundamente saborosa.

A história da proteína vegetal é a própria história da humanidade. Civilizações milenares, como as da Índia e da Etiópia, construíram sua força nutricional em torno de lentilhas, grão-de-bico e ervilhas.

No Brasil, temos uma herança riquíssima e, às vezes, negligenciada. O feijão-preto, o feijão-carioca, a lentilha e o grão-de-bico sempre estiveram presentes em nossas panelas, mas agora assumem o papel de protagonistas.

Além deles, uma nova geração de ingredientes ganha espaço: a quinoa, um pseudocereal originário dos Andes com todos os aminoácidos essenciais; a chia e a linhaça, sementes poderosas; e o tofu e o tempeh, derivados extremamente versáteis da soja.

A combinação inteligente de diferentes fontes vegetais ao longo do dia garante a ingestão de todos os aminoácidos necessários para o organismo. Um prato que une arroz e feijão, por exemplo, é uma combinação proteica clássica e completa.

A culinária vegetariana deixou para trás a era do “hambúrguer de soja sem graça” e entrou em uma era dourada de sabores, texturas e técnicas. É uma cozinha que celebra a sazonalidade dos alimentos, respeita o meio ambiente e oferece uma explosão de cores e nutrientes no prato.

Apresentamos três receitas que são um verdadeiro tributo à força do reino vegetal. Pratos sofisticados, cheios de personalidade e, acima de tudo, ricos em proteínas para energizar o seu dia.

Omelete de grão-de-bico com espinafre e tomate seco

Hambúrguer de feijão-preto e aveia com maionese de abacate é uma opção veggie nutritiva e deliciosa

Ingredientes

Para a massa:

> 1 xícara de farinha de grão-de-bico;
> 1 xícara (chá) de água;
> 1 colher (sopa) de azeite de oliva;
> ½ colher (chá) de sal; 
> ¼ colher (chá) de cúrcuma em pó (para cor);
> 1 colher (chá) de fermento em pó (opcional, para deixar mais fofo);
> Pimenta-do-reino preta a gosto.

Para o recheio:

> 1 xícara (chá) de espinafre fresco lavado e picado;
> 2 colheres (sopa) de tomate seco picado;
> ¼ de cebola roxa picada;
> 1 dente de alho picado; 
> Azeite para refogar;
> Sal e pimenta a gosto;
> Levedura nutricional (opcional, para um sabor mais “queijoso”).

Modo de preparo

Em uma tigela, misture bem a farinha de grão-de-bico, a água, o azeite, o sal, a cúrcuma e o fermento em pó (se for usar). Deixe a massa descansar por 5 a 10 minutos.

Em uma frigideira pequena, aqueça um fio de azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem transparentes. Adicione o espinafre e o tomate seco, refogando rapidamente até o espinafre murchar. Tempere com sal e pimenta. Reserve.

Aqueça uma frigideira antiaderente de tamanho médio com um fio de azeite. Despeje metade da massa, espalhando uniformemente. Deixe cozinhar em fogo médio por 2 a 3 minutos, até as bordas começarem a soltar.

Espalhe metade do recheio sobre uma metade da omelete. Polvilhe levedura nutricional, se desejar.

Com uma espátula, dobre a outra metade da omelete sobre o recheio. Deixe dourar por mais 1 a 2 minutos. Repita o processo com o restante da massa e do recheio. Sirva quente.

Ragu de lentilhas com cogumelos e polenta cremosa

Hambúrguer de feijão-preto e aveia com maionese de abacate é uma opção veggie nutritiva e deliciosa

Ingredientes

Para o ragu:

> 1 xícara (chá) de lentilhas verdes ou marrons, lavadas;
> 200 g de cogumelos shimeji ou champignon fatiados;
> 1 cebola picada;
> 2 cenouras pequenas picadas em cubinhos; 
> 2 talos de salsão picados;
> 3 dentes de alho picados;
> 2 xícaras de molho de tomate;
> 1 xícara de caldo de legumes;
> 2 colheres (sopa) de extrato de tomate;
> 1 colher (sopa) de tomilho fresco ou 1 colher (chá) de tomilho seco;
> 1 folha de louro; 
> ½ xícara de vinho tinto seco (opcional);
> Azeite de oliva;
> Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Para a polenta:

> 1 xícara de fubá;
> 4 xícaras de água ou caldo de legumes;
> 1 colher (sopa) de azeite de oliva ou manteiga vegetal;
> Sal a gosto.

Modo de preparo

Cozinhe as lentilhas em água até ficarem macias, mas ainda firmes (cerca de 20 a 25 minutos). Escorra e reserve.

Em uma panela grande, aqueça o azeite e refogue a cebola, a cenoura e o salsão até ficarem macios. Adicione o alho e os cogumelos, refogando até os cogumelos dourarem e liberarem água.

Acrescente o extrato de tomate e mexa por um minuto. Se usar, despeje o vinho tinto e deixe reduzir pela metade. Adicione as lentilhas cozidas, o molho de tomate, o caldo de legumes, o tomilho e o louro. Tempere com sal e pimenta.

Deixe cozinhar em fogo baixo, com a panela semitampada, por pelo menos 30 minutos, até o molho engrossar e os sabores se integrarem.

Enquanto o ragu cozinha, leve a água com sal para ferver em uma panela. Coloque o fubá aos poucos, mexendo constantemente com um fouet para não empelotar. Abaixe o fogo e cozinhe por cerca de 20 a 30 minutos, mexendo de vez em quando, até a polenta ficar cremosa e cozida. Incorpore o azeite ou a manteiga no fim.

Coloque uma porção generosa de polenta cremosa no prato e faça um buraco no centro. Despeje o ragù de lentilhas por cima. Decore com salsinha fresca.

Hambúrguer de feijão-preto e aveia com maionese de abacate

Hambúrguer de feijão-preto e aveia com maionese de abacate é uma opção veggie nutritiva e deliciosa

Ingredientes

Para o hambúrguer:

> 12 xícaras de feijão-preto cozido (escorrido e amassado com um garfo);
> 1 xícara de aveia em flocos finos;
> ½ cebola roxa picada finamente;
> 2 dentes de alho picados; 
> 1 colher (sopa) de semente de linhaça dourada (hidratada em 3 colheres de água);
> 1 colher (sopa) de chimichurri ou salsinha fresca picada;
> 1 colher (chá) de cominho em pó;
> 1 colher (sopa) de azeite de oliva;
> Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Para a maionese de abacate:

> 1 abacate maduro;
> Suco de ½ limão;
> 1 dente de alho pequeno;
> 2 colheres (sopa) de azeite de oliva; 
> 3 colheres (sopa) de água (ou mais para ajustar a consistência);
> Sal a gosto.

Para montar:

> 4 pães para hambúrguer;
> Alface-americana;
> Fatias de tomate;
> Fatias de cebola roxa.

Modo de preparo

Misture a semente de linhaça com a água e reserve por 10 minutos, até formar um gel. Este será o “ovo” da receita, ajudando a ligar os ingredientes.

Em uma tigela grande, amasse o feijão-preto com um garfo, deixando alguns pedacinhos inteiros para textura. Adicione a aveia, a cebola, o alho, a linhaça hidratada, o chimichurri, o cominho, o azeite, o sal e a pimenta.

Misture muito bem até formar uma massa homogênea e moldável. Se estiver muito mole, adicione mais aveia; se estiver seca, um fio de azeite.

Divida a massa em quatro partes iguais e modele cada uma em forma de disco com cerca de 2 cm de espessura. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos, para firmar.

Enquanto isso, bata todos os ingredientes da maionese no liquidificador até ficar cremoso. Ajuste o sal e a acidez com mais limão, se necessário.

Aqueça uma frigideira antiaderente ou grelha com um fio de azeite. Grelhe os hambúrgueres por cerca de 5 a 7 minutos de cada lado, até ficarem dourados e firmes.

