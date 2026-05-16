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Pretty in Pink aos 40: o final reescrito, a trilha e o filme que definiu uma geração

Quatro décadas depois, o clássico de John Hughes segue atual ao revelar como classe, desejo e música moldaram uma das histórias mais influentes do cinema adolescente

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

16/05/2026 - 13h00
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Nos anos 1980, adolescentes aprenderam rapidamente a reconhecer — e a esperar — os filmes assinados por John Hughes. O diretor que parecia saber “falar com a juventude” partia de fórmulas simples, mas o que o distinguia era menos a estrutura e mais o olhar: havia empatia, havia observação, e havia um interesse genuíno por personagens que o cinema raramente colocava no centro.

Em O Clube dos Cinco e Gatinhas e Gatões, os improváveis protagonistas deixavam de ser coadjuvantes sociais para se tornarem narradores de histórias sobre formatura, primeiro beijo e os desencontros silenciosos com os pais.

Em 1986, Hughes consolida esse movimento com um clássico imediato: A Garota de Rosa Shocking (Pretty in Pink), um filme que, quatro décadas depois, não funciona apenas como registro de uma geração, mas como um modelo emocional de como o cinema aprendeu a olhar para a juventude sem reduzir suas contradições.

Com roteiro de Hughes e direção de Howard Deutch, o filme nasce de um gesto simples e raro: levar adolescentes a sério. Não como arquétipos, mas como sujeitos atravessados por classe, desejo, vergonha e pertencimento.

A história de Andie Walsh, uma jovem de origem humilde que se apaixona por um garoto rico em meio a um ambiente hostil, é estruturalmente simples, mas emocionalmente precisa. É esse deslocamento — do clichê para a experiência — que sustenta sua longevidade cultural.

A lógica de classe que organiza o desejo

Se existe algo que diferencia Pretty in Pink de outras comédias românticas adolescentes da época, é a forma como o filme inscreve o romance dentro de uma estrutura social clara. Andie não é apenas uma outsider por estilo ou personalidade.

Ela é economicamente deslocada. A escola funciona como um microcosmo de hierarquias que não precisam ser explicadas porque já estão naturalizadas.

Blane, o interesse amoroso, não representa apenas um ideal romântico. Ele é também o acesso a um mundo que Andie observa de fora. E é justamente essa interseção entre desejo e pertencimento que o filme recusa simplificar. Quando Blane hesita, quando se afasta pressionado pelos amigos, o que está em jogo não é apenas covardia emocional, mas a dificuldade de atravessar uma barreira que o próprio filme insiste em tornar visível.

Nesse sentido, o conflito nunca foi exatamente um triângulo amoroso entre Andie, Blane e Duckie. O que se disputa ali é a possibilidade de circular entre mundos que não se misturam com facilidade.

Duckie e o gesto que atravessa gerações

Quarenta anos depois, poucas cenas resistem com tanta força quanto a dança de Duckie ao som de Try a Little Tenderness. O que poderia ser apenas um momento excêntrico se transforma, com o tempo, em uma espécie de manifesto involuntário sobre exposição e vulnerabilidade.

O próprio Jon Cryer revisitou recentemente a cena como um ponto de afirmação do personagem, um instante em que Duckie tenta provar seu valor em um mundo que o marginaliza.

Na época, parte do elenco considerou o momento constrangedor. Hoje, ele funciona como um dos gestos mais reconhecíveis do cinema adolescente, justamente porque não busca aprovação.

Há algo de profundamente contemporâneo nessa leitura. Em um ambiente cultural que recompensa a curadoria da imagem, Duckie permanece como um corpo fora de lugar que insiste em existir sem mediação.

Um final reescrito e o que ele revela

Um dos aspectos mais reveladores da história de Pretty in Pink está fora da tela. O final original previa que Andie terminaria com Duckie, mas a reação negativa do público em testes levou John Hughes a reescrever o desfecho, substituindo-o pelo encontro com Blane no baile.

Essa mudança não é apenas uma curiosidade de bastidor. Ela revela o quanto o filme já operava dentro de uma negociação com as expectativas do público. A lógica do conto de fadas — a ideia de que a protagonista deve terminar com o objeto de desejo — se impõe sobre a alternativa mais ambígua, reorganizando não apenas o final, mas a própria leitura emocional da história.

No ano seguinte, Howard Deutch e Hughes parecem revisitar essa decisão em Some Kind of Wonderful. O filme de 1987 funciona quase como uma variação estrutural de Pretty in Pink, mas desta vez mantendo o desfecho que havia sido abandonado: a escolha pelo melhor amigo, pela intimidade construída fora das hierarquias sociais.

Pretty in Pink aos 40: o final reescrito, a trilha e o filme que definiu uma geração - Divulgação

Ainda assim, embora tenha conquistado seu próprio público ao longo do tempo, nunca se aproximou do impacto cultural do filme anterior, como se a resolução mais coerente emocionalmente não fosse necessariamente a mais potente dentro do imaginário coletivo.

Mesmo tendo que alterar o fim, Pretty in Pink ainda tenta preservar Duckie, oferecendo a ele um gesto de continuidade, quase como uma promessa de que sua história não termina ali. É um compromisso curioso entre frustração e consolo, que diz muito sobre o tipo de romantismo que o cinema dos anos 1980 estava disposto a sustentar.

A trilha sonora como narrativa

Poucos filmes incorporaram a música de forma tão orgânica quanto Pretty in Pink. Não como pano de fundo, mas como extensão emocional dos personagens. O próprio John Hughes deixou claro que a trilha nunca foi um elemento secundário, mas parte central da construção do filme.

O diretor Howard Deutch inicialmente pensava em uma abordagem mais tradicional, baseada em música incidental, mas Hughes interfere diretamente nessa decisão ao insistir no uso de canções contemporâneas — não como hits isolados, mas como uma curadoria capaz de dialogar com o estado emocional das cenas.

A seleção mistura new wave, pós-punk e soul de maneira que hoje parece não apenas representativa, mas definidora de uma época. Esse desenho fica ainda mais evidente no processo de construção do final. Antes da mudança, o Orchestral Manoeuvres in the Dark havia composto Goddess of Love, pensada para o desfecho original com Duckie.

Com a alteração da narrativa, Hughes pede uma nova música que funcione emocionalmente para o reencontro entre Andie e Blane. OMD escreve If You Leave em menos de 24 horas.

O resultado não é apenas funcional. A música redefine o final, suaviza o conflito de classe, desloca a ambiguidade e entrega ao público uma sensação de resolução que o roteiro, por si só, talvez não sustentasse.

Esse é um ponto-chave para entender a trilha como curadoria. Ela não acompanha a história. Em momentos decisivos, ela a reorganiza.

Essa lógica explica por que tantas faixas parecem não apenas encaixar, mas definir momentos. Left of Center, de Suzanne Vega, não é apenas uma música; funciona quase como uma descrição da própria Andie. 

Please Please Please Let Me Get What I Want, dos Smiths, condensa o desejo adolescente em sua forma mais crua. E Bring on the Dancing Horses, do Echo & The Bunnymen, acrescenta uma camada de deslocamento que reforça a sensação de inadequação dos personagens.

Quarenta anos depois, o impacto dessa curadoria ainda é visível. Pretty in Pink ajudou a consolidar um modelo que se tornaria dominante nos anos seguintes: o de trilhas compostas por canções cuidadosamente selecionadas, capazes de viver fora do filme sem perder conexão com ele.

Mas talvez o mais interessante seja perceber que essa trilha não funciona apenas como nostalgia. Ela continua operando porque traduz algo que o filme também entende bem: a adolescência não é silenciosa. Ela se organiza por referências, por músicas, por aquilo que se escuta para tentar dar forma ao que ainda não se sabe nomear.

E, nesse sentido, Pretty in Pink não apenas usou música. Ele ajudou o cinema a escutar seus personagens. O relançamento em vinil rosa, com a inclusão de faixas como Otis Redding e Talk Back, não é apenas uma estratégia de mercado, mas o reconhecimento de que essa trilha continua sendo uma das mais influentes do cinema moderno, frequentemente listada entre as melhores já feitas.

O retorno aos cinemas e o que ainda resiste

Em 2026, Pretty in Pink voltou às salas em versão remasterizada em 4K, acompanhada de material inédito com Howard Deutch, reforçando algo que o tempo já tinha demonstrado: esse não é um filme que depende da nostalgia para existir.

Ele continua sendo revisitado porque ainda oferece uma leitura reconhecível sobre pertencimento, desejo e identidade. E talvez seja esse o ponto mais interessante ao olhar para seus 40 anos. O que poderia ter se tornado apenas um artefato dos anos 1980 permanece ativo porque nunca foi apenas sobre aquela década.

Foi, desde o início, sobre o desconforto de tentar ocupar um lugar no mundo sem saber exatamente onde esse lugar está.

E essa não é uma questão que envelhece.

Diálogo

A aquisição de material didático por uma prefeitura... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (16)

16/05/2026 00h03

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Lucilene Machado - Poeta de MS

Passar ilesa pelos dias como quem assina um ponto ou cumpre tabelas, não me seduz. A ausência de emoção  não é só uma pausa, é uma deserção. E eu não quero desertar de mim”.

FELPUDA

A  aquisição de material didático por uma prefeitura do interior de MS, no valor de R$ 3.520.580,00, foi realizada sem licitação. A inexigibilidade do processo licitatório configurou “preferência por marca”, segundo o Tribunal de Contas do Estado. Houve desacordo com “as boas práticas na administração pública e jurisprudência consolidada de licitar, especialmente na modalidade pregão”. Entre outros pontos, foram apontados ausência de comprovação da inviabilidade de competição, blá-blá-blá, blá-blá-blá, etc. e tal... 

DiálogoFoto: Divulgação

Ametista do Sul, localizada no norte do Rio Grande do Sul, é conhecida como a “Capital Mundial da Pedra Ametista” por abrigar a maior jazida de ametista do mundo. A cidade destaca-se pelo turismo subterrâneo, com minas desativadas convertidas em restaurantes, vinícolas, cervejarias e piscinas, além de oferecer lojas de minerais e museus. O Belvedere Mina é considerado o primeiro restaurante subterrâneo temático do mundo, todo feito com ametistas. Diferentes detalhes em pedra, tanto trabalhada quanto in natura, podem ser vistos em todas são as mesas e também em pontos no interior do restaurante. O visual rústico e a decoração natural fazem com que o restaurante dentro de uma mina torne-se uma das sensações turísticas do Rio Grande do Sul. A cidade também explora a uva e o vinho, tendo vinícolas subterrâneas nos garimpos. 
 

Diálogo Ana Cristina Martins e Luiz Orcírio Fialho de Oliveira - Foto: Studio Vollkopf

 

Diálogo Priscilla Alves - Foto: Arquivo Pessoal

Cena

O pré-candidato Flávio Bolsonaro foi “o tema” na última sessão da semana na Assembleia de MS. O petista Pedro Kemp e João Henrique, da direita,  digladiaram-se sobre áudio onde Flávio trata com Daniel Vorcaro,  do Banco Master, de recursos para o filme sobre  o seu pai, ex-presidente Jair Bolsonaro. Como se tivesse bola de cristal, Kemp afirmou que acreditava que a candidatura de Flávio “naufragou”.

Troco

Ao assumir a tribuna, Catan disse que Vorcaro teve duas agendas ocultas com Lula e que ninguém sabe do que foi tratado. Disse ainda que as mensagens foram vazadas e questionou quem teria feito isso. Segundo ele, essa troca de mensagens tem um peso diferente, alegando que o nome Bolsonaro possui marcas e atrai investidores. O presidente da Casa, deputado Gerson Claro, defendeu que haja debates, mas que o MS não seja esquecido. Só!

Carona

A ex-ministra Simone Tebet entrou em campo para “tirar sua casquinha” das denúncias contra Flávio Bolsonaro. Como atualmente ela está filiada ao PSB, partido de esquerda, fez insinuações a respeito dos recursos destinados ao filme sobre o ex-presidente Bolsonaro. E haja!...

ANIVERSARIANTES

Sábado (16)

Ângela Ribeiro Duailibi;
Anderson da Silva Pereira;
Idara Negreiros Duncan Rodrigues;
Lúcia Maria Vieira;
Anamir Cunha do Nascimento;
Cícero Fernandes de Moraes;
Otávio Fernando Barboza Carneiro;
Gilson do Nascimento;
Marcos Antonio da Silva;
Dr. Julizar Barbosa Trindade;
Sedemir Alves;
Paula Frascinett Costa Bandeira;
Vinicius Leite Campos;
Hoover Orsi Pereira Martins;
Mariomárcio Fernandes;
Cel. Ociel Ortiz Elias;
Helena Amin;
Durvalina Gomes Garcia;
Maria Helena Nasser Cubel;
Renato Nascimento Oliveira;
Dr. Hamilton Domingos;
Suzely Furlan;
Angelina Ferreira Ribeiro;
Neusa Maria Sá Pessoa;
Claudinei Zilio;
Hugo Cesar Gomes;
Gustavo Jacobina Stephanini;
Waldson Loureiro;
José Antônio Batista de Oliveira;
Sônia Carla Ramos Escobar;
Nádia Mazlum Sandim;
Thúlio Ramos dos Santos;
Raphael Fiuza;
Rodrigo Otávio Machado;
Maria Aparecida Rondon;
Itamar Dalka Scardini;
Adão Fontoura Paes;
Vânia Maria Medeiros Bachenheimer;
Américo Ferreira Guimarães;
Jacy Marques Alcaraz;
Fred de Sena Lopes Rodrigues Ribeiro;
Benedito Mário Lázaro;
Marco Antônio Santullo Júnior;
Cecília de Fátima Argemon;
Breno Junqueira Sulzer;
Elias Carneiro de Arruda;
Hilton Carvalho Lariera;
Adão Rodrigues de Souza;
Rogério Teixeira dos Santos;
Ercilio Chinet Júnior;
Ana Cristina Gomes Amorim Pissin;
Olcir José Bigaton;
Dra. Dalva Tiacó Furuguem;
Maria Cristina Bandeira;
Júlio César Lopes da Silva;
Jocimar Corrêa Barbosa;
Iacy Barbosa de Souza;
Silvio Ernesto Bernardo Bess;
Cristina Chahuan Tobji de Aquino;
Leoponilda Correia Garcia Reis Gasperini;
Sônia Maciel Regiori Costa;
Dr. João Rocino Garcia de Menezes;
Maria Aparecida Draggiato dos Santos;
Walter Satoru Yura;
Adriana Giuliani;
Celso Massayuki Matsusita;
Marister Neves Braga Veronesi;
Elayne Cristina Todescato dos Santos Soares;
Victor Marino Montenegro Herrera;
Luis Alberto Camponez Petenatti;
Cinira Amarilia Otta Arashiro;
Márcia Aparecida Pasquarelli Betman;
Ligiane Cristina Motoki;
Úrsula Montesse.

Domingo (17)

Dra. Júlia Serra;
Dr. Fabrício Colacino Silva;
Dra. Arielle Silveira Denadai;
Gilberty da Costa Miglioli;
Lybia da Costa Miglioli;
Pericles Brandão Filho;
Silmara Pulcherio de Assis;
Levy Serrou Camy;
Paulo Guilherme Lins Costa;
Dr. João Nelson Lyrio;
Armando Luiz Nocera;
Jair Gregório Alves;
Leizo Inoue;
Júlio César Giansante Rossi;
Nilza Yonamine Miyahira;
Lucimara Rocha de Oliveira;
Danilo José Medeiros Figliolino;
Ieda Hessel Amado;
Marcos Tadeu de Paula Corrêa;
Paola Nádila Veras Gonçalves;
Dra. Milce Aparecida Eloy Silva;
Elizabete Machado Abreu da Silva;
Geraldo Junior Duarte Brites Cabreira;
Aldo Ferreira da Silva Junior;
Lourdes Coelho Barbosa;
Orlando Silvestre Filho;
Dr. Synezio de Oliveira Borges;
Abrão Diniz Junior;
Jarminda Félix Vanderlei;
Maria José Eugenio Pereira;
Aretha Larissa Muritiba;
Jussara Fatima Eloy Gabas;
Mara Cardoso;
Patricia de Andrade Barbieri;
Junior Nocko;
Luizinho Tenório;
Lucas Proença Gonçalves;
Antonio Micnov;
Neide Eliane Gordo de Oliveira;
Nerida dos Passos Pereira;
Gildo Tavares de Araujo;
Tarsis Ayron Santejan Marques;
Regina Maria Barreto Frias;
Ruth Fernandes Vieira;
Manoel Eugênio Nery;
Jorge Aníbal David;
Dr. Ozires Vieira de Souza Júnior;
Hugo José Bonfim;
Hermindo de David;
Eunice Flores Carretoni;
Adenir Amaral;
Dra. Giovanna Nascimento Hofke;
Adalgisa Flores Ressiel;
Ulisses Vieira da Costa;
Izabel Lopes Fontoura;
Carmem Lúcia de Andrade;
Filomena Neves Dutra;
Dr. Carlos Silva Mattos;
Sidiney Carlos Sabbag;
Adilson Shigueyassu Aguni;
Orlando Augusto Saab;
Dr. Edwaner Bondarczuk;
Ricardo de Souza Nogueira;
José Shinsei Toomi;
Iris Barbara Laudicena Tulux Rocha;
Luiza Amélia Tavares Lobo Trevizan;
Dr. Eduardo Conceição Reigota;
Marina Furlan e Fraga;
Francielli Vilela Spani Milani;
João Bosco Sarubbi Mariano;
Amira Ali Salem;
Liamar Aparecida dos Santos Villassanti;
Leandro Martins Abrão Costa. 

Colaborou com Tatyane Gameiro

PROGRAMAÇÃO

Com entrada gratuita, Festa do Queijo começa hoje com muita gastronomia e cultura

A tradicional celebração ocorre no distrito de Rochedinho, durante a sexta-feira e o sábado

15/05/2026 12h00

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O público encontrará diversos tipos de queijo na festa, de frescal à curado, além de poder aproveitar outras atrações

O público encontrará diversos tipos de queijo na festa, de frescal à curado, além de poder aproveitar outras atrações Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

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A 9ª edição da Festa do Queijo começa hoje (15), no distrito de Rochedinho, em Campo Grande, a partir das 17h. O evento acontece durante esta sexta e o sábado, com entrada gratuita. O local da tradicional celebração é em frente à Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco.

Uma das principais celebrações da produção artesanal da região, a festa terá mais de 60 expositores, que levarão queijos artesanais, doces derivados do leite, compotas, conservas, praça de alimentação, artesanato, brinquedos e atrações culturais. 

No local, o público encontrará os mais diversos tipos de queijos, entre eles o frescal, meia-cura e curado, além de outros sabores especiais, doces artesanais, gelatos e produtos ligados à identidade rural da festa. 

A programação desta sexta-feira segue até às 23h. A abertura oficial está prevista para as 19h, e às 21h o público acompanha o show de Zé Carrilho e Grupo Baile Bom. 

No sábado (16), a festa continua também das 17h às 23h, com apresentações do Grupo Uirapuru, Iko Cordeiro e Grupo Pé de Cedro. 

A expectativa da prefeitura de Campo Grande é receber um público de aproximadamente 10 mil pessoas durante os dois dias. 

Programação 

Sexta-feira (15) 

17h às 23h 
19h – Abertura oficial 
21h – Show de Zé Carrilho e Grupo Baile Bom 

Sábado (16) 

17h às 23h 
21h – Show do Grupo Uirapuru e Iko Cordeiro 
Show do Grupo Pé de Cedro 

O que o público vai encontrar?

Queijos artesanais

  • Queijo maturado
  • Queijo curado
  • Queijo verde
  • Outras variedades regionais

Praça de alimentação

  • Churrasco
  • Costela de chão
  • Arroz carreteiro
  • Pastel
  • Fondue
  • Gelato
  • Diversas comidas típicas

Produtos coloniais e artesanais

  • Embutidos
  • Salames
  • Mel e favo de mel
  • Doces caseiros
  • Pimentas artesanais
  • Geleias
  • Licor de limão
  • Bolo de rolo tradicional pernambucano

Artesanato e cultura regional

  • Moda country
  • Berrantes
  • Chapéus
  • Esculturas de ferro
  • Panos de prato
  • Bordados
  • Artesanato em geral
  • Programação musical

 

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