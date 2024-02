Destinas B+: 10 destinos mais acolhedores do Brasil em 2024 de acordo com avaliações de viajantes

Após anunciar Arraial D´Ajuda como o destino mais acolhedor do mundo, como parte do 12º Traveller Review Awards – premiação anual com base em mais de 309 milhões de avaliações verificadas, que reconhece prestadores de serviços de turismo e hospitalidade por sua excelência –, a Booking.com agora revela os destinos mais acolhedores do Brasil. A lista tem como base os locais com pelo menos 50 acomodações elegíveis ao prêmio da plataforma.

“Identificamos uma prevalência de lugares na região Sudeste do país, além de representantes do Sul e do Nordeste. É interessante que a maioria dos destinos em 2024 são novos na lista, ou seja, não estiveram entre os mais acolhedores no ano passado - incluindo São Bento do Sapucaí, Carrancas, Gonçalves, Flecheiras, Maraú, Cunha e Nova Petrópolis. Isso mostra não só como essas regiões estão desenvolvendo suas estruturas turísticas, como também que os turistas estão reconhecendo esses esforços e avaliando os prestadores nestes locais de forma bastante positiva”, afirma Nelson Benavides, Gerente Regional da Booking.com no Brasil.

Confira os destinos mais acolhedores do Brasil em 2024, de acordo com o Traveller Review Awards:

São Bento do Sapucaí, São Paulo

Pedra Azul, Espírito Santo

Carrancas, Minas Gerais

Visconde de Mauá, Rio de Janeiro

Gonçalves, Minas Gerais

Flecheiras, Ceará

Maraú, Bahia

Pomerode, Santa Catarina

Cunha, São Paulo

Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul

Além dos destinos, a lista dos cinco estados mais acolhedores do Brasil. “Quando pensamos em uma esfera maior - nas regiões do país -, estados do Sul e do Nordeste se destacam como os mais hospitaleiros, além do Espírito Santo, no Sudeste”, completa o executivo. São eles:

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Espírito Santo

Alagoas

Rio Grande do Norte

Em 2024, um recorde de 1,48 milhões de parceiros de viagem em 221 países foram reconhecidos pelo Traveller Review Awards, incluindo mais de 58 mil prestadores de serviços no Brasil. Além disso, os apartamentos foram os tipos de acomodação mais premiados nacionalmente (24.216 premiados), seguidos pelas casas de temporada (9.749) e hotéis (6.789).