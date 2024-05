Desvendando "Um Homem por Inteiro": segredos, drama e política em nova série da Netflix

Correio B+

Luan City Festival: Festival do cantor arrecadou doações para a Região Sul com transmissão ao vivo pela internet e TV

Luan Santana apresenta "Luan City Festival" no RJ e arrecada doações ao Rio Grande do Sul Foto: Denise Neves

Luan Santana se apresentou no Rio de Janeiro neste sábado (11), com uma megaestrutura em um palco repleto de luzes, efeitos especiais e uma passarela gigantesca, que compôs o cenário perfeito para as apresentações dos maiores hits do artista, desde os atuais aos clássicos que marcaram a sua carreira que completa 17 anos em dezembro.



O “Luan City Festival” promoveu ainda uma ação para arrecadar doações ao Rio Grande do Sul, que sofre com as fortes chuvas que atingiram o estado nesta semana. A programação do evento contou também com shows de Kevin O Chris, Mumuzinho e Dennis DJ, e foi transmitido ao vivo pelo YouTube e no Multishow.

A abertura do espetáculo foi ao som de “Deus É Muito Bom”, um dos principais sucessos de Luan City 2.0, o seu mais recente projeto audiovisual, lançado no ano passado. O cantor sertanejo também cantou outros hits dos seus últimos trabalhos, como “Morena”, “Abalo Emocional”, “Meio Termo”, “Ambiente Errado” e “Pega Escandaloso”, música feita em parceria com Kevin O Chris.

Com duração de duras horas de show, Luan Santana trouxe um repertório para todos os públicos que conhecem diferentes fases da sua trajetória na música. Além das mais atuais, o cantor também apresentou singles do início da sua carreira, como “Meteoro”, “Vou Te Amar (Cigana)”, “As Lembranças Vão Na Mala”, “Você De Mim Não Sai” e “Amar Não É Pecado”.

O setlist traduziu toda a versatilidade de Luan Santana na música. Desde “Bailando”, passando por “Te Vivo” e “Escreve Aí”, o artista sertanejo reuniu em um mesmo espetáculo diferentes momentos que impactaram aos milhares de fãs que o assistiram na noite de sábado. O encerramento teve apresentações de “Deja Vu”, feat com a cantora Ana Castela, “Água Com Açúcar” e “Conquistando O Impossível”.