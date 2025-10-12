Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Dia das Crianças B+: Aprenda a fazer bolinhos coloridos saudáveis para celebrar todos os dias

Para qualquer momento com as crianças aposte nos Bolinhos Coloridos de Frango e Legumes

Flavia Viana

Flavia Viana

12/10/2025 - 11h30
Para celebrar todos os dias, no Dia das Crianças o Correio B+ compartilha com você uma receita saudável, gostosa e divertida para você fazer na sua casa com seus filhos e porque não com os amiguinhos deles também? 

BOLINHO COLORIDO DE FRANGO COM LEGUMES AO FORNO

Ingredientes:

  • 2 batatas médias cozidas e amassadas
  • 1 cenoura ralada
  • ½ peito de frango desfiado cozido
  • 1 abobrinha ralada (bem espremida para tirar a água)
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de queijo ralado (pode ser parmesão ou mussarela)
  • 3 colheres de sopa de farinha de aveia (ou farinha de trigo integral)
  • 1 pitada de sal
  • Orégano ou cheiro-verde a gosto


Modo de preparo:
Comece misturando todos os ingredientes em uma tigela até formar uma massa úmida e modelável. Modele em formato de bolinhos ou nuggets e coloque em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno pré-aquecido a 200°C por cerca de 20 a 25 minutos, virando na metade do tempo para dourar dos dois lados. Sirva em seguida.

Receita compartilhada pelaDivino Fogão 


 


A busca por mais produtividade e eficiência no mercado de trabalho tem levado profissionais da geração Z de diferentes áreas a recorrerem à Inteligência Artificial (IA). Segundo a pesquisa "The state of AI in early 2024: Gen AI adoption spikes and starts to generate value", realizada pela McKinsey, 72% das empresas do mundo já adotaram ferramentas de IA em 2024. O avanço foi significativo, visto que em 2023 o uso desse tipo de tecnologia era de 55%.

Ferramentas como ChatGPT, Notion e Canva já são aliadas estratégicas em tarefas do dia a dia, ajudando desde a organização de processos até a criação de conteúdos visuais e textuais de forma ágil e inovadora. De acordo com Leonardo Andreoli, diretor nacional da Prepara IA, rede de cursos profissionalizantes que faz parte do Grupo MoveEdu, compreender como essas soluções funcionam é essencial para quem deseja se destacar no ambiente corporativo atual.

“O uso da Inteligência Artificial deixou de ser tendência e passou a ser uma realidade acessível, que impacta diretamente a forma como trabalhamos. Profissionais que aprendem a aplicar recursos como o ChatGPT, Notion e Canva conseguem economizar tempo e agregar mais qualidade e criatividade nas entregas”, afirma Leonardo Andreoli.

Principais aplicações da IA na rotina profissional

ChatGPT: é um modelo de linguagem que auxilia na geração de textos, brainstorms de ideias, revisões e até no atendimento ao cliente. Pode ser usado para otimizar a comunicação de empresas, criar conteúdos de marketing e automatizar tarefas repetitivas.

Notion IA: a plataforma de organização agora com integração de inteligência artificial apoia na estruturação de informações, elaboração de resumos, construção de pautas e, até mesmo, no acompanhamento de projetos. Dessa forma, a gestão de tarefas se torna mais simples e estratégica.

Canva IA: além das tradicionais funcionalidades de design, a ferramenta passou a contar com inteligência artificial para criar apresentações, peças gráficas e materiais de forma intuitiva. Isso democratiza a produção de conteúdo visual, antes restrita a profissionais especializados.

O impacto no mercado de trabalho
A popularização dessas ferramentas impulsiona transformações em diferentes profissões, exigindo que os profissionais estejam cada vez mais abertos a aprender e aplicar novos recursos.

“O futuro do trabalho já está sendo moldado pela IA. Saber utilizá-la de forma prática é um diferencial competitivo em qualquer área de atuação. Na Prepara IA, por exemplo, os alunos além de descobrir como usar tais ferramentas, também aprendem a efetuar diferentes aplicações com base nos cursos escolhidos de forma estratégica, com orientações práticas, cases reais e acompanhamento de professores”, finaliza Leonardo Andreoli.


A partir de agora, quem tem pressão arterial de 12 por 8 é considerado como pré-hipertenso. Isso porque novas diretrizes, chanceladas por três sociedades médicas, com novos parâmetros de classificação, foram divulgadas durante o 80º Congresso Brasileiro de Cardiologia, realizado neste mês, em São Paulo. O médico cardiologista do Imot de Mogi das Cruzes, Roberto Secomandi, participou do evento e explica a importância da reclassificação: reforçar a prevenção e evitar riscos de complicações como infarto, insuficiência renal e Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Mudanças

A mudança abre a discussão sobre estilo de vida, hábitos alimentares e a saúde mental do brasileiro. Secomandi integra a equipe do Imot Care e é membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), uma das entidades que colaboraram com o documento que estabeleceu as novas diretrizes da condição de pré-hipertensão. Com o novo patamar de 12 por 8, como destaca o cardiologista, uma boa parcela das pessoas que estavam fora do radar de risco passa agora a englobar o grupo considerado de atenção:

“A intenção, com esse novo patamar, é alcançar pessoas com risco maior de desenvolver a hipertensão e fazer o acompanhamento. Não de forma farmacológica (com uso de medicamentos), pelo contrário, a indicação é iniciar uma mudança no hábito de vida, como perda de peso, redução do uso do sal, começar a praticar atividade física e diminuir o álcool”, orienta. 

Entretanto, Secomandi traz informações relevantes sobre o diagnóstico. O primeiro deles refere-se ao autodiagnóstico. Isso porque a aferição de pressão arterial deve ser feita por profissionais que disponham de equipamentos calibrados e façam a medição na postura correta.

Além disso, frente a questões de estresse, também é comum que o corpo reaja e tenha os chamados “picos de pressão”. Para isso, Secomandi explica:

“O corpo sempre vai reagir em uma situação de estresse. O que temos que ver é se é uma resposta fisiológica, hiper-reativa ou é uma pessoa hipertensa não diagnosticada. Esse é um dos motivos que sempre recomendamos o acompanhamento médico”, destaca.

Estudo

As novas diretrizes foram elaboradas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e pela Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH) e apresentadas no Congresso realizado entre os dias 18 e 20 de setembro em São Paulo.

Silenciosa, a hipertensão é responsável pela maioria dos casos de infartos e AVC no Brasil. A Sociedade Brasileira de Hipertensão estima que 27,9% dos adultos brasileiros convivam com a doença.

