Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

A rádio-peão segue em alta frequência pelos corredores do poder... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (12)

Ester Figueiredo

12/06/2026 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Benjamin Disraeli - Escritor britânico

"Quando os homens são puros, as leis são desnecessárias; quando são corruptos, as leis são inúteis”.

FELPUDA 

A rádio-peão segue em alta frequência pelos corredores do poder. O comentário da vez dá conta de que certos convescotes pós-reunião ganharam um filtro de entrada: só passa quem ostenta, digamos, pedigree de primeira linha. Os demais, embora sejam os responsáveis por reunir multidões e votos, estariam ficando do lado de fora da mesa. O problema é que banquete exclusivo costuma engordar o ego, mas nem sempre a urna acompanha a dieta. Se a tchurma continuar presa à síndrome do “já ganhou”, poderá descobrir que prestígio não se converte automaticamente em voto.

Sobrecarga

A situação da saúde em Dourados e em toda a macrorregião chegou a um ponto crítico. O alerta partiu do deputado estadual José Teixeira, integrante da base do governo, ao expor números que revelam a sobrecarga do Hospital Regional de Dourados.

Mais

Somente em abril, a unidade realizou 6.467 atendimentos, dos quais apenas 20,4% foram de moradores de Dourados. Pacientes de dezenas de cidades lotam o hospital, e 39% dos atendimentos vieram da categoria  “outros municípios”. 

Venise Stephanini Rocha, Carla Stephanini, Vera Silvia Saad e Carla Stephanini Rocha Venise Stephanini Rocha, Carla Stephanini, Vera Silvia Saad e Carla Stephanini Rocha - Foto: Arquivo Pessoal

 

Fabiane Vasconcellos Fabiane Vasconcellos - Foto: Arquivo Pessoal

E?...

No papel, a proposta é louvável. Afinal, garantir acompanhamento ao paciente após a alta hospitalar pode reduzir complicações e evitar novas internações. Na prática, porém, o projeto aprovado em primeira discussão na Câmara de Campo Grande deixa uma dúvida inevitável: quem vai executar esse serviço? O texto prevê a colaboração de médicos, psicólogos e assistentes sociais em visitas domiciliares e atendimentos por telemedicina, mas não esclarece se haverá contratação ou estrutura específica. Será na base da boa vontade? 

Sugestões

O Tribunal Superior Eleitoral abriu consulta pública para definir as especificações da nova geração de urnas eletrônicas, prevista para estrear nas eleições de 2028. Empresas e fabricantes têm 21 dias para apresentar sugestões técnicas que poderão integrar o futuro edital de licitação. A iniciativa faz parte dos estudos de modernização iniciados em 2025 e busca aperfeiçoar o equipamento antes da contratação.  

Palmas

Na abertura do 4º Congresso dos Municípios de MS, realizado nesta semana em Campo Grande, o ex-governador Reinaldo Azambuja recebeu calorosa recepção. Reconhecido por implantar a política de municipalismo, consolidada no atendimento aos 79 municípios do Estado, Azambuja viu o modelo ganhar continuidade na gestão de Eduardo Riedel, que participou da construção dessa estratégia quando comandava  a Secretaria de Governo.     

ANIVERSARIANTES 

Artur de Azevedo Perez Filho;
Gisele Furquim;
Maria Rosa Ortega;
Celina Maria de Jesus;
Adriana de Araújo Ovelar;
Edson Antonini;
Eduir Loubet;
Junio Hideo Sasaki;
Keila Soares Trad;
Jorge Caldas Feitosa;
Anelza Leite Campos;
Dr. Leolino Teixeira Junior;
Antonio Vieira Martins;
Diego Albuquerque Correa;
Luciana Mecchi;
Celso Higa;
Adonis Guimarães Lima (Dodô);
Noemi Karakhanian Bertoni;
Odilon Coral Ferreira;
Cassia Fatima de Emilio;
Eloar Vieira de Lara;
Silmara Ferreira;
Robson Espíndola Dias;
Laila Casimiro Zahran Silveira;
Dr. Paulo de Tarso Guerrero Muller;
Dr. Alexandre Frizzo;
Yasmin Ferzeli Graciuzo;
João José Binelo Batista;
Mariel Marcio Oliveira Vilalba;
Roseli do Carmo de Souza;
Caroline Xavier Siqueira;
Jéssika Silva Candelário;
José Facundo da Silva Mota;
Antonia Cândida Duarte;
Fábio Rosemberg de Mattos;
Thalyssa Bastos Nogueira;
Abadio Marques de Rezende;
Iracema Souza Mendonça;
Juan Milciades Cazal Pedrozo;
Shirlei Aparecida Gibertini;
Lorival Antônio Bagio;
Antônio Arguelho;
Aline Weiller de Medeiros;
Antônio Crispin Alves da Cunha;
Edson Espíndola Cardoso;
Carlos Ortiz;
Annelise Jardim;
Dr. Antônio Luiz Netto;
Dr. Mauro Garicoi Pedraza;
Élio Vasquez Aristimunha;
Guilhermina Valente Lopes;
Lúcia Camilo Silva;
Eunice Silva;
Dr. José Benedito Geraldes de Lima;
Fátima Coelho de Oliveira;
Wellington Araujo da Silva;
Maria Antonieta Teixeira Albaneze;
Cladis Sanches Lopes;
Karina de Lima;
Antônio Luiz de Souza Mello;
Wilma Pinto Ribeiro;
Maura Marcondes Ribeiro;
Wilson da Vila;
Joana Villalba;
Reginaldo Martinez;
Valda Barros da Silva;
Evaldo Russel Vieira;
Carla de Araújo Mello;
Inês Regina Costa Gaeta;
Aline Tatiana Bachega;
Antonio Adão Manvailler Vendas;
Lorivaldo Antônio de Paula;
David Ferreira Nantes;
Zilda Rotela de Jesus;
Miriam Gonçalves Queiroz;
Aníbal Ortiz Ramires;
Ketty Susy Paixão;
Raissa Amaral Espinola;
Rosa Manara Arakaki;
Helcio Simonato Barbosa;
Aline Paula Horta Marques;
Guilherme Oshiro Taira;
Disney da Costa Rezende;
Leonardo Jose da Costa;
Augusto Vissoto Filho;
Carolyne de Souza Fonseca;
Sérgio Felga Junior;
Darci Ribeiro dos Santos;
Rosângela Falcão de Oliveira;
Delaide Maria Smaniotto;
Reinaldo Borges de Moraes;
Éllen Ribeiro Lacerda Alves;
Maria Luiza Scaffa Chelotti;
Angela Priscila Junqueira de Lima Silva;
Monique Fioravanti Sansão Bazan;
Rodrigo de Oliveira Lusena;
Antônio Paulo de Amorim;
Roberta Albertini Gonçalves;
Sandra Regina Martins Ferraz e Lopes;
Júlio Celestino Ribeiro Fernández;
André Costa Ferraz;
Fábio de Oliveira Fagundes;
Raphaela Silva Modeneis Reis;
Filomena Castro Andrade;
Hudson Mário Pereira;
Antônio Elias Galo;
Lusimery da Costa Borges;
Nelita Antônia de Oliveira;
Selma Francisca Cardena Rocha;
Enio Canteiro Arce.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Diálogo

Tem figurinha que se julgava insubstituível e mestre da articulação política... Leia na de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (11)

11/06/2026 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Érico Veríssimo - Escritor brasileiro

"O amor está mais perto do ódio do que a gente geralmente supõe. São o verso e o reverso da mesma moeda de paixão. O oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença...”

FELPUDA 

Tem figurinha que se julgava insubstituível e mestre da articulação política, mas acabou defenestrada do cargo sem direito a despedida. Nos corredores do poder, comenta-se que a tentativa de “tapetar” aliados e adversários cobrou seu preço, embora essa versão jamais chegue ao ouvido dos mortais. Ainda assim, ninguém aposta em longo período de desemprego. O personagem é “afilhado” de uma importante liderança partidária e segue sob sua proteção. Na política, como ensina o velho ditado,“Quem tem padrinho, dificilmente morre pagão”.

Avanço

Ampliação do monitoramento por câmeras nas escolas estaduais avançou na Assembleia Legislativa de MS. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou o projeto de lei.

Mais

Está prevista a instalação dos equipamentos, mas proíbe gravações em banheiros, vestiários e salas de professores, além da captação de áudio. Objetivo é reforçar a segurança.

DiálogoFoto: Divulgação

No próximo sábado (13) , às 9h (MS), irá acontecer a Solene Celebração Eucarística da Beatificação do Venerável Padre Nazareno Lanciotti, primeiro Beato de Mato Grosso. A liturgia será presidida pelo Cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, que agirá em nome do Sumo Pontífice, o Papa Leão XIV.  A TV Canção Nova irá transmitir o evento para todo o país. Reconhecido como Presbítero  e Mártir, padre Nazareno, italiano, iniciou sua trajetória missionária no Brasil na década de 1970, desenvolvendo intenso trabalho pastoral e social, criando igrejas, fundando escolas e prestando auxílio a crianças, idosos e doentes. Mais informações: assessoria.cancaonova.com.

Diálogo Governador Eduardo Riedel e o diretor financeiro da Sanesul, André Soukef, durante solenidade de entrega de obra em Sonora - Foto: Arquivo Pessoal
 
 
Diálogo Marília Leal Afiune - Foto: Arquivo Pessoal

Não colou

Foi preciso o Ministério Público entrar em cena para lembrar um detalhe que deveria ser básico: legislar não é criar regras para perpetuar quem já está no poder. A Câmara de Campo Grande “descobriu”, com a ajuda do STF e do MPMS, que mandato tem prazo e eleição não pode virar reserva de mercado. A esperteza de antecipar a escolha da Mesa Diretora parecia genial, até esbarrar na Constituição. Como quase sempre acontece, a esperteza acabou engolindo o esperto. Resultado: eleição anulada, regra reescrita e uma lição de que a lei vale para todos, inclusive para quem a faz.

Freguês

O Conselho de Ética da Câmara aprovou, por 9 votos a 4, a segunda suspensão de 60 dias do mandato do deputado federal Marcos Pollon (PL). A punição ocorre por declarações consideradas ofensivas ao presidenteda Câmara, Hugo Motta, durante manifestação realizada em Campo Grande. O parecer do relator Ricardo Maia agora segue para decisão final do plenário da Casa. O parlamentar afirmou que recorrerá da nova decisão, assim como fez na primeira suspensão.

Na espera

O primeiro episódio foi relativo à ocupação da Mesa Diretora durante sessão do plenário. Em sua defesa, à época, Marcos Pollon disse que o  Parlamento vive restrição à liberdade de expressão e criticou o que chamou de punição a opiniões políticas. Para suspensão vigorar, o plenário precisará aprová-la por maioria absoluta, com pelo menos 257 votos.

ANIVERSARIANTE

Eliane Rita Potrich;
Luiz João Dantas;
Vera Tylde de Castro Pinto;
Dr. Wilson Kioshi Matsumoto;
Derli dos Anjos;
Carlos Roberto de Marchi;
Antônio Valdes Scheres;
Dr. Walni Silva;
Francisco Edio Machado;
Sandoval Barbosa da Silva;
Malvina Wanda Szukala;
Gleice Kelly Nunes da Silva;
Vera Lúcia Kruki Almeida Diniz;
Argemiro Felipe;
João Paulo Menezes Machado;
José Gilberto Martins Manvailer;
Edson Dias Martins;
Andrea Flores;
Dayane Thais Pagnoncelli de Oliveira;
Alexandre Zarate Maciel;
Walmir da Rosa Peixoto;
Fernando Luiz Torres;
Fátima Tavares Marcondes;
Lucilene Pereira dos Santos;
Márcio André Bezerra Chaves;
Luiz Altino do Nascimento;
Amir Peres Trindade;
Vera Lúcia Ferreira Rodrigues;
José Pinheiro Torres;
Luca Alves Garcia;
Rosalina Ferreira Corrêa;
Janaína Carvalho;
Antônio Ramalho Netto;
Maria Vitório Escórcio Nantes;
Tânia Beatriz Martinez;
Antonia Rocha Ferreira;
Hilda Alves Paniago;
Eunice Stela Cury;
Arcélio Francisco José Severo;
Maria Honoria Pereira;
Lúcia Estela Serra Bella;
Deyse Santiago Figueiredo;
Arthur Delamano Rezende;
Elizabeth Ferreira de Souza;
Antônio Garcia Marques;
Rafael Augusto Bossay Chita;
Antônio Romário Zanuncio Neto;
Jorge Kazuhiro Tateishi;
Maria Aparecida Nogueira;
Eudes Gimene Luna;
Nelson Medeiros de Almeida;
José Márcio Vinhas;
Matilde Assunção Sotero Chaves;
Josué Vieira;
Michel André Conde;
André Lima de Souza;
Maria José de Oliveira e Silva;
Willian Ramão de Oliveira;
Meire Souza;
Maria Honória Ale de Almeida;
Liana de Souza Ferreira Dumitrescu;
Virginia Domingues Santana;
Luciano Tavares Bonfim;
Andressa Santana Arce;
Paulo Roberto Marques Pereira;
Marcella Andrade de Melo;
Amir Moreira Garcia;
Luiz Carlos Lopes;
Alberto Romeo Scaff;
Jeferson Ramos Saldanha;
Balizardo de Oliveira;
André Albuquerque Villas;
João Bosco Tosta;
Marco Antônio Balsanini;
Ana Paula Domingues;
Isabelle Garcia do Amaral;
Marilha Socorro Ribeiro da Costa;
Jacqueline Midori Saito Pinto;
Glaussia Aparecida Dias Passos;
Everardo Rodrigues Freire;
Gilberto Celestino da Silva;
Milton Ferreira de Souza;
Vanuza Domingos;
Sandra de Lima Silva;
Célia Maria Barbosa Comim;
Paulo Roberto Miranda Jorge;
João Francisco Silgueiros;
Daniel Viégas Soares Barroso;
Eliane Fátima Monteiro;
Ricardo Santos de Carvalho;
Filipe Brunet Garcez;
Dra. Mara Luci Galiz Lacerda;
Alessandro Severino Valler Zenni;
Fernanda Kelli Oliveira de Castro;
Ana Cristina Fernandes Ovelar;
Fábio Rocha;
Fabrício Franco Marques;
Hélio Antônio dos Santos Filho;
César Recalde Gimenez Júnior;
Adilar José Bettoni;
Rivana de Lima Souza;
Lucas Sanches de Oliveira;
Katherine Souza Silveira;
Marcos Gomes da Fonseca Neto;
Amilson Alves Queiroz Filho;
Solange Aparecida Soares Miranda;
Larissa Bacelar Marques;
José Alexandre de Luna;
Eliodoro Bernardo Fretes;
Meire das Graças Oliveira Lopes Ferreira.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Diálogo

A infestação de baratas na Governadoria já ultrapassou a esfera... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (9)

10/06/2026 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Eleanor Roosevelt -diplomata americana

"Você precisa fazer aquilo que pensa que não é capaz de fazer. A melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. Nada de grande se cria de repente"

FELPUDA

A infestação de baratas na Governadoria já ultrapassou a esfera sanitária e entrou para o folclore administrativo. As "visitantes" circulam pelos corredores com tanta desenvoltura que servidores "sussurram", por motivos óbvios, que estaria na hora de se providenciar crachás para as "ilustres frequentadoras". Algumas, dizem, aparecem mais no expediente do que certos especialistas no home office invisível. Enquanto isso, o serviço de  dedetização parece estar usando suplemento alimentar no lugar de veneno, já que as "belezuras" seguem cada vez mais robustas, animadas e perfeitamente à vontade

Diálogo

Condenado

Uma goiaba custou caro para um motorista nervosinho. Ele foi condenado a pagar R$ 10 mil de indenização, após agredir adolescente que atingiu seu carro com uma goiaba. Irritado, ele desceu do veículo, deu empurrão e em seguida um soco no rosto do garoto, causando lesões leves.

Mais

A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de MS manteve a condenação por danos morais, entendendo que a reação foi desproporcional e que ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. A decisão foi unânime. O fato ocorreu em Dourados.

DiálogoSidney Volpe e Hélio Fogolin - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoCati Schneider - Foto: Arquivo Pessoal

Penduricalhos

O Portal da Transparência do Ministério Público revela algumas rubricas de nomes tão elaborados, que mais parecem títulos de teses acadêmicas. Entre elas, a "Parcela de Valorização por Tempo de Antiguidade na Carreira", que rendeu cerca de R$ 14,6 mil extras a muitos aposentados e consumiu R$ 660 mil em um único mês. Já a "Parcela de Irredutibilidade de Vencimentos" acrescentou valores entre R$ 5,7 mil e R$ 14,6 mil. Isso, sem contar os salários e o auxílio-saúde.

Quem?

Pesquisas encomendadas pela cúpula do PL poderão decidir se o deputado federal Marcos Pollon ou o ex-deputado estadual Capitão Contar terá chance na disputa da segunda vaga ao Senado. A avaliação é que Contar aposta na lembrança da votação de 2022. Já Pollon busca transformar sua projeção nacional em capital eleitoral estadual. O resultado poderá influenciar alianças, estratégias partidárias e até definir quem terá prioridade nas diversas articulações.

De lei

Pacientes com dor crônica passam a ter direito a atendimento integral pelo SUS, conforme lei publicada no dia 8. A norma também institui o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica, em 5 de julho. Os pacientes terão direito a informações sobre riscos e efeitos dos tratamentos, enquanto a oferta dos serviços dependerá de regulamentação. A iniciativa busca ampliar o diagnóstico, o acesso ao tratamento e a conscientização sobre problema que afeta milhões de brasileiros.

ANIVERSARIANTES

Dra. Vera Lúcia Quelho Benigno dos Santos;
Dr. Hélio Mandetta;
Dr. Cláudio Albernaz César;
Antônio Nadra Jeha;
Daniel Albuquerque;
Antônio dos Anjos Branco;
Darlene Gomes Arentes;
Marina Aparecida de Souza;
Wanderson Batista Silva;
Johann Zopff Medina Soares;
Geracina Garcia de Lima;
Arlindo Zamigman;
José Admilson Leite da Silva;
Nobuco Sato Amaro;
Paulo Alves de Miranda;
José Narciso de Souza;
Yara Maria Passos Viana;
Edson Francisco de Oliveira;
Jone da Conceição Pereira;
Constantino Silva Santana;
Elisa Nagamine Oshiro;
Carlos Roberto Mancilla;
Maria Aparecida Stielhler Fachini;
Luiz Claudio Hugueney de Faria;
Artur Silva Maciel;
Ilde Edi Francois do Prado;
Antoliana Acosta;
Nelson Francisco Barbosa;
Ariana Felisberto;
João Anselmo Antunes Rocha;
Alda Regina Neves da Cunha Moura;
José Alcides dos Santos;
Hermes Quirino de Souza;
Maurício Arruda;
Antônio Barbosa Moreno;
Fermiano Yarzon;
Hugo Tamura;
Maria Lúcia Fialho Oliveira;
Marlon Maciel;
Sandra Silvia Oliveira Barboza;
Luiz Antônio Ruiz Savério;
Umbelina Alves Martins;
Margarida Tamashiro de Oliveira;
Ademar Ocampos Filho;
Elias El Daher;
Dra. Maria da Graça Severo dos Santos;
Dr. Luis Abrahan Taleno Orozco;
Maria Helena Vendrame;
Raquel Medeiros Cândia;
Izaltina Coelho;
Erinaldo Motta;
José Paulo de Souza Bail;
Ruth Vânia Soares;
Hilda Borba de Oliveira;
Paulo Lobo Júnior;
Aparecida de Lurdes Gonçalves de Oliveira;
Bianca Anelli Gianini;
Maria Margarida da Silva;
Alda Garcia de Oliveira;
Eudóxio Ferreira Machado;
Sofia Ledesma Peixoto;
Michelly Lanzarini;
Syrley Mendes Nogueira;
Lúcia Helena Monteiro;
Maria Cândida Barbosa;
Kênia Fátima Bernardes;
Dr. Sérgio Luiz Morelli;
Dr. Francisco Yocio Asato;
Hélio Albino dos Santos;
Benito Cristaldo;
Odette Badocco Ferraz Pacheco;
Paulo Augusto Gaspareto Ferreira;
Raimunda Ferreira de Freitas Moraes;
Cleuza Clenir Pereira Borges;
Ronaldo Francisco Regis;
Givanildo Spessoto Rondina;
Elias Vargas Nogueira;
Letícia Daltrói;
Alady Souza Nogueira;
Josemar Rodrigues de Oliveira;
Fábio Freitas Corrêa;
Adir Barbosa Júnior;
Luis Sosa dos Santos;
Renata Enedite Pinto Pereira dos Santos;
Valdemar dos Santos;
Eliliane Ruiz;
Cleide Aparecida de Souza;
Amanda Trad Peron;
Antônio Paulo Rossetto;
João Eder Kruger;
Giuliano Ferreira Leal;
Renea Lucy Guimarães;
Adriana Lazari;
Marcos Francisco Perassolo;
Henrique Costa Gasparini;
Rúbia Nazareth Dantas;
Vera Lucy Dias do Espírito Santo;
Glenda Gonçalves dos Santos;
Anne Nascimento Ribeiro;
Karen Leticia Tarasiuk;
Ricardo Kaoru Higa;
Kelly Cristina Alves Soares;
Daniel Rodrigues da Silva;
Luiz Antônio de Figueiredo;
Noemi Mendes Ferrigolo;
Plínio de Oliveira Lima;
Márcia Dias Lessonier Medeiros.

Colaborou com Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Operação fecha lojas com produtos falsificados de grandes marcas
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Operação fecha lojas com produtos falsificados de grandes marcas

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 7047, quarta-feira (10/06): veja o rateio
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7047, quarta-feira (10/06): veja o rateio

3

Mesmo preso, empreiteiro disputa contrato de R$ 196 milhões
"buracos sem fim"

/ 1 dia

Mesmo preso, empreiteiro disputa contrato de R$ 196 milhões

4

UEMS, UFMS e Governo de MS vão suspender aulas nos horários do jogo do Brasil
COPA DO MUNDO 2026

/ 1 dia

UEMS, UFMS e Governo de MS vão suspender aulas nos horários do jogo do Brasil

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3707, de quarta-feira (10/06): veja o rateio
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3707, de quarta-feira (10/06): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O que mais reprova na perícia do INSS?
direito previdenciário

/ 6 dias

O que mais reprova na perícia do INSS?
Blindagem jurídica para construtoras
Leandro Provenzano

/ 04/06/2026

Blindagem jurídica para construtoras
Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
A IA que Julga e o Advogado que a Engana
Leandro Provenzano

/ 28/05/2026

A IA que Julga e o Advogado que a Engana