A rádio-peão segue em alta frequência pelos corredores do poder... Leia na coluna de hoje

Benjamin Disraeli - Escritor britânico
"Quando os homens são puros, as leis são desnecessárias; quando são corruptos, as leis são inúteis”.
FELPUDA
A rádio-peão segue em alta frequência pelos corredores do poder. O comentário da vez dá conta de que certos convescotes pós-reunião ganharam um filtro de entrada: só passa quem ostenta, digamos, pedigree de primeira linha. Os demais, embora sejam os responsáveis por reunir multidões e votos, estariam ficando do lado de fora da mesa. O problema é que banquete exclusivo costuma engordar o ego, mas nem sempre a urna acompanha a dieta. Se a tchurma continuar presa à síndrome do “já ganhou”, poderá descobrir que prestígio não se converte automaticamente em voto.
Sobrecarga
A situação da saúde em Dourados e em toda a macrorregião chegou a um ponto crítico. O alerta partiu do deputado estadual José Teixeira, integrante da base do governo, ao expor números que revelam a sobrecarga do Hospital Regional de Dourados.
Mais
Somente em abril, a unidade realizou 6.467 atendimentos, dos quais apenas 20,4% foram de moradores de Dourados. Pacientes de dezenas de cidades lotam o hospital, e 39% dos atendimentos vieram da categoria “outros municípios”.
E?...
No papel, a proposta é louvável. Afinal, garantir acompanhamento ao paciente após a alta hospitalar pode reduzir complicações e evitar novas internações. Na prática, porém, o projeto aprovado em primeira discussão na Câmara de Campo Grande deixa uma dúvida inevitável: quem vai executar esse serviço? O texto prevê a colaboração de médicos, psicólogos e assistentes sociais em visitas domiciliares e atendimentos por telemedicina, mas não esclarece se haverá contratação ou estrutura específica. Será na base da boa vontade?
Sugestões
O Tribunal Superior Eleitoral abriu consulta pública para definir as especificações da nova geração de urnas eletrônicas, prevista para estrear nas eleições de 2028. Empresas e fabricantes têm 21 dias para apresentar sugestões técnicas que poderão integrar o futuro edital de licitação. A iniciativa faz parte dos estudos de modernização iniciados em 2025 e busca aperfeiçoar o equipamento antes da contratação.
Palmas
Na abertura do 4º Congresso dos Municípios de MS, realizado nesta semana em Campo Grande, o ex-governador Reinaldo Azambuja recebeu calorosa recepção. Reconhecido por implantar a política de municipalismo, consolidada no atendimento aos 79 municípios do Estado, Azambuja viu o modelo ganhar continuidade na gestão de Eduardo Riedel, que participou da construção dessa estratégia quando comandava a Secretaria de Governo.
ANIVERSARIANTES
Artur de Azevedo Perez Filho;
Gisele Furquim;
Maria Rosa Ortega;
Celina Maria de Jesus;
Adriana de Araújo Ovelar;
Edson Antonini;
Eduir Loubet;
Junio Hideo Sasaki;
Keila Soares Trad;
Jorge Caldas Feitosa;
Anelza Leite Campos;
Dr. Leolino Teixeira Junior;
Antonio Vieira Martins;
Diego Albuquerque Correa;
Luciana Mecchi;
Celso Higa;
Adonis Guimarães Lima (Dodô);
Noemi Karakhanian Bertoni;
Odilon Coral Ferreira;
Cassia Fatima de Emilio;
Eloar Vieira de Lara;
Silmara Ferreira;
Robson Espíndola Dias;
Laila Casimiro Zahran Silveira;
Dr. Paulo de Tarso Guerrero Muller;
Dr. Alexandre Frizzo;
Yasmin Ferzeli Graciuzo;
João José Binelo Batista;
Mariel Marcio Oliveira Vilalba;
Roseli do Carmo de Souza;
Caroline Xavier Siqueira;
Jéssika Silva Candelário;
José Facundo da Silva Mota;
Antonia Cândida Duarte;
Fábio Rosemberg de Mattos;
Thalyssa Bastos Nogueira;
Abadio Marques de Rezende;
Iracema Souza Mendonça;
Juan Milciades Cazal Pedrozo;
Shirlei Aparecida Gibertini;
Lorival Antônio Bagio;
Antônio Arguelho;
Aline Weiller de Medeiros;
Antônio Crispin Alves da Cunha;
Edson Espíndola Cardoso;
Carlos Ortiz;
Annelise Jardim;
Dr. Antônio Luiz Netto;
Dr. Mauro Garicoi Pedraza;
Élio Vasquez Aristimunha;
Guilhermina Valente Lopes;
Lúcia Camilo Silva;
Eunice Silva;
Dr. José Benedito Geraldes de Lima;
Fátima Coelho de Oliveira;
Wellington Araujo da Silva;
Maria Antonieta Teixeira Albaneze;
Cladis Sanches Lopes;
Karina de Lima;
Antônio Luiz de Souza Mello;
Wilma Pinto Ribeiro;
Maura Marcondes Ribeiro;
Wilson da Vila;
Joana Villalba;
Reginaldo Martinez;
Valda Barros da Silva;
Evaldo Russel Vieira;
Carla de Araújo Mello;
Inês Regina Costa Gaeta;
Aline Tatiana Bachega;
Antonio Adão Manvailler Vendas;
Lorivaldo Antônio de Paula;
David Ferreira Nantes;
Zilda Rotela de Jesus;
Miriam Gonçalves Queiroz;
Aníbal Ortiz Ramires;
Ketty Susy Paixão;
Raissa Amaral Espinola;
Rosa Manara Arakaki;
Helcio Simonato Barbosa;
Aline Paula Horta Marques;
Guilherme Oshiro Taira;
Disney da Costa Rezende;
Leonardo Jose da Costa;
Augusto Vissoto Filho;
Carolyne de Souza Fonseca;
Sérgio Felga Junior;
Darci Ribeiro dos Santos;
Rosângela Falcão de Oliveira;
Delaide Maria Smaniotto;
Reinaldo Borges de Moraes;
Éllen Ribeiro Lacerda Alves;
Maria Luiza Scaffa Chelotti;
Angela Priscila Junqueira de Lima Silva;
Monique Fioravanti Sansão Bazan;
Rodrigo de Oliveira Lusena;
Antônio Paulo de Amorim;
Roberta Albertini Gonçalves;
Sandra Regina Martins Ferraz e Lopes;
Júlio Celestino Ribeiro Fernández;
André Costa Ferraz;
Fábio de Oliveira Fagundes;
Raphaela Silva Modeneis Reis;
Filomena Castro Andrade;
Hudson Mário Pereira;
Antônio Elias Galo;
Lusimery da Costa Borges;
Nelita Antônia de Oliveira;
Selma Francisca Cardena Rocha;
Enio Canteiro Arce.
Colaborou com Tatyane Gameiro