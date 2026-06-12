A rádio-peão segue em alta frequência pelos corredores do poder... Leia na coluna de hoje

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Benjamin Disraeli - Escritor britânico



"Quando os homens são puros, as leis são desnecessárias; quando são corruptos, as leis são inúteis”.

FELPUDA

A rádio-peão segue em alta frequência pelos corredores do poder. O comentário da vez dá conta de que certos convescotes pós-reunião ganharam um filtro de entrada: só passa quem ostenta, digamos, pedigree de primeira linha. Os demais, embora sejam os responsáveis por reunir multidões e votos, estariam ficando do lado de fora da mesa. O problema é que banquete exclusivo costuma engordar o ego, mas nem sempre a urna acompanha a dieta. Se a tchurma continuar presa à síndrome do “já ganhou”, poderá descobrir que prestígio não se converte automaticamente em voto.

Sobrecarga

A situação da saúde em Dourados e em toda a macrorregião chegou a um ponto crítico. O alerta partiu do deputado estadual José Teixeira, integrante da base do governo, ao expor números que revelam a sobrecarga do Hospital Regional de Dourados.

Mais

Somente em abril, a unidade realizou 6.467 atendimentos, dos quais apenas 20,4% foram de moradores de Dourados. Pacientes de dezenas de cidades lotam o hospital, e 39% dos atendimentos vieram da categoria “outros municípios”.

Venise Stephanini Rocha, Carla Stephanini, Vera Silvia Saad e Carla Stephanini Rocha - Foto: Arquivo Pessoal

Fabiane Vasconcellos - Foto: Arquivo Pessoal

E?...

No papel, a proposta é louvável. Afinal, garantir acompanhamento ao paciente após a alta hospitalar pode reduzir complicações e evitar novas internações. Na prática, porém, o projeto aprovado em primeira discussão na Câmara de Campo Grande deixa uma dúvida inevitável: quem vai executar esse serviço? O texto prevê a colaboração de médicos, psicólogos e assistentes sociais em visitas domiciliares e atendimentos por telemedicina, mas não esclarece se haverá contratação ou estrutura específica. Será na base da boa vontade?

Sugestões

O Tribunal Superior Eleitoral abriu consulta pública para definir as especificações da nova geração de urnas eletrônicas, prevista para estrear nas eleições de 2028. Empresas e fabricantes têm 21 dias para apresentar sugestões técnicas que poderão integrar o futuro edital de licitação. A iniciativa faz parte dos estudos de modernização iniciados em 2025 e busca aperfeiçoar o equipamento antes da contratação.

Palmas

Na abertura do 4º Congresso dos Municípios de MS, realizado nesta semana em Campo Grande, o ex-governador Reinaldo Azambuja recebeu calorosa recepção. Reconhecido por implantar a política de municipalismo, consolidada no atendimento aos 79 municípios do Estado, Azambuja viu o modelo ganhar continuidade na gestão de Eduardo Riedel, que participou da construção dessa estratégia quando comandava a Secretaria de Governo.

ANIVERSARIANTES

Artur de Azevedo Perez Filho;

Gisele Furquim;

Maria Rosa Ortega;

Celina Maria de Jesus;

Adriana de Araújo Ovelar;

Edson Antonini;

Eduir Loubet;

Junio Hideo Sasaki;

Keila Soares Trad;

Jorge Caldas Feitosa;

Anelza Leite Campos;

Dr. Leolino Teixeira Junior;

Antonio Vieira Martins;

Diego Albuquerque Correa;

Luciana Mecchi;

Celso Higa;

Adonis Guimarães Lima (Dodô);

Noemi Karakhanian Bertoni;

Odilon Coral Ferreira;

Cassia Fatima de Emilio;

Eloar Vieira de Lara;

Silmara Ferreira;

Robson Espíndola Dias;

Laila Casimiro Zahran Silveira;

Dr. Paulo de Tarso Guerrero Muller;

Dr. Alexandre Frizzo;

Yasmin Ferzeli Graciuzo;

João José Binelo Batista;

Mariel Marcio Oliveira Vilalba;

Roseli do Carmo de Souza;

Caroline Xavier Siqueira;

Jéssika Silva Candelário;

José Facundo da Silva Mota;

Antonia Cândida Duarte;

Fábio Rosemberg de Mattos;

Thalyssa Bastos Nogueira;

Abadio Marques de Rezende;

Iracema Souza Mendonça;

Juan Milciades Cazal Pedrozo;

Shirlei Aparecida Gibertini;

Lorival Antônio Bagio;

Antônio Arguelho;

Aline Weiller de Medeiros;

Antônio Crispin Alves da Cunha;

Edson Espíndola Cardoso;

Carlos Ortiz;

Annelise Jardim;

Dr. Antônio Luiz Netto;

Dr. Mauro Garicoi Pedraza;

Élio Vasquez Aristimunha;

Guilhermina Valente Lopes;

Lúcia Camilo Silva;

Eunice Silva;

Dr. José Benedito Geraldes de Lima;

Fátima Coelho de Oliveira;

Wellington Araujo da Silva;

Maria Antonieta Teixeira Albaneze;

Cladis Sanches Lopes;

Karina de Lima;

Antônio Luiz de Souza Mello;

Wilma Pinto Ribeiro;

Maura Marcondes Ribeiro;

Wilson da Vila;

Joana Villalba;

Reginaldo Martinez;

Valda Barros da Silva;

Evaldo Russel Vieira;

Carla de Araújo Mello;

Inês Regina Costa Gaeta;

Aline Tatiana Bachega;

Antonio Adão Manvailler Vendas;

Lorivaldo Antônio de Paula;

David Ferreira Nantes;

Zilda Rotela de Jesus;

Miriam Gonçalves Queiroz;

Aníbal Ortiz Ramires;

Ketty Susy Paixão;

Raissa Amaral Espinola;

Rosa Manara Arakaki;

Helcio Simonato Barbosa;

Aline Paula Horta Marques;

Guilherme Oshiro Taira;

Disney da Costa Rezende;

Leonardo Jose da Costa;

Augusto Vissoto Filho;

Carolyne de Souza Fonseca;

Sérgio Felga Junior;

Darci Ribeiro dos Santos;

Rosângela Falcão de Oliveira;

Delaide Maria Smaniotto;

Reinaldo Borges de Moraes;

Éllen Ribeiro Lacerda Alves;

Maria Luiza Scaffa Chelotti;

Angela Priscila Junqueira de Lima Silva;

Monique Fioravanti Sansão Bazan;

Rodrigo de Oliveira Lusena;

Antônio Paulo de Amorim;

Roberta Albertini Gonçalves;

Sandra Regina Martins Ferraz e Lopes;

Júlio Celestino Ribeiro Fernández;

André Costa Ferraz;

Fábio de Oliveira Fagundes;

Raphaela Silva Modeneis Reis;

Filomena Castro Andrade;

Hudson Mário Pereira;

Antônio Elias Galo;

Lusimery da Costa Borges;

Nelita Antônia de Oliveira;

Selma Francisca Cardena Rocha;

Enio Canteiro Arce.

Colaborou com Tatyane Gameiro