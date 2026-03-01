Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Marcante

Diretor e ator, Dennis Carvalho ajudou a dar forma à TV brasileira

O artista chegou a ficar 20 dias em coma em 2023

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

01/03/2026 - 20h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A lista de trabalhos de Dennis Carvalho se mistura à história da televisão brasileira. Dancin' Days, Pecado Capital, Vale Tudo, Roque Santeiro - como ator e, mais tarde, diretor, ele construiu uma trajetória ímpar, que se encerrou neste sábado, dia 28, quando o artista morreu em um hospital do Rio de Janeiro, após um longo período com problemas de saúde.

A família não autorizou a divulgação da causa da morte.

O artista chegou a ficar 20 dias em coma em 2023. À época, ele teve uma septicemia, um quadro de infecção generalizada. Ele também apresentou embolia pulmonar e teve que realizar uma cirurgia para a colocação de um marca-passo.

Dennis Carvalho iniciou sua carreira como ator: seu primeiro trabalho foi na primeira versão da novela Roque Santeiro, que acabou censurada pela ditadura militar (1964-1985) - ela ganharia uma versão definitiva em 1985, da qual também fez parte do elenco.

Carvalho trabalhou ainda nas novelas O Meu Pé de Laranja Lima, Ídolo de Pano, Pecado Capital, O Casarão, Brilhante e Brega & Chique, entre outras. A curiosidade sobre como fazer o trabalho artístico o levou a estrear como diretor em 1977, com Sem Lenço, Sem Documento.

Foi o início de uma longa carreira atrás das câmeras, que incluiu novelas como Eu Prometo, Corpo a Corpo, Roda de Fogo, Vale Tudo, Fera Ferida, Explode Coração, Celebridade e Paraíso Tropical, além de minisséries como Anos Rebeldes e Dalva e Herivelto - Uma Canção de Amor e dos seriados Malu Mulher, Amizade Colorida e A Justiceira. Também foi um dos diretores do programa semanal de grande êxito Sai de Baixo, que marcou época no humor na TV brasileira.

Carvalho enfrentou ainda problemas com a censura, como no seriado Malu Mulher, que trazia Regina Duarte como uma mulher que cuidava da própria vida e da filha sem a ajuda de um marido ou namorado. Tratava de questões polêmicas, como aborto, drogas, homossexualidade, problemas reais, que as pessoas não estavam acostumadas a ver retratados na televisão.

Com Malu Mulher, Carvalho firmou-se como diretor, revezando-se com Paulo Afonso Grisolli e Daniel Filho, que dirigiu os episódios iniciais da produção.

O artista participou da criação e também atuou na série. "Tinha uma cena forte, uma briga violenta entre a Regina Duarte, a protagonista Malu, e eu, o ex-marido. O episódio ganhou sete prêmios internacionais, nos deu muito orgulho", contou em uma entrevista.

Carvalho teve diversos parceiros na criação, mas seu mais fiel foi o autor Gilberto Braga (1945-2021), com quem dirigiu a maioria de seus trabalhos na televisão, inclusive sua penúltima novela, Babilônia, em 2015, que não conquistou o sucesso de público e crítica de outros de seus trabalhos.

Ele também exerceu durante anos a função de dublador, sendo a voz de Roger "Race" Bannon, de Jonny Quest, Capitão Kirk, em Jornada nas Estrelas, e Jerry, em O Túnel do Tempo. Era dele também a voz do cabo Rusty, o amigo inseparável do cachorro Rin-tin-tin, no seriado de mesmo nome.

"Minha voz começou a mudar e comecei a pegar papéis maiores. Aí me entusiasmei pela dublagem e também comecei a dirigir por uns dois anos trabalhos de dublagem. Havia atores como Lima Duarte e outros conhecidos na época realizando esse tipo de trabalho", lembrou ao programa Memória, da TV Globo.

Missão

"Ser diretor, além de ser uma profissão gratificante e com a qual eu sempre sonhei, significava a missão de contribuir com o próximo, com o meio em que trabalhamos, de lançar novos talentos, formar diretores e atores", explicou ele ao site da Globo.

Com o tempo, Carvalho desenvolveu artimanhas própria com os diversos elencos com os quais trabalhou.

No programa Lady Night, comandado por Tata Werneck, ele revelou, em 2019, curiosidades dos bastidores de gravação. Entre elas, o fato de gostar de pregar peças nos atores. "Faço cenas falsas a novela inteira, só de sacanagem com os elencos. Combino com um ator e o outro colega não sabe. Daí o ator regrava, falava absurdos e o outro não entendia nada. Tem uma fita na minha casa que não pode sair do cofre", divertiu-se.

Carvalho recordou também uma cena icônica da TV brasileira que dirigiu: o assassinato de Odete Roitman (Beatriz Segall) na novela Vale Tudo (1988). Ele teve que lidar com imprevistos nas gravações e mudou o assassino da vilã de última hora. "Na versão original, os autores tinham decidido que Marco Aurélio (Reginaldo Faria) seria o assassino de Odete. No entanto, eles tiveram que alterar o desfecho depois que o segredo foi revelado pela imprensa. À época, também havia um concurso promovido por uma marca de alimentos, que sortearia 5 milhões de cruzados entre os participantes que acertassem a identidade do assassino "

Foi então que decidiram que Leila, vivida pela atriz Cássia Kiss, seria a responsável pela morte. Ela matou a vilã por engano, acreditando que se tratava de Maria de Fátima (Glória Pires), que tinha um caso com Marco Aurélio. "Uma semana antes do final, o Gilberto Braga me perguntou: quem é que tem cara de louca no elenco? A Cássia (Kiss), claro, eu respondi. Então é ela que vai matar, ele me disse", contou Carvalho em entrevista ao jornal O Globo em 2024. "A gente só gravou no dia em que o capítulo foi ao ar, para que o desfecho não vazasse novamente. Gravamos por volta de uma da tarde, para ir ao ar às oito da noite."

No ano passado, um remake da novela, escrito por Manuela Dias, foi ao ar e mudou o destino de Odete. Interpretada por Débora Bloch, a vilã continuou viva depois de Marco Aurélio (Alexandre Nero) tentar matá-la. O último trabalho de Dennis Carvalho na televisão foi na novela Segundo Sol, de 2018. Escrita por João Emanuel Carneiro, a produção teve nomes estelares como Giovana Antonelli, Emílio Dantas, Deborah Secco e Adriana Esteves no elenco.

Iniciantes

Carvalho começou cedo na vida artística, aos 11 anos, quando fez um teste na antiga TV Paulista para participar da novela Oliver Twist. Quem ficou com o papel principal foi outro iniciante, Osmar Prado. E Carvalho ficou com o papel do amigo de Oliver Twist. "A novela era ao vivo, não havia VT. Era fascinante ver o empenho das pessoas, fazendo televisão com as mínimas condições possíveis. Foi uma experiência muito bacana, que me marcou", recordou o ator e diretor ao Memória, em depoimento gravado em 2008.

Em 1968, ele entrou na TV Tupi, na qual participou de vários teleteatros e principalmente da novela Antônio Maria, na qual contracenou com uma lenda da atuação brasileira, Sérgio Cardoso, e também com outros nomes importantes, como Aracy Balabanian, Tony Ramos e Paulo Figueiredo. Em Ídolos de Pano (1974), ainda na Tupi, interpretou o papel do vilão, contraponto para o mocinho Tony Ramos.

Em vez de apenas fazer maldades, sugeriu ao autor Teixeira Filho um passado, questões não resolvidas que justificassem o comportamento do personagem, que, a partir daí, cresceu e ganhou bastante importância na trama.

"Fui indicado ao prêmio de melhor ator pela Associação Paulista de Críticos de Televisão", lembrou. Após a novela, recebeu um convite de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, para se mudar para a Globo. O que pesou na balança foi a promessa de mais tarde poder atuar como direção. Em 1975, assinou com a emissora.

Também nos anos 1970, Dennis Carvalho pisou pela primeira vez no palco no musical Hair, em 1970. Por intermédio de Aracy Balabanian, que participava do elenco, fez teste para a peça e passou. "Estreei ficando pelado em cena. Nem preciso dizer que a peça foi o maior sucesso. E eu, aos 20 e poucos anos, já trabalhava feito louco, fazendo televisão e teatro ao mesmo tempo", lembrou.

Ele estreou como diretor de teatro em 2013, no espetáculo Elis - A Musical, sobre a cantora Elis Regina. E, em 2022, dirigiu O Clube da Esquina, sobre a criação do grupo musical mineiro no qual se destacou Milton Nascimento. Em 2024, ele voltou a dirigir Elis - A Musical em uma versão comemorativa em São Paulo, que comemorava os 10 anos da estreia.
 

Assine o Correio do Estado 

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 02 e 08 de março. Aproveite para ativar a criatividade.

O Três de Ouros mostra que iniciativas em equipe prosperam quando há cooperação e objetivos em comum. É um período favorável para tirar ideias do papel e avançar com seus planos. Aproveite a energia do portal 3/3 para ativar a criatividade.

01/03/2026 12h30

Compartilhar
A energia do Tarô da semana entre 02 e 08 de março. Aproveite para ativar a criatividade.

A energia do Tarô da semana entre 02 e 08 de março. Aproveite para ativar a criatividade. Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O Três de Ouros representa o momento em que, após os tropeços e ajustes iniciais, tudo começa a tomar forma e a fluir com mais segurança. É quando o negócio deixa o campo das ideias e passa a gerar resultados, conquistamos a primeira oportunidade na área que desejamos, um projeto começa a ser reconhecido ou a equipe encontra harmonia depois dos desencontros do início.

Em outras palavras, essa carta traz a energia do progresso concreto, quando o esforço deixa de ser apenas tentativa e passa a mostrar resultados. Ela costuma indicar colaboração, planejamento e a união de competências em torno de um objetivo comum.

Por isso, aparece com frequência em situações que envolvem acordos, formalizações e parcerias: é o sinal de que chegou o momento de organizar, firmar compromissos e dar um passo mais estruturado rumo à realização.

O Três de Ouros é a carta da construção conjunta, do aprendizado contínuo e do valor do trabalho em equipe. Sua imagem clássica mostra um aprendiz em um ambiente de trabalho, um símbolo poderoso de que grandes realizações nascem da colaboração entre diferentes talentos. Assim como um pedreiro não ergue uma catedral sozinho, nenhum projeto significativo se concretiza sem a soma de habilidades, visões e experiências.

Essa carta surge como um lembrete de que cada pessoa tem um papel essencial. Quando diferentes competências se unem, cria-se algo maior do que qualquer esforço individual poderia alcançar. O Três de Ouros fala de sinergia: da troca de ideias, da escuta ativa e do respeito pelo conhecimento do outro. Não há hierarquia de valor, há cooperação.

No nível pessoal, a carta representa o aprimoramento de talentos e o compromisso com o processo de aprendizagem. Ela nos convida a ter paciência com a evolução, entendendo que erros fazem parte do caminho e são, muitas vezes, os melhores professores. O progresso não é linear; ele se parece mais com uma espiral. Às vezes parece que voltamos ao mesmo ponto, mas sempre em um nível mais alto de consciência e habilidade.

Embora o Três de Ouros simbolize o “aperfeiçoamento” de uma habilidade, ele não exige que sejamos perfeitos. Muito pelo contrário: essa carta pede que você olhe para o panorama geral. Veja o quanto você já avançou no que está aprendendo. Observe tudo o que ainda pode conquistar! A melhoria só acontece se você permanecer disposto a aprender.

Não importa o quão bom você seja em seu talento ou conjunto de habilidades, sempre é possível evoluir. Vale refletir: você tem cobrado perfeição de si mesmo? Tem se comparado aos outros a ponto de sentir que o que faz não é suficiente?

No processo de aprendizagem, os erros serão seus melhores professores. Dominar qualquer coisa envolve tentativa e erro. Você vai errar. Quanto mais erros cometer, melhor ficará. Em alguns momentos, pode surgir a sensação de não estar à altura, mas isso faz parte do processo. Persistindo, ajustando a rota e refinando suas competências, você se aproxima cada vez mais do resultado que deseja.

O Três de Ouros marca também o início da fase de implementação: a ideia já nasceu, os planos foram traçados e os recursos reunidos. Agora é hora de colocar a mão na massa. Pode ser que você já esteja colhendo os primeiros resultados, ainda que a linha de chegada esteja distante.

No campo profissional, é um excelente presságio. Indica dedicação, ética de trabalho e reconhecimento. Mostra crescimento, aprendizado e recompensas proporcionais ao esforço. Projetos tendem a prosperar, especialmente quando há colaboração e boa organização.

O Três de Ouros sugere que você está reunindo sua experiência e habilidades com as de um grupo maior para alcançar objetivos em comum. A colaboração pode ser fundamental para o seu sucesso agora, e é possível que seus projetos exijam integração entre pessoas com competências, vivências, ideias e métodos muito diferentes.

Será preciso empenho para garantir que essas opiniões diversas estejam direcionadas ao mesmo objetivo. Lembre-se do propósito maior; isso ajudará todos a se unirem em vez de entrarem em conflitos. Apoie seus colegas e confie na experiência deles, ao mesmo tempo em que compartilha sua perspectiva única.

Essa carta também pode indicar um período de aprendizado e de construção de qualificações. É muito provável que você lide bem com os novos desafios.

No campo financeiro, sugere que o empenho começa a trazer retorno e estabilidade. Você também pode perceber que trabalhar com alguém que tenha experiência na área será útil neste momento. Outras pessoas podem ajudar a montar um orçamento e colocar você no caminho certo para alcançar metas materiais.

Se isso não se aplicar diretamente, o Três de Ouros também pode indicar simplesmente um período de aprendizado sobre como organizar melhor suas finanças. Esse processo tende a ser muito benéfico no longo prazo.

No amor, o Três de Ouros fala de vínculos que se constroem com cuidado, parceria e comprometimento. Em relações já estabelecidas, aponta para a disposição de fazer dar certo, com aprendizado e crescimento compartilhados ao longo do caminho.

Em conexões mais recentes, simboliza a fase de descoberta e de conhecer melhor o outro. Para quem está solteiro, pode indicar encontros que surgem em ambientes ligados ao trabalho, aos estudos, a cursos ou a hobbies criativos.

Em essência, o Três de Ouros é a carta do crescimento consciente. Ela nos lembra que a maestria nasce da prática, que o sucesso é um esforço coletivo e que cada etapa do processo — inclusive as imperfeitas — faz parte da construção de algo duradouro. É um convite para continuar, aperfeiçoar, cooperar e confiar: o projeto já está em movimento, e você não está sozinho na obra.

O pedreiro não conseguiria construir a catedral sem a ajuda dos arquitetos, e eles não conseguiriam construí-la sem ele. Cada pessoa tem um papel importante a desempenhar e, quando se unem como uma equipe, podem criar algo muito mais significativo do que se tentassem realizar o projeto sozinhos.

Portanto, quando o Três de Ouros aparece como carta regente, encare como um sinal para colaborar com outras pessoas, criando sinergias para alcançar grandes resultados.

Não existe “nós e eles” nem qualquer senso de superioridade. Em vez disso, cada pessoa tem algo a oferecer e está disposta a aprender com os demais envolvidos no projeto. Todos realizam o trabalho coletivamente e contribuem para o grupo por meio da escuta ativa e da troca.

Ao trabalhar em projetos com outras pessoas, reconheça o valor que cada uma traz. Você também aprenderá com cada membro da equipe ao perceber sua contribuição única.

O Três de Ouros, assim como os Três dos outros naipes, marca os estágios iniciais de implementação que vêm após a fase de ideia do Ás e o planejamento do Dois.

Você sabe o que quer criar; já traçou os planos, reuniu seus recursos (dinheiro, pessoas e tempo) e começou a trabalhar — talvez já tenha alcançado seu primeiro marco significativo. Claro, você ainda está longe da linha de chegada, mas já colocou o projeto em movimento e está fazendo as coisas acontecerem.

À medida que coloca seus planos em prática, você perceberá que tem as habilidades, capacidades e recursos necessários para alcançar seus objetivos. Veja o Três de Ouros como um incentivo de que você está no caminho certo.

Você é competente no que faz e está progredindo. Continue! Preparação adequada, gestão e organização também são componentes essenciais do Três de Ouros. Alcançar metas significativas, como construir uma grande catedral, exige planejamento detalhado. Por isso, essa carta aconselha criar um plano abrangente e seguir um cronograma. É agora que uma boa gestão de projetos trará resultados.

Portal 3/3

O portal 3/3, que ocorre no terceiro dia do terceiro mês, ou seja, na terça-feira, e marca um momento simbólico de expansão e alinhamento. A repetição do número 3 cria uma atmosfera propícia para a criatividade, a expressão e o movimento das ideias, como se a energia do dia abrisse espaço para que intenções ganhem forma e projetos avancem com mais leveza e clareza.

O 03/03/2026 reúne duas forças complementares: o impulso criativo e expansivo do 3 com a profundidade contemplativa do 7. É um convite para expressar quem você é de verdade. Uma data que favorece criação com propósito, comunicação com alma e escolhas guiadas pela intuição.

Na numerologia, o 3 está ligado à comunicação, ao entusiasmo e à capacidade de transformar inspiração em algo concreto e compartilhável.

Quando essa vibração se duplica, formando o 33, ela assume um tom mais elevado, associado à sensibilidade, à compaixão e ao desejo de contribuir de maneira significativa. É uma frequência que costuma despertar o impulso de criar, ensinar ou colocar talentos a serviço de algo maior.

No simbolismo do Tarô, a energia dos três representa o momento em que os primeiros resultados começam a aparecer. Depois do impulso inicial e dos ajustes do caminho, surge a possibilidade de estruturar, colaborar e consolidar.

O Três de Ouros, em especial, fala da união de competências, do trabalho em equipe e da sensação de que cada peça necessária para um projeto está finalmente se encaixando.

Assim, o portal 3/3 aponta para um período de construção consciente: uma fase em que inspiração e prática caminham juntas, favorecendo parcerias, organização e os primeiros sinais concretos de crescimento.

O Três de Ouros revela um começo bem-sucedido rumo à realização dos seus objetivos e funciona como um sinal de incentivo para que você continue com o mesmo empenho, sem desistir.

Você pode ter dificuldade para alcançar suas metas sozinho, mas a carta também ensina a não ignorar os talentos das pessoas ao seu redor. Você precisa da colaboração de outros, com diferentes pontos de vista, experiências e conhecimentos para realizar algo maior do que poderia imaginar.

Nesta semana, trabalhos em equipe e construção sólida de planos estão em destaque. A sorte aparecerá quando você aceitar a colaboração. Você não precisa fazer tudo sozinho para brilhar. “Quando todos avançam juntos, o sucesso ocorre por si só”. (Henry Ford)

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Beleza Correio B+

O que a vitamina A pode fazer por nossa beleza. Confira!

Médico dá dicas e explica os benefícios da vitamina A para cabelos, pele e unhas 

28/02/2026 19h00

Compartilhar
O que a vitamina A pode fazer por nossa beleza.

O que a vitamina A pode fazer por nossa beleza. Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A vitamina A é um micronutriente que fornece vários benefícios à saúde quanto à visão, pele e cabelos. “No que diz respeito à saúde e beleza da pele e cabelos, ela é um poderoso antioxidante e ajuda também na produção de queratina dos folículos capilares”, destaca Dr. Franklin Veríssimo, Especialista e pós-graduado em Laser, Cosmiatria e Procedimentos pelo Hospital Albert Einstein-SP. 

“A vitamina A é essencial não somente para o desenvolvimento normal da pele, mas também para o crescimento e manutenção dos ossos, glândulas, dentes, unhas e cabelos. Esta vitamina penetra na pele, contribuindo para que permaneça lisa, saudável e melhorando suas propriedades de barreira de água, mantendo assim a pele hidratada”, detalha Dr. Franklin. 

A vitamina A ou Retinol  ou ácido retinóico ( sua forma ácida) podem ter indicação de uso desde os primeiros sinais de envelhecimento cutâneo, “e não há idade definida para fazer uso e sim indicação clínica - e é durante uma consulta com o dermatologista que isso será definido”, alerta o médico.  

Cosméticos com vitamina A podem ajudar a melhorar a imunidade da pele. “Podem ser bons complementos a tratamentos personalizados.  A vitamina A atua na produção de colágeno e o seu consumo em níveis adequados propicia uma pele tonificada.  Rugas e outros sinais de envelhecimento podem ser retardados”, afirma Dr. Franklin que atua com medicina estética.  

“É possível encontrar produtos com vitamina A e fórmulas manipuladas.  Nas duas formas, deve ser sempre prescrito por médico e personalizado para o paciente”, reforça Dr. Franklin Veríssimo.  

Cabe destacar que, segundo o médico, o excesso da vitamina A no organismo pode gerar problemas como descamação da pele e queda de cabelo.  É fundamental a consulta realizada pessoalmente com o médico.  

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2978, sábado (28/02); veja o rateio
loteria

/ 15 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2978, sábado (28/02); veja o rateio

2

Resultado da Loteria Federal 6045-3 de hoje, sábado (28/02)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6045-3 de hoje, sábado (28/02)

3

Adriane renova decreto do arrocho, mas eleva o próprio salário
contradição

/ 1 dia

Adriane renova decreto do arrocho, mas eleva o próprio salário

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6964, sábado (28/02); veja o rateio
loteria

/ 15 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6964, sábado (28/02); veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2978, sábado (28/02)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2978, sábado (28/02)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 2 dias

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Seguro rural e clima extremo
Provenzano

/ 3 dias

Seguro rural e clima extremo
Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Exclusivo para Assinantes

/ 20/02/2026

Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 19/02/2026

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono